Horoscopul lui Dom’ Profesor – 15 ianuarie 2024. Mucenicul Mihai Eminescu

15 ianuarie

Pe 15 ianuarie s-au născut Ioana d’Arc, Moliere, Marthin Luther King, Gamal Abdul Nasser, Aristotel Onassis, Lloyd Bridges, Sa’ud Ibn Abdul, Boris Cazacu, Pavel Codiţă, Valeriu Cristea şi Mihai Eminescu.

Pe 15 ianuarie, sunt Sfinții Pavel Tebeul și Ioan Colibașul. Ar mai fi trebuit să fie și mucenicul Mihai Eminescu, dar nu este…

Mă întreb adesea, dragi prieteni, şi vă propun şi domniilor voastre următoarea temă de meditaţie: de ce nu au devenit poeţii zei? Sau măcar regi. Homer de ce nu a fost ridicat în ceruri şi pus între constelaţii, cum se făcea pe atunci, în antichitate? Sau, Shakespeare în Evul Mediu, de ce nu a fost făcut „Sir”, nu a fost înobilat, că doar aducea coroanei şi Marii Britanii cel mai mare serviciu posibil: o limbă literară, vorbită de toţi!

Medicii au pe zeul Esculap, de ce nu ar avea şi poeţii pe zeul Eminescu? Ştefan cel Mare a fost făcut Sfânt cu toate păcatele lumeşti pe care le ştim. Eminescu de ce nu poate fi sanctificat? Bună întrebare!

Voievodul a făcut mânăstiri şi biserici, pentru că avea bani din jefuirea boierilor şi a răzeşilor. Eminescu, săracul nostru sărac, a făcut cea mai mare Biserică posibilă a neamului nostru, prin opera sa, ne-a dat un suflet naţional!

Trăiască Eminescu I-ul, regele nostru de suflet al tuturor românilor, oriunde ar fi, valoarea care ne unește, singura care nu se negociază și nu se discută!

Îmi amintesc, cu bucurie şi tristeţe, în acelaşi timp, de o perioadă trecută din viaţa mea. Regretata mea soţie lucra vara la „Radio Vacanţa”, era angajată la RRI, iar ”Radio Vacanța” era o extensie estivală. După evenimentele din decembrie 1989, cred că era prin 1990 sau 1991, în orice caz înainte ca mâna lungă a mafiei din Constanţa să fure radioul estival, cu clădire, aparatură şi frecvenţe, cu tot. S-a furat o ţară, ce să mă mir de un post de radio!

Acolo, la Mamaia, i-am întâlnit pe Doina şi Ion Teodorovici. Ne-am lipit unii de alţii ca timbrele pe care mai sunt ei astăzi, de scrisoare. Aveam multe să ne spunem, unul începea o idee, celălalt o termina. Ei m-au instigat să trimit zeci de mii de cărţi în limba română în Basarabia. Da, am fost contrabandist! Şi Băse a fost, nu, și a fost președintele țării!

Ţin minte un episod comic, când am adus coletele de cărţi, bine împachetate în „hârtie albastră” la „contact”, un lipovean care urma să le treacă peste Prut, unde așteptau cu înfrigurare cărțile niște învățători și profesori din Chișinău. I-am înmânat cele trei sticle de vodcă promise şi lipoveanul m-a întrebat în glumă: „Gospodin, ce ai în colete: dinamită, C4, arme, detonatoare?” „Cărţi! În limba română!” a venit răspunsul meu. „Gospodin, nu ştii ce ai aici! O bombă atomică!”

Nu, nu despre cărţi doream să vă povestesc, dragi lupi, padawani şi hobbiţi! Ci despre o seară minunată de vară când stăteam, toţi patru, în fotolii de răchită (încă nu apăruseră nenorocirile din plastic) pe tersa unui hotel din Mamaia şi discutam despre „limba moldovenească”, un subiect foarte la modă pe atunci. Eu eram „avocatul diavolului” şi spuneam că orice stat poate să aleagă ca limba naţională să se numească cum vor muşchii celor care au făcut Constituţia. Şi observam că accentul basarabean este o carte de vizită (astăzi foarte prezent în vechiul regat).

