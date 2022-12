HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 17,18 decembrie 2022. Despre căutarea înțelepciunii. 

17,18 decembrie

Pe 17 decembrie s-au născut Paracelsus, Humphrey Davy, Erskine Caldwell, Horia Popescu, Doina Melinte, Dumitru Bagdasar, I.A. Bassarabescu, Vasile Lovinescu. Pe 18 decembrie s-au născut Steven Spielberg, Willy Brandt, Brad Pitt, Paul Klee, Ty Cobb, Vasile Veselovski, Horia Vintilă, Vasile Maniu, Dionisie Şincan.

Pe 17 decembrie în calendarul creștin-ortodox sunt Sf. Daniel, Proorocul şi Sfinţii tineri prooroci Ananaia, Azaria şi Misail. „Daniil, împreună cu alţi trei tineri iudei, Anania, Azaria şi Misail, pentru faptele lor cele bune au fost luaţi la curtea lui Nabucodonosor şi puşi în dregătorii”. Ca să interpreteze visele, semnele şi stelele de pe cer!

În interpretarea mea, un fel de Army of the New Earth, divizia de paranormali. Aţi văzut vechiul film cu George Clooney „Bărbaţii care se holbează la capre”? Când americanii vor să spună ceva, fac un film!

Tot în calendarul creştin ortodox, dar pe 18 decembrie, este Sf. Cuvios Daniil Sihastrul. Sfântul Ambrozie spune că numai în pustnicie poţi să-L înţelegi pe Dumnezeu şi să te rogi cum trebuie. Daniil i-a urmat sfatul, probabil fără să ştie operele truditorului din antichitate. Pentru că Dumnezeu luminează minţile şi oamenii ajung la acelaşi gând, la acelaşi rezultat, fie că sunt acum, aici, sau acum o mie de ani.

„Se spune că, în vremea tinereţii sale, vlăstarul domnesc, Ştefan, ar fi ascultat cu luare aminte, în chilia de piatră de pe apa Viţeul, îndrumările şi poveţele fericitului ascet.” (Proloagele, IV, pagina 70).

Tot pe 18 decembrie mai sunt Sfinții Sebastian, Zoe și Modest. Dezlegare la pește. Icre cu ceapă? Poate…

Despre Mecena vă rog să citiți https://evz.ro/primul-care-a-folosit-propaganda-pentru-scopuri-personale-de-imagine-publica-horoscopul-lui-dom-profesor-2.html/2.

Imaginează-ți următoarea situație. Ți-ai petrecut aproape toată viața dedicată cultivării înțelepciunii. Ai citit toate cărțile de literatură de înțelepciune din întreaga lume și ești la curent cu cele mai recente progrese din sociologie și psihologie. Nu numai atât, dar practici multe tehnici pentru a-ți crește înțelepciunea, adaptate din culturile din întreaga lume. De exemplu, urmând sfaturile budiste, faci meditație transcedentală în fiecare seară, acordând atenție respirației tale ca mijloc de a-ți crește energia și concentrarea. Și când te trezești în fiecare dimineață, faci ecoul cuvintelor lui Marcus Aurelius, amintindu-ți că vei avea de-a face cu multe forțe perfide de-a lungul zilei și că trebuie să-ți păstrezi propriul simț al bunătății pentru a le înfrunta. Mai presus de toate, urmând filozofii clasici, încerci să desparți binele de rău și să urmezi binele.

Apoi, într-o bună zi, cel mai bun prieten al tău din copilărie vine la tine și îți spune că tatăl lui a murit. Îl iubești enorm pe acest prieten și pe tatăl lui. Tatăl lui era practic ca și al tău. Dar un lucru stă între voi: prietenul tău este la fel de înflăcărat credincios în viața creștină de apoi, precum ești tu în neantul viitor. Ți-ai petrecut viața cultivând înțelepciunea necesară pentru a face față pierderii și a oferi sfaturi și consolare, dar prietenul tău nu are nevoie de niciunul dintre acestea. El este sigur că tatăl lui a trecut într-un loc mai bun și este pur și simplu recunoscător că tata a plecat acasă pentru a fi cu Dumnezeu. Cel puțin așa spun ei, prietenul și rudele lui, dar îți poți da seama că sub aparențe sunt profund afectați de durere. Pentru a complica și mai mult situația, imaginează-ți că ești alb și te identifici cu sexul tău la naștere, în timp ce prietenul tău este negru și a uitat de diferențele naturale dintre sexe.

