Horoscopul lui Dom’ Profesor – 2 februarie 2024. Ziua Marmotei

Horoscopul lui Dom’ Profesor. Pe 2 februarie s-au născut James Joyce, Fritz Kreisler, Talleyrand, Giscard D’Estaing, Harry Corradini, Vladimir Găitan, Ştefan Rusu, Nicolae Tatomir. În calendarul creştin-ortodox este Întâmpinarea Domnului, zi cu roşu şi Sfinţii Iordan şi Gavriil.

Horoscop Tradiţional, în „Kalendar” Stretenia, Filipii de iarnă, Martinii de iarnă, Martinul cel mare, Târcolitul viilor. A noua zi a Filipilor de iarnă este dedicată femeilor.

Stretenia, vorbă din slavonă, este o femeie misterioasă, rea, deosebit de periculoasă, care se ia la harţă cu Sf.Trifon şi îl dovedeşte, ba mai şi pedepseşte cu lupi şi urşi mânioşi sculaţi din somn. Sigur, o reminiscenţă din matriarhat, când femeia conducea. Şi iarăşi, poate fi ecoul unei mari zeiţe europene, poate Demeter. Poate Ceres… cine mai ştie! Hai să vă spun un banc, l-am primit de la Ovidiu Dragoș Argeșanu. În biserică, la un botez, preotul îl invită pe bărbat să se lepede de satana. Bărbatul răspunde: m-aș lepăda părinte, dar am trei copii cu ea…

În timp, ca să se pozitiveze încărcătura spirituală a zilei, s-a spus că este ziua Maicii Domnului, care, în fine, reuşeşte să ajungă la Templu spre consacrarea Pruncului, la patruzeci de zile de la Crăciun!

Dar, important, pentru ziua de 2 februarie, este Târcolitul viilor, ritual de început de an viticol. După regiuni, obiceiurile diferă, dar cam oriunde în Europa, unde creşte viţa de vie, se înconjoară via de trei ori de către proprietar.

De exemplu, în Sicilia, toată familia înconjoară via, spunând în gura mare rugăciuni – să ne amintim că insula a fost colonie grecească şi că la Siracuza a murit marele Arhimede. În Franţa se fac mici ofrande la fiecare colţ al viei. La noi, în România, se face un cârnat caltaboş special numit „ bundărete ”. Stăpânul viei pleacă dis-de-dimineaţă cu traista cu bundăretele, ţuică, dacă vrea struguri de vin şi vin roşu, dacă vrea struguri de masă. La fiecare colţ al viei taie o ramură, o unge cu funingine din vatră şi cu untură de la Ignat, muşcă din bundărete şi bea o gură de băutură. Apoi, închinându-se către Răsărit spune: „ Doamne, să-mi faci struguri cât bundăretele !”. Iar adresându-se viei „ Bună dimineaţa, vie, faci struguri, sau te tai !”. Coardele tăiate se pun cruce peste piept şi se aduc acasă unde se plantează, devenind „Norocul viei”.

Un amestec de obiceiuri arhaice, precreştine (poate un simulacru de Mistere) cu o pojghiţă, o vopsea subţire creştină!

„ În această zi se întâmpină iarna cu vara şi se iau la luptă!” Elena Niculiţă-Voronca, Datinile… vol. II, 1998, pagina 258.

Dragi lupi, padawani şi hobbiţi, în anul 1993 a fost lansat filmul “Groundhog Day”, cu Bill Murray și Andie MacDowell. Regizat de Harold Ramis. Un mare succes, un film de colecţie, notat de severul IMDb cu nota 8,1 – notă mare. Filmul tratează subiectul generos al unui perspnaj, un meteorolog, prins într-o buclă a timpului în Punxsutawney, unde venise să relateze despre marmota Phil, normal, pe 2 februarie. “Routine is the metronome marking most of our time on earth. Phil’s gift is to see the routine and seize the day.” a spus celebrul critic Richard Corliss în “Time” referindu-se, sofisticat şi filosofic, atât la film, cât şi la realitate.

Pretextul filmului este un obicei local din State. El se sărbătoreşte în fiecare an, pe data de 2 februarie, în localitatea Punxsutawney, din Pennsylvania şi işi are originile în secolul XVIII cand coloniştii germani au sosit aici. Odata cu ei au adus şi sărbătoarea Întâmpinarii Domnului, pe stil protestant, pe care o sărbătorim şi noi românii, tot astăzi. Traditia germana spune ca daca soarele apare în aceasta zi şi ariciul işi va vedea umbra, înseamna că vor mai urma încă şase săptămâni de iarnă . Dacă ariciul nu-şi va vedea umbra, inseamna că primăvara va veni devreme.

