HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 18 august 2022. După Sindromul Stendhal iată Efectul Proust.

18 august

Pe 18 august s-au născut împăratul Franz Joseph, Robert Redford, Roman Polanski, Patrick Swayze, Constantin Duţu, Maria Gheorghiu, Sorin Alexandrescu.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Flor, Lavru, Polien şi Leon. Nu mă pot opri să remarc ce nume frumoase, astăzi nu se mai folosesc, din păcate! Poate, Leon? Iar nimic în „Kalendar”!

Dragi lupi, padawani şi hobbiţi anumite articole, mai vechi, din “Le Figaro” şi “Frankfurter Allgemeine Zeitung” mi-au atras atenţia. Informaţii foarte interesante. Iarăşi îmi fac ordine în bibliotecă!

Mai mulți dintre domniile vostre mi-au amintit despre ”efectul Proust” de care am mai pomenit în continuarea Sindromului Standhal. Citesc emailurile, cum să nu, dar numai răspund la multe din ele.

„Dar când dintr-un trecut îndepărtat nu mai există nimic, după ce oamenii sunt morți, după ce lucrurile sunt sfărâmate și împrăștiate, gustul și mirosul, ele singure, mai fragile, dar mai durabile, mai nesubstanțiale, dar mai persistente, mai credincioase, păcălesc timpul, așa că sufletele își pot aminti, așteptând, sperând, în mijlocul ruinelor tuturor celorlalte senzații materiale; și, purtând în mod neîncetat, în picăturile minuscule și aproape impalpabile ale esenței lor, vasta structură a amintirii. ” ( Swann’s Way , Moncrieff, pag. 50–51).

Cel mai cunoscut exemplu de putere a mirosului și gustului de a evoca amintirile și emoțiile este „efectul Proust”, așa cum este descris în citatul de mai sus. Aceasta se bazează pe o experiență senzorială descrisă de Marcel Proust în ”A la Recherche du Temps Perdu”. Episodul presupune gustarea unui mici madeline, o brioșă din Lorena în formă de cochilie de scoică, de fapt între brioșă și fursec, înmuiată în ceai. Imediat, brusc, a fost inundat cu o amintire din copilărie. Intensitatea amintirii involuntare și emoțiile puternice atașate de ea au devenit simbolice, atât pe tărâmul criticii literare, cât și în cel senzorial.

Efectul Proust se referă la retrăirea vie a evenimentelor din trecut prin stimuli senzoriali. Mulți dintre noi suntem familiarizați cu acele momente speciale, când sunteți surprinși de un stimul senzorial minor (de exemplu, parfumul săpunului mamei) care evocă o amintire intensă și emoțională a unui episod din copilărie. În comparație cu știința deficitelor de memorie, nu se știe prea multe despre plăcerile fizice și senzoriale ale amintirii. Totuși, recent, proiectele practice în educația în domeniul sănătății și investigațiile artistice și științifice au dat treptat funcționarea minunată a amintirilor emoționale și ne-au permis să începem să înțelegem ce cauzează amintirile senzoriale, oamenilor.

Am spicuit din introducerea cărții olandezului Cretien van Campen, ”The Proust Effect: The Senses as Doorways to Lost Memories” apărută în anul 2014, la Oxford, 180 pagini. Pentru această carte au fost utilizate trei tipuri de surse: studii științifice, proiecte de artă și experiențe personale. Prima parte explorează care sunt amintirile senzoriale; partea a 2-a oferă informații asupra naturii lor neurologice, psihologice și sociologice; iar a treia parte discută beneficiile și utilizările amintirilor senzoriale pentru indivizi și profesioniști. Printre altele, această carte arată cum amintirile senzoriale deschid ușile către amintirile pierdute; modul în care operează diferit de amintirile voluntare, orientate spre scopuri, care sunt conduse de indicii verbale (de exemplu, punerea de întrebări, povestirea); cum se pot întoarce mai des în copilărie decât amintirile recuperate verbal; cum sunt create amintirile simțurilor, în copilărie; și cum contribuie la bunăstarea în viața ulterioară. Modul în care operează diferit de amintirile voluntare, orientate spre scopuri, care sunt conduse de indicii verbale (de exemplu, punerea de întrebări, povestirea); cum se pot întoarce mai des în copilărie decât amintirile recuperate verbal; cum sunt create amintirile senzoriale în copilărie; și cum contribuie la bunăstarea în viața ulterioară.

Dar, în viața de zi cu zi, întâlnim ceea ce aș denumi, ad-hoc, efectul Proust negativ. De câte ori nu ați auzit, sau chiar domnia voastră a exclamat: ”Eugenia asta este o porcărie, nici nu se compară cu ”Eugenia” din copilăria mea!” ”Brânza asta de Olanda nu are niciun gust, ce gust avea acum 50 de ani, când eram copil!” ”Roșiile sunt fade, parcă mănânci plastic, unde sunt roșiile românești de acum 60 de ani?”