Și tu te simți îndurerat pentru pierderea tatălui prietenului tău și vrei să poți împărtăși cu el această perioadă dificilă, dar în schimb te trezești atât înfuriat, cât și paralizat. Ești supărat că prietenul tău refuză să accepte că nu există nici rai, nici iad și nu poți să crezi că cineva pe care îl iubești atât de mult este atât de absorbit de ceea ce consideri minciuni și fantezie. În același timp, știi importanța Bisericii pentru prietenul tău și nu vrei să ieși din condescendență sau politețe. Nu știi ce să faci și începi să te întrebi la ce a servit căutarea ta de înțelepciune în toți acești ani. Chiar ai învățat ceva despre cum să trăiești bine? Ce texte sau povești te-ar fi putut învăța să te pregătești pentru acest moment? Oricât de surprinzător ar părea, textele clasice de înțelepciune precum cele pe care le-ai citit au, de fapt, multe calități pentru a te ajuta să înțelegi această situație. Doar că nu ai fost învățat să le vezi așa.

Într-adevăr, majoritatea relatărilor contemporane ne învață că problemele de identitate distrug căutarea înțelepciunii. Mai mult, nimeni nu i-a încurajat să caute înțelepciunea: „Tații și mamele și-au pierdut dorința că cea mai mare aspirație pe care ar putea-o avea pentru copiii lor este ca ei să fie înțelepți”.

Unul dintre obiectivele cheie este găsirea unei definiții a înțelepciunii care să transcende culturile individuale prin identificarea domeniilor comune din întreaga lume. Odată ce ne uităm mai atent la definiția emergentă, totuși, putem observa ceva interesant.

Cele două trăsături cheie ale definiției actuale sunt: ​​temeiul moral și metacogniția. Temeiul moral implică idei precum simțul umanității împărtășite, căutarea adevărului, recunoașterea nevoii de a echilibra interesele personale cu interesele altor oameni și o disponibilitate generală de a coopera și de a avea compasiune pentru ceilalți. Acest lucru este foarte asemănător cu ceea ce găsim în definițiile umaniste.

Metacogniția, între timp, se referă la capacitatea ta de a reflecta asupra propriei gândiri: arătând umilință, ascultând pe ceilalți, învățând din experiențele tale. Deși filozofii nu trasează o linie directă între această a doua trăsătură a înțelepciunii și diferențele culturale implicate, există o paralelă evidentă. A fi înțelept nu înseamnă doar să înveți despre ceea ce împărtășim ca oameni. Înseamnă, de asemenea, să putem rezolva diferențele noastre în mod rezonabil, fără a abandona intuițiile noastre morale.

Poate, în mod surprinzător, această provocare de a uni umanitatea comună și identitatea culturală nu este unică pentru lumea modernă. Dacă ne uităm la unele dintre textele clasice la care se referă mulți scriitori – filosofia greacă și scripturile ebraice – găsim reflecții continue asupra relației dintre particularismul cultural și înțelepciunea universală. În timp ce căutarea unei umanități comune este cu siguranță prezentă în textele antice, există și o idee în tradițiile de înțelepciune că, pentru a fi cu adevărat înțelepți, trebuie să învățăm să trăim cu idei diferite ale adevărului. Înțelepciunea în acest sens nu este separată de identitate, ci este despre a înțelege cum oamenii pot trăi bine și să dezvolte standarde universale de bunăstare, știind în același timp că niciun standard unic de bunăstare nu va fi vreodată semnificativ pentru toată lumea.

