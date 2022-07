HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 19 iulie 2022. Programul spațial al Elveției

19 iulie

Pe 19 iulie s-au născut Samuel Colt, Herbert Marcuse, Edgar Degas, Charles Mayo, A.J. Cronin, Ramin Djawadi, Thomas john Sargent, Ilie Năstase, Maria-Luiza Cristescu, Diana Mocanu.

În calendarul creștin ortodox sunt Sfinții: Macrina, sora lui Vasile cel Mare, Die și aflarea moaștelor lui Serafim de Sarov.

19 iulie este o zi foarte complicată din punct de vedere astrologic, peste realitatea cotidiană suprapunându-se greutatea tradiţiei. Este, în ”Kalendar” Circovul lui Sf. Ilie, Palielele. Obiceiul era ca, la miezul nopţii, fetele mari să umble dezbrăcate prin lanul de cânepă, la lumina Lunii.

Aşa aveau să viseze cu cine se măritau. Se pare că nici cânepă nu mai avem, cât despre fete – ele fac nudism mai tot timpul, doar s-o găsi cineva care să le ia!

Le înţeleg, parcă este după un război necruţător. Mai multe milioane de tineri bărbaţi lipsesc de pe piaţa dragostei în România. Este penurie! Sunt la dracu’ cu cărţi, Doamne iartă-mă, în toată Europa şi chiar prin toată lumea, ca să câştige câţiva bănuţi şi rezolvă problemele fetelor de pe acolo! Greu plătim greşelile celor care ne conduc! Şi se mai miră nu ştiu ce institut că mergem spre dispariţie, ca naţie!

Dar, acum două, trei, poate chiar cinci mii de ani reprezentanţii triburilor se strângeau din nou. Se pregăteau de ritualurile zilei marelui Dabatopeios, „dibaciul”, iscusitul, neîntrecutul. Cel care a adus focul, un Prometeu agatârs-cabir-traco-geto-dacic şi cel care făureşte armele, corespondentul lui Hefaistos din mitologia grecească.

”Evenimentul Zilei” din 19 iulie 1848 – Notă circulară a Ministerului de Externe al Rusiei prin care erau blamate tendinţele românilor de a se uni ”într-un stat daco-român independent”; dezavuarea s-a materializat prin intervenţia armată în Moldova (la 28 iunie, trupele ruse au ocupat oraşul Iaşi) şi apoi în Ţara Românească (la 15 septembrie trupele ruse au trecut Milcovul) – Sursă RADOR.

Prezența celor trei imperii, rus, austriac și turcesc se mai face simțită în România și astăzi. Lumea este îngrijorată, speriată, am primit multă corespondență. Soluția, pe care am spus-o mereu: armele și o armată performantă! Ați văzut ce au făcut mândrii polonezi? Au strâns din dinți, mulți ani, au adunat bani și au cumpărat cele mai bune arme din lume. Au cea mai bună armată din Europa, la ora actuală, pe picior de egalitate cu francezii. După cum declara la 14 iulie, la Paris, fanfaron și cu nasul pe sus, așa cum îi șade bine unui pan polonez, mie îmi sunt dragi, un general de brigadă de blindate: ”A trecut vremea când puteam fi amenințați. Acum putem călca în picioare pe oricine din Europa. Pe turci și pe nemți sigur, chiar și pe ruși!” După cum vedeți, apartenența la NATO nu mai este o garanție. Lumea se atomizează, fiecare țară intră pe curs independent, urmărindu-și interesele. Și noi ce avem, tratate? Vulgar, pe înțelesul pegrei, nu sunt bune nici de șters la…

Dar astăzi îl pomenim de Samuel Colt, născut în Connecticut pe 19 iulie 1814. Un băiat năzdrăvan, Samuel, curios și gata să experimenteze. La vârsta de 12 ani descoperă ”Compendium of Knowledge” o enciclopedie științifică, o copie ieftină americană după prestigioasa ”Encyclopaedia Britannica”. Adolescentul Colt este hipnotizat de știință și la 4 iulie 1829 anunță că va provoca, de ”Independence Day” o mare explozie subacvatică, însoțită de focuri de artificii. Explozia i-a reușit peste așteptări umplându-i pe cei prezenți de apă și noroi. Fără artificii, au explodat și ele tot subacvatic! Ca să-i linișteasă sângele fierbinte tatăl lui Samuel îl îmbarcă pe o navă. Acolo află de la marinari de problemele armelor de foc care se încărcau pe țeavă, greoaie și încete. Samuel este fascinat de cârma navei, de roata care guverna direcția, care se poate fixa în diferite poziții convenabile. Ideea îi vine imediat în capul lui înfierbântat de inventator și acolo, pe navă, cioplește din lemn primul revolver cu cinci focuri, primul Colt.

