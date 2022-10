HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 18 octombrie 2022. Raportul serviciului de contra-spionaj

18 octombrie

Pe 18 octombrie s-au născut Jean-Claude van Damme, Henri Bergson, Melina Mercouri, Chuck Berry, Mihail Sebastian, Nicolae Teclu, Ştefan Bănică Jr.

Sinaxar, Sf. Apostol şi Evanghelist Luca și Sf. Marin cel Bătrân.

Publicarea raportului anual al Serviciului Ceh de Informații și Securitate (BIS) a fost acoperită pe larg de mass-media cehă și chiar de unele instituții străine. Ceea ce este de remarcat a fost cantitatea considerabilă de detalii pe care versiunea publică le conținea despre operațiunile de spionaj rusești și chineze din Cehia, anul trecut. Deci, ce fac aceste două țări? Și care sunt motivele lor?

Primul actor asupra căruia raportul se concentrează în detaliu este Federația Rusă. Poate că acest lucru nu este surprinzător, deoarece statul rus are o bază foarte bine stabilită în Republica Cehă, iar contrainformațiile cehe arăta de multă vreme faptul că misiunea diplomatică a Federației Ruse este supradimensionată.

Situate într-o vilă masivă din cartierul Bubeneč din Praga, Ambasada Rusiei și clădirile din jur legate de misiunea rusă sunt uneori poreclit de către localnici „micul Kremlin”.

La începutul acestui an, ziarele cehe au atras atenția asupra faptului că ambasada Rusiei administrează și sute de apartamente în capitală.

Potrivit jurnalistului Ondřej Kundra de la săptămânalul Respekt, care a scris o carte despre activitatea de informații rusești în Republica Cehă și se concentrează pe acest subiect în reportajele sale, originile unei baze puternice de informații rusești în țară se întind încă din epoca anilor 1960, a mișcării Primăverii de la Praga, din Cehoslovacia.

„O modalitate prin care KGB și cei din cadrul guvernului sovietic au decis să lupte împotriva acestei mișcări în Cehoslovacia a fost prin operațiunile KGB. Domnul Andropov (președintele KGB din 1967 până în 1982) a trimis mulți spioni KGB aici.”

Domnul Kundra spune că autoritățile Uniunii Sovietice au deschis o așa-numită „Rezidentura” la Ambasada Rusiei – un fel de ascunzătoare secretă de spioni.

„În ziua de azi, se întâmplă în ambasadele din întreaga lume, dar în anii 1960, dacă vorbim de Europa Centrală și de Est, Cehoslovacia a fost prima țară care a înființat un astfel de sediu. Deci, aici are o tradiție și o istorie lungă. De aceea le place și au multe contacte aici.”

Stereotipurile și limitările financiare ale contrainformațiilor cehe joacă, de asemenea, un rol în popularitatea Pragăi pentru spionii ruși.

„De asemenea, ei cred că, ca națiune slavă, cehii sunt foarte asemănători cu rușii și că, prin urmare, ne înțeleg pe deplin. În plus, se pot simți și ca într-un loc sigur, deoarece, în ciuda eforturilor sale bune, serviciul de contrainformații ceh (BIS) nu este suficient de mare și bugetul său este prea mic, așa că rușii știu că nu toți agenții lor poate fi sub supraveghere BIS.”

Această numeroasă prezență de spioni, dar și diplomatică este importantă, deoarece conform BIS „entitățile ruse de informații și non-informații pot face schimb de roluri și funcții, și astfel orice autoritate (sau agenția ei subordonată) poate fi folosită pentru operațiuni de informații sau pentru acoperirea lor”.

În ciuda acestei versatilități, serviciul de contrainformații ceh a remarcat că au existat agenți, precum și asociați ai tuturor serviciilor de informații ruse din Republica Cehă în anul trecut.

Ofițerii de informații au încercat să cultive contacte și să stabilească influență în jurul politicienilor care pot afecta interesele rusești.