Aș spune că o parte din motivul pentru care înțelepciunea a fost degradată din educație se datorează însăși opoziției dintre adevărul universal și experiența particulară. Ni se spune să căutăm o înțelepciune în afara identităților noastre, dar, oriunde mergem, ne găsim pe noi înșine și pe alții prinși în chiar aceste identități. Educatorii greșesc atunci când le spun elevilor că pot fie să învețe mai multe despre o înțelepciune filosofică personalizată, fie despre lumea densă din punct de vedere cultural și încărcată din punct de vedere politic pe care o locuiesc. Această distincție și disjuncție îi alungă pe oameni de la căutarea înțelepciunii. Și este inexact din punct de vedere istoric. Recuperând o istorie diferită a înțelepciunii în care toate aceste teme sunt conectate, putem contribui la revigorarea studiului și urmăririi înțelepciunii astăzi.

Timeuul lui Platon este unul dintre textele sale cele mai importante. Oferă o cosmologie complexă a originilor universului. Dar începe cu o poveste de origine mai recentă despre Solon, un poet-om de stat atenian și arhonte eponim al Atenei, probabil în 594-593 înainte de Hristos. Solon a fost un reformator democratic semnificativ care a ajutat la stabilizarea Atenei într-o perioadă haotică. El este cunoscut și ca unul dintre cei „șapte înțelepți” a căror înțelepciune a creat gloria grecească și universală.

Este în general acceptat că Solon a călătorit mult, atât pentru a-și răspândi înțelepciunea, cât și pentru a învăța de la alții. Platon sugerează că o mare parte din ceea ce Solon a dat Atenei a fost declanșat de vizita sa în orașul Sais din Egipt. Acolo Solon află de la un preot că Atena are o istorie mult mai lungă decât se știe în prezent. Atena este de fapt mai veche decât Egiptul, dar a fost distrusă de un potop, în timp ce Egiptul nu a fost. Aceasta este prima lecție pe care Solon o învață în Egipt: viața umană există în echilibrul delicat al naturii: „Au fost, și vor fi din nou, multe distrugeri ale omenirii care decurg din multe cauze; cele mai mari au fost aduse de agențiile focului și apei, iar altele mai mici de nenumărate alte cauze.”

Preotul sugerează apoi ca societățile trebuie să cultive profesii care le pot ajuta să le ghideze prin aceste dezastre naturale: preoți, meșteri, păstori, vânători, fermieri și războinici. Această învățare a modului de a proiecta societatea prin studiul naturii este ceea ce el numește înțelepciune.

Atunci, în ceea ce privește înțelepciunea, observați cum legea noastră a făcut încă de la început un studiu al întregii ordini de lucruri, derivând, din ele, ceea ce era necesar pentru viața umană și adăugând tot felul de cunoștințe care erau înrudite cu ele.

Cu alte cuvinte, înțelepciunea Egiptului este a ști cum să supraviețuiești distrugerii naturii prin organizarea societății. Deși oamenii ar putea avea roluri diferite în societate, este totuși fundamental ca societatea să se mențină împreună în aceste diferențe. Solon, care a contribuit la reducerea inegalității în Atena, știa că egalitatea politică și materială poate ajuta la legarea oamenilor, chiar dacă aceștia urmează căi diferite în viață. Iar oamenii care lucrează împreună este ceea ce permite unei comunități să supraviețuiască unui dezastru sau chiar să-l evite.

La un nivel larg, lecțiile scripturilor sunt asemănătoare cu cele ale preotului egiptean.

