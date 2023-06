HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR, 16 iunie 2023. Cooperarea la nivelul UE în domeniul apărării

16 iunie

Pe 16 iunie s-au născut Adam Smith, Stan Laurel, Erich Segal, Nelson Doubleday, A.E. Baconsky, Nae Ionescu, Cornel Penu, Ştefan Agopian.

Nimic în „Kalendar”, iar în calendarul creştin-ortodox Sf. Sfințit Mc. Marcu și Sfântul Tihon Ep. Amatundei. Cel din urmă s-a remarcat pentru că a demolat opere de arhitectură şi artă antică: „stricând, dărămând multe capişte idoleşti” (Mineiele, X, pagina 161). Este un Sfânt la care nu m-aș ruga niciodată!

Astăzi nu mai avem aproape nicio urmă despre agatârşi şi geto-daci pentru că, după cum au făcut legământ cu Roma, diaconii, preoţii şi episcopii greco-catolici au distrus metodic, timp de sute de ani, orice dovadă materială, relicvă arheologică, document, construcţie care nu susţinea teoria purităţii latine a poporului român. Tot ceea ce era geto-dac, sau dinainte. Dacă ar fi avut mijloace tehnice ar fi distrus și Sarmi Segetusa cum se pare că era numele dacic. Sau minele de aur. Distrugerile asupra siturilor dacice au fost mari, imense, dar nu complete. Este teoria mult lăudatei Şcoli Ardelene, până mai ieri susţinută şi în Regat, ba se mai înregistrează și astăzi ecouri.

Să ne mai mirăm că musulmanii distrug valoroase situri arheologice antice? Religia plus prostia omenească este aliajul cel mai periculos din lume dar și cel mai durabil. Distruge monumente, orașe, bărbați, femei, copii. Suntem cu toții martori!

Europa are un mod unitar și distinct, se evidențiază prin atribute comune continentale. Uniunea Europeană, sub șocurile primite, tinde să devină o federație de tip american, brazilian, sau australian. Armata proprie și tribunalul european sunt primele etape către federalizare.

Dar, dragi jupânițe și cinstiți jupâni, în curierul de Bruxelles, am dat peste: Cooperarea la nivelul UE în domeniul apărării.

Dacă nu am adormit și nu am sărit rânduri din păsărească politico-militară pe care am citit-o, vă spun eu că Europa se pregătește de război. Cu cine? Cu extratereștrii, desigur! Din cuprinsul celor de mai sus, sper să nu fie material confidențial, că m-am nenorocit, rezultă că UE pune de o armată federală. Mai mult, are și trupe coloniale și s-au băgat cât au putut în Africa. Pe timpuri, când mă deplasam la Bruxelles, m-a invitat la un Dubonnet unul dintre comisarii de atunci. Era interesat de ceea ce se petrecuse, în acel an, la Bilderberg. El a spus: ”structura europeană nu va fi luată în serios decât după ce o să aibă armată proprie și tribunal.” Stau și mă gândesc că pentru început, cei trei sute de spartani ar fi fost suficienți.

Da, am fost în Sparta! În anul 1984, în luna decembrie. Mă întorceam spre casă, ca să fac Crăciunul cu familia. Schimbam avionul la Atena. Dar, dintr-o eroare a companiei de aviație, nu se făcuse rezervare și pe tronsonul Atena-București. Era aglomerație, nu glumă, doar lumea pleca în vacanța de Crăciun. Așa că am fost nevoit să rămân zece zile în Grecia, pe cheltuiala companiei Gulf Air, că veneam din emirate, din Bahrain, din insule. Trai, neneacă, pe banii Gulf Air! Ba după ce m-au cazat la cel mai scump hotel din Atena, pe atunci, ”George V” din piața Sintagma, mi-au pus în brațe mai multe pliante turistice, aveam dreptul și la două excursii. Așa înțelegeau cei de la Gulf Air să-și ceară scuze. ”Full royal accommodation”, acesta era termenul folosit pe atunci. Am ales Delphi și Sparta. Nu mi-a părut rău.