Îl patentează în anul 1836. Restul este istorie.

De ce sunt americanii liberi? Pentru că au arme, conform celui de al II-lea Amendament. Poporul care nu are acces liber la arme nu poate să se apere. Uneori contra propriului guvern, corupt și dictatorial. Un exemplu. Idiotul de Lyndon Johnson, ajuns președinte dintr-o întâmplare, dorea să promulge o lege, fără consultarea Congresului, folosindu-se de prerogativele de război, prin care toți tinerii din State erau recrutați în armată, în mod obligatoriu. A trimis draftul, spre știință, la FBI, CIA și alte prescurtări de trei litere. Peste două zile, în biroul oval, intră neanunțat, trântind ușa, Edgar Hoover, celebrul șef al FBI. Edgar era furios ca un urs grizzly, dar se stăpânea cât putea. L-a întrebat pe ”președintele” Johnson, poate cel mai slab din istorie, exceptându-l pe Biden, ce are de gând cu acea lege, a recrutării obligatorii. Johnson, care nu era foarte prost, era doar tâmpit, l-a întrebat pe Hoover dacă are obiecții. Masivul șef al FBI a zâmbit. ”Eu nu am. Dar poporul american o să aibă. Domnule președinte, cu tot respectul, nu puteți impune legi dictatoriale unui popor care are 400 de milioane de arme!”

În Europa se continuă privilegiile nobililor feudali, care doar ei puteau să aibă arme. Guvernele sunt urmașele nedorite ai acestor medievali. Nici o armă cu aer comprimat nu poți să-ți cumperi la liber în România, care este la liber peste tot în Europa. Nu mă luați cu protecția și terorismul. După cum vedeți, teroriștii au arme suficiente ca să facă masacre. Profetul a spus: ”Orice se va transforma în mâna mea în armă ca să-i ucid pe necredincioși”. Avioane, camioane, orice! Problema este că ni se refuză dreptul elementar la apărare, în numele unei civilizații deja aruncată în aer. Fetițe și băieți, vă place sau nu, intrăm în altă etapă a istoriei, care de fapt a fost mereu aceiași: dreptul celui mai tare, a celui mai bine înarmat! Războiul din Ucraina este un bun exemplu.

Odată cu războiul din Ucraina, cooperarea în domeniul spațial dintre Rusia și Occident (inclusiv Elveția) este aproape moartă. Ce se întâmplă cu această nouă cursă între blocuri rivale ? Este o binefacere pentru industria „lumii libere”?

De când tancurile sale au intrat în Ucraina, iar sancțiunile au lovit-o, Rusia, mare putere în spațiu, s-a autoexclus, sau a fost exclusă din toate colaborările sale cu Occidentul. Doar Stația Spațială Internațională, ISS, continuă să mențină spiritul de cooperare, având la bord trei cosmonauți ruși, doi americani, o americancă și o italiancă. Dar în rest, se poate spune că este Războiul Rece.

Prima victimă: misiunea europeană ExoMars, lipsită de racheta Proton și de aterizatorul care urmau să o ducă la destinație, pe suprafața lui Marte. După lansarea orbitatorului în 2016, de data aceasta este vorba despre aterizarea și rularea unui rover pe suprafața planetei. Un rover echipat în special cu o cameră high-tech de design și fabricație elvețiană, care va căuta urme de viață.

Misiunea trebuia să decoleze în 2018, apoi în 2020, dar întârzierile de livrare, apoi Covid-19 a împins termenele limită și lansarea fusese amânată pentru 2022. Întrucât ferestrele de lansare pentru Marte sunt favorabile doar din doi în doi ani, va fi deci 2024, sau chiar 2026.

ESA se străduiește să păstreze interesul statelor sale membre, inclusiv al Elveției, și în prezent efectuează un studiu industrial accelerat pentru a defini opțiunile disponibile pentru implementarea misiunii ExoMars, ne asigură (prin e-mail) Renato Krpoun, Șeful Direcției Afaceri Spațiale a Secretariatului de Stat pentru Educație, Cercetare și Inovare (SERI) din Berna. Pe scurt: ESA caută o nouă rachetă și un nou modul de aterizare.