Atât recomandarea, cât și contextul poveștii lui Platon contează. Am uitat lecția că societatea este încorporată în forțele lumii naturale, chiar dacă am dezvoltat tehnologiile care ne pot ajuta să gestionăm mai bine distrugerea. Și poate că am făcut-o pentru că am căutat înțelepciunea prea îngust. Înțelepciunea nu este ceva disponibil pentru noi doar prin gândirea sau citirea textelor din propria „tradiție”. După cum ne arată Platon, înțelepciunea necesită călătorii, deoarece adevărurile care nu sunt cunoscute într-un loc pot fi cunoscute în altul. Acest lucru nu este neapărat relativist. Este pur și simplu o afirmație că niciun grup anume de oameni nu a avut timp și previziune să rezolve totul și, astfel, cu toții putem învăța de la alții despre problemele pe care unele culturi le-au omis, sau, le-au uitat.

Un exemplu astăzi este ceea ce se numește uneori „cunoștințe ecologice tradiționale”, care se referă la modul în care comunitățile indigene din întreaga lume au învățat să trăiască în condiții ecologice în moduri pe care practicile industriale nu le-au luat în considerare. Un exemplu uluitor vine din nord-vestul țărmului Pacificului al Statelor Unite, unde zona de subducție a Cascadia amenință cu cutremure masive la fiecare câteva secole. Istoriile orale indigene de la popoare precum Quileute, Yurok și Hoh au vorbit despre aceste cutremure de mii de ani și chiar au spus aceste povești coloniștilor europeni. Dar avertismentele lor au fost ignorate până în 1984, când seismologii au descoperit zona de subducție. Dacă istoriile orale ar fi fost recunoscute mai devreme, s-ar putea să nu fie cazul astăzi că aproximativ 7 milioane oamenii trăiesc cu protecții limitate în zona care ar putea avea într-o zi cel mai grav dezastru natural din istoria Americii de Nord.

În căutarea înțelepciunii, cineva trebuie să fie capabil să asculte astfel de povești. Revenind la povestea noastră despre cei doi prieteni, ideea nu este că nici pluralistul secular, nici creștinul, nu sunt mai înțelepți în modul în care abordează moartea. Amândoi au fragmente de înțelepciune pe care celălalt le-ar putea folosi. Pluralistul ar putea învăța din înțelepciunea creștinului, de exemplu, că viața este mai mult decât experiența noastră individuală materială. Fie că numim asta mai mult „Dumnezeu” sau ciclul vieții, încă putem aprecia o viziune asupra lumii care atenuează o parte din presiunea spectrului amenințător al morții noastre personale. Și creștinii ar putea învăța de la pluralist că există metode dincolo de credința lor pentru a se împăca cu durerea – cum ar fi tipurile de stoic și budist – practici pe care prietenul lor le face în fiecare zi. Învățând să ne apreciem unul pe celălalt, nu în ciuda diferențelor lor, ci din cauza lor, ei ar ajuta să facă posibile tipurile de comunități care ne leagă împreună atunci când se produce un dezastru.

Dacă cei doi prieteni ai noștri imaginari ar reuși să facă acest lucru, ei ar fi aproape de a întruchipa o lecție despre înțelepciune pe care o învățăm din scripturile ebraice, în special din povestea Turnului lui Babel. La un nivel larg, lecțiile scripturilor sunt asemănătoare cu cele ale preotului egiptean: o comunitate umană este o oază fragilă, mereu amenințată să fie distrusă de Dumnezeu sau de natură și că trebuie să găsim modalități de a trăi împreună, pentru a supraviețui amenințărilor de tot felul. Pilda din Geneza ne învață logica acestor diferențe, dar și de ce nu trebuie să ne temem de ele, ducând la un relativism fără sens.

După cum se știe, oamenii din Babel și-au propus să construiască un singur turn care ajunge până la ceruri ca bază pentru ei înșiși, astfel încât să nu fie „împrăștiați pe tot pământul”. O parte a comentatorilor neagă că acest lucru arată orgoliul încercării de a ajunge la Dumnezeu și că un „turn către cer” era pur și simplu o expresie comună la acea vreme pentru clădirile înalte. Oricum ar fi, Dumnezeu nu apreciază inițiativa și hotărăște să le „încurce limbajul”, astfel încât ei să nu se înțeleagă unul pe altul și, până la urmă, ajung împrăștiați și cu turnul neterminat.

