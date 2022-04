HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 18 aprilie 2022. Povestea Pandorei

18 aprilie

Pe 18 aprilie s-au născut Leopold Stokowski, regina Frederika, Mildred Bailey, Louis Adolphe Thiers, Ion Voinescu, Florin Codre, Eugen Cristea.

În calendarul creştin ortodox fix sunt Sfinţii: Ioan, ucenicul lui Grigorie Decapolitul, Cosma din Calcedonia şi Ioan din Ianina. Sfânta și Marea Luni, din Săptămâna Patimilor. Denie. Nimic în ”Kalendar”.

Doamnelor și domnilor, ar trebui să fie înflorirea cireșilor în Vietnamul de Sud.

Vietnamul de Sud?!! Probabil că o să credeţi că profesorul vostru de stare de bine (cum îmi spun unii dintre domniile voastre) a început să uite. Vietnamul de Sud nu există! Da, NUMAI există, ia puneţi mâna pe cărţile scrise de Robert McNamara şi aflaţi şi de ce nu mai există!

În State, la începutul prieteniei mele cu Kevin, colonel trecut în rezervă cu menţiuni excepţionale, pe motive medicale, îi povesteam istoria ţării mele, cum ne-au călcat romanii, popoarele migratoare, ungurii, turcii, slavii, nemţii, din nou ruşii și așa mai departe. Kevin m-a ascultat cu atenţie şi mi-a răspuns: „See, my friend, era mai bine dacă îi băteaţi voi pe turci, unguri, ruşi şi nemţi. Noi avem nevoie de aliaţi, nu să luptăm noi în locul vostru!” Era doar o discuţie între doi civili, la un foc de tabără în misterioasa pădure a Virginiei. I-am replicat că noi cei care ne numim astăzi români existăm în același loc de două mii de ani, invadatorii nu. Kevin a mormăit ceva despre vanitatea europeană…

Vietnamul de Sud, ar fi trebuit să fie primăvară şi acolo!

Ce-i de făcut, vorba lui Cicero, preluată de Lenin?

Am mai spus-o de o mie de ori! Cumpăraţi arme! Am o listă, am mai vorbit desprea ea, nu costă mult. Cu cât sunt mai multe arme, cu atât nu o să fie folosite, pentru că prezenţa lor descurajează o agresiune. Si Vis Pacem, Para Bellum! Nu că am putea să le ţinem piept ruşilor, sau altora la fel de puternici, dar le-am putea cauza pierderi semnificative, în cazul, Doamne fereşte, al unui război direct. Şi asta pune întotdeauna agresorul pe gânduri!

Aţi văzut, pe Youtube, cum un pisoi cât un pumn punea pe fugă un Rottweiler uriaş? Cu gheruţele, erau minuscule, dar erau, le avea și acest lucru îi dădea curaj, atitudine agresivă! Trebuie să facem la fel ca polonezii, ascultaţi ce spune un om care a fost opt ani în războaie care nu erau ale lui.

După ce trece criza militară, sau se uzează tehnologic, moral, putem vinde armele mai departe, în Africa, Asia sau America Latină. Recuperăm banii, vă găsesc eu cumpărători, nicio grijă!

Vietnamul de Sud a făcut greşeala să se bazeze pe alianţe şi tratate. Nu a cumpărat arme… astăzi numai există ca stat!

Ar fi trebuit să fie primăvară şi acolo!

Soarta Aurei şi a Argentinei! Haideţi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi speranţa nu moare niciodată, nu cum spun unii prost informați că moare ultima, nu moare pentru că speranța a rămas în cutia imortală a Pandorei. Poate, doar, să fie o cursă a înarmărilor ca soluţie la criza economică și războiul din Ucraina. Războiul dar și războiul rece au fost întotdeauna locomotive ale istoriei, dar, acum, ameninţarea cu războiul mi se pare mult mai eficientă!

Cutia Pandorei! De câte ori nu a fost rostit acest concept, în istorie!

Dar știți voi, dragii mei lupi, padawani și hobbiți legenda Pandorei? O să v-o spun eu, pe cea adevărată, pe care o știu și eu din cărțile acedemicianului Kuhn și ale lui Lazăr Șăineanu. Iată:

Pandora a fost proto Eva, în versiunea grecească, prototipul femeii care aduce nenorocul, fără să vrea, împlinind destinul de neocolit.

