Ciucă, despre protestele fermierilor: PNL și-a făcut datoria

Nicolae Ciucă a declarat că PNL a încercat să găsească soluții pentru a pune căpăt protestelor fermierilor și transportatorilor. El a mai spus că se lucrează permanent pentru a obține din partea Comisiei un sprijin mai mare pentru fermieri și transportatori și că nu înțelege de ce s-a spus că PNL nu s-a implicat.

Nicolae Ciucă, despre protestele fermierilor

„Pe agenda guvernamentală sunt de notoritate protestele fermierilor și ale transportatorilor. Aș dori sa lamurim clar că modul nostru de abordare a fost profesionist știm si empatic. Știm foarte bine cât de mult am încercat să găsim soluții.

Noi ne-am întâlnit încă din noiembrie-decembrie cu fermierii. Au fost programe, proiecte începute din 2022, au avut o anumita continuitate cu modificările făcute pe parcurs. Plus implicarea la nivelul ministerelor pe care noi le conducem, inclusiv agentiile implicate (APIA). Și Ministerul Finanțelor, si Ministrul Mediului, inclusiv Ministerul Energiei pe partea de combustibil și tot ce au însemnat celelalte revendicări pe care agricultorii și transportatorii le-au ridicat – toate aceste ministere au fost implicate.

În interiorul Coaliției, deși s-a încercat să se transfere responsabilitatea către noi și să se arate așa-zisa neimplicare, noi încă din prima zi am fost la Guvern și am participat la identificarea de soluții. Colegii noștri europarlamentari lucrează permanent pentru a obține din partea Comisiei un sprijin mai mare pentru fermieri și transportatori.

Să nu cădem prada acestei încercări de a se minimaliza participarea noastră la soluționarea acestor conflicte pentru că eu consider că aici nu trebuie nici să ne scuzăm, nici să ne lăudăm. PNL este în continuare deschis la dialog și lucrează cu specialiștii pentru a găsi cele mai bune solutii. Suntem cât se poate de participativi la găsirea si asumarea soluțiilor”, a spus Ciucă.

Nicolae Ciucă vrea să protejeze fermierii români

Fostul premier a mai spus că fermierii români trebuie protejați și că scandalurile dintre politicieni nu ajută la nimic în această perioadă. Ciucă a declarat că nu este normal să se aruncă responsabilitatea de la unii la alții în coaliție.

„Am avut discuții cu premierul și cu toți cei care au participat la discutii punctuale – miniștrii de la PNL si PSD. Eu, în calitate de premier, am inițiat in 2022 scheme de ajutor de stat, acordate industriei alimentare de procesare, acordându-le graturi de până la 500.000 de euro, pentru a putea procesa materia primă în România și a reduce deficitul de balanța comercială, este unul semnificativ și pentru a ajunge în situația în care consumatorul să consume produse locale.

Pe de altă parte, am văzut si ce se întâmplă în afara țării, în Franța, în Olanda. Reverberația a fost una care a atins ușor toate țările din UE. Vârfurile de violență trebuie sa dea de gândit tuturor decidenților politici. Cred ca e important sa ne gândim cum ne protejăm fermierii și transportatorii români și în afara granițelor.

Cât despre fake-news-urile de zilele trecute, eu cred ca atunci când se aruncă responsabilitatea de la unii la alții în coaliție, PNL trebuie să răspundă cu seriozitate, grija si empatie pentru problemele fermierilor. Nu sunt doar problemele lor. Suntem cât se poate de implicați în găsirea soluțiilor. Suntem alături de ei nu doar cu vorba, ci și cu fapta. Pentru că prin schimburi de replici nu facem altceva decât să le dăm apa la moara celor care manifestau mai devreme aici pe holurile Parlamentului”, a mai spus Nicolae Ciucă.

Dan Motreanu a găsit o soluție

Și Dan Motreanu a venit cu o soluție. El a declarat că problema fermierilor trebuie abordată din două perspective, prima, de a veni cu soluții punctuale la revendicări și a doua, abordarea politicii agricole pe termen lung.

„Problema fermierilor trebuie abordată din două perspective- prima, de a veni cu soluții punctuale la revendicări. Cea de-a doua este legată de abordarea politicii agricole pe termen lung. Nou politică agricolă comună din PE va fi legată de viitorul agriculturii. În PE există o presiune foarte mare din partea socialiștilor și din partea Verzilor ca politica agricolă să se transforme într-o politică de mediu. Acest lucru va pune o presiune foarte mare. PPE este principalul apărător al fermierilor. PPE este cel care s-a opus la toate derapajele socialiștilor. Anul trecut, cu sprijinul PPE, am reușit să deblocam pentru prima oară fondul de rezervă al CE pentru agricultură”, a spus Motreanu.

PNL și PPE, cele mai multe măsuri pentru fermieri

Dan Motreanu a mai declarat că PNL și PPE au avut cele mai multe măsuri pentru fermieri.

„Acum, de curând, am pus în discuție 3 lucruri importante- constituirea unui mecanism de achiziție de catre CE a cerealelor din Ucraina astfel încât aceste grâne sa nu se mai regăsească in Europa pentru a pune presiune pe prețul și competitivitatea fermierilor noștri. A doua propunere- de a crește suma alocată Rezervei pentru a da bani fermierilor. A treia- de a cere Comsiei posibilitatea ca guvernele care sunt afectate- să ofere ajutoare de stat, dar ele să nu fie trecute în deficitul la bugetul de stat. Pentru că asta e marea problema acum, e un cerc vicios. PNL și PPE au avut cele mai multe măsuri pentru fermieri. Marea bătălie care se va da în PE va fi pe aceasta politica agricolă comuna, pentru că are cea mai mare sumă alocata din buget”, a declarat acesta în ședința BPN.

Tot în ședința BPN, Florin Roman a declarat: „Dacă 4 miliarde sunt costurile alegerilor, 2 sunt la neimpozitarea pensiilor pana in 3000 de lei. Uite că am găsit impactul bugetar. Hai să nu facem 4 rânduri de alegeri și avem bani pentru pensionari.”

Daniel Buda a subliniat că nu există niciun impediment pentru comasarea alegerilor.

„Nu există niciun impediment pentru comasarea alegerilor. Sigur că este vorba de o decizie politică. Trebuie avut în vedere câteva elemente: în 7 state din UE sunt comasate alegerile în acest an (Irlanda, Malta, Belgia etc). Avem precedentul”, a spus Daniel Buda.