HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 17 iunie 2022. Semnale din spațiu, sau de la un cuptor cu microunde?

17 iunie

Pe 17 iunie s-au născut Igor Stravinsky, James Brown, Charles Gounod, Dean Martin, Eddie Merckx, Elena Cuza, Ilie E. Torouţiu, Victor Papilian, Sabin Bălaşa, Ion Th. Ilea, Petronela Negoşanu, Suto Andras, Romeao Alexandrascu, Micaela Eleutheriade, Virgil Ogăşeanu.

Nimic în „Kalendar”…

Eram, gata-gata să încep un elogiu al piloţilor, al aviatorilor. Pe drept cuvânt Ziua Aviaţiei Româneşti a fost stabilită la 17 iunie când un român, Aurel Vlaicu, în 1910, a reuşit să se înalţe de la pământ pe dealul Cotrocenilor, nu mult, câţiva metri, cu un avion construit de el. Avion românesc, pilot român, record românesc, stabilit în România!

Aflu că MApN a stabilit, în 2004, ziua Sf. Ilie ca Ziua Aviaţiei Româneşti. Tatăl meu, Dumnezeu să-l odihnească, aviator pe avioane de asalt, vânător de tancuri bolşevice, îmi spunea că, într-adevăr, în 1913 clubul select al piloţilor de pe atunci a ales ca Patron pe Sf. Ilie, cel cu Carele de Foc. Şi glumea spunând: „Ca să pilotezi „etajerele” acelea zburătoare îţi trebuia noroc şi o rugăciune la Sf. Ilie!”

Sf. Ilie, o cunoştiinţă mai veche de-a mea, pentru că am pribegit pe urmele minunilor lui, a fost un sfânt şi jumătate. Dar nu trebuie să uităm truditorii români, modele de muncă, inventivitate şi viaţă. De exemplu pe Aurel Vlaicu, care chiar dacă nu este sfânt, a zburat!

Pe Dimineața Astro(logilor)nomilor s-a discutat, cam de două zile despre preteția chinezilor de a fi recepționat un semnal extraterestru.

China susține că enormul său telescop „Sky Eye” ar fi putut capta semnale de la o civilizație extraterestră îndepărtată, potrivit unui raport recent postat și apoi șters ulterior de oamenii de știință chinezi.

Astronomii de la Universitatea Normală din Beijing au descoperit „mai multe cazuri de posibile urme tehnologice și civilizații extraterestre din afara Pământului ”, potrivit unui raport publicat marți (14 iunie) în Science and Technology Daily, ziarul oficial al Ministerului Chinez pentru Știință și Tehnologie.

Semnalele au fost preluate de radiotelescopul sferic cu deschidere de cinci sute de metri (FAST) al Chinei, poreclit „Sky Eye”, care este cel mai mare radiotelescop din lume, în fotografia din titlu. Sky Eye a fost pus la lucru pentru a scana spațiul adânc pentru semnale radio care ar putea indica viața extraterestră în anul 2019; Cernând aceste date în 2020, cercetătorii au spus că au observat două semnale radio suspecte de bandă îngustă, potențial artificiale. Apoi, în 2022, un sondaj țintit al exoplanetelor cunoscute a găsit un alt semnal radio ciudat de bandă îngustă, ridicând numărul la trei.

Deoarece semnalele sunt unde radio de bandă îngustă utilizate de obicei doar de aeronavele umane și de sateliți, ele ar fi putut fi produse prin tehnologie extraterestră. Cu toate acestea, oamenii de știință spun că descoperirile lor sunt preliminare și ar trebui luate cu prudență până când analiza este completă.

„Acestea sunt câteva semnale electromagnetice în bandă îngustă, diferite de cele din trecut, iar echipa lucrează în prezent la investigații suplimentare”, a declarat Zhang Tongjie, om de știință la China Extraterrestrial Civilization Research Group de la Universitatea Normală din Beijing, pentru Science and Technology Daily. „Posibilitatea ca semnalul suspect să fie un fel de interferență radio este, de asemenea, foarte mare și trebuie confirmată și exclusă în continuare. Acesta poate fi un proces lung.”