În afară de întârzierea misiunii, situația nu-l îngrijorează pe Josef Aschbacher, director general al ESA, în mod nejustificat. „Vom găsi o colaborare bună pentru ExoMars”, a spus el pe 15 iunie în timpul unei conferințe de presă online, cu administratorul NASA Bill Nelson, care a venit în Țările de Jos pentru a participa la Consiliul ESA.

Cele două agenții spațiale nu vor fuziona, ExoMars și Mars Sample Return. Această misiune NASA își propune să aducă mostre prelevate de roverul american Perseverance înapoi pe Pământ. Rețineți că la fel ca și cea a ExoMars și toate cele care l-au precedat, este echipată cu motoare electrice Maxon, din Elveția. Și nu doar pentru roți: producătorul elvețian îi pune la dispoziție și motoarele vor anima brațele robotizate responsabile cu transferul mostrelor care urmează să fie aduse înapoi.

Elveția și ESA au avut, de asemenea, o miză puternică în programul rus Luna, care poartă numele prestigiosului său predecesor sovietic din anii 1960.

Instrumentele proiectate de europeni și elvețieni nu vor merge, așadar, pe Lună cu nave rusești. Dar, așa cum subliniază Renato Krpoun, „nu trebuie să uităm că Elveția, prin apartenența sa la ESA, face parte și din programul lunar Artemis al NASA”. Prin urmare, Berna lucrează cu partenerii săi pentru a identifica posibilitățile de zbor pentru instrumentele elvețiene din știința spațială.

Unul a fost deja găsit, cu misiunea CLPS a NASA, a cărei obiectiv este să transporte echipamente pe Lună. Pentru a optimiza costurile, operațiunile sunt încredințate în întregime operatorilor privați, inclusiv SpaceX a lui Elon Musk și Blue Origin a lui Jeff Bezos. Elveția va furniza PROSPECT, un set format dintr-un burghiu și instrumente pentru analiza substanțelor volatile, care ar fi trebuit să fie transportat la bordul Luna-27.

De acum, toată lumea vrea să se întoarcă pe Lună: occidentalii cu Artemis, rușii cu Luna și chinezii cu Chang’e.

Cât despre Marte, perioada în care Charlie Duke, veteranul programului Apollo, ne-a povestit despre speranța lui de a vedea într-o zi un echipaj internațional care aterizează acolo, pare departe. Nu s-a referit la Starship a lui Elon Musk.

Singurul astronaut elvețian de până acum, Claude Nicollier, insistă asupra solidității blocului occidental. „Încă avem o colaborare foarte puternică între americani, europeni, canadieni și japonezi. Telescopul spațial James Webb este un exemplu minunat. Această colaborare, o văd poate chiar întărită, de fapt, odată cu plecarea Rusiei”.

Programul lunar Artemis este un alt exemplu bun al acestei colaborări. În 2024 sau 2025, lansatorul SLS, cea mai mare rachetă construită vreodată, (exceptând Starship) va trimite capsula Orion pe Lună, modulul său lunar (livrat de industria privată) și modulul său de service, acest cilindru mare pe care se sprijină capsula (este aceeași arhitectură ca și pentru navele Apollo) , care furnizează energie electrică, propulsie, aer, apă și încălzire pentru Orion.

Acest modul va fi „fabricat în Europa” – o premieră absolută pentru un zbor cu echipaj american. Astfel, racheta gigantică va purta siglele NASA și ESA. Și tocmai în acest modul găsim una dintre cele mai semnificative contribuții ale Elveției. Compania Beyond Gravity (fostă RUAG Space) a proiectat sistemul de orientare pentru panourile solare de patru pe șapte metri care alimentează cu energie electrică cele 33 de motoare ale modulului de service. Industria spațială elvețiană a dezvoltat și structura secundară, sistemul de simulare a panourilor solare și elementele mecanice ale suportului la sol.

Nu este doar programul SLS. Anul viitor, Europa va testa Ariane 6 pentru zboruri medii și lungi. Și pe 13 iulie, racheta ușoară VegaC, tot europeană, a realizat un succes cu primul ei zbor.

