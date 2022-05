HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 17 mai 2022. Decalajul pisicilor. 

17 mai

Pe 17 mai s-au născut Ayatolahul Ruholah Khomeini, Jean Gabin, Enya, James Last, Virgil Ogăşeanu, Geo Dumitrescu, Călin Căliman.

În calendarul creștin-ortodox sunt Sfinții: Andronic și soția sa, Iunia. Nectarie și Teofan. Nimic în ”Kalendar”.

Am primit, mai devreme curierul de Bruxelles. Așa că vă informez:

Economia digitala in 2025: viitorul telecomunicatiilor si al ecosistemelor pe Internet : o piata ce s-ar putea dubla si ar putea atinge 3,000 de miliarde de euro. Previziunea apartine “Digiworld IDATE”si contureaza cateva tendinte interesante. In primul rand generalizarea folosirii 5G in paralel cu 4G, urmata de extinderea folosirii internetului pe din ce in ce mai multe dispozitive conectate(inclusiv de catre automobile), va dezvolta piata in directii ce nici nu se pot banui astazi, mai ales ca model de afaceri. O incertitudine planeaza si asupra modului in care Internetul va fi disponibil: va ramane “liber” sau va adopta oferte cu plata pentru a proteja viata privata a celor care nu doresc sa se expuna public? Patru scenarii posibile se contureaza: primul este scenariul “Mall”, in care internetul devine un soi de ghiseu unic pentru toti utilizatorii digitali. In acest caz, concurenta ramane deschisa si puternica intre operatorii de telecomunicatii si cei care activeaza pe Internet. Urmeaza scenariul “Open” care presupune interoperabilitate transparenta si deschidere: acces liber, date accesibile, inovatie. Exista si un scenariu “Automatizat”, in care Internetul devine vector principal pentru vanzari, productie si servicii, iar cererea determina oferta. In sfarsit, scenariul “Trust” , care defineste lumea digitala asa cum o stim, cu o nesiguranta in crestere si supraveghere cibernetica. Utilizatorii apeleaza la un numar restrans de furnizori de servicii capabili sa le ofere nivele ridicate de siguranta si protectie, mai ales prin tehnologiile avansate pe care le folosesc. Par sa piarda viteza tehnologiile “cloud”, in timp ce castiga teren serviciile cu plata.

Dar despre altceva doream să vă povestesc, am citit în ”Live Science”. Iată:

Pisicile domestice dispar uneori zile întregi, în general vorbind, apărând apoi cu nonșalanță ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat. Dar acest act de dispariție relativ scurt nu este nimic în comparație cu „decalajul pisicilor” – o perioadă din înregistrarea fosilelor de la aproximativ 25 de milioane până la 18,5 milioane de ani în urmă, când pisicile și speciile asemănătoare pisicilor par să fi „dispărut” din America de Nord timp de aproape 7 milioane de ani.

Deci, care este motivul acestui decalaj? Este doar un alt exemplu al comportamentului derutant al pisicilor, cum ar fi înclinația lor pentru a se băga în cutii sau a alerga în rafale aleatorii de viteză fără nici cea mai mică provocare? S-au săturat de America de Nord? Ar putea fi totul o neînțelegere? Este vreo taină pisicească? Bune întrebări!

Au fost sugerate diverse teorii, de la pisici și specii asemănătoare pisicilor care emigrează din America de Nord pentru a găsi terenuri de vânătoare mai bune, până la dispariții afectate de răcirea globală. Sau de erupțiile vulcanice (care au provocat alte evenimente de extincție în masă în diferite perioade de timp) până la condițiile de mediu, care, la momentul respectiv nu a fost potrivit pentru fosilizare.

Dar, potrivit lui Carlo Meloro, un paleontolog de vertebrate de la Universitatea Liverpool John Moores din Marea Britanie, doar atât se pot concluziona pe baza cunoștințelor și dovezilor actuale. În ceea ce privește acele idei, ele nu ar trebui considerate nimic altceva decât presupuneri, potrivit Meloro.

„Toate sunt presupuneri”, a spus el. „Dacă activități geologice specifice au împiedicat găsirea pisicilor în America de Nord în sedimente în această perioadă, nu înseamnă neapărat că nu au fost acolo”. Meloro a subliniat că „o combinație de factori ar fi putut genera decalajul pisicilor”, care ar putea include „schimbările climatice, competiția cu alte specii și deplasarea ecologică”.