Soţia mea, berbecuţa mea dragă, mi-a comunicat că dacă mai am poziţia asta reacţionară şi antiromânească o să dorm pe… plajă. Ion zâmbea şi mă lăsa în ghearele celor două frumoase doamne. Arpegia ceva la chitara lui cea iubită, de care era foarte mândru. Doina, care împletea codițele fetei mele, după modelul codanelor basarabence, s-a uitat peste noi, cum făcea, cu acel gest care era numai al ei şi m-a întrebat: „Spune-mi, Radule, crezi că Mihai Eminescu vorbea… moldoveneşte?” Doamne, cât îmi lipsesc oamenii acești, prea puțin am vorbit și am simțit cu ei, ca și cu alți prieteni care, spun cu durere că s-au săvârșit din această viață. Oare, mai sunt oameni ca ei în Basarabia? Bună întrebare!

Micul Prinţ al lui Saint-Exupery avea dreptate: „Iată secretul meu. Este foarte simplu, nu poţi să vezi bine decât cu inima. Esenţialul este invizibil pentru ochi…”

Dragi lupi, padawani și hobbiți am primit o invitație la ”Al treilea congres al oamenilor de știință ortodocși” care se va ține pe 24 și 25 februarie la sediul Fundației, bulevardul Vassileos Konstantinou nr. 48, Atena, Grecia. Domnul Efthymios Nicolaidis, unul dintre directorii de la ”National Hellenic Research Foundation” mă invită să țin o scurtă comunicare, de 14-15 minute, despre astrologia creștină în cadrul temei mari ”Early Christian Appropriations of Ancient Greek Cosmology”. All inclusive, și un bilet de avion dus-întors.

Am declinat invitația în termeni diplomatici, învățați de la Corneliu Mănescu. D-l Efthymios Nicolaidis a insistat spunând că alt specialist în astrologie creștină nu mai există în Balcani și că are puternice îndoieli că ar exista în Europa, și că dacă este o problemă de bani, să nu am grijă, or fi grecii sărăciți de străini, dar își mai țin rangul când este vorba de oaspeți, de musafiri dragi. I-am răspuns descriind viața mea, în pustnicia asumată, un anahoret în rodaj și despre cele șase cățelușe care depind de mine și eu de ele și de ce nu pot părăsi sihăstria deloc, dar deloc.

Răspunsul lui mi-a mers la inimă: ”Frate, păcat că nu ți-am scris mai demult, m-ai îmbogățit sufletește cu povestea ta. Te înțeleg și nu o să-ți cer să trimiți, totuși, intervenția ta scrisă. Realizez că ai depășit demult stadiul acesta al vanității gregare a comunității științifice. Am o singură rugăminte, să mă pomenești și pe mine și familia mea în rugăciunile tale, că am înțeles că le faci după modelul atonit!” O să-l pomenesc, așa cum fac cu membrii familiei și cu prietenii buni. Uneori prietenii nu sunt cei cu care te întâlnești în fiecare zi, ci, poate, cei pe care nu i-ai întâlnit niciodată, dar cu care împărtășești aceleași valori, aceiași viziune asupra lumii.

Nimic nu este pierdut, când știm cu certitudine că mâine este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor – 15 ianuarie 2024

BERBEC Eşti cam nehotărât şi nu ştii dacă să mergi pe mâna cuiva din familie pentru o decizie importantă. Nu te grăbi, astăzi trebuie să te mai gândeşti şi să vezi dacă este mai bine pentru tine. O dimineaţă agitată de luni şi obositoare care te lasă chiar pe tine, campionul rapidităţii, fără suflu. Astăzi nu te enerva in mod disproportionat şi inutil. Este o problemă de bani, bani mai puţini decât te aşteptai. Pe care trebuia să-i primeşti sau ţi-ai făcut iluzia că o să-i primeşti. În orice caz nu ai nici un motiv să dai pe afară de fericire. Dar nici nu exagera. În situţia în care, totuşi, vrei să te sfătuieşti cu cineva din familie, consultă-te cu cei născuti sub semnele Taurului si ale Capricornului, poți gasi multa bunăvoință, sfaturi competente şi idei bune.