BIS spune că principala amenințare la adresa statului ceh a venit din așa-numitele operațiuni de război hibrid ale Rusiei, care vizează în mod tradițional NATO și Republica Cehă ca stat membru.

În domeniul protejării constituționalității și a fundamentelor democratice ale statului ceh, un întreg subcapitol este dedicat a ceea ce BRI numește „activiști pro-ruși”, indivizi „care, prin activitățile lor, asistă în mod conștient sau fără să vrea o putere străină”.

În primul rând prin „declarații înșelătoare, manipulatoare sau false” răspândite pe „internet, rețelele sociale, propriile canale video de pe internet sau așa-numitele mass-media independente/alternative”, activiștii pro-ruși divid și polarizează societatea, potrivit contrainformațiilor cehe.

În acest sens, Rusia se poate baza pe un segment al populației cehe care simpatizează cu politicile actualului guvern al Rusiei. Potrivit lui Ondřej Kundra, aceștia sunt adesea bărbați în vârstă, care au crescut în timpul comunismului și au o afinitate naturală față de Rusia, dar și tineretul strivit de capitalismul sălbatic.

Fenomenul activiștilor pro-ruși a fost mult timp un factor identificat de experți și chiar de segmente mari ale populației generale, dar domnul Kundra subliniază că raportul public conține informații noi în acest sens.

„Pentru prima dată s-a scris public într-un raport anual al BRI că unii dintre susținătorii cehi pro-ruși sunt în contact cu serviciile ruse de informații, așa că unii nu sunt doar „idioți utili”, ci chiar indivizi care cooperează cu rușii. ”

Cehia a fost, de asemenea, o scenă a activității rusești de subversiune care vizează suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei. Potrivit contrainformațiilor cehe, acestea prezentau uneori trăsături asemănătoare măsurilor active prin încercări de a crea și întări tensiuni sociale pe teme specifice, care afectează întregul echilibru de putere rezultat.

Mai mult, agențiile de stat ruse au fost active în spațiul cibernetic, se arată în raportul BIS. Mai exact, FSB a fost aparent responsabil pentru construirea în secret a unei infrastructuri TIC destinate operațiunilor cibernetice și informaționale la nivel local și global.

„(Spionii ruși) cred, de asemenea, că, ca națiune slavă, cehii sunt foarte asemănători cu rușii și, prin urmare, ne înțeleg pe deplin.”

Operațiunea la care face referire BIS aici ar putea fi reprimarea de succes raportată pentru prima dată în martie a acestui an de săptămânalul Respekt, în care un grup de spioni ruși a operat sub acoperirea a două companii private de IT, desfășurând operațiuni de hacking de pe computerele companiilor. Acestea, susțin sursele revistei, au fost transportate în interiorul Republicii Cehe cu vehicule sub acoperire diplomatică rusă.

Printre alte operațiuni cibernetice rusești pe care BIS le-a dezvăluit este compromiterea conturilor de e-mail private aparținând membrilor Forțelor Armate Cehe, pentru a aduna material compromițător asupra militarilor.

Agenția de contrainformații suspectează că atacul a fost cel mai probabil săvârșit de grupul rus de spionaj cibernetic APT28/Sofacy.

Denumit uneori și „Fancy Bear”, APT28/Sofacy ar putea fi două unități specifice ale Direcției Principale de Informații a Statului Major General al Rusiei – cunoscute sub acronimul GRU – care sunt numite Unitatea 26165 și Unitatea 74455. Potrivit oficialilor americani, acestea unități au piratat, de asemenea, Comitetul Național Democrat și campania Hillary Clinton în anul 2016.

Raportul anual al BRI mai precizează că în 2018 a fost efectuată o anchetă privind o infiltrare pe scară largă a rețelei neclasificate a Ministerului Afacerilor Externe.

Domnul Kundra, spune că acesta a fost un caz serios de hacking care a avut loc acum câțiva ani.

„Am scris câteva articole despre asta, așa că am câteva informații că timp de câteva luni hackeri din China și Rusia au reușit simultan să pătrundă în sistemul informatic al Ministerului de Externe. Nu au cooperat din câte știu eu, dar amândoi făceau hacking și știau unul despre celălalt.”