După publicarea sa, raportul a început să circule rapid pe rețeaua de socializare chineză Weibo și a fost preluat de o serie de alte instituții de stat. Motivele din spatele ștergerii sale bruște nu sunt clare.

Semnalele acestea nu sunt prima dată când oamenii de știință sunt derutați de undele radio din spațiul profund. În august 1977, o căutare SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) efectuată de telescopul Big Ear al Universității de Stat din Ohio a detectat o explozie electromagnetică incredibil de puternică, de un minut, care a izbucnit la o frecvență pe care oamenii de știință bănuiesc că ar putea fi folosită de civilizații extraterestre. După ce a observat semnalul pe o imprimare a datelor, omul de știință care lucra cu telescopul în acea noapte, Jerry Ehman, a mâzgălit în grabă „Wow!” cu stilou roșu pe pagină, dând detecției numele celebru.

Căutările ulterioare în aceeași regiune a spațiului au fost fără rezultat, iar studiile ulterioare au sugerat că semnalul ar fi putut veni de la o stea asemănătoare Soarelui , situată în constelația Săgetător , a raportat anterior Live Science. Cu toate acestea, sursa semnalului este încă un mister.

Astronomii chinezi sunt dornici să excludă interferențele radio, deoarece acestea i-au păcălit pe oamenii de știință care vânează extratereștri în trecutul recent. În 2019, astronomii au observat un semnal transmis către Pământ de la Proxima Centauri – cel mai apropiat sistem stelar de soarele nostru (să se află la aproximativ 4,2 ani lumină distanță) și care găzduiește cel puțin o planetă potențial locuibilă.

Semnalul a fost o undă radio de bandă îngustă asociată în mod obișnuit cu obiecte create de om, ceea ce i-a determinat pe oamenii de știință să analizeze posibilitatea incitantă ca acesta să provină din tehnologia extraterestră. Cu toate acestea, noi studii lansate doi ani mai târziu au sugerat că semnalul a fost cel mai probabil produs de o tehnologie umană defectuoasă, a raportat anterior Live Science. În mod similar, un alt set faimos de semnale despre care se presupunea că ar fi venit de la extratereștri, detectat între 2011 și 2014, s-a dovedit a fi fost de fapt făcut de oamenii de știință care își încălzeau prânzurile la microunde .

Tonjie a adăugat că echipa sa intenționează să efectueze observații repetate ale semnalelor ciudate pentru a exclude în mod concludent orice interferență radio și pentru a obține cât mai multe informații despre acestea.

„Așteptăm cu nerăbdare ca (telescopul FAST) să fie primul care a descoperit și confirma existența civilizațiilor extraterestre”, a declarat Tongjie pentru Science and Technology Daily.

Discrepanța dintre amploarea și vârsta universului și lipsa aparentă a formelor de viață inteligente dincolo de Pământ – numite Paradoxul Fermi – i-a tulburat de mult pe oamenii de știință. Paradoxul își ia numele de la gândurile ocazionale ale fizicianului laureat al Premiului Nobel, Enrico Fermi, care se spune că a remarcat „unde este toată lumea?” referindu-se la rezultatele nule ale căutărilor de civilizații extraterestre.

Dar să revenim la astrologia noastră cea de toate zilele, pentru că este importantă.

Vă povesteam săptămâna trecută de „stagiul” meu tibetan. Dacă credeţi că preoţii lama sunt nişte troglodiţi din Evul Mediu vă înşelaţi amarnic. Cel puţin, cei aproape treizeci de „profesori” pe care i-am avut dovedeau o modernitate excepţională, cunoştiinţe enciclopedice. În tot timpul petrecut cu ei nu şi-au pierdut o secundă calmul şi zâmbetul de pe buze. Poate după ce ieşeau din chilia mea se duceau undeva în afara mânăstirii şi mă înjurău şi urlau… glumeam, dar se poate şi aşa, ca să elimine principiile negative!