Dacă citim povestea nu ca un orgoliu care îl jignește pe Dumnezeu, ci mai degrabă ca pe un simplu proces al vieții umane, putem extrage mai mult sens din ea pentru scopuri contemporane. Gândește-te pur și simplu la orice activitate colectivă umană, cum ar fi construirea unei națiuni, sau chiar doar o nouă tehnologie. Cei care construiesc națiuni s-au împărțit între facțiuni. Noile tehnologii precum avioanele pot aduce oamenii împreună, dar îi trimit și mai departe. Rețelele de socializare sunt poate cel mai flagrant exemplu în acest sens. Facem lucruri gândindu-ne că vom găsi unitatea, dar ceea ce realizăm de fapt este separarea.

Diferența nu ne duce într-un relativism fără sens, ci într-o încercare de a împărtăși cunoștințele.

Plasat în contextul cărții Geneza în ansamblu, acesta este în anumite privințe un lucru bun. Adesea, prin separare, înțelegerea umană a lumii avansează. Când Adam și Eva se despart de Paradis, de naiva lor scufundare lor natură, ei învață despre bine și rău și despre moarte. Când asasinul Cain este trimis în exil, el fondează primul oraș, iar descendenții lui inventează artele metalurgiei și muzica. Când Avraam părăsește orașul natal, el găsește chemarea lui Dumnezeu și posibilitatea unui legământ cu Dumnezeu care să facă toate viețile omenești egale.

Există întotdeauna un cost pentru aceste invenții: ele creează diferențe între inventatori și ceilalți. Asta ne învață Turnul din Babel. Cei care locuiesc în orașe sau folosesc anumite tehnologii sau vorbesc anumite limbi sau cântă anumite tipuri de muzică ajung să se simtă înstrăinați de ceilalți. Deoarece fiecare nouă utilizare a potențialului uman depinde de crearea diferenței, aceasta este, în mod ironic, ceea ce îi împiedică pe oameni să se unească pentru a realiza potențialul maxim al invenției prin cooperare.

Acest lucru nu este mai puțin adevărat pentru tehnologie decât pentru filozofie. Meditația budistă, practica devoțională creștină, filosofia Yurok a pământului, sau lecțiile zilnice stoice s-au putut dezvolta doar pentru că grupurile de popoare au decis să-și concentreze atenția asupra acestor aspecte ale vieții umane. Procedând astfel, probabil că au căutat să dezvolte principii care ar putea fi utile altora. Dar pentru că dezvoltarea acestor filozofii necesită o asemenea intensitate, a schimbat oamenii în acest proces. Până să poată fi făcută o ofertă, alții își aleseseră drumul. Pluraliştii pot combina unele dintre practici, dar nu toate. Lecția scripturilor ebraice este că nu putem evita această condiție, dar putem trece prin ea.

Un text complicat de doar câteva rânduri, povestea Turnului lui Babel este situată ciudat. Vine imediat după Potop (observați din nou rolul dezastrelor naturale) și imediat după ce ni se spune că descendenții lui Noe s-au ramificat și au vorbit multe limbi. Totuși, pe măsură ce începe capitolul, dintr-o dată, există un singur popor care vorbește o singură limbă. O modalitate de a înțelege acest lucru este de a sugera că Babel reprezintă un fel de pauză în relatarea istorică și că povestea ne spune altceva decât ceea ce se presupune că s-a întâmplat: ne oferă o cale de a înțelege cum un mesaj universalist al egalității în fața legii (pactul lui Dumnezeu cu Noe după potop) se referă la diversitatea culturilor lumii.