Am amintiri vii, plăcute, de atunci. Nu, nu am fost un turist, niciodată – un călător, un explorator, un căutător, da! Îmi amintesc episodul când am intrat într-o tavernachi, o terasă, în Sparta, în orășelul Limin Ieraka. Toți cei așezați la mese au tăcut brusc și s-au uitat la mine. Aveau și la ce se uita, pentru că eram îmbrăcat în costumul meu de camuflaj și tricou de marinar OMON. Un moment apăsător de tăcere. Apoi mi-am amintit o frază, în grecește, pe care o învățasem la Termopile: ”Călătorule, du-te și spune Spartei că noi am căzut respectându-i legile sfinte.” ”Eu sunt călătorul!” am continuat în franceză. Niciodată nu am fost mai bine primit și nu am mâncat și băut mai mult și mai bine. Poate în miliția din Ruse cu 20 de ani mai înainte, dar asta este o altă poveste. V-am spus-o? Cred că da, plecam după Yeti, mă inspirase alpinistul și fizicianul atomist Sorin Ciulli! Dar este timp berechet să vă povestesc cum am văzut acolo, în Laconia, pe cea mai frumoasă femeie, Elena din Sparta, blondă cu ochii verzi, cu statură și mers de zeiță, pentru că, nu-i așa, timp este, doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 16 iunie 2023

BERBEC Energia şi optimismul tău provoacă astăzi un curent favorabil în familie, anturaj. Eşti popular şi îţi place acest lucru. Dar nu exagera cu răsfăţul ca să nu devii ridicol şi… oaie neagră! Treburile neterminate trebuie analizate şi dacă se poate, gandeşte-te cum sa le finalizezi. Nu incepe astazi proiecte sau afaceri noi. Evită discuţiile tranşante, pentru că pe orice subiect ar fi – astăzi nu eşti suficient de convingător.

TAUR Ai o veste despre o posibilă sumă de bani. De primit! Situaţia necesită reflecţie. Nu te afunda în detalii, nu ajungi nicăieri. Trebuie să te gândeşti ce faci vara această, că timpul zboară! Calmează-te, lasă nervii şi nerăbdarea deoparte! Aştepţi un răspuns care nu mai soseşte. Ei, şi! Concentrează-te pe alte probleme, mai puţin importante, dar care pot fi urgente. Ai intrat într-o rutina care te protejează dar nu te motivează – asta dacă jumătate de zi munceşti pentru alţii.

GEMENI Trebuie să rămâi fidel promisiunilor şi alianțelor făcute. Vinerea aceasta ai îndoieli că te poţi descurca onorabil, dar poţi primi sprijin de la cei pe care îi ajuţi. O mână spală pe alta… Încerci să devii mai realist, mai pragmatic. Utilizează orele de lumină pentru treburile importante. Ia deciziile care se impun încă de dimineaţă. Un prag, pe care poți să-l treci cu strălucire! Dar, nu aştepta foarte mult mai ales de la cei cu care te întâlneşti astăzi. Nu promite, la rândul tău, nimic!

RAC Dacă aştepţi ceva, o veste, îţi poate schimba părerea iniţială. O veste, sau un călător. Azi trebuie să te adaptezi, acesta este secretul! Eşti creator, ai idei bune, în domeniul sentimental. Ai necazuri sentimentale! În plan emoţional, ai dori să-ţi discuţi problemele personale cu cineva de încredere, care să te înţeleagă. Nu aştepţi rezolvări miraculoase, ci doar empatie!

LEU Treci printr-o perioadă de sensibilitate mărită şi vezi mai clar defectele şi limitările unor persoane din jur. Astăzi nu prea îţi place, dar nu ai încotro! Trebuie să continui, oricum! Profesional, treburile par să meargă mai bine. La fel si amorul. Dar astăzi nu prea eşti „rezonabil”. Adică ai idei preconcepute, dar nu eşti deloc nervos. Nu vrei să fii nervos şi frustrat ceea ce este foarte bine. La serviciu, sau unde îţi desfăşori activitatea, astăzi trebuie să dai dovadă de mare abilitate. Sunt anumite „capcane” care te pândesc!

FECIOARĂ Ritmul cotidian, brusc, este prea rapid şi te deranjează. Astăzi parcă îţi lipseşti timpul şi nu ai aer destul. Pe de altă parte ai poftă de ceva bun şi de multă tandreţe. O zi complicată! Eşti într-o perioadă de reconstrucţie sentimentală şi profesională şi ziua de azi e nimerită să-ţi lămureşti unele lucruri şi mai ales să te înţelegi pe tine, structura modului în care înţelegi ceea ce se întâmplă. Configuratiile şi aspectele planetare oferă posibilitatea rezolvării unor vechi probleme.

BALANŢĂ Armonie, conciliere, pacifism sunt coordonatele zilei de astăzi. Reuşeşti să menţii pacea atât de necesară şi la serviciu şi acasă. Dar faci mari eforturi, pentru că te implici personal. Sunt favorizate domeniile vieţii în comun, lucrurile pe care le împarţi cu dragoste şi plăcere cu cei dragi. Dupa cum spune inteleptul, la un prieten trebuie sa gasesti aprobarea faptelor tale, dar si un sfat bun. Cooperarea cu noii tai parteneri sau colegi incepe să-şi arate dividentele. O veste care te interesează, probabil pe seara – încă nu poţi să-ţi dai seama cât de importantă este.

SCORPION Eşti într-o bătălie continuă pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii tale. Episodul de astăzi se consumă la serviciu sau la o probă, un examen, un prag. Continuă, sunt şanse mari de reuşită! Astăzi dispoziţia ta sufletească este dintre cele mai bune. Aproape nimic nu te poate întrista sau perturba. Mergi înainte pe drumul tău, însorit, fără să-ţi pese foarte mult de ceea ce se întâmplă în jur. Atitudinea ta este pragmatică şi utopică în acelaşi timp, performanţă rară şi notabilă, însă poţi să ratezi cu uşurinţă câteva ocazii. Dar cui îi pasă! Ţie, în nici un caz. Ai o mare dorinţă de a dărui şi chiar faci mici cadouri, sau lauzi, spui vorbe bune, aşa, fără motiv, sau din simplul motiv că aşa vrei tu!

SĂGETĂTOR Astăzi nu amesteca lucrurile, utilul cu plăcutul, poţi avea surprize neplăcute! Lucrezi, aproape în secret, la un proiect la care ţii mult şi te bucuri de pe acum de posibila lui realizare. Dimineaţa nu exagera, evită excesele, de orice fel, sau în orice domeniu. Fii atent, prudent, evită “locurile înguste”, domenii sau subiecte în afara expertizei tale, fii echilibrat! Totul apare destul de neclar şi confuz. Doreşti mai multa claritate şi lumină. Timpul rezolva totul. Puţintică răbdare, vorba lui Caragiale! Nu trebuie să schimbi nimic din programul pe care l-ai stabilit – chiar dacă informaţiile pe care le primeşti sunt contradictorii.

CAPRICORN Astăzi ai unele ecouri plăcute, în jurul tău. Eşti lăudat şi ţi se promite ajutor. Cursul activităţii tale este favorizat, perfecţionismul tău este satisfăcut, totul pare că merge spre bine! Dacă depinde de tine, amână tot ceea ce este important şi, mai ales, dacă este în legătură cu planurile tale de viitor. Dă curs şi rezolvă problemele urgente, minore. Nu fă confidenţe despre viaţa ta personală, despre proiectele tale de viitor, mai ales la serviciu sau la muncă, sau unde activezi. Nu uita că ceea ce este important pentru tine este să placi celor din jur! Sigur, în primul, primul rând ești tu! Seară plăcută, relaxantă. Ai grijă, norocul este înşelător!

VĂRSĂTOR Conjunctura arată că azi domeniul sentimental este avantajat. Flirt, seducţie, cucerire – orice îţi stă la dispoziţie, tu trebuie doar să alegi. E momentul organizării unei seri memorabile! La serviciu este o perioadă puţin tensionată, mai ales de bârfe şi vorbe cu două înţelesuri. Nimic foarte important, în aparenţă. Bănuielile tale nu se confirmă, sau se confirmă parţial. Comunică cu prietenii. Veşti bune – şi ţi se propun programe de distracţie. Ţine-ţi cunoştiinţele (mai ales cele feminine) strict la distanţa potrivită, nu încuraja efuziunile sentimentale şi micile confesiunile mincinoase. Nu crede tot ce ţi se spune şi nu te lua după sfaturi. Propria inteligenţă şi intuiţia pot să rezolve cu bine situaţia.

PEŞTI Eşti iscusit şi dinamic, reuşeşti să te afli când trebuie, unde trebuie. Mai mult, iei deciziile, alegerile corecte atât la serviciu, la muncă, cât şi acasă, în familie. Pe total, o zi bună! Anumite evenimente şi o justă evaluare a situaţiei te fac să preţuieşti încă o dată ajutorul colegilor şi a prietenilor adevăraţi şi să dispreţuieşti din nou pe inamicii personali sau conjuncturali. Iartă, astăzi te simţi excelent, dar nu uita şi nu trebuie să faci mereu aceiaşi greşeală: cea cu încrederea nelimitată în oameni, în partea lor bună şi creştină!