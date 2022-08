HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR  2 august 2022. Observatorul Nur-e-Dasht

2 august

Pe 2 august s-au născut Peter O’Toole, Jack L. Warner, Myrna Loy, Alfred Alessandrescu, Marcel Iureş, Mihail Jora, Valeria Seciu, Cornel Dinu, Nicuţă Tănase, Simion Tatu.

„Evenimentul Zilei” din 2 august 1987 a fost că, pentru prima dată în istorie, un matador a intrat în „plaza de toros” purtând o reclamă pe costumul lui. AKAI. Atunci s-a făcut scandal, astăzi este un lucru obișnuit. Sursă ”Book of Days”.

Dar nu despre asta doream să vă istorisesc. Ci despre o teorie a conspirației. ”Stars and Stripes” o cataloghează drept ”deep fake news”, dar oare de ce se chinuie să o combată pe o jumătate de pagină cu multe amănunte? Bună întrebare!

Despre ce este vorba. De la sfârșitul lui iulie, cu un vârf între 12-13 august, Pământul trece prin curentul de meteoriți numit Perseide. Se fac tabere, fotografii, telescoape, tot tacâmul.

Anul acesta Perseidele au început în forță, eu nu le-am văzut, că cerul este mai tot timpul acoperit de nori. Nu la fel este situația în State. Mai mulți observatori, astronomi amatori, au observat un fenomen ciudat și misterios, spune ziarul. Meteroriții Perseidelor, cei mai strălucitori, deci mai mari, erau interceptați de rachete extrem de rapide, lansate de la sol. Totul dura o fracțiune de secundă, nu mai mult. Din nefericire nu există nicio fotografie, mă mir de ce…

Acum, ce să vă spun, dacă aș fi unul dintre inginerii de la Raytheon, firma care dezvoltă în prezent urmașul sistemului ”Patriot”, se spune că este absolut revoluționar și foarte futurist, probabil că aș lua la țintă meteoriții. Au viteza cea mai apropiată de arma hipersonică absolută a rușilor, ”Satan 2”.

De fapt este vorba doar de afaceri, de foarte mulți bani. Dacă nu apărea în S & S nu aș fi știut niciodată că se trage cu rachete în meteoriții Perseidelor. Nu am auzit de niciun astronom amator care a raportat ceea ce scria in ziar. Nici pe ”Dimineața Astrologilor” nimeni nu știa nimic. De fapt, am văzut filmul acesta, parcă se numea ”Meteor” și era cu Sean Connery. Comunicarea organului de presă al DOD, negarea neconvingătoare, este o invitație pentru ruși la continuarea cursei înarmărilor, la alte afaceri, la alte comisioane și tot așa…

Tradiţional, în „Kalendar” Ziua Ursului, a treia. Adică continuă festivalul dedicat sălbăticiunilor care erau hrănite ca să nu facă rău turmelor care coborau de la munte, drumeţilor, sau satelor. Obiceiuri înţelepte şi vechi, “dintotdeauna” după cum spunea bunul preot Simeon Florea Marian, care ne-a lăsat studii incomparabile de folclor, etnografie şi antropologie. Obiceiuri uitate acum şi acestă lipsă de continuitate este încă o sursă a vrajbei noastre.

Observaţi că mai întotdeauna serbările dacilor ţineau trei zile.

Geți, sau daci, cum se numeau ei? Strabon explică limpede acest lucru: ”Există și o altă împărțire a țării (Dacia), o împărțire mai veche, astfel că unii se numesc daci, alții geți. Geți se numesc cei din răsărit, care sunt la Mare, iar numele de daci se dă populațiilor de la Apus, cele care trăiesc lângă germani… Dacii vorbesc absolut aceiași limbă ca și geții. Dacă noi, grecii, îi cunoștem mai bine pe geți, cauza e că aceștia și-au schimbat necontenit așezările și au trecut de pe un mal pe altul al Istrului, printre traci și mysienii.”

Dar despre geto-daci, mai mult, altadată. Până atunci mă documentez, am primit o ediție veche a lui ”Zamolxis” a lui Alexandru Busuioceanu și ”Misteriile lui Zalmoxis” volumul lui Constantin Daniel. Dacă prima lucrare am citit-o de mai multe ori, cea de a doua este o necunoscută.