Nemţii şi olandezii stabiliţi in Pennsylvania au continuat aceasta tradiţie folosind mai degraba un hârciog mare, o specie de marmotă – au lăsat ariciul în poveştile Fraţilor Grimm. In mod oficial, prima Zi a Marmotei, Groundhog Day, s-a sărbatorit pe 2 februarie 1887, la Gobbler’s Knob în apropiere de Pittsburgh, deşi primele referiri despre acest eveniment, în ziarele din State, dateaza din anul 1841. Astăzi, Ziua Marmotei se sărbătoreşte în SUA şi in Canada, dar este aşteptată cu interes de tot globul pământesc.

Ziua Marmotei este o sărbătoare oficială, stabilită, de asemenea, pe data de 2 februarie, începând din data de 18 aprilie 2009, în cel mai nordic stat al Statelor, în Alaska. Se doreşte păstrarea tradiţiilor din Alaska, iar marmota este unul dintre cele mai simpatice animăluţe de acolo. Deocamdată nu s-au stabilit nişte obiceiuri care să însoţească această sărbătoare, în prezent este doar o mare petrecere unde se bea mult şi se mănâncă bine, se spun bancuri cu marmote şi participanţii se costumează în marmote, cel puţin unii dintre ei!

Punxsutawney Phil, cea mai celebră marmotă din toata lumea, trebuie precizat ca are o acurateţe de cam jumătate-jumătate. Adică, în limitele normale ale aruncatului în aer ale unei monede de 183 ori, câți ani ne despart de anul 1841. Inner Circle, în conformitate cu rezultatele înregistrate de-a lungul anilor, susține o rată de acuratețe de 100% și o rată de precizie de aproximativ 80% în predicțiile înregistrate. Ei susțin că ori de câte ori predicția este greșită, persoana responsabilă cu traducerea mesajului trebuie să fi făcut o greșeală în interpretarea lor.

Estimările imparțiale plasează precizia marmotei între 50-60%. Probabil că abia pe seară o să știm ce a făcut Phil din cauza decalajului timpului, ei, în Pennsylvania, sunt în urmă cu șapte ore față de România. Acum tare mi-aș dori ca Phil să spună că vine primăvara, m-am cam săturat de iarnă și de ger. Oricum, față de iernile copilăriei mele nu sunt decât o copie.

Acum vă rog să mă scuzați, trebuie să intru cu sursele mele de pe lângă Elon Musk, se întâmplă lucruri mari pe acolo și mi-au cerut asistența de vreo zece ori în ultima oră.

Nu-i așa că știți ce o să scriu acum? Că mâine este, în definitiv, o altă zi!

BERBEC În acestă zi de vineri, ziua lui Venus-Afrodita, e bine să eviţi subiectele cu caracter emotiv. Lămureşte exact ceea ce cred alţii că le datorezi, sentimental vorbind! Îți stabilizezi atuurile, în cuplu, găsești liniște și, singur, dacă ai mai puține oportunități, întâlnirile tale sunt mai durabile. Te simți în armonie cu tine însuți, cu realizările și cu alegerile tale.

TAUR Norocul vă va permite să vă îndreptați spre obiectivele domniei tale. Nu bâjbâi, lasă-ți spontaneitatea să vorbească. Voința ta te face să uiți de micile afecțiuni corporale difuze care te-au încetinit puțin, ai grijă oricum de tine. Această zi este ideală pentru a lucra la întrebări legate de habitatul tău, pentru a te asigura mai mult prin creativitate. Acesta este un moment bun pentru a renegocia ultimul împrumut. Simți cu acuratețe, nu ezita!

GEMENI Ai suficiente motive pentru ca să ieși cu prietenii și să înmulțești activitățile distractive. De asemenea, profită de timpul liber pentru a te răsfăța cu un film bun și o pauză de relaxare la coafor, sau într-un spa. După program, desigur. Astăzi, un fel de nebunie senzuală s-ar putea să te cuprindă. Evident că știi muzica pentru că îți place genul acesta de atmosferă și nu este niciodată suficient de multă pentru tine. Cu toate acestea, asigura-te că echilibrezi tandrețea și impulsurile senzuale pentru a fi sigur că împărtășiți cu cealaltă jumătate dragostea deplină.