Pentru că au fost şi momente mai încordate când i-am invinuit de „imperialism spiritual” şi de încercare de subminare a puterii europenilor prin atacarea temeiului, religia creştină. Îi întrebam de unde au apărut în Europa şi mai ale în astrologie „reîncarnările”, „karmele”, „lecţiile de viaţă” şi alte scamatorii budiste. În italiană suna foarte bine!

Cei doi profesori s-au privit unul pe altul, au dat din cap ca nişte bibelouri şi apoi mi-au dat o „lecţie de viaţă”.

Oare crocodilul are ceva de împărţit cu ursul polar? – şi-a început lecţia cel mai în vârstă dintre profesori. Nu, nu are pentru că îi despart mii de leghe. Dar, odată, a ajuns la Cairo un circ european, aveau multe animale, şi urşi polari. Din neglijenţa unui paznic, un urs polar a evadat din menajerie. A ajuns la malul Nilului şi acolo, inevitabil, s-a luat la harţă cu un crocodil. Reproşurile au curs şi de la conducerea circului şi de la primăria din Cairo!

Aşa este şi cu astrologia. Stăpâniţi-vă „astrologii” şi mai ales „astroloagele”! Ştim de derapările semnalate de tine, dragă oaspete! Dar Tibetul şi Budismul nu sunt vinovate! Vinovat este circul care a vrut să facă bani mulţi şi s-a expus la Cairo!

Tot aşa, vinovţi sunt „astrologii” care amestecă lucrurile şi practică o filozofie budistă într-un spaţiu creştin. Exotismul pe care îl afişează este o „hârtie pentru muşte”, îi fac să aibă mai mulţi clienţi şi să obțină, deci, mai mulți bani. Este o problemă de bani!

Astrologia este un serviciu spiritual, născut dintr-o necesitate socială şi trebuie să ţină seama de mentalitatea majoritară din arealul respectiv. Crezi, dragă oaspete, că dacă tu te-ai stabili la Lhasa şi ai începe să profesezi astrologia ta creştină, cu care ne-ai împuiat capul, nu am veni să te ciomăgim? Prieteneşte, ca nişte maeştrii Zen – a terminat magistral lama, cu un zâmbet larg.

Vă spuneam că maeştrii mei tibetani ştiau mai tot ce se întâmplă în Europa şi, mai mult, aveau şi soluţii. Sigur, am făcut şi multă politică, le place foarte mult şi atunci numărul profesorilor s-a mărit la cinci. Ciudat era că între cei care discutau politică şi astrologie era şi „profesorul” meu de muzică. Da, am făcut şi muzică! Lama Urgyen Dorje era din Şcoala Nyingmapa şi am şi astăzi un CD cu intonările lui, înregistrat de el însuşi, intonări care îmi dau energie şi mă vindecă, adică ameliorează. Aud că s-a dus la Paris (la sfatul meu) şi a scos un CD numit „Lacul Lotusului” în un milion de exemplare. Sigur, varianta „comercială” a intonărilor. Secretele trebuie păstrate, dar şi aşa nu mai există niciun examplar în vânzare…

Da, secretele trebuie păstrate. La asta să ne gândim până mâine, pentru că, în definitiv, mâine este o altă zi!

HOROSCOP 17 iunie 2022

BERBEC Astăzi nu amesteca viteza cu graba, poţi avea surprize! Lucrezi aproape în secret la un proiect la care ţii mult şi te bucuri de pe acum de posibila lui realizare. Lasă orice decizie privind locul de muncă, sau altă alegere importantă, pentru săptămâna viitoare. O veste, poate pe seară! Atenţie la variaţiile de temperatură, mai ales la căldura toridă, îmbracă-te corespunzător şi totul o să fie sub control! Discuţii, în general sterile, asta mai pe seară. Cu jumătate din zodiac favorabil te poţi duce la un film bun sau la un spectacol, tot seara.