Dragi lupi, padawani și hobbiți, nu am mai discutat de mult despre astrologie. O să discutăm mai des pentru că ultimul bastion al adevărului şi al ştiinţei adevărate şi numesc Observatorul Astrologic „Nur-e-Dasht”, Lumina Deşertului, mi-a trimis o epistolă semnată de nu mai puțin de treizeci de persoane. Mai de mult a primit de la ”Ministerul educției și al ghidării islamice” din Teheran, un firman, contrasemnat de Guvernatorul din Mashad prin care ”savanții, oamenii de știință și preoții din Nur-e-Dasht sunt îndreptățiți să deschidă școală, să țină cursuri și să emită diplome de absolvire în studierea astrologiei persane”. Ei bine, au dat faliment cu școala, nu s-au priceput.

În ultimii cincizeci de ani ultimul observator astrologic din lume a fost susţinut financiar de cei care locuiau acolo și de diferite fundații și mecena din întreaga lume. Se află, adânc în deşert, în teribilul Dash-e-Kavir, Deşertul de Sare, pe la graniţa dintre Iran, Afghanistan şi Turkmenistan. Puţini ştiu coordonatele binecuvîntatului loc.

Nimic nu poate fi mai frumos decât imaginea cupolei albe-albe care apare, se naşte din deşertul ucigător. Apoi construcţiile sclipitoare ale locuinţelor astrologilor şi a fermei care le susţinea viaţa. Puţuri de apă adânci de peste o sută de metri, panouri solare, grupuri diesel de ajutor. Un grup de astrologi, oameni de știință, cu familiile lor, care constituie, acolo, la Nur-e-Dasht, un mare trib. Cam 50-60 persoane, cu copii cu tot.

La fel ca şi mine, nu se plictisesc niciodată, pentru că mereu au ceva de făcut, nu se uită la televizor, nu ascultă… manele, sau echivalente. Când am fost pentru prima dată la ei, în marea seră hidroponică se auzeau cu claritate şi putere notele „Silk Road Suite” a lui Kitaro. „Cresc plantele mai bine, cu muzică bună!” mi-a spus un francez, „Chevalier de Sangreal” a cărui familie este la fel de veche ca şi Franţa.

Da, colectivul de acolo este internaţional. Toţi sunt foarte înalt pregătiţi şi au două-trei specializări. În coridoarele de sub observator, o adevărată reţea de mai mulţi kilometri, sunt cărţi vechi în cinci limbi, tabele, grafice, rapoarte, studii, hărţi stelare de o valoare inestimabilă.

Se spune că demult, foarte de mult, măreţul Sultan de la Samarkand a avut aici o mină. Ce se scotea, nimeni nu mai ştie… se crede că pietre semiprețioase, sau altceva. Unii zic că zona este foarte ușor radioactivă, de unde energia oamenilor și creșterea rapidă a plantelor. Zvonuri…

Te simţi bine la Nur-e-Dasht, e o ambianţă cum nu este în niciun alt loc pe Pământ. Aerul este bun la gust şi stelele sunt aproape. Cei de acolo par că nu îmbătrânesc deloc şi sunt întotdeauna veseli şi fericiţi. Este ceva în aer…

Am primit un email de la ei. Nu îmi cer ajutorul, nu se plâng. Oameni adevăraţi. Înşiră faptele ca şi când ar povesti, fără patimă şi tristețe. Doar regretă că nu sunt cu ei, cunoştiinţele mele de inginer-fizician și experiența managerială și profesorală le-ar fi fost de mare folos. Școala nu a funcționat decât trei ani și s-a închis din cauza creșterii fără precedent a prețurilor. Vreo zece familii au părăsit Observatorul, s-au întors în țările de baștină. Le-ar fi trebuit experiența mea… dar respectă hotărârea mea de a mă pustnici, cu toate că de multe ori la Nur-e-Dasht se exclamă: ”dacă ar fi fost mister Rado aici…”

Îmi semnealază că se va întâmplă ceva – dar lucrul acesta îl ştiam şi eu, cam de un an de zile! Vedeţi, pentru mine, ca astrolog, Nur-e-Dasht este ceea ce este Mecca pentru musulmani, sau Vaticanul pentru catolici.