Acești hackeri nu încercau doar să fure informații secrete, spune domnul Kundra, ci și-au propus să pună mâna pe orice material care ar putea fi folosit pentru a șantaja angajații ministerului. Aceasta include detalii despre relațiile amoroase și problemele personale.

Atât intensitatea, cât și amploarea activităților de informații chineze în Republica Cehă au crescut, potrivit raportului anual.

„Acoperind toate cheltuielile pentru călătoriile persoanelor invitate în China sau în alt stat, persoana evidențiată poate simți că „datorează (Chinei) ceva și, prin urmare, poate fi mai deschisă față de China în viitor”.

Activitățile de informații chineze, la fel ca cele ale Rusiei, „au avut legătură cu politica, diplomație, spionaj, economie și război informațional”.

Cu toate acestea, BIS afirmă că, deși complexitatea activităților chineze este comparabilă cu cea din Rusia, distanța geografică a statului față de Republica Cehă și absența angajamentului militar istoric al Chinei în Europa înseamnă că serviciul de contrainformații ceh este în prezent preocupat în primul rând de creșterea numărului ofiţerilor de informaţii chinezi.

Acești indivizi se concentrează pe găsirea și contactarea potențialilor „cooperatori și agenți în rândul populației cehe”.

Între timp, diplomații chinezi de carieră au recurs la utilizarea presiunii pentru a promova interesele Chinei.

În timp ce Rusia împărtășește o graniță lungă cu NATO, din care Republica Cehă este membră și are o legătură istorică cu regiunea Europei Centrale, interesul Chinei pentru Cehia este mai puțin evident la prima vedere.

Potrivit lui Filip Jirouš, un analist la proiectul Sinopsis, care se concentrează pe cercetarea activităților chineze în regiune, Republica Cehă face parte din direcția generală a Chinei pentru a stabili o influență politică mai mare în întreaga lume.

Cu toate acestea, el indică un factor care ar fi putut trezi un interes sporit chinez pentru Cehia.

„În raportul în sine există un mic paragraf, care afirmă că un element semnificativ al activităților de informații ale Chinei în Republica Cehă au fost eforturile continue de a perturba relațiile politice și economice ceho-taiwaneze.

„Probabil că acest lucru are de-a face cu problema (acum anulată) a acordului dintre orașele surori Praga-Beijing, în care Praga a decis, practic, să semneze un acord cu orașele surori cu Taipei.

„Este cu siguranță unul dintre motivele pentru care China este mai interesată de Republica Cehă, pentru că a început să facă lumină asupra activităților chineze, în special asupra celor care sunt controversate, sau dubioase, în ceea ce privește încercarea de a influența peisajul politic de aici și încercarea de a suprima disidența.

„Există și activiști tibetani aici și am văzut, de asemenea, mai multe petiții pentru comunitatea uigură”.

BIS dedică, de asemenea, un paragraf semnificativ despre „Activitățile chineze care vizează mediul academic, organismele de securitate și administrația de stat cehă”, precizând că în 2018 a identificat un „număr tot mai mare de invitații chineze adresate cetățenilor cehi pentru traininguri, seminarii și excursii”. Un spațiu deloc mic este atribuit ”Institutelor Confucius”, centrale de spionaj și de recrutare.

Mai degrabă decât o atingere pe umăr urmată de o ofertă de emigrare, metoda CIA folosită pentru a acapara creierele oamenilor de știință din „state necinstite”, cu programe nucleare controversate, precum Coreea de Nord și Iran, descrise de Daniel Golden în The Guardian în urmă cu câțiva ani, strategia Chinei pare să fie pur și simplu aceea de a câștiga active viitoare utile.

Acoperând toate cheltuielile pentru călătoriile persoanelor invitate în străinătate, fie în China însăși, fie în alt stat, individul evidențiat poate simți că „datorează (Chinei) ceva”, în cuvintele raportului de contraspionaj ceh și, prin urmare, poate fi mai deschisă către China.