Uneori se presupune că din cauza Turnului lui Babel nu există nicio speranță de legătură universală. Dar, opusul este adevărat. Din cauza lui Babel putem înțelege cu adevărat ce înseamnă a avea o legătură universală: este necesară, dar imperfectă. Creștinii și seculariștii ar putea să nu fie de acord cu privire la viața de apoi, dar amândoi plătesc taxe de moștenire, de succesiune. La rândul lor, ei discută despre ce să facă cu aceste taxe și cum ar trebui să fie scutiți de taxe. Aceste legi în sine sunt, prin urmare, produsele unui studiu și dezbateri intense. Dacă înțelegem înțelepciunea pildei Turnului de la Babel, atunci putem înțelege că diferența nu ne duce într-un relativism fără sens, ci mai degrabă într-o căutare perpetuă de a dezvolta și împărtăși cunoștințele. Dacă uităm înțelepciunea Babel, atunci credem că cunoștințele pe care le-am găsit contează mai mult decât ceea ce au găsit alții în propriile lor căutări.

Poate că în cadrul acestor lecții combinate se află pașii pentru a rezolva dilema cu care am început acest eseu. În primul rând, trebuie să înțelegem înțelepciunea diferit: nu doar ca căutarea filozofică personală, ci și ca o imersiune în înțelegerea modului în care diferiți oameni și culturi își dezvoltă filozofiile de viață. În al doilea rând, recunoaștem că acesta este un lucru bun și că diversitatea înțelepciunii este la fel ca biodiversitatea: diferite culturi și indivizi păstrează perspective care mai târziu pot fi utile pentru bunăstarea altora. În al treilea rând, apreciem că diferența nu este sfârșitul poveștii și că protecția împotriva distrugerii și pericolului necesită o organizare socială care întruchipează egalitatea și comportamentul cooperant.

Autorul eseului de mai sus, Avram Alpert, este cercetător la The New Institute din Hamburg. Eseul, din care am citat o mică parte, este extras din două dintre operele lui capitale: A Partial Enlightenment: What Modern Literature and Buddhism Can Teach Us About Living Well Without Perfection (2021) și The Good-Enough Life (2022). Vă invit să le citiți, dacp gustați genul. Dar, răspunsul a fost dat acum o mie opt sute de ani de către Origene: ”Oamenii nu vor să fie mai inteligenți și mai înțelepți, ci mai bogați și mai puternici!” Bun, nu chiar toți, dar marea majoritate…

Weekendul sper să treacă ușor și plăcut, nu sunt semne de dezastre majore, pe coordonatele României, probabil că bunul Dumnezeu spune că ne ajunge pedeapsa cu clasa noastră politică, așa că în bunătatea Lui o să facă ca mâine să fie o altă zi!

HOROSCOP 17,18 decembrie 2022

BERBEC Weekend echilibrat. Sâmbăta, zi de stat acasă. Cu multe gânduri şi proiecte. O zi liniştită, nu exagera cu efortul! Relaxează-te şi citeşte ghiduri de turism, sărbătorile sunt aproape! Sâmbată este o zi relaxantă şi plăcută ba chiar interesantă – sunt posibile unele întâlniri întîmplătoare cu prieteni vechi dar neglijaţi. Probabil ca te duci la cumparaturi, sâmbătă o sa vrei sa faci putina curatenie in casa si în suflet. Ai un moment de inspiraţie în care crezi că ai găsit o solutie pentru rezolvarea unor probleme. Sfârşitul weekendului, adică duminică seara te gaseste în activitate, in orice caz muncind din greu la ceva, în casă.

TAUR Noul, noutatea, schimbarea nu-ţi sunt favorabile. Evită să cumperi ceva. Astăzi trebuie să dai dovada de echilibru şi inspiraţie în relaţiile cu anturajul ca să eviţi unele momente jenante. Weekendul este favorabil lucrurilor importante. Promovează-ţi cu hotărâre interesele personale. Nu te speti cu munca şi nu fă eforturi, însă, că oamenii de succes nu sunt obosiţi! Nu par că sunt obosiţi. Pentru că se îngrijesc. Ceea ce ei fac cu bani mulţi, tu poţi să faci cu bani puţini! Nu ai frică, pastreaza speranţa şi portile succesului sunt larg deschise pentru tine. Continuă să perseverezi pe drumul actual!