Frumuseţea observatorului este întrecută doar de înţelepciunea scrierilor de acolo. Un centru de Putere! Acolo este, absolut, ceva în aer…

Forţa să fie mereu cu voi, dragi lupi, padawani și hobbiți, sper să primesc în continuare și veşti bune de la Nur-e-Dasht, pentru că mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 2 august 2022

BERBEC Poziţia lui Saturn indică mici schimbări, o întâlnire care îţi face plăcere şi una nu prea şi o zi cam obositoare, dar îţi sugerează să te concentrezi strict pe interesele tale! Cu toate că este o zi fastă, evită nepăsarea şi nerăbdarea. Fii prudent şi precaut, când discuţi, negociezi şi mai ales în convorbirile la telefon! Odihneşte-te mai mult şi evită discuţiile în contradictoriu, mai ales astăzi, când un vechi prieten te poate decepţiona – nu-i lăsa şansa să se facă de râs!

TAUR Marte în conjuncție cu Uranus, în zodie. Este bine să eviţi, dacă poţi, subiectele cu caracter emotiv. Lămureşte programul tău şi unele neînţelegeri cu partenerii. Posibile disensiuni dimineaţa, care pot fi evitate prin amânare. Domeniul favorizat de stele este cel al relaţiilor sociale. Astăzi trebuie să faci un mic efort. În sfera cooperării, colaborării, lucrului în echipă. Nu te risipi în multe direcţii, pierzi energie preţioasă şi fără rezultat. Deci, nu fugi după doi iepuri… Puţină iscusinţă, chiar şiretenie, nu strică, pentru rezolvarea problemelor de astăzi. Este bine să judeci lucrurile şi oamenii din mai multe puncte de vedere. Nu te lăsa impresionat doar de un aspect!

GEMENII O zi de rutină, care te-ar plictisi dacă nu ar fi vestea de pe la ora prânzului. Pare a fi o criză, dar gestionează totul cu mare grijă, stelele arată că poate fi vorba de o păcăleală. Nu fi superficial! Este momentul să te ocupi de problemele tale administrative. Nu lăsa să se acumuleze probleme mici, care pot deveni probleme mari. Ziua de astăzi se anunţă liniştită – poate este un prilej, rar de altfel, să te gândeşti la tine şi la interesele celor dragi. Vitalitatea ta se situază la un nivel acceptabil, totuşi, trebuie să mai lucrezi la forma fizică şi să dai jos kilogramele în plus.

RAC Evită azi discuţiile seriose şi strategice cu şeful, cu partenerul, în familie. Cu un compliment bine plasat şi un zâmbet poţi, însă, îmbunătăţi relaţia. Seara relaxantă la un film nou. La serviciu, sau acasă, poate eşti în vacanţă, dai dovadă de o autoritate şi duritate care nu sunt pe gustul tuturor. Dar câte bordeie, atâtea obiceiuri… nu te lăsa impresionat şi continuă. Ai dreptate! Totul este să te opreşti la timp, să nu exagerezi.

LEU Ceva griji în plus la serviciu, sau pe plajă. Tensiune pentru nişte bani, dar nu spera că se rezolvă imediat. Dar, din fericire, eşti bine dispus cu Soarele în domiciliu, în zodia ta. Horoscopul tău este, totuşi, favorabil. Dar, atenţie la sănătatea ta şi a celor din jur. Poţi să găseşti mici prilejuri să-ţi rotunjeşti veniturile. Trebuie să faci bani cum ai mai făcut, orice inovaţie, orice noutate este dăunătoare. Protejează-ţi sănătatea, evită oboseala şi fii selectiv în ceea ce mănânci. Evită izbucnirile sentimentale şi instabilitatea emoţională şi amână orice nu îţi face plăcere.

FECIOARĂ O zi plăcută de cumpărături, sau de excursie, dacă eşti în vacanţă. Nu-ţi fă niciun program. Lasă lucrurile să se întâmple, să se desfăşoare după cum stabileşte anturajul tău, familia. Ascultă cu atenţie, oportunităţile, fie în afaceri, fie în dragoste – abundă, dar nu fac mult zgomot. Discreţia a însoţit întotdeauna succesul. Astăzi mai mult ca oricând. Pune-te pe treabă cu multă hotărâre şi tenacitate. Eşti în întârziere şi ştii asta. Stelele spun să te grăbeşti. Pe de altă parte, nu uita că perseverenta oarba este arma celui lipsit de imaginatie. Nu-ti risipi inutil fortele, daca vezi ca nu reusesti, schimba modul de abordare!