Psihologii, acești mincinoși care se mint în primul rând pe ei, susțin că este vorba despre regretul copilăriei și de tocirea simțurilor. Și că fiecare generație va regreta alimentele copilăriei. Eu nu aș fi așa de sigur. Alimentele sunt din ce în ce mai fără gust, pline de zahăr și de grăsimi. Nu m-aș mira dacă alimentele nu ar fi făcute din ”Soylent Green” a fost un film vechi și bun, dar cam scârbos cu Edward G. Robinson și Charlton Heston. Nu, nu este vorba de tocirea simțurilor, sau de regretele copilăriei. Eu, mărturisesc, nu prea am avut copilărie, ce să regret? Altfel cum am găsit, acum, un Salam de Sibiu identic ca gust cu cel din copilăria mea. Și pâine făcută ca în copilăria mea, pe Mașina de Pâine, acum la cuptorul din strada Progresului, în Vălenii de Munte? Bună întrebare!

Dar, tot făcând ordine în bibliotecă și în magazie, prin pachetele cu cărți și… diverse, am dat peste niște cutii de creioane colorate. O cutie metalică cu șase creioane mecanice, cu șase culori, marca ”Bohemia Works”. Și minele de rezervă, colorate, plus o gumă roz. În altă cutie, de carton, cu mai multe despărțituri-sertare sunt 60 de creioane din lemn, unele folosite bine. Marca ”Caran d’Ache”. Nu mi-am amintit nimic, cu toate că cineva spunea, cred că într-un serial Star Trek, că o cutie de creioane colorate te poate duce mai departe decât o navă galactică. Probabil că m-am dus, dar m-am și întors!

Vă promiteam ieri, că o să vorbim despre cărți. În corespondență, mai mulți dintre domniile voastre spun să vorbim și despre filme. Ascult și mă supun! Dar o să țin seama și de părerea unui eminent om de drept, care mi-a scris. Așa că o să vă spun ce citesc eu și la ce film mă uit, nu fac reclamă nimănui. În prezent, din motive ușor de ghicit, citesc ”Pe Donul liniștit” romanul-fluviu în patru volume al lui Mihail Șolohov, scris cam acum o sută de ani. Problemele cazacilor au rămas aceleași și astăzi. Mă uit pe Netflix la un documentar bine făcut, ”Unsolved Mysteries” care se potrivește cu starea mea de depresie, dar îmi satisface curiozitatea mea nestăpânită.

Nu trebuie să recurgem la cine știe ce efect Proust sau sindromul Stendhal ca să avem speranța și să fim siguri de un adevăr absolut: mâine este o altă zi!

HOROSCOP 18 august 2022

BERBEC Examinezi cu atenţie situaţia şi optezi pentru soluţii prudente. Dimineaţa, fie la serviciu, fie în vacanţă, fie cu munca la domiciliu, întâlneşti unele greutăţi. Eşti surprins, nu te aşteptai, însă, concentrează-te! Însă nu uita că frate-frate, dar brânza este pe bani – ceva tot trebuie sa iasa din ”surpriza” asta! Aşa că nu pierde timpul cu filozofii utopice şi cu idei fantastice. Mai mult pragmatism nu strica! Nici chiar prietenii apropiaţi nu te pot ajuta, mai curând strică, decît folosesc. Horoscopul arată că eşti singur, ca un drumeţ în calea lupilor. Dar, „nu mor caii, cînd vor câinii”!

TAUR Nu da crezare celor care vor să-ti strice ziua cu veşti proaste, cu zvonuri. Trebuie sa verifici personal şi să nu te bazezi pe alţii. Nu e o zi rea, dar evită să te enervezi din nimicuri! Zodia ta este zodia banului şi a economiei. Aşa că du-te la cumpărături! S-ar pute să fie catharsisul de care ai nevoie în lumea asta ciudată şi haotică. Sanatatea este bună, atenţie la durerile de cap, de gât, în special, şi la pierderea de energie.

GEMENI O zi liniştită în care te gândeşti la toamnă. Adică la cheltuielile pentru începutul şcolii, la conserve, la căldura pentru iarna… şi totuşi, schimbarea vieţii îţi dă siguranţă, chiar dacă distopia sanitară te terorizeză! Amintirile nu-ti dau pace si nu este o idee rea să le aşterni pe hârtie, sau sa deschizi un nou fişier. Nevoia ta permanentă de bani a făcut să te speteşti cu munca în ultima perioadă de timp. Odihneste-te astăzi, ca să te poţi lupta cu greutăţile mâine. Te aşteaptă o perioadă de timp grea şi obositoare!

RAC Ai o zi schimbătoare. Aşa e ziua de joi, ziua puternicului dar capriciosului Jupiter. Oferă-ţi un catharsis: mici cumpărături, o îngheţată bună, o cafea scumpă! Singurătatea în mulțime – astăzi te apasă mai mult! Mici schimbări, o întâlnire care îţi face plăcere şi una nu prea. Începe să se contureze un nou concept, o nouă ideeu sau proiect. Dă-i înainte cu talent! Sănătatea este bună, dar cei mai sensibili dintre Raci pot avea unele episoade alergice.