Există așadar suficiente soluții pentru a înlocui Soyuz, care nu mai decolează din Kourou, în Guyana. De la primul zbor din 2011, 27 au fost lansate de la baza europeană, față de 52 Ariane și 20 Vega. Ultima lansare, cu 14 zile înainte de începerea războiului din Ucraina, a pus pe orbită 34 de sateliți ai constelației OneWeb. De atunci, operatorul său britanic de internet în bandă largă a apelat la SpaceX.

Rămâne nava amiral, simbolul cooperării spațiale: ISS, moștenitorul îndepărtat al strângerilor de mână schimbate în 1975, în plin Război Rece, între astronauții americani și cosmonauții sovietici în timpul misiunii Apollo-Soyuz (la Moscova, se spune Soyuz-Apollo).

Ce credit ar trebui acordat amenințărilor lui Dmitri Rogozin, până acum șeful Roscosmos, de a-și retrage cosmonauții și sprijinul logistic? „Pentru moment, ISS rămâne în funcțiune ca de obicei. Toți semnatarii acordului interguvernamental din 1998 (inclusiv Elveția) contribuie la buna funcționare a acestuia, ceea ce este în interesul tuturor partenerilor”, amintește Renato Krpoun.

Cazul nu este atât de clar pe cât pare: starea actuală a stației rămâne un argument puternic pentru retragere. Inițial, trebuia să dureze până în 2012, dată amânată constant. Întreținerea și menținerea stației pe orbită sunt în primul rând responsabilitatea Rusiei, care a deținut controlul complet al accesului cu nava sa spațială Soyuz de la retragerea navetei spațiale americane în 2011. Acest primat s-a încheiat odată cu sosirea altor mașini de la companii private, în special Crew Dragon de la SpaceX. Și pentru întreținerea pe orbită, NASA își testează în prezent capacitatea de a o asigura datorită navei spațiale automate Cygnus (de la Northrop Grumman), pentru a înlocui Soyuz.

Online pe 15 iunie, administratorul NASA a insistat că echipajul multinațional al ISS „este foarte profesionist. Relațiile dintre Mission Control din Houston și Moscova sunt foarte profesioniste.” Și Bill Nelson a adăugat că „în ciuda tragediilor care se desfășoară în Ucraina, parteneriatul internațional este solid când vine vorba de programul spațial”.

Nici Claude Nicollier nu știe cât valorează această amenințare, în care vede „un pic o formă de șantaj”. Astronautul elvețian ar regreta evident retragerea rușilor, dar pentru el invadarea Ucrainei este „atât de deplasată, irațională, tragică, cu toate consecințele pe care le are nu doar pentru Ucraina, ci și pentru Rusia și pentru lume” că încetarea colaborării cu Moscova „nu va fi nici pe departe cea mai gravă consecință a acestui război”.

Rusia se concentrează și pe construcția propriei stații orbitale, al cărei prim modul ar trebui să fie lansat în 2025. Și chinezii îl au deja pe al lor, de un an, care tocmai și-a primit al doilea echipaj.

Acest divorț de Moscova nu este doar despre stații spațiale și rachete. Tot pe 15 iunie, șeful ESA, Josef Aschbacher, a amintit că „practic fiecare proiect este afectat, deoarece există o mulțime de componente și materii prime furnizate de Rusia, precum tancurile de titan, de care multe nave au nevoie”. Dar Agenția semnează deja noi contracte cu alți furnizori, din Europa și Statele Unite.

„De acest lucru vor beneficia oamenii care vor putea înlocui ceea ce a venit din Rusia”, prezice Raphael Röttgen, șeful E2MC, o firmă de consultanță pentru investiții în sectorul spațial. Fostul bancher german cu sediul în Elveția vede acest lucru ca un avantaj, de exemplu pentru o agenție guvernamentală precum ESA, sau pentru cei care produc rachete, precum Vega sau Ariane.

„Un alt lucru”, continuă el, „chiar dacă ceea ce se întâmplă este foarte trist, este că bugetele militare vor crește, inclusiv în Europa. Și desigur, spațiul este o parte importantă a domeniului militar, iar o parte din acești bani vor merge în spațiu”.