BALANŢĂ Nu da curs propunerilor dinamice, energice, extravagante, odihneşte-te şi relaxează-te. Stelele recomandă o carte bună sau un film nou. Sau o plimbare în parc şi o vorbă, un suc la terasă. Cu toate că s-ar cuveni să te odihneşti plenar, oboseala îşi spune cuvântul, programul se schimbă în ultimul moment, dar îţi face plăcere. Eşti pe cale să realizezi o ambiţie secretă. Seara favorabilă relaţiilor sociale sau de amor – poate un spectacol, poate o cină în doi. Atenţie la stările emoţionale, nu te lăsa ofensat sau întristat din nimicuri!

SCORPION Nu te ambala, nu te enerva, nu izbucni! Dedică ziua rezolvării problemelor importante, însă nu forţa în rezolvarea rapidă a unor situaţii, mai ales de relaţii umane. Lasă timpul să lucreze. Eşti deosebit de inspirat în afaceri, în special în achiziţii şi cumpărături. Amorul, de asemenea, este bine aspectat. Profită de favorurile stelelor şi comunică cu anturajul. S-ar putea să ai surprize plăcute. Soarele ghideză acţiunile tale în sensul cel bun. Norocul este de partea ta, mediul social îţi este binevoitor, iniţiativele pe care le iei sunt pozitive.

SĂGETĂTOR Cu calm şi fără grabă o să rezolvi problema, care poate fi doar o simplă pană de cauciuc! Urmează-ţi intuiţia, prima gândire, prima impresie. Nu ai ce să îţi reproşezi, faci tot ce poţi! Optimismul şi entuziasmul îţi dau aripi ca să avansezi pe calea ta, pe drumul tău ales. Totuşi, fii foarte atent la anturaj, la cei care profitând de faptul că te afli „pe caii cei mari” vor să-ţi smulgă o promisiune, un angajament. De asemenea nu trebuie să te laşi distras şi influenţat de veştile care circulă la serviciu. De obicei tensiunile produc alte tensiuni şi lipsă de productivitate. Şi tu nu vrei asta!

CAPRICORN Situaţii noi te obligă azi să reacţionezi repede, să cauţi informaţii şi specialişti, fie că eşti în vacanţă, sau la serviciu. Nu este nimic rău, doar ai derapat într-un domeniu necunoscut! Siguranţa pentru propria persoană este principala ta preocupare, dar această grijă permanentă se extinde şi la părinţi, copii, soţ, soţie, partener de viaţă, căţeluş şi pisoi. Este foarte bine, acest lucru te ţine alert şi te motivează, dar nu trebuie să exagerezi. Iar astăzi nu trebuie să exagerezi, repet!

VĂRSĂTOR Astăzi eşti complicat şi te concentrezi cu greutate. Poate căldura este de vină, poate planurile tale prea sofisticate. Ia o pauză şi vezi cum poţi să împaci pretenţiile cu posibilităţile. Evită sau amînă orice întîlnire sau decizie importantă şi petrece ziua într-un cadru plăcut şi confortabil. Călătoriile, însă, sunt bine aspectate, excursii sau croaziere, dacă eşti în concediu. La serviciu, sau unde activezi, ai o opinie corectă despre un coleg. Pe seară, poate un masaj, poate un film bun, pot să-ţi reducă din suma tensiunilor provocate de griji.

PEŞTI Ca de obicei, dai dovadă de un spirit de organizare model, fie că e vorba de jocuri de plajă, fie de un proiect nou la serviciu. Eşti motivat şi energic şi vrei să păstrezi starea de fapt. Amintirile te emoţionează dar, mai ales, te motivează. Nu da bani cu împrumut, pentru că dacă îi dai astăzi sau chiar mâine, nu o să-i mai vezi niciodată înapoi. În această perioadă trebuie să te bazezi mai mult pe judecata rece decât pe trăiri, intuiţii şi sentimente. Pe de altă parte este o zi călduroasă şi obositoare de vară toridă, aşa că oferă-ţi un mic prilej de relaxare, poate la un film cu aer condiţionat (neapărat) sau poate la o îngheţată şi un suc cu prietenii, dacă nu… la cumpărături!