TAUR Ai o veste despre o posibilă sumă de bani. De primit! Situaţia necesită reflecţie. Nu te afunda în detalii, nu ajungi nicăieri. Trebuie să te gândeşti ce faci vara această, că timpul zboară! Perioada este favorabilă, mai puţin în adaptarea termică. Simţi un oarecare grad de exaltare, de preaplin din cauza influenţei puterilor verii şi ar trebuie să dai curs impulsului. Să-ţi oferi adică, realizarea unei dorinţe mai vechi, pentru care nu ai avut timp până acum. Continuă cu tenacitate şi voinţă pe drumul ales de tine.

GEMENI Trebuie să rămâi fidel promisiunilor şi angajamentelor făcute. Astăzi ai îndoieli că te poţi descurca onorabil, dar poţi primi sprijin de la cei pe care îi ajuţi. O mână spală pe alta… şi amândouă, faţa! Moderaţie în relaţiile cu Leii şi Vărsătorii. Relaţiile de familie, cu prietenii, anturajul – după caz – se ameliorează lent, dar sigur, pentru cei care au avut o oarecare “răceală” în sentimente. Astăzi ai multe pe cap. Ştiai sau nu, „mâine este o altă zi” aşa că vezi care probleme sunt urgente, care sunt importante, care pot produce pierderi de bani etc. Şi lasă pe mâine ceea ce poate aştepta! O veste bună poate fi urmată de una şi mai buna, fără să fie din acelaşi domeniu!

RAC Dacă aştepţi ceva, o veste îţi poate schimba părerea iniţială. O veste, sau un călător. Astăzi trebuie să te adaptezi, acesta este secretul! Eşti creator, ai idei bune, în domeniul sentimental. O dimineaţă foarte dinamică, cu multe întâlniri în care se discută din nou despre vechi proiecte şi idei. Relatiile cu persoanele născute în semne de aer şi foc sunt azi armonioase, dar nu sunt favorabile cu cei nascuţi în semne de apă si pământ. Poţi face mici schimbări de program, dar fără implicări majore. Ai impresia că poţi primi ajutorul solicitat de la rude şi prieteni, care îţi trebuie mai mult pe măsură ce trec zilele.

LEU Treci printr-o perioadă de sensibilitate mărită şi vezi mai clar defectele şi limitările unor persoane din jur. Astăzi nu prea îţi place, dar nu ai încotro! Trebuie să continui oricum! Trebui să-ţi temperezi gama simţămintelor pentru că eşti într-o perioadă de hipersensibilitate. La serviciu, sau unde îţi petreci dimineţile, uneori, toată ziua, trebuie să foloseşti fiecare moment al programului. Totuşi o veste bună, sau o surpriză plăcută din partea anturajului apropiat. Analizează cu atenţie şi dă curs deciziilor profitabile.

FECIOARĂ Astăzi parcă îţi lipseşti timpul şi nu ai aer destul. Ritmul cotidian, brusc, este prea rapid şi te deranjează. Pe de altă parte ai poftă de ceva bun şi multă tandreţe… O zi complicată! Este o perioadă de acumulări când îţi poţi pregăti un viitor succes. Sufletul tău bun te împinge spre compromisuri. Ziua este favorabilă pentru începerea unor proiecte sau afaceri noi, numai după ce reconfirmi înţelegerile trecute. Astăzi aspectele generale, conjunctura, arată că preocuparea ta majoră este să menţii status quo, poate fi vorba de o situaţie, o relaţie sau o pozitie actuală care te avantajează, cu care te simţi confortabil.

