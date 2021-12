17 decembrie

HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 17 decembrie 2021. S-au desecretizat 1.500 documente privind asasinarea lui JFK

Pe 17 decembrie s-au născut Paracelsus, Humphrey Davy, Erskine Caldwell, Horia Popescu, Doina Melinte, Dumitru Bagdasar, I.A. Bassarabescu, Vasile Lovinescu.

O zi liniştită din punct de vedere astrologic, cum ar trebui să fie şi din partea oamenilor.

Tradiţional, sinaxar, Sf. Daniel, Proorocul şi Sfinţii tineri prooroci Ananaia, Azaria şi Misail. „Daniil, împreună cu alţi trei tineri iudei, Anania, Azaria şi Misail, pentru faptele lor cele bune au fost luaţi la curtea lui Nabucodonosor şi puşi în dregătorii”. Ca să interpreteze visele, semnele şi stelele de pe cer!

În interpretarea mea, un fel de Army of the New Earth, divizia de paranormali. Aţi văzut „Bărbaţii care se holbează la capre„? Când americanii vor să spună ceva, fac un film!

Sau, desecretizează documente neimportante.

National Archives and Records Administration (NARA) a dezvăluit, miercuri, aproape 1.500 de documente confidențiale legate de asasinarea președintelui John F. Kennedy.

Agenția guvernamentală a eliberat fișierele prin intermediul site-ului lor. Istoricii, experții politici și adepții teoriei conspirației, într-o gamă largă de teorii despre asasinarea lui Kennedy, au început imediat să studieze documentele.

Multe dintre documente se referă la asasinul lui Kennedy, Lee Harvey Oswald. Multe dosare fac referire, de asemenea, la tensiuni dintre Statele Unite și Cuba, evaluând declarațiile liderului Fidel Castro care fac aluzie la posibilitatea ca Kennedy să fie în pericol din cauza escaladării ”nervozității” dintre cele două națiuni.

NARA a explicat într-o scurtă declarație pe site-ul lor că instituția „procesează înregistrările reținute anterior legate de asasinarea lui John F. Kennedy pentru a se conforma cu Memorandumul președintelui Joe Biden pentru șefii departamentelor și agențiilor executive privind certificarea temporară cu divulgarea de informații în anumite cazuri. Înregistrări legate de asasinarea președintelui John F. Kennedy, care necesită dezvăluirea documentelor care pot fi lansate până la 15 decembrie 2021.”

Înregistrările sunt scanate și disponibile individual ca fișiere PDF. Site-ul oferă, de asemenea, o căutare de text pentru cititorii care caută subiecte, sau expresii cheie.

„Arhivele Naționale au postat înregistrări online pentru a se conforma acestor cerințe”, explică site-ul.

Au rămas multe întrebări fără răspuns despre asasinarea lui Kennedy, care a avut loc la 22 noiembrie 1963. În deceniile care au urmat, au apărut teorii ale conspirației și speculații de tot felul, adăugându-se la aura de mister din jurul evenimentului unic care a schimbat – și continuă să misifice – o țară întreagă și nu numai.

Analistul juridic Fox News și prezentatorul „ JFK: The Conspiracy Continues ” Gregg Jarrett, s-a alăturat „ Fox & Friends ” în august, spunându-i co-prezentatorului Will Cain că guvernul este de vină pentru scepticism și teoriile conspirației – afirmând că majoritatea americanilor nu crede că al 35-lea președinte american, foarte iubit de popor, a fost împușcat și ucis de un singur bărbat înarmat.

„Guvernul, până în prezent, continuă să ascundă mii de înregistrări de asasinate, nu numai al lui JFK”, a spus Jarrett.

Am încercat să consult și eu documentele. Multe sunt pagini din dosare CIA, care necesită o oarecare obișnuință în ”descifrarea” lor. Nu am timpul necesar. Așa că rămân credincios a ceea ce mi s-a spus acum 40 de ani în insula Réunion. V-am povestit altădată, numai repet.

