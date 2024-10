Social Zeci de mii de oameni la Iași pentru Pelerinajul Sfintei Parascheva. Programul pe zile







Au mai rămas patru zile până la debutul oficial al celui mai mare pelerinaj de peste an din România, dedicat Sfintei Parascheva și care are loc în fiecare an la Iași. La Catedrala Mitropolitană sunt deja zeci de mii de oameni și numărul lor crește cu fiecare oră. Pelerinajul se desfășoară între 8 și 15 octombrie. Programul pe zile.

Pelerinajul Sfintei Parascheva 2024

Sf. Parascheva, una dintre cele mai venerate sfinte din tradiția ortodoxă, este o sărbătoare mult așteptată de români. În preajma zilei de 14 octombrie, când este prăznuită Sfânta Parascheva, la Catedrala Mitropolitană din Iași, ajunge un număr impresionant de credincioși din toată țara.

Pe parcursul a mai multor zile aceștia se roagă la racla cu moaștele sfintei.

Catedrala Mitropolitană din Iași anunță că debutul celui mai mare pelerinaj de peste an va avea loc pe data de 8 octombrie cu citirea Acatistului.

Urmează plecarea în procesiune, iar în fiecare zi vor fi organizate Liturghii, Vecernii și Paraclise. Pelerinajul se încheie pe data de 15 octombrie.

Vor fi aduse moaștele Sfântului Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon

O noutate față de anii precedenți în acest an la Catedrala Mitropolitană vor fi aduse și sfintele moaște ale Sfântului Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon. Acestea vor sosi de la Mănăstirea „Sfântul Pavel” din Muntele Athos, anunță Basilica.ro.

Conform unui comunicat de presă al Arhiepiscopiei Iașilor, primirea moaștelor Sfântului Pantelimon este programată pentru miercuri, 9 octombrie, transmite aceeași sursă.

Program pe zile al Pelerinajului dedicat Sfintei Parascheva

La Catedrala Mitropolitană, credincioșii vor avea ocazia să participe la slujbe religioase speciale, rugăciuni și ceremonii de venerare a sfintelor moaște.

Arhiepiscopia Iașilor a anunţat programul complet al pelerinajului Sf. Parascheva pentru 2024.

Program pelerinaj Sf Parascheva 2024, Marți, 8 octombrie 2024

6:00 - Citirea Acatistului Sfintei Cuvioase Parascheva

6:30 - Plecarea în procesiune cu sfintele moaște

7:00 - Așezarea moaștelor spre închinare în baldachinul de pe platoul din fața Căminului preoțesc „Sf. Mare Mucenic Gheorghe”

7:00 - 7:30 - Sfințirea apei (Aghiasma mică)

7:00 - 11:00 - Miezonoptica, Utrenia și Sfânta Liturghie (în Catedrala Mitropolitană)

16:00 - 18:00 - Vecernia, Litia și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva

Program pelerinaj Sf Parascheva 2024, Miercuri, 9 octombrie 2024

7:00 - 11:00 - Miezonoptica, Utrenia, Sfânta Liturghie și Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva

16:00 - 18:00 - Vecernia și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva

20:00 - Întâmpinarea moaștelor Sf. Mare Mucenic Pantelimon

Program pelerinaj Sf Parascheva 2024, Joi, 10 octombrie 2024

7:00 - 11:00 - Miezonoptica, Utrenia, Sfânta Liturghie și Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva

16:00 - 16:30 - Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva

18:00 - Prezentarea lucrărilor dedicate Sf. Mare Mucenic Pantelimon (Librăria Doxologia)

19:00 - 23:00 - Slujba de Priveghere

Program pelerinaj Sf Parascheva 2024, Vineri, 11 octombrie 2024

7:00 - 11:00 - Miezonoptica, Acatistul Sf. Mare Mucenic Gheorghe și Sfânta Liturghie

16:00 - 16:30 - Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva

17:00 - Vernisajul expoziției de pictură „Rugați-vă cu glas tare!”

19:00 - 20:30 - Pelerinajul „Calea Sfinților”

21:00 - 23:30 - Slujba de Priveghere

Program pelerinaj Sf Parascheva 2024, Sâmbătă, 12 octombrie 2024

7:00 - 11:00- Miezonoptica, Acatistul Sf. Mare Mucenic Pantelimon și Sfânta Liturghie

16:00 - 16:30- Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva

19:00 - 23:00- Slujba de Priveghere

Program pelerinaj Sf Parascheva 2024, Duminică, 13 octombrie 2024

07:00 - 11:30 - Miezonoptica, Acatistul Sf. Apostol Andrei, Sfânta Liturghie

16:00 - 17:30 - Paraclisul Maicii Domnului și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva

19:00 - Concert de muzică sacră

21:00 - 02:00- Slujba de Priveghere

Program pelerinaj Sf Parascheva 2024, Luni, 14 octombrie 2024

7:00 - 9:00 - Miezonoptica, Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva, Ceasurile și Slavoslovia Mare

9:30 - 12:30 - Sfânta Liturghie (pe podiumul amplasat în dreptul altarului Catedralei Mitropolitane)

16:00 - 16:30- Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva

19:00 - 23:00- Slujba de Priveghere

Program pelerinaj Sf Parascheva 2024, Marți, 15 octombrie 2024

7:00 - 11:00- Miezonoptica, Acatistul Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Sfânta Liturghie

16:00 - 18:00 - Vecernia, Litia și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva