Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor 17 octombrie 2024. Astrologia și calendarul







17 octombrie

Pe 17 octombrie s-au născut Arthur Miller, Rita Hayworth, contele de Saint-Simon, Viktor Tretiakov, Eminem, Tarkan, Dragoş Protopopescu, Ştefania Velisar-Teodorescu, Maria Vicol, Alexandru Dima.

Încă o zi monotonă de toamnă, poate frumoasă, cel puţin din punct de vedere astrologic. Nu avem de ce să ne temem... decât de noi înşine!

Lună plină la 24 de grade în Berbec, Hunter Moon, cum mai zic unii peste ocean. Patru planete retrograde și o mulțime de aspecte. Nu am văzut cometa Tsuchinshan-Atlas, a fost înnorat, dar mai am timp până pe 21 octombrie, ultima zi de observație.

Tradiţional, începe o perioadă de trei zile de sărbători dedicate lupilor. 17,18 şi 19 octombrie sunt zilele Lucinilor, lupi aparte, fraţi de cruce cu Lupul Şchiop şi cu Lupii de Foc, numiţi aşa după numele Sf. Apostol şi Evanghelist Luca, pe care-l pomenim pe 18 octombrie.

Vedeţi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, aceste sărbători ale lupilor veneau demult, aşa de demult că oamenii munceau mai tot timpul, nu se „inventase” săptămâna modernă şi calendarul cezarului, dar se odihneau şi se distrau la sărbătorile lupilor, 52 sau 54 în tot anul. Mereu grupate în trei zile, ca să petreacă lupul, adică dacul, cum trebuie.

De ce zodiile nu se suprapun peste lunile de zile

În ultimul timp m-ați întrebat de una și de alta. În diferite moduri. De ce zodiile nu se suprapun peste lunile de zile? Din prostie, ar fi răspunsul meu! Demult, înainte ca pe Iulius Cezar să-l apuce patima de a strica calendarul, vremea era măsurată în mod natural. Anul începea la echinocțiul de primăvară, iar anotimpurile erau bine delimitate. Prima lună era luna lui Marte, Martie. Urme ale acestui calendar mai le găsim în denumirea lunilor Septembrie, Octombrie, Noiembrie și Decembrie. Adică a șaptea, a opta, a noua și respectiv a zecea lună, după Martie.

Persanii au preluat vechiul calendar, nu l-au stricat și îl mai respectă și în ziua de astăzi, ca și alte câteva popoare din Orient. Anul Nou al lor este la echinocțiul de primăvară, iar lunile se suprapun, aproape perfect, peste zodii. Și evreii respectă zodiile, dar calendarul lor, lunar, este foarte complicat, ca tot ceea ce ține de ei.

Vedeți, domniile voastre, astrologia a dat calendarul și modul de măsurare a timpului. Săptămâna a fost stabilită la șapte zile, nu la cinci, sau la opt, pentru că șapte erau planetele astrologice vizibile, în antichitate. Și din punct de vedere ulterior, creștin, se respecta Geneza, zilele în care Domnul a făcut Lumea. V-am mai spus de mai multe ori că în astrologie Soarele și Luna se numesc tot planete, uneori luminarii. Luni este ziua Lunii, Marți este ziua lui Marte, Miercuri este ziua lui Mercur, Joi este ziua lui Jupiter, Vineri este ziua lui Venus, Sâmbătă este ziua lui Saturn și Duminică, ziua Soarelui. Aceste planete se văd cu ochiul liber, sumerienii spuneau că sunt ochii zeilor, care nu clipesc niciodată.

Corespondența dintre spațiu și timp

Sistemul de măsurare a timpului, 60 secunde, 60 minute, 12 ore a fost determinat ca urmare a celor 12 zodii, care ocupau, fiecare, 30 de grade pe ecliptică. Adică sistemul celor 360 de grade. Și în geografie, există 24 de fuse orare de câte 30 de grade de longitudine, fiecare, care corespund unei zodii. Deci se face corespondența dintre spațiu, gradele de ecliptică și timp, zilele terestre. Dar anul are 365 și o pătrime de zile. În antichitate la sfârșitul anului, erau cinci zile de sărbătoare, un fel de carnaval anarhist, perioadă numită epagomena. Adică o perioadă care nu se pune, nu se socotește. Înainte de luna martie. Avem o slabă urmă, ziua de 29 februarie, care la fel, este pusă la patru ani de zile, în anii bisecți, ca să corecteze timpul terestru, în funcție de spațiu, de timpul sideral.