Dar o să repet mereu și mereu că speranța nu moare niciodată, cât timp mâine este o altă zi !

HOROSCOP 17 decembrie 2021

BERBEC Bine că eşti o persoană perseverentă, uneori chiar încăpăţânată. Acest lucru te scuteşte astăzi de necazuri. Dacă insişti cât trebuie, reuşeşti! Vezi de drumul tău, nu te pierde în peisaj! Ziua de astăzi, 17 decembrie, este o perioadă în care anumite planete aflate în zodii, altele decât domiciliul lor, influenţează, poate prin rezonanţă poate prin alt mecanism obscur, evenimentele şi emoţiile în sensul întârzierii şi a estompării lor, mai ales in sfera personala, a propriilor interese.

TAUR Viaţa îţi face uneori mici cadouri, mici favoruri, dar tu crezi că le meriţi. Cheltuieli importante pentru sărbătorile de iarnă. Preţurile sunt mai mari decât ai prevăzut, asta te încurcă! Soarele, în mod convenţional, aflat înspre limita zodiei Săgetătorului, face aspecte bune cu zodia ta şi acest lucru se poate ilustra astăzi printr-o creştere a energiei, a capacităţii de activitate, dar şi printr-o nelinişte şi foială permanentă. Parcă, astăzi, mai ales pe seară, nu-ţi mai găseşti locul. Zâmbeşte, nu te repezi şi o să fie bine!

GEMENI Trebuie să fii mai precis în discuţii, nu lăsa frazele neterminate, nu te grăbi. Stelele avertizează asupra unor neînţelegeri în comunicare. Atenţie să nu-ţi depăşeşti domeniul de competenţe! Impresia generală a horoscopului tău este de reaşezare şi regândirea a unor strategii. Apar noi actori în joc. Saturn, maximus maleficus, aspecteaza disonant, de ceva timp, ceea ce nu are darul sa facă lucrurile mai simple sau mai uşoare.

RAC Alo, alo, aici este Pământul! Este cazul să aterizezi, ai stat prea mult în nori! Revino la realitate. O zi nu prea grozavă. Astăzi trebuie să stai liniştit şi să aştepţi ca ziua să treacă. Nu deschide nici o directie, nici un proiect ziua asta, chair dacă se zice la serviciu să te grăbeşti că vine Crăciunul, lasă ca lucrurile să se aranjeze de la sine. Ocoleşte orice discuţie cu anturajul apropiat despre posesiuni comune. Fii extrem de scurt in discuţiile cu anturajul, cu prietenii, familia, şefii. Haide, haide, este o zi cam şifonată – şi atât!

LEU Vrei tot ce este mai bun! O dorinţă legitimă pentru regele junglei! O zi în care conjunctura pare a-ţi aduce noroc. Mai în toate domeniile. Dar este bine să te întinzi cât îţi este plapuma! Emoţiile tale sunt pastelate iar pozitia relativă dintre Venus şi alte planete arată, mai ales în a doua parte a intervalului, un interes crescut pentru relaţii romantice. In prima parte a zilei, dimineaţa, ai o mică complicaţie de ordin financiar: o factură sau ceva de plătit cu care nu eşti de acord, sau altceva de genul acesta. Stelele te sfătuiesc să amâni orice complicaţie fără să dai un răspuns negativ.

FECIOARĂ Ai o nouă idee pentru vacanţa de Crăciun şi Anul Nou şi abia aştepţi să o discuţi cu cei dragi, familia, prietenii. Dar, ca să fii convingător ia mai multe date, chiar direct, nu de pe net! Fii deosebit de clar în discuţii sau în negocieri. Ziua respectivă este un bun prilej să recapeţi iniţiativa, mai ales în familie. Este, de asemenea o perioadă propice pentru relansarea unor proiecte mai vechi, dar nu pentru începerea unor noi întreprinderi. Călătoriile şi drumurile rămân în continuare rău aspectate, nu se recomandă să pleci la niciun drum.