De altfel, Raphael Röttgen nu ia prea în serios aceste amenințări cu retragerea Rusiei din ISS. „Ca întotdeauna, în timp de război, trimitem mesaje și trebuie să vedem cui se adresează. Acestea au fost difuzate în limba rusă, pe rețelele de socializare folosite în principal în Rusia, le văd mai mult adresate publicului rus, decât amenințătoare cu adevărat”.

Spiritul Apollo-Soyuz nu este complet mort? „Ideea a fost întotdeauna în ISS că lucrăm mână în mână, indiferent de problemele politice de pe Pământ”, își amintește Claude Nicollier. Înainte de a recunoaște că „dacă s-a întâmplat fără prea multe probleme în timpul recuperării Crimeei de către Rusia în 2014, acum devine puțin dificil”.

Programele spațiale, inclusiv al Elveției, vor suferi unele întârzieri și amânări, dar vor ieși din această încercare mai sigure și mai stăpâne pe forțele și capacitățile proprii.

Când o să spunem, parafrazând romancierul, ultima zi de pace, prima noapte de război? Sper că cât mai târziu, poate niciodată, să dea Domnul, cu speranța că mâine este pace, fiindcă este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 19 iulie 2022

BERBEC Nicio urgenţă, nimic important, poţi să te relaxezi şi să te odihneşti. Sunt şi veşti bune din familie, de la prieteni. O zi bună cu tine, în care ai, odată mai mult, libertatea de a alege! Ai idei, mai precis o idee. Stelele spun să nu o mai plimbi de colo-colo, să o aplici repede că o să ţi-o ia altul înainte. Pe de altă parte nu uita invăţătura sufică : „trebuie să dai lovitura când nimeni nu se aşteaptă. Vara, când toată lumea este în concediu. De sărbători, când toată lumea se distrează. De alegeri, sau de olimpiadă când toată lumea se uită la spectacol. Erzune-gherune – ieftin-scump, în farsi însemnând invers pe invers. Aşa, în afaceri, politică sau dragoste, vei avea întâietate şi succes. Fără să vorbim că şi cheltuielile vor fi mult mai mici !”

TAUR Comunicarea ta, modul tău de exprimare, se amplifică astăzi în profunzime şi nuanţe. Foloseşte această abilitate ca să discuţi, să negociezi unele probleme personale, interesele tale. Nu încurca tehnologia cu sentimentele. Excesul de tehnică ruinează relaţiile dintre oameni. Foloseşte-ţi imaginaţia bogată, nu pentru a găsi motive şi justificări, ci ca să-ţi faci viaţa mai plină şi interesantă. Evita la birou, sau oriunde te afli, orice lucru, vorbă, faptă sau gest care pot avea o implicatie sau un aspect din domeniul legal sau al jurisprudenţei. Nu semna contracte, nu incheia intelegeri. Nu te duce la bancă sau la bursă, nici măcar în piaţa la cumpărături. Un aspect disarmonic te poate face să pierzi ceva bani – ceea ce este un adevărat dezastru în aceste timpuri de criză.

GEMENI E momentul să vorbeşti cu sinceritate şi iscusinţă despre problemele tale sentimentale. Nu la psiholog, este inutil, ci cu persoana în cauză! Ori la bal, ori la spital, trebuie să clarifici! Traiesti momente de fior și râs, o tragi-comedie ionesciană, care se datoreşte numai felului original in care amesteci tu relațiile de amor în şi în afara familiei. Rezolvările temporare şi compromisurile cu iz de busuioc au in tine un maestru incontestabil. Poate unde eşti din zodia cuprinsă de un umanism iremediabil! Intr-o afacere sau reţetă noua, fie că este vorba de amor, fie de negustorie, sau bucătărie, trebuie să porneşti de la premiza că nu ai nimic de pierdut, ci numai de caştigat. Până la urmă să ştii că nu este nimic rău, doar hazul de necaz este mare. Adică trebuie să te gândeşti de nouă ori şi să tai odată. Nu tot ce este nou este şi mai bun.

RAC Astăzi este posibil să pui la un numitor comun părerile diferite din familie, de acasă. Încearcă să ţii cont de interesul fiecăruia, să găseşti un domeniu obișnuit preferat de toată lumea! Fii prudent şi precaut, când discuţi, negociezi şi mai ales în convorbirile la telefon! Nu promite nimic, mai ales membrilor familiei. Oricum, majorităţii nativilor din zodie nimic notabil nu i se poate întâmplă. Mai puţin faptul că, poate, un membru drag al familiei tale este pe cale să-şi descopere un nou talent. Lucrurile pot să evolueze în viitor foarte interesant, dacă tu nu iei lucrurile uşor şi în râs. Nu ai de ce să-ţi mai faci griji, în privinţa sănătăţii totul pare că este bine. Totuşi, mare atenţie la curent, răceală şi la durerile de spate.