Începând din secolul II înainte de Hristos, de la Hipparcus din Niceea, se știa, de către astrologii care contau, că Pământul este o sfera care se învârtește în jurul Soarelui și s-a calculat cu destulă precizie durata revoluției în jurul Soarelui, adică anul terestru sideral. Și s-au făcut propuneri de rectificare a calendarului, ca să se respecte natura.

Calendarul gregorian

Dar regii, împărații aveau alte preocupări, războaie și intrigi, așa că diferența dintre timpul real și cel convențional s-a mărit. Iulius Cezar, în marea lui vanitate, nu a amendat calendarul vechi cu numărul de zile precizat de Sosigene din Alexandria ci a inventat un nou calendar ca să-i poarte numele, calendarul iulian. Deși calendarul lui Cezar părea exact, el supraestima durata unui an cu 11 minute și 14 secunde, diferența care s-a strâns, până când a devenit clar că timpul nu mai măsura timpurile. Remarcă facută în anul 1582, când papa Grigore al XIII-lea aprobă propunerea de schimbare a calendarului. Calendarul gregorian la care România a aderat abia la 1 aprilie 1919, sub presiunea ardelenilor greco-catolici, uniți cu țara, care a devenit 12 aprilie 1919, de aici ziua păcălelilor.

Dispariția meseriașilor din România.

Dar nu despre asta doream să vă povestesc, dragii mei lupi, padawani și hobbiți. Ci, despre dispariția meseriașilor din România.

Un prieten de corespondență mi-a povestit, cu mult umor, prin ce a trecut ca să scurteze o amărâtă de ușa. Prietenul meu este pictor, unul cu succes, cam de vârsta mea. Își vinde tablourile în Occident, aici nu are cui, prostimea infatuată a îmbogățiților nu apreciază arta națională.

Bun, nu mai intru în amănunte, a vândut bine un tablou și s-a apucat să schimbe parchetul, cel vechi era cam zgâriat de cele trei pisici pe care le are. S-a dus la un supermarket de construcții, a ales omul un parchet ”heavy duty” și ”cat proof” a plătit, plus montajul făcut de oamenii casei, peste trei zile au venit, au montat, au luat bacșișul și au plecat. Când, ce să vezi, ușa nu se mai închidea, parchetul era mai înalt cu vreo patru-cinci milimetri. Dă telefon la furnizor, dar i e răspunde că ei nu sunt echipați pentru scurtarea ușilor și i se indică un atelier.

Pictorul sună la atelier și i se spune să vină cu ușa la atelier. Prietenul meu spune că nu are cum și i se indică un particular. Particularul spune că nu garantează o execuție bună, pendularul lui poate zdrențui ușa, placajul. Prietenul meu îl întreabă pe particular dacă nu știe pe cineva care nu strică ușa. Particularul știe. Îi dă un număr de mobil. Pictorul sună și îi răspunde meseriașul, din Berlin, de unde se stabilise de câțiva ani. Prietenul meu mai sună la câțiva meseriași, luați de pe net. Rezultat, zero barat.

Până la urmă își amintește de nea Milică, un tâmplar modelor pe care i-l recomandasem eu acum 50 de ani, lucram la aceiași fabrică. Face corespondența dintre numărul vechi de fix și cele noi și sună cu jumătate de inimă. Dar nea Milică îi răspunde și în jumătate de oră vine la prietenul meu și rezolvă problema în zece minute. Cu un fierăstrău de mână, coadă de vulpe, cu dinți mici. Nea Milică are 84 de ani, merge pe 85. Nea Milică nu vrea niciun ban, doar să i se plătească taxiul. Spune că și-a încântat ochii și sufletul cu tablourile pictorului.

Vedeți, doamnelor și domnilor, ceea ce ne lipsesc sunt meseriașii, nu prim miniștrii și președinții. Au dispărut cizmarii, croitorii, marochinerii, spălătorii de rufe, instlatorii, electricienii ”reparatorii de orice, de la brichete și umbrele, la roboți de bucătărie și aspiratoare” etc, etc. Belgia a avut o perioadă de mai mult de doi ani fără guvern și spre rușinea politicienilor, a fost o perioadă de avânt economic. Belgia are meseriași buni, oameni muncitori.

