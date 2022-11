HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR, 16 noiembrie 2022. Cele cinci vârste ale omenirii

16 noiembrie

Pe 16 noiembrie s-au născut împăratul Tiberiu, Jean le Rond D’Alembert, Rodolphe Kreutzer, Paul Hindemith, José Saramago, Andrei Mureşanu, Ion Şahighian, Dumitru Stăniloae, Ion Cristoiu.

Nimic important în „Kalendar”, iar în calendarul creştin-ortodox este Sf. Apostol şi Evanghelist Matei.

Zilele trecute, ascultam slujba la radio ”Trinitas” și râșneam cafeaua Equal Exchange într-o râșniță de alamă, veche, un cilindru galben, dar care își face treaba la a treia generație. Când, mi s-au aprins toate ledurile. Biblia confirmă teoria civilizațiilor umane succesive! Am luat toate Bibliile pe care le am, șapte la număr, printre care și un exemplar rar al KJV, o copie modernă acelei mai vechi Biblii. Da, așa este se confirmă, este scris în Biblie!

De mai multe ori am afirmat că cred cu tărie în teoria civilizațiilor umane succesive pe Pământ. Iată mărturia savantului N.A. Kun din cunoscutul volum ”Legendele și Miturile Greciei Antice”, paginile 84 și 85, capitolul ”Cele Cinci Vârste” din cartea ”Eroii”.

Zeii fără de moarte ce viețuiau în luminosul Olimp i-au creat fericiți pe primii oameni: aceea a fost VÂRSTA DE AUR. Oamenii trăiau foarte mult, aproape întocmai ca zeii, fără a cunoaște tristețea, munca grea, sau boala. Munceau cu plăcere, pentru că munca li se părea ușoară, erau foarte puternici și nu cunoșteau limite, sau bătrânețea. Aveau de toate, nu le lipsea nimic, duceau o viață senină. Erau înțelepți și drepți. Însăși zeii veneau să se sfătuiască cu ei, pentru treburile Pământului și ale Universului. După un șir foarte lung de ani, poetul Hesiod spune mii de ani, moartea oamenilor de aur era ca un somn dulce și liniștit. La un moment dat, oamenii de aur nu au mai putut zămisli copii și stirpea lor s-a stins. Nici zeii nu i-au putut ajuta. Marele Zeus se spune că a plâns, pe furiș, când ultimul om de aur s-a prefăcut în duh, în geniu, spirite care ocrotesc generațiile următoare. Învăluiți în ceață, invizibili pentru oameni, oamenii de aur colindă Pământul, apărând dreptatea și pedepsind răul.

Oamenii VÂRSTEI DE ARGINT nu au fost la fel de fericiți, ca cei dinaintea lor. Erau foarte departe de puterea, înțelepciunea și bunătatea vârstei de aur. În marea lor prostie nu respectau nimic, nici familia, nici pe zei. Nu aveau și nu doreau legi. Așa că marele Zeus îi trimise în împărăția de sub pământ unde nu au parte nici de bucurie, dar nici de tristețe.

A treia a fost VÂRSTA DE ARAMĂ, care nu se asemăna cu cea de argint și cu atât mai puțin cu cea de aur. Zeus i-a făcut pe acești oameni din coada unei lănci de război, de aramă. Oamenii vârstei de aramă erau trufași, necugetați și se ocupau numai cu războiul. Zeus îi făcu de O STATURĂ URIAȘĂ, erau de neînvins în luptă, iar armele lor, casele și toate uneltele lor erau de aramă. Și femeile lor erau uriașe și aprige, mergeau că bărbații lor la război. Oricât de puternici au fost, niște VENETICI VENIȚI DIN CER au stins seminția vârstei de aramă.

A patra vârstă a fost cea a SEMIZEILOR, neamul eroilor asemenea cu zeii. Erau oameni puternici și inteligenți, nobili și drepți. Dar și ei au pierit în războaie. După ce moartea i-a răpit pe toți, Zeus i-a așezat la marginea Universului, denumit Okeanos, oceanul, undeva (pe o planetă) unde sunt mai mult de trei recolte pe an.

Cea de a cincea vârstă este cea actuală, VÂRSTA DE FIER. Aceasta vârstă dăinuie și în ziua de astăzi. Este interesant cum poetul Hesiod, descrie, în poemul său ”Munci și zile”, acum aproape trei mii de ani, vârsta de fier – o să recunoașteți multe din problemele actuale:

”Zi și noapte, fără încetare, pe oameni îi macină necazurile și munca istovitoare. Zeii trimit oamenilor griji mari. E drept, printre rele, zeii presară și binele, dar răul este mai mare și domnește peste tot. Copiii nu-și cinstesc părinții, prietenii sunt necredincioși unul față de altul. Drumețul nu găsește găzduire și nu există iubire între frați. Oamenii nu-și țin jurămintele, nu prețuiesc adevărul și binele. Își nimicesc unii altora orașele. Pretutindeni domnește asuprirea. Doar pe trufie, bani și putere se pune preț. Zeițele Aidos și Nemesis i-au părăsit pe oameni, iar oamenilor le-au rămas numai necazurile grele și nu au ocrotire împotriva răului.”

Menționez că Hesiod a trăit cam între 750 și 650 înainte de Hristos, dar se pare că vârsta de fier are, mereu, aceleași probleme.

Demult, în ”Tinerama” am avut o rubrică, timp de aproape un an de zile care se numea ”Obiecte anacronice” în care am strâns, cât m-am priceput, toate datele care priveau dovezile materiale ale existenței unor civilizații umane succesive pe Pământ, cea mai veche fiind cam acum 60 de milioane de ani. Obiectele anacronice erau obiecte manufacturate, de proveniență și utilitate umană, găsite în straturi geologice compacte, în mine de mare adâncime.

Acum vă prezint și dovada din Biblie. Deschideți Biblia la Geneză, Facerea. Dumnezeu îi face pe Adam și pe Eva, probabil îi clonează din materialul lui genetic, cu Eva s-a întâmplat ceva de se spune ca a fost făcută din coasta lui Adam, transplant, sau altceva de nu a ajuns știința să știe? Apoi Eva îi naște pe Cain și Abel. Sunt patru oameni pe Pământ. Cain îl ucide pe Abel, rămân trei. Să fim atenți la Geneza 4:16,17:

”Apoi Cain a ieșit din Fața Domnului și a locuit în țara Nod, la răsărit de Eden. Cain s-a împreunat cu nevasta sa; ea a rămas grea și a născut pe Enoch. El a început să construiască o cetate și i-a pus numele fiului sau, Enoch.”

Orașe, cetăți, ținuturi… de unde apare femeia lui Cain? Că pe Pământ erau trei oameni. Da, trei oameni din generația vârstei de fier, femeia și locuitorii orașelor erau din civilizația anterioară, a semizeilor, câțiva doar, care scăpaseră.

Apoi, la Geneza 6:4 ”Uriaşii erau pe pământ în acele zile şi chiar după aceea, când fiii lui Dumnezeu au intrat la fiicele oamenilor şi ele le-au născut copii; aceştia au fost vitejii care erau oameni cu renume în vechime” Cum spune Hesiod că erau oamenii vârstei de aramă ”… de o statură uriașă…”!!! Iar vitejii cu renume în vechime au fost cu siguranță, semizeii!

Să remarcăm că durata vieții a scăzut de la vârstă la vârstă, la fel și capacitatea intelectuală. Suntem clonele lui Dumnezeu? Pentru că numai clonele se comportă astfel. Mai mult, numai clonele dezvoltă în procent relativ mare, neoplasmul malign, cancerul! Săraca oiță Dolly este dovada!

Dragii mei, domniile voastre, suntem doar niște amărâte de clone! Dar, suntem clonele lui Dumnezeu.

Când o să devenim conștienți și o să respectăm acest lucru o să revină vârsta de aur pe Pământ.

Așa cum ați cerut, o să continui cu lista filmelor pe care trebuie să le vezi în această viață. Părerea mea, vorba lui Nicu Văcăroiu. Nu o să fac clasificări sau o să enunț judecăți de valoare. Asta este treaba criticilor de film. Eu sunt un cinefil și atât. Astăzi mi-au venit în minte alte două filme. ”Cleopatra”, în două serii, din anul 1963, regizor Joseph Mankevicz și ”Columna” din anul 1968, regizor Mircea Drăgan. Vizionare plăcută!

Până atunci, mâine este în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 16 noiembrie 2022

BERBEC Sentimental, ai dori să-ţi discuţi problemele cu cineva de încredere. În acest mijloc de săptămână vezi de treburile urgente, şi lasă confesiunile pe mai târziu. Poate, nici nu mai trebuie! Dimineaţa este favorabilă lucrurilor importante. Nu te pierde în rezolvare treburilor “urgente” dar care nu te interesează. Dar nu uita să te disimulezi inteligent, cum spune înţeleptul chinez. Eşti prea direct şi prea naiv, păcate dar şi calităţi ale zodiei. Nu discuta problemele tale personale, mai aşteaptă!

TAUR Nu aştepta foarte mult, mai ales de la cei cu care te întâlneşti în cursul dimineții. Nu promite, la rândul tău, nimic! O informaţie te avantajează, dar verifică, fii prudent, nu te repezi! Astăzi nu specula nimic sentimental sau financiar. Nu te speti cu munca pentru altii şi nu fă eforturi titanice! Astăzi nu este cazul! Schimbă ambianţa şi te vei simţi mai bine. Monotonia plictiseşte şi nu este productivă.

GEMENI Utilizează orele de lumină pentru treburile obișnuite. Ia deciziile care se impun încă de dimineaţă. Nu uita că timpul este în zilele de azi lucrul cel mai scump şi marfa cea mai rară! Evita cantităţile mari de cafea, tutun, piper, orice te-ar irita şi mai mult. Notează că s-a precizat „cantităţile mari”! Astăzi nu eşti în cea mai buna dintre zile, mai bine ţine o dieta uşoară şi incearcă să te gandesti la lucruri placute si vesele. Poţi şi trebuie să te deconectezi de la izvoarele toxicităţii psihice: televiziunea, internetul, mobilul etc. Poţi să spui nu vulgarităţii şi prostiei. Poţi să-ti faci şi un ceai de tei cu miere de albine! Poţi multe, trebuie să şi vrei!

RAC O zi de miercuri bună pentru evoluția ta spirituală. În funcție de ce înțelegi tu prin asta. Nu mai amâna deciziile. Nu îți fac plăcere, dar viața nu a fost făcută pentru confortul tău! Cu toate ca esti o fire prudenta pe linga prudenta trebuie sa adaugi vigilenta, tact, foarte multa diplomatie si chiar şi un zambet! Exista o doza de naivitate adolescentină care te prinde, dar nu uita ca naivitatea este păguboasă pe termen lung. Ai o zi bună, dacă ţii seama de sfaturi, o zi de relaxare şi distracţie.

LEU Este o zi indicată să ieşi din rutina ta deoarece creativitatea şi ideile noi, productive, sunt favorizate, mai ales în cursul dimineţii. Totuşi, nu exagera, noul e, uneori, suprinzător! Incearcă sa fii mai cumpatat în vorbe şi să nu întrerupi tot timpul pe cel cu care vorbeşti. Ziua de azi este sub semnul discuţiilor neterminate. Ca un făcut, timpul te presează şi mereu nu termini ce ai de spus. Nu ai timp să stabileşti ceea ce doreai de fapt. Este bine să revii şi să termini lucrurile, dar în registrul drăguţ, binevoitor. Nu te enerva!

FECIOARĂ O zi favorabilă, în special în activitatea cotidiană. Te gândești la Crăciun, la vacanță. Poți să răsfoiești Evanghelia lui Matei, tot îl pomenim astăzi, poate îți aduce o idee bună! O anumita tensiune domneste la serviciu, sau în familia ta, dar e bine sa nu dai importanță şi să-ţi vezi liniştit de treburile tale. Limitează-te la activităţile de rutină. Nu trebuie să întreprinzi nimic important. Ocoleşte cu abilitatea şi diplomaţie subiectele tabu, de la servicu şi de acasă. Nu uita că tăcerea este de aur, vorba de tinichea!

BALANŢĂ Trebuie să-ţi rezervi timp pentru familie, pentru cei dragi. Implică-te mai mult în problemele lor, dar nu neglija programul tău. Nu exagera, calea de mijloc, cumpătarea, e drumul de urmat! Toate felurile de a câştiga sunt la fel de onorabile pentru un om cinstit, fie că este pe Wall Street, sau în bucătărie, în apartamentul din Aviației. Nu-ti schimba direcţiile şi intenţiile, tenacitatea îţi aduce succes. Disimulează cu grija intențiile si păstrează secretele intime, dar acordă familiei mai mult timp. Adevaraţii invingatori au fost intotdeauna discreţi şi precauţi, dar sprijiniţi întotdeauna de familie, de prieteni!

SCORPION Ai avut timp suficient să reflectezi asupra celor întâmplate în ultimul timp şi în acestă zi de miercuri poţi să acţionezi. Nu rata momentul, îți e favorabil și mai ai timp să afli reacția! Repet, nu rata momentul potrivit! Toată lumea se grăbeşte. Tu ia-ţi un moment de respiro şi vezi în ce parte poate merge barca vieţii tale. Este momentul să te gândeşti la un curs nou în viaţa ta. Da, măcar să te gândeşti. Nu faci în viaţă ceea ce vrei, dar poţi să speri. Nu fii original cu orice pret, mai ales la serviciu, sau într-o comunitate de oameni. Astăzi ai o imagine care poate fi mult imbunataţită, mai ales dacă nu te enervezi cand eşti contrazis şi nu te răsteşti la oameni!

SĂGETĂTOR Evită locurile aglomerate pline de indivizi care tușesc și îți strănută în nas. Dacă tu nu ai grijă de propria sănătate, să nu te aștepți de la alții. Nu schimba nimic din programul zilnic! O zi obositoare, dar relativ plăcută, fără probleme mari. Astăzi, la serviciu sau la şcoală, unde activezi dimineaţa, evită schimbările bruşte de program şi mai ales nu lăsa anturajul, chiar bine intenţionat, să te conducă şi să-ţi organizeze viaţa. Ai impresia că ai intrat in criză de timp şi că nimic nu te mai poate salva – se apropie ameninţător un termen, dar totul este doar o impresie. O să te descurci şi de data asta!

CAPRICORN Toate drumurile sunt deschise! Eşti privit favorabil de cei din jurul tău. Nu te risipi, nu risca în relaţii dubioase, trebuie să înaintezi cu prudenţa şi seriozitatea caracteristice zodiei. Favorurile stelelor se îndreaptă spre cumpărături generale de iarnă, sau cumpărăturile obişnuite, doar este ziua lui Mercur, patronul negustorilor. Ceea ce cumperi astazi îţi foloseşte sau va face mare placere celor dragi. Deci o zi buna pentru făcut cumpărături aşa cum iţi place ţie, să pipăi fiecare obiect, să te uiţi atent şi să-l întorci pe toate părtile. Nu cheltui prea mult, stabileşte-ţi o suma de la început. Seară plăcută în compania celor dragi.

VĂRSĂTOR Viaţa ta sentimentală nu e suficient de intensă pe cât ai dori. Conjunctura astrologică indică un timp favorabil lămuririi unor relaţii sentimentale problematice. Ori la bal, ori la spital! Domeniul sentimental este relativ bine aspectat, insistă! Nişte mici ambiţii personale, mai curând niste achiziţii, dar care nu-ţi dădeau pace, pot fi satisfacute azi spre satisfacţia ta nedisimulată. Încearcă să-ţi impui punctul de vedere prin paşi mici, dar siguri, renunţând la strategia, puţin recomandata : „totul sau nimic”! Aceasta, sigur, mai ales în domeniul sentimental.

PEŞTI În această zi a lui Mercur ai şansa să-ţi clarifici dorinţele şi aspiraţiile, să te detaşezi de cotidian şi să te relazexi. Atenție, dimineaţa se poate declanşea o mică criză, ai uitat ceva! Amână pe mâine formularea unei concluzii, sau decizia respectiva, ca sa ai timp sa te informezi si să te documentezi in mod corespunzator. Nimeni nu te poate grabi ca să iei o hotărâre greşită. Ziua de azi este, de asemenea, un bun prilej ca sa cooperezi cu colegii, prietenii sau familia în realizarea unui proiect la care ţii foarte mult. Proiectul se poate numi “armonie, înţelegere şi iubire”!