BALANŢĂ Armonie, conciliere, pacifism sunt coordonatele zilei de astăzi. Reuşeşti să menţii pacea atât de necesară şi la serviciu şi acasă. Dar faci mari eforturi, pentru că te implici personal. Fă în aşa fel ca să nu rămâi în urmă şi să nu depinzi de alţii, aşa rezultatele muncii tale pot fi evidenţiate şi evaluate corect. Realizări mici, însă pline de bucurii. Este o perioadă foarte prielnică studiului şi creaţiei. Prietenii îţi sunt aproape ca întotdeauna, pentru că eşti o persoană armonioasă. O mică supărare dar pe total zi rezultatul iti este favorabil.

SCORPION Eşti într-o bătălie continuă pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii tale. Episodul de astăzi se consumă la serviciu sau la o probă, un examen, un prag. Continuă, sunt şanse mari de reuşită! Mănâncă corect, mai puţin dar mai des, împarte tradiţionalele trei mese în cinci-şase, oferă-ţi pauze, mai ales pentru ochi şi fă în aşa fel încât să stai în aer liber, curat, la sfârşitul programului. Ai multe de terminat, dar şi unele inexactităţi din trecut te bântuie astăzi şi te întrebi de ce ţi se întâmplă tocmai ţie. Lasă totul în trecut, nu-ţi mai face griji degeaba!

SĂGETĂTOR Energia şi optimismul tău provoacă astăzi un curent favorabil în familie, anturaj. Eşti popular şi îţi place acest lucru. Dar nu exagera cu răsfăţul ca să nu devii ridicol şi… oaie neagră! Ceva se întâmplă şi în familie, sunt semne. Fii la obiect în ceea ce afirmi, în timpul discuţiilor în familie, cu cei dragi. Nu da naştere la confuzii şi la probleme artificiale. Evită imprumuturile de bani, nu juca la jocurile de noroc – în această perioadă eşti sănătos dar nu şi norocos. Fii chibzuit şi cumpătat. Investeşte, cumpără obiecte de valoare, sigur, dacă ai ceva bani, trăieşte bine!

CAPRICORN Astăzi ai unele ecouri plăcute în familie. Eşti lăudat şi ţi se promite ajutor. Cursul activităţii tale este favorizat, perfecţionismul tău este satisfăcut, totul pare că merge spre bine! Bea mai multă apă. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Magnetismul personal este în creştere. În unele ocazii trebuie să dai dovadă de diplomaţie ca să eviţi conflictele inutile, de altfel. O problemă personală îşi va găsi rezolvarea, de asemenea, dar trebuie să dai dovadă de iscusinţă şi discreţie. Nu-ţi face griji, probabil totul o să sfârşească cu bine, ca în filmele americane alb-negru cu „happy end”.

VĂRSĂTOR Nu rămâne izolat, astăzi domeniul sentimental este avantajat. Flirt, seducţie, cucerire – orice îţi stă la dispoziţie, tu trebuie doar să alegi. Este momentul organizării unei seri memorabile! După o perioadă nu prea bună ai, în sfârşit, o zi fastă. Transformări în bine, la serviciu şi acasă. Cu toate că un mic incident întunecă imaginea generală, astrele îţi sunt favorabile. Este indicat să dai mai multă atenţie problemelor de familie, rudelor, ale anturajului apropiat. Nu trebuie să neglijezi propriul confort nervov, o activitate prea concentrată, prea obositoare face să ratezi rezultatul dorit.

PEŞTI Eşti iscusit, astăzi şi reuşeşti să te afli când trebuie, unde trebuie. Mai mult, iei deciziile, alegerile corecte atât la serviciu, la muncă cât şi acasă, în familie. Cei din jur te plac, profită să-ţi promovezi cu tact interesele. Pe total, o zi bună! Confortul spiritual este cheia succesului tau. Transforma “încăpăţânarea” ta proverbială în tenacitate şi termină proiectele pe care le-ai început. Nu începe acţiuni pe care nu le poţi finaliza singur, deoarece poţi fi dezamăgit de modul în care o sa te ajute colegii, prietenii, rudele, anturajul. Evită nerăbdarea şi graba, mai ales în ultima parte a zilei.