Acum vă rog să mă scuzați, am de verificat o teorie a conspirației. Așa că sunt sigur că mâine o să fie o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor 17 octombrie 2024

BERBEC Trebuie să rămâi concentrat pe proiectele tale cotidiene, pe interesele tale. Preferi să rămâi pe cursul principal al lucrurilor, ascuns printre alţii, anonim şi invizibil, deci, protejat! Profesional, se deschid nişte căi noi, constructive, direcţii care îţi atrag imediat atenţia! Nu lua decizii importante astăzi, mai ales în a doua parte a zilei. Astrele te favorizează, totuşi, în domeniile legate de proprietate şi familie. Trebuie sa te implici mai mult în rezolvarea unor vechi probleme rămase în suspensie.

TAUR Probleme sentimentale? Astăzi nu te baza pe intuiţie şi impresii. Eşti prea subiectiv şi emoţiile tale sunt prea puternice ca să ai o poziţie obiectivă. Cere sfatul unei persoane cu experienţă! Cu toate că oboseala cronică îţi închide ochii, mai ai suficientă energie, pentru că eşti foarte motivat. Profită de configuraţia cosmică favorabilă si regăseşte-ţi echilibrul interior si pacea sufleteasca. Uneori este mai important şi mai placut să încerci să-ţi găseşti echilibrul, poate chiar cu ajutorul unui sfat de la o persoană cu experienţă.

GEMENI Ai un talent deosebit care îţi permite să găseşti persoane cu aceleaşi scopuri ca şi tine. Eşti gata la exagerari de tip Munchausen, aşadar susţine punctul tau de vedere cu pasiune şi umor! Sorţii sunt favorabili, ziua e fastă, trebuie să ai curaj şi să rezolvi problemele, fie sentimentale, fie profesionale. Astăzi trebuie să-ţi îndrepţi atenţia înspre activităţile simple, dar aducătoare de profit. Poţi valorifica unele obiecte care nu-ţi mai trebuie. Fă puţină ordine şi poate obţii şi ceva bani. Daca ai ceva de vândut, la preţ redus, acum este momentul.

RAC Trebuie să depăşeşti blocajul emoţional şi monotonia unei zile obişnuite de joi, ziua lui Jupiter. Schimbarea necesară din viaţa ta se poate face cu paşi mici, prin dialog şi prin recificări minore succesive. Nu-ţi epuiza resursele, replierea înţeleaptă pregăteşte viitorul succes. Nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce aveai de gând să faci. Dacă ai luat o hotărâre, apoi ţineţi-te de ea. De fapt, o veste primită spre sfârşitul zilei te face să speri într-o posibila imbunătăţire a situatiei tale. Dragostea este bine aspectată, cel puţin, aşa că eventualul eşec, se mai poate discuta!

LEU Ziua pare uşoară şi comodă. O zi bună, pentru că micile necazuri cotidiene nu-ţi tulbură calmul şi liniştea sufletului. Astăzi poţi întâlni o persoană pasionată, care te molipseşte de optimism! Ai un mod de abordare direct şi-ţi place să rezolvi lucrurile clar şi net, dar azi trebuie să foloseşti multă diplomaţie şi poate puţină ipocrizie. Aşa sunt timpurile, aşa sunt oamenii! Ai un program aglomerat, cu mult de lucru şi cu multa agitaţie, dar astazi este bine sa vorbeşti mult fără sa spui mare lucru şi să nu iei decizii importante. Ceea ce nu poţi rezolva, amână, că nu este nicio ruşine - amână, dar cu termen fix!

FECIOARA Astăzi trebuie să fii un pic mai puţin susceptibilă, mai puţin excesivă şi mult mai înţelegătoare. Lucrurile par că se încurcă şi ai nevoie de ajutor şi înţelegere din partea celor din jur. Încă de dimineaţă, ca o muscă supărătoare, un mic amănunt te enervează inutil. Calmează-te, nu ai motive, familia este bine, prietenii te stimeaza, la serviciu, sau în concediu, este activitatea obişnuită! Trebuie să fii tolerant şi diplomat, să arăţi consideraţie şi spirit de cooperare, pentru a evita o mica decepţie sentimentală, mai curând o confirmare a unei temeri mai vechi. Şi nu ezita să spui „Iarta-ma, am greşit!” iar dacă este cazul poţi aduga un buchet maaare de flori.