LEU Eşti sociabil şi zâmbitor ceea ce îţi crează noi oportunităţi în domeniul relaţiilor umane. Trebuie să ai grijă de mediul tău obişnuit, de la muncă, să nu uiţi, sau să rătăceşti, ceva! Nu uita că uneori leii se prind cu capcane cu mâncare de pisică! Totuși, o zi relativ bună, mici succese care îţi lumineză astăzi sufletul. Ai mare nevoie de aceste confirmări ale valorii tale ca să-ţi întărească încrederea în forţele proprii. Nu trebuie să-ţi faci atâtea gânduri pentru orice amănunt. Dacă telefonul tău nu sună, asta nu înseamnă că rudele tale, copii, părinţii, prietenii te-au uitat. Toată lumea este ocupată, îngrijorată de evenimente şi strivită de sistem. În a doua parte a zilei sunt favorizate vizitele şi întâlnirile cu prietenii şi rudele, reuniunile de familie.

FECIOARĂ Treci printr-o perioadă de turbulenţe sentimentale şi reconstrucţie emoţională. Încearcă să nu te enervezi. Nu lăsa nimic la întâmplare, încearcă să controlezi cât mai mult din ceea ce poţi! Din exterior (al tău şi al familiei) vine un bombardament de informaţii. Aproape toate false. Cineva vrea să vadă ce se întâmplă şi marchează datele. „Scutură pomul” cum spun specialiştii. Tu sa stai deoparte. Nu te repezi să intri în discuţii tăioase – pot degenera. Conflict dintre simţăminte şi logică. Nu forţa găsirea unei soluţii, temporizează, doar. Nu lua decizii importante. Amână toate întâlnirile pe care le poţi reprograma. Nu te implica în promisiuni strategice, pe termen lung. Nu, nu, nu, astăzi! Organizează-ţi o seară festivă, meriţi după tot efortul făcut să refuzi pe toată lumea. Aşa poate o să înveţi să nu mai te folosescă alţii. Şi nu te mai hăhăi la telefon, este un obicei dizgraţios.

BALANŢĂ Conjunctura îţi semnalează unele limite, termene, praguri. O problemă, din trecut, te bântuie astăzi. Dar, atmosfera e favorabilă, poţi rezolva, în limite cotidiene, ceea ce te interesează! Se apropie nişte termene, stresul este în creşte. Fie că este o întâlnire importantă, fie că ai un prag în viaţă, sau o reuniune de familie sfatul meu este să te grăbeşti încet. „Festina Lente” cum spuneau romanii, strămoşii unora dintre noi. Nu te lăsa copleşit de rutina zilnică, căută să te distrezi şi să legi noi prietenii. Schimbă-ţi cercul şi locurile pe care le frecventezi. Uită-te bine în jur. De obicei oamenii de calitate nu sar în ochi, dar strălucesc prin vorbe şi fapte. Atenţie la regimul alimentar şi la primul semn de oboseală cronică.

SCORPION Trei cuadraturi îţi pot tulbura simţul realităţii. Cu toate că sunt și multe aspecte benefice, astăzi e bine să te ocupi doar de lucrurile obişnuite, cotidiene, cu grad redus de dificultate. La serviciu, sau aiurea, ai pe cineva care nu prea te place. Sau un rival. Maestrul meu, Hadj Bedî Laleh Singh spunea : „Poţi ieşi din orice înfruntare cu un inamic pe trei căi: aliază-te cu alţii, eventual mai puternici şi împinge-i în faţă; plânge-te de loviturile inofensive şi nu da nici un semn când ai fost într-adevăr atins; crează o a treia parte care pare că te atacă atât pe tine cât şi pe duşmanul tău şi foloseşte-te de prilejurile astfel create!” Dar tot înţeleptul sufi spunea : „…seninătatea şi liniştea sunt bunul cel mai de preţ. Dacă ai inamici, scapă repede de ei, sau fă pace, ca să-ţi păstrezi starea de echilibru interior !” Aviz amatorilor!