Legenda spune că Zeus, stăpânul zeilor și al oamenilor, a fost foarte supărat când Prometeu a adus oamenilor focul și alte cunoștiințe ale zeilor. Așa că s-a gândit cum să facă viața oamenilor grea, ca să facă diferența dintre oameni și zei, pentru că, pe atunci, oamenii erau aidoma cu zeii, având focul și cunoștiințele lor științifice și artistice.

Așa că, Zeus a poruncit lui Hefaistos, zeul făurar, să întocmescă, din lut, o fecioară preafrumoasă. Hefaistos s-a întrecut pe el însuși, statuia făcută de el era mai frumoasă ca Afrodita, mai demna ca Hera și mai impunătoare decât Atena. Zeus s-a minunat de iscusința lui Hefaistos, s-a apropiat de statuie și punând mâinile pe capul ei i-a suflat în față, dându-i viață și grai. Frumoasa fecioară a înviat, s-a colorat într-o culoare vie ce arăta că sângele îi circulă în vene.

Zeii s-au bucurat și au început s-o înzestreze pe frumoasa Pandora, adică femeia care are toate darurile. Afrodita i-a împărtășit tainele amorului și al feminității, Hera a învățat-o cum să se comporte în societate cu bărbații și în familie, cum să aibă grijă de copii, Atena o făcu îndemânatică în orice artă și meserie, mai ales în țesut și cusut, Artemis o învăță cum să se îmbrace elegant și provocator, Hermes o învăță viclenia și minciuna. Horele și Caritele o îmbrăcară în veșminte ușoare, transparente și o împodobiră cu flori.

Apoi Zeus îi dădu un cufăr, o cutie, făcută din fildeș și aur, care avea darul că tot ceea ce puneai în ea îl facea veșnic, imortal, aidoma cu zeii. Îi acea cutie fermecată Zeus pusese toate relele: bolile, păcatele și nefericirile. Ca să nu fie rău, Zeus a pus în cutia imortalității și un lucru bun, poate cel mai bun: speranța, spunând că, totuși, oamenii sunt copiii lui, chiar dacă sunt neascultători.

Pandorei i s-a spus, în Olimp, să nu deschidă niciodată cutia, era zestrea ei. A fost trimisă pe Pământ unde a atras imediat atenția și a fost luată în căsătorie de Epimeteu, fratele lui Prometeu, un tip nu prea deștept. La insistențele acestuia, era curios, Pandora a deschis ”lada ei de zestre”. Toate relele s-au răspândit pe Pământ dar, și-au pierdut imortalitatea. De aceea poți să fii bolnav și să te vindeci, pardon, sa te ameliorezi, să ai o supărare mare, dar îți trece și ești din nou vesel. Când a văzut ce a făcut, Pandora a închis repede cutia ei și a prins înăuntru speranța. De aceea se spune că speranța nu moare niciodată, pentru că este imortală, a rămas în cutia Pandorei.

De ce am adus vorba de cutia Pandorei? Pentru că a fost deschisă, din nou și altă belea a mai ieșit din ea.

În anul 2012, acum zece ani, aproape fără ecou mdiatic, două femei, o americancă și o franțuzoaică au comunicat o descoperire științifică. Nimic inovator, doar o tehnologie nouă, revoluționară. CRISPR-Cas9. Impactul acestei noi tehnologii s-a dovedit colosal.

Dar ce au descoperit Emmanuelle Charpentier și Jennifer Doudna? O Săgetătoare amorală și o Vărsătoare utopică. O tehnologie ușoară și ieftină de ”editat” genele, ADN-ul. O proteină, o enzimă, care acționează ca un bisturiu perfect, sau ca fluidul alb de corecție, la editare textelor. Cele două femei, acum trecute de 50 de ani, de ani sunt ilustrarea perfectă a unui articol apărut în EvZ acum câțiva ani – titlul era ceva cu femeia de o anumită vârstă, o bombă cu explozie întârziată.

Numai că aceste două femei au făcut explozie și este posibil să omoare o întreagă civilizație. Pline de titluri academice, de premii, de doctorate, deștepte până în prăsele, acum și foarte bogate, nu au un lucru elementar: decență, măsură, bun simț, cum vreți să-i spuneți acelei calități care te oprește să faci publică o descoperire științifică rea. La fel cu cei care au ”descoperit” bomba atomică, nicio deosebire. Recunosc răul când îl văd, cu asta mă ocup.