David Polly, un paleontolog la Universitatea Indiana Bloomington, a fost de acord. „Lipsa pisicilor nu poate fi explicată prin absența înregistrărilor fosile”, a spus el. Cu toate acestea, Polly crede că poate exista o explicație mai evidentă și este una susținută de Meloro.

„Excluderea pisicilor din America de Nord este, la un anumit nivel, pur și simplu o coincidență care implică dispariția unui grup asemănător pisicilor și incapacitatea altuia de a intra în America de Nord”, a spus Polly pentru Live Science. Cu alte cuvinte, „decalajul” ar putea fi real.

Înainte de decalajul pisicilor, a explicat Meloro, existau trei familii taxonomice de pisici: Nimravidae, Barbourofelidae și Felidae, toate aparținând ordinului taxonomic Carnivora.

Nimravidae, cunoscută în mod obișnuit ca „pisici cu dinți de sabie”, și carnivore asemănătoare pisicilor Barbourofelidae, ambele dispărute, au avut caracteristici similare cu pisicile domestice moderne. Deși sunt asemănătoare din punct de vedere biologic, nu sunt direct legate de pisicile de astăzi. Felidae, pe de altă parte, sunt.

”O pisică adevărată”, a spus Polly, „este una strâns înrudită sau ancestrală cu felidele vii, care includ pisici, lei, tigri, leoparzi, pume și servali”.

Aceste trei grupuri taxonomice, deși similare ca aspect și structura genetică, nu au trăit toate în aceleași regiuni în același timp. Acest punct, potrivit atât pentru Meloro, cât și pentru Polly, este crucial pentru înțelegerea decalajului dintre pisici.

„În America de Nord, Nimravidae poate fi găsit în timpul Oligocenului și cu până la 28,7 milioane de ani în urmă, așa că par să fi dispărut chiar înainte de decalajul pisicilor”, a spus Meloro. „Între timp, Barbourofelidae a ajuns în America de Nord după decalajul pisicilor, membrii genului Barbourofelis apărând între 11,5 [milioane] și 9,8 milioane de ani în urmă.”

Dispariția nimravidelor, potrivit lui Polly, „definește începutul decalajului pisicilor”. Este probabil, a continuat el, ca dispariția speciei să fie rezultatul schimbării ecosistemului nord-american în așa fel încât a devenit „dificil să funcționeze ca hipercarnivor”.

Polly a adăugat că, în acest timp, ierbivorele – prada probabilă a nimravidelor – au evoluat, și au dezvoltat „specializări pentru o locomoție mai rapidă care acoperă distanțe mari”, ceea ce ar fi făcut mult mai dificil pentru un hipercarnivor să vâneze hrana în mod constant.

Așadar, potrivit Meloro, o specie „asemănătoare pisicii” era deja dispărută la momentul decalajului pisicilor, iar o alta nu a făcut încă mutarea în America de Nord. Dar cum rămâne cu Felidae, adevăratele rude ale pisicilor de astăzi?

„Imigrarea felidelor în America de Nord a necesitat o conexiune terestră cu Eurasia și ecosisteme în care pisicile ar putea prospera”, a spus Polly. „Nivelul mării a urcat și a coborât în ​​Miocen [cu 23,03 milioane până la 5,3 milioane de ani în urmă], iar pisicile au trecut probabil în America de Nord atunci, probabil prin Siberia până în Alaska.”

„Disponibilitatea și viabilitatea podului de uscat ar fi necesitat atât un nivel scăzut al mării, cât și ecosisteme adecvate în zona podului de uscat”, a adăugat Meloro. Acesta este, de asemenea, probabil și modul în care Barbourofelidae a ajuns să locuiască în America de Nord.

Prin urmare, foarte puține fosile de pisici sau specii asemănătoare pisicilor au fost descoperite în America de Nord în perioada „decalajului pisicilor”, crede Polly, pentru că pur și simplu nu se găsesc niciuna.

Dar, chiar dacă în America de Nord există fosile de pisici din perioada „cat gap” și așteaptă să fie descoperite, nu există nicio garanție că ar fi găsite în număr mare, potrivit unui alt expert.

David Martill, un paleontolog de la Universitatea Portsmouth din Marea Britanie, a sugerat că lipsa fosilelor Felidae din această perioadă ar putea fi rezultatul faptului că foarte puțini oameni au încercat să le caute. „Câți oameni ies la vânătoare de fosile de pisici?” a întrebat el. Și a râs.