GEMENI Astăzi trebuie să fii foarte atent, la dinamică, la viteza cu care te mişti. Trebuie să eviţi micile incidente şi posibile accidente domestice. Adică fereşte-ţi degetele şi… braţele! Venus face aspecte favorabile cu zodia ta. Foloseşte perioada ca să-ţi lămureşti problemele de amor sau să începi alte cuceriri. Lipsa de empatie de care eşti acuzat este doar o toană trecătoare. Zâmbeşti şi fii din nou cuceritor! Se mai face lumină şi pe strada ta şi in acest weekend ai sentimentul că, în fine, zările îţi sunt deschise şi că până la urmă viaţa este plină de farmec.

RAC Nu-ţi organiza viaţa după cum bate vântul, după reclame şi promoţii pentru mărfuri proaste. S-ar putea să faci o mare greşeală! Astăzi fii puternic, gândeşte bine şi vei avea de câştigat… Sâmbătă, cu Luna, patroana ta, în aspecte bune, ai mai multe oportunităţi şi posibilităţi, pe care cu înţelepciune şi chibzuinţă nu o să le risipeşti, cum faci de obicei. Configuraţia astrală te sprijină să obţii mai multă stabilitate în familie sau printre prieteni. În ultima zi din weekend îţi este mai uşor să învingi dificultăţile vieţii cotidiene – doar este duminica. Poti sa ai o întâlnire cu o persoană deosebită şi astfel de întâlniri îţi încălzesc inima şi îţi oferă suficiente rezerve de bună dispoziţie şi optimism.

LEU Weekendul are doua coordonate: o mare şi necuprinsă dorinţă de schimbare şi o criză acută de lene urmare cenuşiului şi oboselii cronice. Relaxează-te, odihneşte-te, dormi şi visează frumos! Evită orice decizie luată în stare emotivă. Nu începe acţiuni pe care nu le poţi finaliza singur, deoarece vei constata ca nu ai cui sa-i ceri ajutorul. Este cazul să devii mai practic şi ceva mai diplomat, totodată. Dacă nu poţi să faci ceva, cumpără serviciul respectiv. O să fii mulţumit de rezultat şi nici nu costă foarte mult!

FECIOARA În weekend trebuie să te relaxezi şi să laşi treburile aşa-zis urgente. Nimic nu este urgent când este vorba de odihna şi de sănătatea ta! O veste bună de la unul dintre membrii familiei… Duminică este o zi liniştită şi relaxantă în mijlocul familiei. Acordă mai mult timp familiei, prietenilor vechi – te poți simţi foarte bine in compania lor! Un weekend la fel ca multe altele, dar foarte plăcut, până la urmă. Seară de duminică deosebită în compania celor dragi. Nu te mai lăsa prins in capcana clasică întinsă zodiei tale, cea cu detaliile ca să nu vezi intregul. Deschide bine de tot ochii!

BALANŢA Weekend plăcut. Ai o formă bună şi un randament bun la distracţie şi relaxare. Este bine şi stelele te favorizează să termini tot ceea ce poţi şi să nu laşi în urmă prea multe lucruri. Te simţi mai bine, după o perioadă obositoare. Este o zi bună pentru a face bilanţul şi a vedea cât ai cheltuit în luna aceasta. Se apropie sărbătorile de iarnă şi trebuie să ai rezerve! Weekendul este favorabil, mai ales în afirmarea propriei personalităţi. Trebuie să eviţi discuţiile în contradictoriu cu persoanele de sex opus, sau cu cei care îţi poartă de grijă, fără sa ai nevoie, din familie, sau dintre prieteni. Nu-ţi face griji, o să te descurci şi de data aceasta. Stelele fixe si vremea dar si vremurile, puternice prin schimbari, îţi conferă energia de care ai atâta nevoie.