De ce este o descoperire rea? Simplu. Ia intrați domniile vostre pe http://www.origene.com/CRISPR-Cas9/?gclid=Cj0KEQjw6My4BRD4ssKGvYvB-YsBEiQAJYd77dyekrqAIFPSpqUxen2tnQS7oJ6qet1foICZTkjYzicaAo9B8P8HAQ. Ce vedeți acolo? Truse de editat genele, la vânzare. Cu câteva mii de dolari poți să te dotezi corespunzător și dacă ai un laborator minimal și cunoștiințe elementare de genetică poți să faci cu bani puțini și repede, de exemplu, ”virusul Apocalipsei” care să stingă total viața pe Pământ, față de care COVID-19 este doar o glumă. Eu cred că aș putea, dacă aș vrea să fiu rău de tot. Cele două bombe care au explodat și-au dat seama de ceea ce au făcut și acum apar peste tot în media să dea avertismente contra ”folosirii tehnicilor lor în scopuri rele”.

”The damage was done”. În procesul documentării am realizat că tehnica celor două cucoane a fost folosită deja, pe embrioni umani, de câțiva ani buni de zile. Astfel nu se explică de ce doi urâți, o pereche care arată ca dracu, Doamne, iartă-mă, dar sunt superplini de bani, au un băiețel, un copil excepțional, frumos, blond, cârlionțat, ca un înger, cu ochii albaștri! Sau cum Elon Musk are cinci băieți, gemeni și tripleți, la fel. Bun, EM are șapte copii în viață. Și exemplele pot continua inclusiv cu chinezul ăla ciudat, sau cu italianul cu clinica lui cu copii la comandă.

Vedeți domniile voastre o descoperire nu se poate dezinventa, așa cum nu se pot pune înapoi în cutia Pandorei toate relele. Mai exista speranța, ea nu moare niciodată. Speranța că tehnologia CRISPR-Cas9 se va dovedi deficitară, pe termen lung, cum a fost cu clonarea. Nu este ceva natural și cred că bunul Dumnezeu, Zeus, Budha, Yahve, Allah, spuneți-I cum vreți, a avut grijă să țină un patent științific numai pentru El. Nu tot ceea ce este posibil, este și permis!

Vom vedea cum va fi lumea de mâine, o lume a monștrilor, sau a oamenilor, sau dacă va mai fi o lume, încet-încet, câte o zi odată, pentru că, mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 18 aprilie 2022

BERBEC Astăzi eşti puţin prea agresiv, după părerea celor din jur. Transformă agresivitatea în dinamică bine temperată și, dacă depinde de tine, amână tot ceea ce e decizie, sau acțiune importantă. Simţi nevoia unui grad de libertate personală mai mare, care în sistemul actual „ticăloşit” înseamnă doar bani mulţi. Pe care, evident, nu-i ai pentru că banii sunt la „ticăloşi” şi la „băieţii deştepţi”. Aşa că stai liniştit şi fă-ţi planuri pe care nu o să poţi să le atingi. Sau mai bine, sub influenţa planetei Venus, vrei să te simţi bine şi să te distrezi. Ceea ce se poate întâmpla în a doua parte a zilei.

TAUR Conjunctura arată că azi poţi coopera foarte bine cu semnele de aer şi foc, dar mai puţin fericit cu semnele de apă şi pământ. Un Leu, sau alt semn de foc din jurul tău, dorește să te ajute. „Se vorbeşte de o manieră ambiguă dacă nu apare un sens precis, pentru că o clauză poate fi ambiguă dacă poate fi interpretată în mai multe moduri” spune Dreptul Roman. Trebuie să-ţi clarifici astăzi exact legăturile cu oamenii tăi, familie sau anturaj şi cu partenerii de afaceri, sau colegii de serviciu. Aceasta te poate ajuta foarte mult în „folosirea” lor cât mai eficient posibil. Clarificare care trebuie făcută doar pentru scopurile tale şi uzul tău personal, în nici un caz să nu apară că eşti într-un proces de catalogare.