BALANŢA Te grăbeşti prea mult şi pui şi pe alţii pe fugă! Aşa nu ai timp şi ocazia ca să stabileşti ceva. Astăzi fii mai echilibrat, nu te împrăştia în toate părţile şi lasă pe cei din jur să răsufle! Dimineaţa desfăşori o mare cantitate de energie ca să rezolvi o parte din situaţiile urgente. Drept urmare stelele te sfătuiesc să-ţi organizezi o seară plăcută, liniştită şi relaxantă. Ai o perioadă care te avantajează, mai ales în relaţiile sentimentale. E o zi bună, îţi şoptesc stelele. Ai mult de lucru, dar e plăcut. Relaxează-te, zâmbeşte, viitorul merită să lupți pentru el!

SCORPION Eşti prea încordat şi prea nervos. Eliberează principiile negative prin sport, sau prin practicarea unei discipline spirituale. Rugăciunea, meditaţia şi postul, cumpătarea, sunt cele mai recomandate! Evită orice propunere, invitaţie, discuţie, compromis şi ziua poate fi salvată! Stai în defensivă şi pândeşte. Dacă poţi! Fereşte-te de prietenii sau relaţii noi, aspectele nu te avantajează. Cu anturajul apropiat, chiar în familie, zâmbeşte larg şi evită orice discuţie care poate degenera în replici. Zâmbeşte şi „dă din coada veninoasă”, o zi trece repede. Mai ales dacă este nefavorabilă!

SĂGETĂTOR Dimineaţa ai de dus la capăt unele probleme complicate, atât la serviciu cât şi acasă. Rezolvare poate fi numai corectă şi obiectivă! Aşa că lasă comoditatea şi apucă-te zdravăn de muncă! Nu lăsa timpul să treacă păgubos, fără să faci bani. Insistă, ca să reuşeşti! Stelele te avantajeaza astazi in relatiile cu semnele de pamant şi foc. Este bine să ocoleşti nativii nascuti sub semne de aer si apa. Cu toate ca îţi place sa ai un răspuns placut din partea anturajului, astazi configuratia astrologica îţi indica să insişti, chiar dacă nu este foarte elegant şi armonios.

CAPRICORN O zi bogată în veşti, trăiri, emoţii, nu numai în profesie, meserie, munca ta, ci şi în planul sentimental. Realismul şi perfecţionismul care te caracterizează te pot ajuta foarte mult! Nu trage tigrul de mustăţi, cum se zice în Orient, e bine să fii precaut ca să eviţi o posibilă neplăcere, mai ales dacă eşti la drum. Stelele previn, nu obligă! Poate nu trebuie sa călătoreşti – iar daca totuşi eşti obligat sa pleci undeva, este bine sa eviţi avionul – elementul aer îţi este ostil în această seară, numai în acesată seară! Totuşi, horoscopul este bun în general, aşa că ai unele oportunităţi.

VĂRSĂTOR Astăzi parcă nimic nu te poate tulbura şi nimic nu pare important. Eşti în centrul atenţiei, mulţi din anturaj îţi caută prietenia. Posezi arta de a motiva şi reconforta, în acelaşi timp! Dă dovadă de realism şi stai cu picioarele pe pământ. Nu eşti nici invincibil, nici imortal. Astăzi nu promite nimic, nu te alătura cauzelor păguboase care par deja pierdute, păzeşte-ţi buzunarele. Trebuie sa nu te implici în vechi probleme, măcar astăzi şi să te bucuri de o mare libertatea individuala – adica să ai mai mult timp liber numai pentru tine.

PEŞTI Cu o cuadratură şi eternul Neptun în zodie, în domiciliu, retrograd, ba și cu Saturn, la fel de retrograd, situaţie pare complicată. Astăzi regăseşte-ţi ritmul tău natural de viaţă şi muncă, altfel ai perspectiva unei oboseli cronice. Nu pleca la drum lung! Astăzi eşti suficient de obiectiv, aşa că poţi să te implici în situaţii mai complicate care cer fler şi o gândire superioară. Dacă nu te pricepi, amână, nimeni nu este perfect! Este o perioadă în care nu trebuie să te laşi descurajat de nerealizări, sau de întîrzierea finalizării unor proiecte.