Martill a subliniat, de asemenea, că astfel de goluri fosile sunt comune. „Registrul fosilelor este extrem de neregulat”, a spus el. „Înregistrarea stratigrafică [stratul de rocă] este plină de lacune de timp. Într-adevăr, există mai multe lacune decât înregistrări”.

Polly a recunoscut că lipsa vânătorilor de fosile ar putea, teoretic, explica decalajul pisicilor.

„Înregistrarea fosilelor nu eșantionează uniform toată America de Nord, așa că este posibil ca nimravidele să fi persistat mai târziu de 23 de milioane de ani în unele colțuri ale continentului sau că felidele să fi sosit în unele zone, înainte de acum 17 milioane de ani”, a spus el.

Cu toate acestea, el nu este pe deplin convins. Totul este o problemă cu pisici!

„Înregistrările fosile ale mamiferelor, inclusiv ale carnivorelor, sunt foarte bune în America de Nord în timpul decalajului pisicilor”, a spus Polly. „Avem sute până la mii de situri de fosile în acest interval, cu zeci de mii până la milioane de fosile”.

Și, o informație primită de la un fin din State, lucrează la Quantico:

”Stars and Stripes” anunță că, luna trecută, producătorul american de armament ”Raytheon” a pus la teste trei roboți înzestrați cu inteligență. Nu AI, nu sunt înzestrați cu inteligență artificială furnizată de sanvișul de siliciu, ci bio-creaturi, ”bio-techne”, ca să folosim cuvântul vechi, grecesc. Pentru că cei trei roboței, hai totuși să le spunem așa, pentru că sunt din metal, numiți Zeus, Atena și Hercule nu au un procesor drept creier, ci un sistem neural, sistemul nervos central al unor… gândaci de bucătărie! Cu unele îmbunătățiri, provenite de la o sepie! Cele trei ”creații” pot să învețe, să se descurce în ”viață”. Au un sistem de propulsie electric, care se alimentează de la celule solare. Instrucțiunile de viață ale lor sunt simple: să se ascundă cât mai bine și să supraviețuiască cu orice preț. În luna care a trecut, Zeus, Atena și Hercule au învățat că cele două instrucțiuni sunt în contradictoriu. Locurile de ascuns sunt, deobicei, întunecate. Au ales să se expună cât mai mult la Soare, ca să-și încarce bateriile și să rămână în viață și au renunțat la deplasări inutile, la căutarea unor colțuri întunecate unde să se ascundă.

Un general, cu patru stele, spune că roboțeii cu creier de gândac dau omenirii o mare lecție. Ei au ales viața la vedere, în plin Soare, față de ascunzișul întunecat al războiului. Și mai spune că omenirea ar trebui să folosescă armatele doar pentru parăzi și situații de urgență, cutremure, inundații. Militarii, declară generalul, sunt ultimii care doresc un război. În război militarii mor cu milioanele și tot atâția rămân mutilați pe toată viața. Pentru ce, dacă și un gândac de bucătărie este mai deștept!

Gândiți-vă dragi lupi, padawani și hobbiți, punându-vă mereu aceste două întrebări fundamentale: ”pentru ce” și ”cui folosește”. Așa, poate o să aveți o rețea neurală care să vă permită supraviețuirea în jungla de beton unde ați fost exilați și asta nu numai până mâine, cu toate că, mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 17 mai 2022

BERBEC Cei din jurul tău îți sunt favorabili, printr-o ciudată alchimie socială, energia ta le dă certitudinea rezolvării unor probleme. Dar e timpul unor clarificări, cine, cum, de ce și ce face! Totuşi disciplina inerentă zodiei – în Berbec sunt cei mai mulţi militari şi sportivi – te ajuta să-ti ordonezi simţămintele şi planurile. Pentru că este vremea planurilor de vacanţă, dar şi timpul pregătirii pentru examene sau alte praguri de trecut. Incep să se lămurească unele probleme legate de bani. Dar ceea ce este caracteristic perioadei în cauză, zilei de 17 mai, ca şi pe termen mai lung este dorinţa ta de schimbare. Nimic nou sub soare… sau totul este nou şi îmbietor!

TAUR Păstrează atitudinea ta în limite normale. Nu te lăsa sedus de promisiuni generoase şi de vorbe frumoase, nu reacționa disproporționat. Evită tot ce este exagerat, neobişnuit, ciudat. O zi obişnuită în care rutina te cam enervează. O veste care se vrea senzatională, dar nimic interesant, până la urmă. Intalniri care iti fac placere. Curiozitatea ta înnăscută te împinge înainte, către noi orizonturi. Nu trebuie să fie neapărat expediţii geografice, sfera socialului te îmbie la fel de mult ca şi spaţiile savanei africane. Constelaţia internă a omului, motivaţiile şi influenţarea lui, ce imens spaţiu de explorare!