GEMENI Ai făcut economii sau poţi să primeşti nişte bani. Te gândeşti cum să-i împarţi mai bine. Stelele te sfătuiesc să împarţi suma în două, o parte pentru casă, alta, mai mică pentru Sf. Paşti. Trebuie să dai dovadă de tact, calm şi diplomaţie. Nu te baza pe intuiţie, cel puţin nu astăzi. Încearcă să nu te enervezi şi mai ales să nu iei decizii importante. Ai tendinţa logică să amâni nişte lucruri şi până la urmă nu este chiar o idee rea. Stelele spun că doreşti puţină solitudine ca să ai o vedere de perspectivă asupra ultimei perioade de timp şi să faci planuri de viitor. Totuşi, nu în această perioadă. Eşti solicitat, din nou. Toate treburile par că încep, încet-încet, să se aranjeze cum îţi doreşti tu şi cum ar fi normal să fie.

RAC Relațiile tale revin la un curs cu vânt din pupă. Adică, bune! În duo, tandrețe și înțelegere – solo, întâlniri delicioase. Profită, ca să stabilești unele reguli de viață, favorabile ție. Casa familiei şi a rudelor este mai slab aspectată, probabil mici probleme de rutină, dar fii atent la acest domeniu. Este bine să iei toate măsurile de siguranţă pe care este înţelept să le iei în astfel de cazuri. Nu exagera, însă, pentru că defensiva şi măsurile exgerate de protecţie atrag cu siguranţă un necaz. Prevenit, înseamnă pregătit! Nu risca inutil şi amână tot ce se poate amâna. Nu lua iniţiative periculoase şi nu te băga în faţă, cel puţin până după Florii când aspecte favorabile te avantajează, din nou!

LEU De dimineaţă desfăşori o mare cantitate de energie ca să rezolvi câte ceva din ceea ce ai de făcut. Drept urmare, stelele te sfătuiesc să-ţi oferi o seară plăcută, liniştită şi relaxantă. Trebuie să faci pe Solomon în familie, sau în anturajul tău apropiat. Oricum, nu lăsa problemele, mai ales în familie, să se dezvolte fără să le controlezi. Totuşi, partea socială a zodiacului te avantajează. Carisma ta este în creştere şi poţi cere favoruri care îţi vor fi acordate. De exemplu, un împrumut pe termen lung, sau chiar nerambursabil, de la cineva din familie. Partea negativă a horoscopului este în domeniul energiei vitale. Te simţi ceva mai obosit şi mai tensionat ca de obicei. De asemenea, această configuraţie disarmonică se resfrânge negativ şi asupra sănătăţii – în special asupra danturii şi a gâtului.

FECIOARĂ O zi densă, prin aglomerarea treburilor obligatorii de făcut. Dar, o seară plăcută cu cei dragi, la cină, cu planuri şi proiecte de viitor, cu siguranţă despre mica vacanţa de Sf. Paşti. Astăzi trebuie să eviţi orice promisiune sau orice chestiune legată de bani, de proiecte viitoare sau de relaţii şi grupuri sociale. Nu-ţi asuma, mai ales, obligaţii pe termen lung. Amână cu distincţie şi cu zâmbetul pe buze orice îţi pare legat de domeniul banilor sau al poziţiei. Peste câteva zile configuraţia planetară îţi este din nou binevoitoare şi poţi beneficia de influenţe cosmice ce îţi vor umple buzunarele, sau în orice caz nu le vor goli. Poţi onora obligaţiile trecute, dar şi astea numai în sume mititele.

BALANŢĂ Eşti, din punct de vedere emoţional, sensibil. Atenţie la discuţiile în contradictoriu pe subiecte profesionale dificile. Veşti bune, pe seară. Zi favorabilă relaţiilor profitabile de muncă. Apare un aspect malefic, o cuadratură, dar se poate să fie doar o influenta negativa generala, o perioada mai neconfortabila care se intinde pe cateva zile, o indispozitie ca sa zicem asa, si mai putin un necaz concentrat astăzi. Banii sunt mediocru aspectati, in special cei obtinuti prin comert. Se încasează cu intarziere si in general activitatea treneaza. Totusi, in a doua parte a zilei umblă vorba pe unde lucrezi că ai o ocazie mare sa-ti umplii buzunarele sau ai o incasare arierata. Planurile facute astăzi aduc în viitor rezultate bune. Evită spaţiile largi şi locurile aglomerate. Evită schimbările de orice fel, mai ales dacă este vorba de afaceri sau de o viitoare călătorie.