SCORPION În weekend nu face pe politicianul. Adică, nu fii nesimţit! E mai corect să spui cuvintele magice: „uite, dragă, am greşit, iarta-ma”! Încercă să îndrepţi, sau să compensezi inexactităţile. Încerci să păstrezi un secret, dar s-ar putea să te dea de gol altcineva. Nervozitatea nu rezolva nimic. Fi calm, vorbeşte logic, cu acelaşi zâmbet şarmant. Poate merge şi de data asta! Bănuielile tale nu se confirmă, sau se confirmă parţial. Până la urmă timpul te favorizează. Un weekend bun în toate, în ceea ce priveşte timpul liber, relaxarea şi distracţiile. Nu trebuie sa faci cheltuieli importante. O mică nerealizare, sau un eşec minor care te pune pe gânduri, asta sâmbată. Nu te lăsa copleşit de rutina, caută noi distraţii, petrece timpul liber, umple-l cu ceva nou în acest weekend şi caută noi prietenii. Atenţie la regimul alimentar şi la oboseală. Dacă poţi să te odihneşti mai mult, nu ar fi deloc rău!

SĂGETĂTOR Ai avut un vis prevestitor, iar acum ţi se confirma viziunea. Vremea capricioasă te obligă doar la activităţile de weekend. Evită eforturile şi deplasările care nu sunt absolut necesare. Perioada îţi este favorabilă. Sâmbătă face să-ţi crească energia, ceea ce se traduce printr-un mare volum al activităţilor făcute cu entuziasm. Primeşti o informatie neasteptată, plăcută, însă, sau ai o întâlnire neanunţată cu o personă dragă, sau cu mai multe rude, prieteni. Încep să se profileze avantajele şi succesele eforturilor susţinute din ultima perioadă de timp. Duminică eşti la un spectacol, la o expoziţie, sau, la o aniversare.

CAPRICORN Ar putea sa fie o noua redistribuire a afinităţilor selective. Nu lua hotăriri pripite, urmăreşte ce se întâmplă. Atenţie la vremea prea cenuşie care îţi adoarme simţurile şi vigilenţa! Sâmbătă programul prestabilit va suferi modificări neaşteptate. Nu este nimic, însă, negativ. Trebuie să-ţi păstrezi calmul şi să dai dovadă de umor la unele informaţii mai ciudate pe care poţi să le primeşti. Duminică ai un program scurt: te trezeşti târziu şi te culci devreme, asta dacă nu te duci pe seară la vreun spectacol, club sau o petrecere de zi de naştere.

VĂRSĂTOR Conflict dintre ceea ce vrei şi ceea ce găseşti. Nu forţa găsirea unei soluţii, temporizează. Nu lua decizii importante. Amână tot ceea ce poţi amâna în acest weekend. Nu te implica în promisiuni. În acest weekend esti intr-o perioada binecuvantată, de la bine la foarte bine. Cam tot ce iti propui iti iese – asta pentru ca dai dovada de mult realism si bun simt. Stelele avantajeaza in mod special activităţile legate de domeniile social şi amor. Nu că domeniile respective ar fi foarte bănoase, dar sunt… sensibile! O perioadă din nou puţin tensionată, duminică seara, mai ales de bârfe şi vorbe. Nimic foarte important, însă. Mai mult comicării decat lucruri serioase.

PEŞTI Configuraţiile celeste sunt favorabile, în special la cumpărături, doar este sâmbătă. Cu tact şi calm poţi evita micile neplăceri cotidiene. Zâmbeşte mult şi nu te lăsa provocat. O zi bună! Dar, nu prea ai spor, orice ai face. Oferă-ţi o pauză, doar este sâmbătă. Poate la un film, sau o prăjitură cu o prietenă şi cu vorbe multe. Seară plăcută, relaxantă cu familia sau prietenii. Sâmbătă seara sunt ceva petreceri la orizont, trebuie numai să alegi. Duminică, probabil, o să te trezeşti la prânz, aşa că abia dacă ai timp să pregăteşti programul de săptămâna viitoare. Pentru că așa trebuie, nu mai pune întrebări stupide!