GEMENI Nu ai nicio reținere să te bagi astăzi în tot feluri de treburi, care nu te privesc. Curioazitatea ta zodiacală. Dacă ți se reproșează lipsa de discreție, spune că vrei doar să ajuți! Se apropie zodia ta şi energia debordează. Există o conştiinţă ascunsă a zodiei care te împinge înainte şi te păzeşte de necazuri – care functioneaza bine in perioada menţionată, adică astăzi. Ai nevoie permenta de bani ca sa-ti satisfaci micile si mai marile capricii, dar acest lucru este un motor si o motivatie. Vremea schimbatoare te avantajeaza si te inspira să incepi noi proiecte, să ai noi idei. Esti intr-o perioada creativa.

RAC Ritmul activității pare că te obosește şi tu nu te simți confortabil. Te gândeşti la lucrurile importante pentru tine şi cauţi soluţii. Nu lua riscuri inutile şi nu te zdrobi pentru alţii! Atenţie astăzi şi la zilele următoare, deoarece îţi va fi solicitat sprijinul într-o problemă, care nu este chiar din domeniul tău de expertiză, dar pe care o vei rezolva foarte profitabil. Toată lumea o să fie mulţumită, spune horoscopul tău. Din trecutul tau apare o situatie uitata, dar pe care poti sa o rezolvi rapid cu ajutorul anturajului. Nu te baga in sufletul si problemele altora. Ofera-ti ajutorul numai daca este cerut cu insistenta. Pentru un timp este bine sa pastrezi judecatile de valoare si sentintele pentru uzul propriu.

LEU O zi plăcută. Toată lumea îți zâmbește și tragi concluzia că ești chiar avantajat! Ia uităte-te mai bine! Îți zâmbesc doar ierbivoarele, ceilalți îți arată colții. Ia fii tu mai atent! Se întâmplă lucruri, care te avantajează pe termen lung. Capacitatea ta de a domina pe alţii se traduce şi prin reciclarea unor idei vechi, sau emise de alţii, în concepte noi şi profitabile. O zi ceva mai plictisitoare şi enervantă, în acelaşi timp. Evită intervenţiile bruşte şi deciziile pripite. Investiţiile făcute astăzi se vor dovedi foarte profitabile. Trebuie sa dai curs generozitatii care te caracterizează. Generozitate bine investita, care va aduce in viitor dividente foarte frumoase. Spirituale sau materiale, depinde in ce investesti.

FECIOARĂ Dacă ai o întâlnire sentimentală şi îţi faci mari speranţe, sau, în general, ai de trecut un prag, se pare că azi este ziua! Eşti norocos, convingător, abil și conjunctura indică succes. Relaxează-te înainte să adormi şi gîndeşte-te la lucruri plăcute – aşa te vei odihni complet. O perioada buna, pe care o meriti. Fecioara este metodica si cu geniul detaliului, deci ai certe calitati pe care perioada aceasta de timp le pune in valoare. Daca cauti ceva de lucru, sau ceva mai bun, atunci ai toate sansele sa gasesti incepând de astăzi. Proiectele începute în această perioadă vor aduce rezultate bune. Totuşi este bine să ceri un sfat competent, mai ales dacă doresti sa cumperi echipamente pentru menaj. Seara este mai putin prielnică, dar cu moderaţie, mai ales la cheltuieli, poți evita neplăcerile.

BALANŢĂ O zi cam obositoare, mai ales pentru că amesteci lucrurile, utilul cu plăcutul. Fii eficient și plăcut în ceea ce faci, mai ales dacă este vorba de domeniul sentimental. Nu pierde timpul! Păstrează-ţi calmul în discuţiile cu colegii, partenerii sau cu cei din familie. Fii la obiect în ceea ce afirmi. Evita divagaţiile şi comparaţiile care nu fac decât să te încurce. Este bine să dai dovadă de prudenţă la tot ceea ce înseamnă uniune, asociaţie, adunare. De asemenea, supraveghează-ţi regimul alimentar. Posibile schimbări şi veşti plăcute. O perioadă indicată pentru studiu şi activitate laborioasă. Noi prietenii sau relaţii vor face perioada zilei de astăzi, mai precis pe seară, interesantă.