RAC Nu vei regreta, pentru că, demult, şi alţii au avut problemele tale, şi aşa poţi să fii sigur că există soluţie la situaţia ta! Lumea merge înainte, viaţa nu ia prizonieri, nu rămâne în urmă! Horoscopul tău este aproximativ favorabil. Acțiunea, proiectele majore sunt la ordinea zilei. Conjunctura îți hrănește idealurile, îți evidențiază aspirațiile, îți ridică obiectivele. Este o atmosferă foarte energizantă care ar trebui să te încurajeze să recurgi la cele mai bune talente. Nu ezita să-ți asumi câteva riscuri calculate.

LEU Te duci undeva, iei conducerea! Cursul evenimentelor duce la schimbări fundamentale excelente pentru a găsi o a doua șansă. Impulsul conjuncturii astrologice este puternic și voluntar, se potrivește perfect temperamentului tău întreprinzător. Este o zi pozitivă pentru tine și proiectele tale. Ești ocupat cu proiecte grandioase, discuții importante, întâlniri de neratat, obligații sau responsabilități… ai grijă să nu-ți neglijezi viața amoroasă, familia sau prietenii. Dacă nu mai ești disponibil pentru cei dragi, riști să-i pierzi din vedere…

FECIOARĂ În acestă zi de vineri eşti în plină formă! Conjunctura te sfătuiește să lași deoparte relațiile superficiale. Îndreptă-te spre sinceritate. Sătul de viața în interior, se simte nevoia de natură în sens larg, nu-i rezista, doar o să-ți fie mai bine. Folosește-ți în mod inteligent farmecul pentru a-ți armoniza schimburile cu diferiții tăi parteneri afectivi, dar nu exagera, altfel oamenii riscă să se îndoiască de tine, de bunele tale intenții sau de abilitățile tale relaționale și afective reale…

BALANŢĂ Strategiile tale nu au niciun impact asupra bunei performanțe a conturilor concurenților tăi. Poate ar trebui să te gândești la altceva pentru un timp. Poți foarte bine să faci profit fără să te uiți la ce face vecinul. Mai presus de toate, nu te poticni pentru că ai fi singurul învins. Nu încerca să mergi mai repede decât muzica. Ocazional totul evoluează magnific, totul avansează armonios. Nu forța norocul, el este cu tine, nu-l bate la cap!

SCORPION Nu-ți fă griji prea mari în legătură cu contul tău bancar. Acesta își va reveni atunci când climatul economic se va potrivi mai bine metodelor domniei voastre. Între timp, fă economii. Dacă ieși în oraș, fii foarte vigilent în mișcările tale. Într-adevăr, oamenii sunt grăbiți, impulsivi, egoiști: mulți șoferi se transformă astăzi în piloți de curse. Nu ar trebui să fie cazul tău… cu condiția să nu întârzii prea mult.

SĂGETĂTOR Impulsurile vitale, personale, te împing către frivolități pe termen scurt. Nu-ți poate strica sa te lasi din cand in cand în voia valului, nu rezista sistematic impulsurilor care te traverseaza, unele iti sunt foarte benefice, dar ai grija la finante! Schimburile tale, întâlnirile tale, sentimentele tale câștigă în intensitate și profunzime. Poți avea mai multă energie dacă lucrezi în echipă. Dacă ești singur, creativitatea ta se poate exprima plenar. Norocul te însoțește oricum, mai ales în diversele tale investiții.

CAPRICORN Anturajul tău apropiat este mai important decât de obicei. Lasă-i partea leului, fii mai flexibil, ar fi zadarnic să provoci lupte pentru putere. Nu încerca să controlezi situația cu orice preț. Folosește-ți în mod inteligent voința, chiar și încăpățânarea ta în pași pozitivi, cum ar fi contacte noi, obiective reînnoite, o problemă rezolvată sau tenacitate care dă roade. Este o modalitate bună de a sublima un surplus de energie.

VĂRSĂTOR Constați că partenerii tăi sunt lipsiți de finețe. Și te împiedică să dezvolți strategii subtile pentru a concura serios cu concurența. Rezultatele sunt la fel de mediocre pe cât te-ai temut, dar nu-ți face griji, roata se întoarce. Munca ta este obositoare din punct de vedere fizic și psihic, este un angajament constant. Cu toate acestea, obții o mare satisfacție din asta și nu ți-ai schimba locul pentru nimic în lume. Îți place să fii recunoscut ca profesionist.

PEŞTI Micul clic care îți subminează toate certitudinile ar putea fi declanșat rapid. Te dezlipești de tot ce ți se pare de prisos. Obținând un aspect nou, mai bine te bucuri de ceea ce îți oferă viața. Nu ignora ceea ce se întâmplă în jurul tău din lipsă de curiozitate, sau de simțul observației. Cu cât ești mai informat, cu atât poți înțelege mai bine cum funcționează mediul tău de lucru și de viață.