LEU Zi favorabilă pentru unii Lei. Pui accentul pe domeniul social, faci alianţe la serviciu, sau în concediu, încerci să obţii un consens avantajos pentru tine. O parte o să iasă, cealaltă… Evită lucrurile importante, schimbările de strategie şi întâlnirile hotărâtoare. Ca direcţie principală a dezvoltării viitorului, configuraţia astrologică indică păstrarea unui statu quo şi acumulări sigure, dar lente. În ziua de azi, mai ales dimineaţa, urmăreşte cu atenţie banii pe care trebuie să-i încasezi, ca să nu ai întârzieri.

FECIOARĂ Întâlniri plăcute, persoane interesante la orizont. Venus este încă în Leu, deci nu pierde timpul. Eşti contrariat şi stresat de anumite veşti, dar le dai prea mare importanţă! Dacă eşti obligat să joci în continuare piesa asta de teatru care se numeşte viaţa zilnică trebuie să faci ca simţămintele tale să nu fie evidente. Zâmbeşte şi dă-te foarte ocupat. Din fericire numai prima parte a zilei este drastică, începând de la prânz lucrurile se înviorează, urmare unei veşti. Seara plăcută, favorabilă distracţiei, relaxării, statului acasă, sau în curte, dacă ai.

BALANŢĂ Cineva te bârfeşte, dar este vina ta, pentru că nu eşti suficient de diplomat. Pe seară, ai nevoie de aer, dar nu condiţionat. Ieşi la plimbare şi bârfeşte şi tu cu cine are chef de tine. Dedică ziua familiei, cuplului şi încearcă să descifrezi relaţiile şi scopurile fiecărui membru al familiei. Oferă-le ajutorul. Prietenii, familia, anturajul apropiat este avantajat de stele. Poţi folosi prilejul ca să petreci o seară foarte plăcută în compania lor. Totuşi, ziua pare delicată, ascunde mai multe decât poţi tu să vezi!

SCORPION Poţi primi multe veşti, date, informaţii. Dar, fii atent cum le interpretezi. Eşti surprins de atitudinea cuiva. Analizează, vezi dacă e în interesul tău, sau dacă e clar că pierzi timpul! Evită astăzi discuţiile seriose şi strategice cu femeile. Cu un compliment bine plasat poţi schimba cursul discuţiei. Nu da curs propunerilor extravagante, odihneşte-te şi relaxează-te. O carte bună, smartul, sau un film interesant pe net, pot crea un climat confortabil. Ceea ce s-a pierdut se va găsi!

SĂGETĂTOR Astăzi, ai nevoie de o bună gimnastică a minţii şi a trupului. Ai adunat multe frustrări, ai muncit mult, este momentul să vezi cum poţi obţine şi foloase meritate. Urmează-ţi intuiţia, prima gândire, prima impresie. Astăzi lasă analizele sofisticate pe altă dată. Este bine sa eviti, daca poti, subiectele cu caracter emotiv. Lămureşte programul tău şi unele “răceli” cu partenerii. Fraza care „se poartă” este : “voi vă faceţi treaba voastră, eu mi-o fac pe a mea”.

CAPRICORN O zi capricioasă, ca vremurile Imperiului Roman decadent! O privire, un gest de tandreţe, mici nimicuri care te fac să te simţi atât de bine. Pe de altă parte ai o bună dispoziţie ca să aduci armonia în duo, în familie! Nu sunt semne de accidente majore, sau cutremure devastatoare, dar zgura socială şi duşmanii ascunşi încep să facă o presiune asupra desfăşurării viitorului. În prezent ai ajuns într-o poziţie pe care o consideri echilibrată, dar vai, foşgăiala din jurul tău îţi atacă temeiul. Încă o dată, nu este nimic acut sau foarte ameninţător, dar picătura chinezească începe să cadă…

VĂRSĂTOR Ziua începe bine, dar apoi o ia pe arătură! Eşti pus în faţa unor probleme, probabil în duo, familie sau cu prietenii. Pot să fie doar situaţii frivole, nimic serios, dar totuşi, fii atent! Ai, de asemenea, o dorinţă de a vorbi cu persoane care să ştie să te asculte şi să te înţeleagă. Nu trebuie, însă, să exagerezi cu destăinurile sau istorisirile mai ales către parteneri de afaceri, sau femei indiscrete. Vorbeşte mult, dar nu spune nimic !

PEŞTI Nu îţi plac situaţiile neclare şi faci tot ceea ce depinde de tine ca să ai legături cinstite, sincere. Şi astăzi îţi respecţi principiile, dar nu uita că în dragoste, orice lovitură e permisă! Evită pe cât posibil discuţiile cu persoane importante, sau discuţiile în contradictoriu cu partenerii şi/sau asociaţii, mai ales despre proiecte de viitor, proprietăţi sau posesiuni comune. Pe de altă parte carisma ta este în creştere şi poţi avea o serie de succese sociale. Dragostea este bine aspectată, interesul tău pentru acest domeniu are o dinamică pozitivă.