SCORPION Conjunctura îţi este favorabilă, în special, în ceea ce priveşte noul: noile idei, noile proiecte, noile căi de urmat. Tragi concluzia că nu ai pierdut timpul, experienţa ta contează! O zi, cum se spune, cu vibraţii amestecate, evită confuziile şi interpretările greşite. Fii foarte precis şi direct. Poţi evita, cu siguranţă, o situaţie neplăcută prin amânarea unor întâlniri sau prin reprogramarea unor evenimente. În a doua parte a intervalului trebuie să dai dovadă de prudenţă şi chiar suspiciune în analiza unor veşti şi informaţii. Perioada nu este foarte rea, dar nici excesiv de bună! Mai este un aspect minor negativ, dar pe care îl interpretez ca pe o obosela cronică. Odihneşte-te mai mult şi oferă-ţi mediul şi anturajul care îţi face plăcere, mai ales cel familial.

SĂGETĂTOR Dorinţa ta e să revii la rutina unei zile obişnuite de luni: cumpărături de completare, telefoane, bârfe, film! Astăzi te interesează domeniul sentimental, emoţiile, dragostea, afinităţile. Este bine să eviţi orice ştii dinainte că te poate enerva sau decepţiona. Astăzi nu intra in conflicte pentru că nu le poţi duce. Horoscopul arată că eşti singur, ca un drumeţ în calea lupilor. Dar, nu mor caii, cînd vor câinii! Soluţia este disimularea inteligentă. Nici oglinda în care te uiţi nu trebuie să-ţi ştie gândurile, nimeni să nu bănuiască ce vei face mâine sau unde pleci poimâine. Proverbul oriental spune: „dacă un dinte ştie ce gândeşti, scoate-l!”. Fereşte-te mai ales de cei de la serviciu sau unde îţi desfăşori activitatea. Uneori, în afaceri ca şi în dragoste, discreţia aduce succesul!

CAPRICORN Pluton din zodie, îţi favorizează capacitatea de regenerare, fie că sunt probleme de serviciu, fie de relaţii sentimentale. Astăzi ai aspecte bune mai ales în ceea ce priveşte relaţiile umane. Organizează întâlniri şi plănuieşte petreceri. Eşti avantajat. Dacă ai vreo afacere de încheiat, o tranzacţie de aranjat, pe cineva de convins – perioada dimineţii este indicată. Carsima personală, magnetismul cum îi spunea Mesmer, este, de asemenea, în creştere, profită pentru promovarea intereselor tale. Dragostea şi aplicaţia practică, adică sexul, sunt bine aspectate mai ales în a doua parte a zilei. Aspectele disarmonice se referă la anturajul de la serviciu şi la un eveniment pe care-l aşteptai şi-l doreai, dar care se lasă aşteptat.

VĂRSĂTOR Astăzi aspectele sunt indiferente cu tine. Poţi să ai o zi liniştită, dacă îţi doreşti acest lucru. Sau, poţi hotărî altfel! Liberul arbitru e azi stăpânul destinului. Cu răbdare şi dacă se poate, fără tutun, succesul este de partea ta. Dragostea este o flacără preţioasă şi trebuie întreţinută cu grija cu care primii oameni şi-au apărat micul foc dăruit de titanul Prometeu. Dragostea, floare sensibilă de lotus cu o mie de petale, este uşor de ofensat. Nu lăsa nici un prilej de reproş, nici în ziua aceasta şi nici în alt timp. Nu este dragostea sentimentul suprem, ultima trăire omenească care ne face egali zeilor? Nu este veşnicul început, înfloritor şi împovărător totodată, mereu adăugat cu roadele unor noi simţăminte şi încă cu mai multă dragoste?

PEŞTI Ai unele probleme personale şi de familie şi simţi nevoia să le discuţi cu cineva. Lucruri urgente în perioada prânzului. Nu încerca să-ţi impui punctul de vedere, pe seară, mai așteaptă! Ziua de astăzi este un fel de trecere, cam cenuşie şi obtuză, între o perioadă nefastă şi una mai binevoitoare. În principal, perioada este cu faţa spre trecut. Trebuie să refaci legăturile cu relaţii avantajoase, dar de care nu ai mai uzat de mai mult timp. Poţi să cheltuieşti, sau să investeşti, sau să pariezi orice sumă astăzi, sau nu, oricum nu vei regreta. Orice investiţie sau plată făcută în perioada în curs nu este rau aspectată. O întâlnire neaşteptată, întâmplătoare, sau mai multe asemenea prilejuri te slujesc astăzi foarte bine. Dragostea este bine aspectată, la fel şi călătoriile începute astăzi.