SĂGETĂTOR Trebuie să-ți regăseşte-ţi echilibrul interior şi pacea sufletească de care ai atâta nevoie! Nu te lasa impresionat de vremurile sumbre, vezi de interesul tău şi rezolvă-ţi problemele tale! Nu trebuie să te prinzi în jocul celorlaţi, mai ales dacă bănuieşti că este aranjat. Nu întreprinde nimic important sau riscant. Ia lucrurile mai uşor, aproape în glumă. Evită intimităţile despre secretele altora, ca să nu faci şi tu confidenţe şi compromisuri costisitoare. Ascultă însă cu atenţie. O informaţie poate fi foarte folositoare în viitor. Ti-ai facut inamici, fără să ştii. Pentru ca eşti inteligent, arăţi bine, iti ţii cuvantul, ai cultură şi educatie, ai succes şi ceva bani! Invidia este un păcat capital şi detractorii tăi o să afle în curând acest lucru. Totuşi, te afli sub protecţia speciala a stelelor, mai ales daca lucrezi în administraţia publică sau comerţ. O veste, bună, de departe.

CAPRICORN Aspectele planetelor indică o zi densă, cu situaţii noi, care pot ridica probleme greu de rezolvat. Ai planuri ambiţioase, dar trebuie să ai în vedere că azi trebuie să te descurci singur! Nu forţa şi nu lua hotărîri importante mai ales în ceea ce înseamnă afaceri cu active sau jurisprudență. De fapt ar trebui să te gândeşti cum să diversifici sau să înlocuieşti acest gen de activitate, mai ales cea imobiliară. Atenţie mărită să nu pierzi sau să ratăceşti un obiect, cheile sau, Doamne fereşte, – portofelul. Fereşte-te de discutii aprinse, mai ales în cursul dimineții. Nu reacţiona la nimic, taci şi zâmbeşte, mai ales dacă provocările vin din partea unei femei. O atitudine de felul „da, înţeleg!” descureajează o femeie pusă pe revanşă. Ceva legat de un aspect legal, de jurisprudenţă, poate fi şi o moştenire sau în general atitudinea ta faţă de viaţă şi de persoana respectivă. Deocamdată aspectul este neutru şi nu te afectează în niciun mod. Cooperează mai strâns cu partenerii şi spune-le exact şi precis ce aştepţi de la ei!

VĂRSĂTOR Realismul și îndeplinirea unora dintre obiectivele tale pe termen scurt te conduc către o creştere a încrederii în forţele proprii. Orice realizare, cât de mică, te poate face mai optimist! Dimineaţa nu este favorabilă celor ce lucrează cu tastatura, celor care crează, celor care scriu, în general celor care lucrează cu capul, dar este benefică oamenilor muncii de pe ogoare şi ferme – problema este dacă eşti din Vărsător, scrii la jurnal şi ai o fermă? Ei bine, armonia şi pacea pe care o doresc simpaticii Vărsători de apă, în mod paradoxal semn de aer, pot rezolva uşor aceasta situaţie. Supraveghează cheltuielile şi redu-le sau renunţă la cele pe care le consideri extravagante. O zi perfectă ca să faci planuri de viitor şi să iei deciziile necesare. Există un timp pentru fiecare lucru!

PEŞTI Nu poţi să-ţi explici de ce astăzi ai o senzaţie de nesiguranţă! O fi oboseala și căldura, dar și presiunea veștilor rele. Stai liniştit, nu pleca la drum, aşteaptă să treacă, liniștit, ziua! Atenţie la alergii și la rudele care îți doresc binele. Nu se știe care sunt mai periculoase. Treci printr-o perioadă de iritabilitate acută, aşa că evită hotărârile pripite şi starea de nervozitate. Zâmbeşte şi totul se rezolvă. Pe cât posibil, astăzi nu schimba nimic din ce ai stabilit anterior, atât în afaceri cât şi în dragoste. Astăzi problemele Peștilor par să să devină mai serioase. Pentru că tu le consideri aşa. Dacă într-adevăr lucrurile devin mai serioase, ascultă cu atenţie, descifrează sensul ascuns al lucurilor. Fi selectiv şi reţinut în promisiuni, mai ales nu promite nimic pe termen lung. Pe de alta parte nu exagera cu analiza si sinteza. Cel mai adese lucrurile sunt dezarmant de simple.