BALANŢĂ Astăzi ai o mare dorinţă să te exprimi, să discuţi, să vorbeşti, să dialoghezi, să convingi lumea! Eşti mai dornic să ajuţi decât de obicei. Poate fi şi influenţa Spiritului Crăciunului! Ziua aceasta este o perioada de timp amestecată în care aspectele benefice şi malefice se succed rapid, în funcţie de aspectele Lunii. Sunt şi unele aspecte care arată noroc la bani, la obţinerea lor sau la cheltuirea lor inspirată, pentru că după cum spune înţeleptul chinez „sunt două căile să faci avere – să câştigi mulţi bani sau să faci cheltuieli inspirate”.

SCORPION Trebuie să reacţionezi cu multă hotărâre, când eşti pus în faţa unor situaţii neplăcute, gen ţi s-a ocupat locul de parcare! Nesimţirea a atins cote alarmate, nu lăsa mitocanii să prevaleze! Timpul se recuperează în dauna altui timp. Nu te împărţi în prea multe activităţi, nu te enerva pentru amănunte mărunte – lumea este plină de indivizi rudimentari, grobieni şi nu se cade să te cobori la nivelul lor. Dar fii ferm, vorbeşte politicos!

SĂGETĂTOR Chiar dacă nu este ziua ta de naştere poţi primi cadouri de la membrii familiei şi/sau de la prieteni. Sau laude şi vorbe bune, ceea ce tot cadouri sunt în lumea de astăzi! Nu pleca la drum! Lucrurile devin mai serioase, ascultă cu atenţie, descifrează sensul ascuns al lucurilor. Fi selectiv şi reţinut în promisiuni, mai ales nu promite nimic pe termen lung. Pe de alta parte nu exagera cu analiza şi sinteza. Cel mai adese lucrurile sunt dezarmant de simple!

CAPRICORN Nu eşti în cea mai bună formă, nu trebuie să faci eforturi, mai ales fizice. Capricornii sunt obsedaţi de siguranţa personală. Nu uita acest lucru, cere lămuriri, clarifică, ca să fii sigur! Poziţia reciprocă a lui Jupiter şi Mercur poate fi interpretată, pentru perioada imediat următoare, ce depaşeşte ziua în cauză, ca un posibil chilipir. Adică vei profita de o situaţie conjuncturală, şi/sau vei culege o parte din profiturile ce provin din aranjamentele altora. Fără nici o supărare, fără nici un reproş – fiecare pare că joacă pe „tabla” lui proprie fără să-i pese de ceilalţi, spune Jupiter!

VĂRSĂTOR Dimineaţa nu te încăpăţâna şi nu te grăbi inutil, nu intra în discuţii cu persoane necunoscute! Dar, deciziile luate astăzi se pot dovedi inspirate! Exprimă-ţi clar punctul tău de vedere! Nu-ţi asuma, mai ales, obligaţii pe termen lung. Amână cu distincţie şi cu imperială bunăvoinţă orice îţi pare legat de domeniul banilor sau al poziţiei. Peste câteva zile configuraţia planetară îţi este din nou binevoitoare şi poţi beneficia de influenţe cosmice care chiar daca nu iti vor umple buzunarele, în orice caz nu le vor goli. Poţi onora obligaţiile trecute, dar şi astea numai în sume mici!

PEŞTI La serviciu trebuie să ţii locul celor care pleacă, deja, în concediu, în vacanţă de iarnă. Atenţie la modul în care preiei sarcinile colegilor, să nu cumulezi greşelile şi prostiile lor. Un posibil incident domestic in familie. Cu atenţie şi diplomaţie, ba mai mult, folosind aurita cale de mijloc, fără să schimbi nimic din obiceiurile tale, sau să reaşezi dramatic relaţii şi legături, dar fiind în permanenţă atent – totul poate fi în echilibru şi în avantajul tău!