SCORPION De dimineață începând, gândurile nu te lăsă să te relaxezi. Fă puţin sport, sau du-te la masaj, ca să “arzi” principiile negative. Poate ai timp și pentru nelipsitele probleme cotidiene! Mai seducător decât oricând, astăzi poţi obţine multe. Evită persoanele pretenţioase, cu fiţe, gen vampiri energetici. Te sleiesc de energie şi te şi enervează. Astăzi pe lângă seducţie şi încăpăţânarea ta este la cote maxime. Nu ai ceda la părerea ta, în ruptul capului! Ca să nu-ţi rupă cineva capul, pregăteşte-ţi o ieşire onorabilă, planul “B”. Ai așa ceva? Curajul tău este răsplătit astăzi. Curajul de care ai dat dovadă în trecut şi ai luat o atitudine tranşantă. Pe seară realizezi că ar trebui să-ţi mai triezi cunoştiinţele care se autointituleză prieteni. Renunţă la balastul sentimental cu proverbiala ta răceală.

SĂGETĂTOR Fără să faci pase de magie, lucrurile se aranjează astăzi cam cum vrei tu. Eşti surprins plăcut, dar nemulţumit că nu înţelegi cum s-a întâmplat asta. Sunt multe taine între Pământ şi Cer! Gândeşte de bine, vorbeşte de bine, fă fapte bune! Până la urma o sa adopţi o pisicuta rătăcita, dar la scara cosmica este o victorie mai mare decat cucerirea Ierusalimului, pentru că ai salvat nouă vieţi dintr-o lovitură. Au apărut pisoii de mai, ai de unde alege! Semnele de apa şi de aer îţi sunt favorabile toată lună, dar este mai bine să nu te iei în beţe cu cei născuţi sub zodii de pământ şi foc. Sanatatea este bunicica, cine oare este complet sănătos in zilele astea bolnave?

CAPRICORN Se poate spune că este o zi fără griji. Te simţi în relativă siguranţă, calm şi motivat şi acest lucru este productiv. Dar, pot exista unele tensiuni produse de defecte de comunicare! Relaxeaza-te şi încerca să nu mai porti de grijă altora, mai ales că, până la urmă, nimeni nu iti multumeste. O perioadă de timp care este propice pentru planuri de viitor. O veste bună de la prieteni sau din presă. Activităţile legate de speculaţii financiare sau imobiliare sunt avantajate. Un incident neplăcut, sau o gafa monumentala, pot fi evitate cu prudenţă şi respectarea regulilor jocului. În orice caz, responsabilităţi crescute, acasă şi la serviciu, sau la școala, te cam bagă în corzi! Ai nevoie de mai mulţi bani şi nu ştii de unde. Problema nu se rezolvă astăzi, mai ai răbdare.

VĂRSĂTOR Astăzi, o dispoziţie instabilă te face să visezi când la concedii de vis şi clipe pasionate, când ai nevoie imediată de acţiune şi mişcare fizică. Atenţie la crampe şi la durerile de spate! Ziua de astăzi este o perioadă mai stabilă şi cu şanse mai mari de succes, atât profesionale cât şi în amor. Comunicarea este bine aspectată, aşa că vei avea un debit verbal de invidiat şi o carismă pe măsură. În a doua parte a zile poţi să faci ordine. Adică să încerci să pui o ierarhie firească în camera ta, la serviciu sau la şcoală, unde activezi, sau chiar în anturaj. Un prilej, o oportunitate pe care nu trebuie să o scapi mai pe seară, mai ales că este în ciuda sau chiar în paguba unui nesuferit dintr-o zodie de foc. Este un armistiţiu înainte ca mâine să o iei de la capăt. Dar este în avantajul tău!

PEŞTI Este o zi în care trecutul este important şi poţi să te simţi bine depănând amintiri şi schimbând informaţii şi impresii. A venit timpul să suni pe vechiul tău prieten din copilărie! Emite semnale dar nu sentinţe, adică nu întrerupe legăturile şi comunicaţiile. Se întâmplă lucruri, care te avantajează pe termen lung. Nu lua decizii importante, nu intra în jocul altora, impune-ţi propriile regului, dar nu juca de unul singur. Întotdeauna trebuie să existe ceva ascuns, neexplicabil, tainic, chiar un partener imaginar. Eşti obosit şi ai nevoie de un răgaz. Oferă-ţi seara acesta ca să te relaxezi. Competiţia este bună dar nu trebuie să stoarcă din tine ultima picătură de energie. Işi mai aminteşte cineva de cei care au murit din cauza epuizării, de Raluca Stroescu, de exemplu?