BIS spune că ținta este, de asemenea, mai accesibilă pentru cooperarea serviciilor de informații chineze în străinătate.

Potrivit domnului Jirouš, această practică este încurajată chiar și în rândul membrilor juniori ai Partidului Comunist Chinez (PCC).

„În China se numește ceva de genul „diplomație totală”. Asta înseamnă că se folosesc resurse extinse, în special umane, pentru a cultiva pe oricine care ar putea fi potențial benefic pentru Partid. Pe baza politicilor PCC, în special în timpul lui Xi Jinping, care de fapt subliniază această politică, a fi activ în acest tip de activitate este sarcina fiecărui membru de partid. Asta înseamnă că, chiar și oamenii care sunt cu adevărat jos în ierarhie, de exemplu care lucrează în afaceri, trebuie să facă acest lucru.”

Declarațiile politicienilor și oficialităților publice despre situația securității din Republica Cehă și despre raportul anual în sine au început să apară la scurt timp după ce a fost publicat. Observația Serviciului de Informații de Securitate conform căreia există activiști pro-ruși printre cetățenii cehi nu le-a făcut bine tuturor.

Purtătorul de cuvânt al Castelului Praga, Jiří Ovčáček, a postat pe Twitter după publicarea raportului că „Marcarea oamenilor cu opinii diferite ca dezinformori este inacceptabilă într-o societate liberă” și că BIS ar trebui „să dezvăluie agenții puterilor străine”, dar „nu interfera cu libertatea de exprimare”.

Alții însă, au declarat pentru Radio Cehă că recunosc și sunt de acord cu raportul serviciului de contrainformații ceh.

Ministrul de Finanțe, Alena Schillerová, de la ANO, a declarat că partidul său ia în serios constatările și că crede că vor fi discutate la Consiliul Național de Securitate.

Între timp, deputatul Partidului Piraților Lukáš Kolářík a spus că partidul său este deosebit de îngrijorat de amenințarea cibernetică la adresa statului:

„Propunem ca Agenția Națională de Securitate Cibernetică și Informațională să fie consolidată și să se acorde o finanțare mai mare.”

Ambasada Chinei a declarat pentru site-ul de știri ceh Echo24 că raportul BIS este format doar din speculații unilaterale, care nu sunt susținute de dovezi.

Federația Rusă a negat în trecut afirmațiile cehe de contraspionaj, cel mai recent că o rețea de spionaj FSB a fost eliminată cu succes de către BIS și Centrul pentru Combaterea Crimei Organizate.

Întrebarea evidentă este de ce Serviciul Ceh de Informații de Securitate a intrat atât de detaliat cu privire la activitățile de informații rusești și chineze din țară?

Domnul Kundra spune că este o nouă metodă de deschidere mai mare cu publicul adusă de actualul director BRI, Michal Koudelka, de când a fost pus la conducere în anul 2016.

O atitudine similară a fost folosită de agențiile de informații din statele baltice membre NATO în ultimii ani, spune jurnalistul.

„Ei folosesc multe exemple concrete și cred că îi ajută să reușească mai mult în societate, pentru că oamenii sunt mai conștienți de amenințarea din Rusia.

„De aceea, uneori, publicul oferă informații mai concrete agențiilor lor de contrainformații și cooperează mai bine. Cred că poate fi la fel și în Cehia.”

Eu mă duc să revăd un SF ca lumea, ce este mai bun decât o ecranizare după Jules Verne, și ce este mai bun decât un film cu trei Oscaruri din anul 1959, cu James Mason, Pat Boone și roșcata Arlene Dahl, un film de excepție, luminos, în tehnicolor, pe peliculă, nu filmele cenușii de astăzi, ei bine, ”Journey to the Center of the Earth”! M-a impresionat întotdeauna muzica lui Bernard Herrmann, mai ales cea de titlu.

Așa o să ajung la miezul nopții, mâine adică, pentru că mâine, este, în definitiv, o altă zi!