TAUR Eşti obligat să dai dovadă de calm şi răbdare pentru ca să anulezi unele aspecte nefavorabile. In orice caz, nu te poţi baza pe niciun ajutor: astăzi trebuie să rezolvi problemele singur! O veste de departe, o informatie, un telefon sau un e-mail. Ceva de natura aceasta iti sugereaza astăzi ca trebuie sa faci urgent o schimbare in viata ta! Esti obosit si nu prea ai chef de discutii. Cu nimeni. Mai bine fa-ti ordine in hartii sau in foldere. Poate o să gasesti ceva ce iti va da o idee grozava! În ceea ce priveşte sănătatea stelele te averizează că bei prea puţine lichide. Nu uita că o apă de bună calitate este cheia sănătăţii şi a unei vieţi lungi. Nu lăsa pe nimeni, chiar bine intenţionat, să facă pe mediatorul în problemele tale sentimentale sau familiale.

GEMENI Ai de câştigat ceva, poate în registrul sentimental, dar depinde de tine să ai succes şi să nu dai naştere la bârfe. Reuşita este aproape sigura, condiţile sunt însă răbdarea şi discreţia. Totuşi, dezamagirea pe care o simti este urmarea prostului tau obicei sa idealizezi in mod nerealist situatia si persoana in cauza! Pe de altă parte eşti cuprins de un fel de armonie interioră care îţi place şi eşti gata să spui cele mai mari ironii sau să judeci cinic pe oricine. Configuraţia astrală arată că este momentul potrivit pentru consolidarea situaţiei tale financiare şi profesionale. Nu ezita!

RAC Evită împrumuturile de bani, nu risca cheltuind mai mult decât trebuie, în această perioadă nu ai venituri mari. Totuşi o veste bună, sau o surpriză plăcută din partea anturajului apropiat. Ziua de azi, luni, se desfasoara cu viteza pe repede inainte, dar tu nu trebuie sa pierzi din vedere niste amanunte si atitudini care iti pot folosi. Ai dori ceva deosebit, o schimbare care sa-ti lumineze sufletul. Orice, numai sa ieşi din respingatorul cenuşiu cotidian. Un film sau o carte buna iti pot schimba în bine starea psihica! În a doua parte a zilei primeşti unele informaţii care te pot avantaja. Eşti un pic cam zdruncinat şi în criză de timp, dar, recunoaşte, lucrurile aceste te motivează şi te dinamizează.

LEU Nu te implica în discuţii cu semnele de aer. Atenţie, în special, la Gemeni. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil, dar nu exagera cu promisiunile şi generozitatea. Nu lasa lucrurile pe maine, fa-le astazi. Intai fa-ti un plan, apoi actioneaza cu chibzuinta. Desigur ca natura ta imperială, intelegatoare este exploatata de multi. Simti acest lucru si te inversunezi impotriva lor. Cam fara succes. Nu iti place ce faci si nici compania persoanelor cu care lucrezi, asa ca trebuie sa-ti indrepti toata atentia catre o schimbare majora.

Pe seară, realizezi că eleganta si bunul-gust sunt elementele necesare lansarii in societate mai joasă, sau mai inaltă. Ai un prilej si nu trebuie sa-l ratezi. Nu vorbi mult, decat dacă spui cu adevarat lucruri interesante. Nu te împopoţona cu obiecte prea scumpe. Acestea sunt proteze, care suplinesc lipsa de valoare. Oamenii cu adevărat importanţi nu poartă „accesorii”. Sunt suficient de valoroşi.

FECIOARĂ Trebuie să dai dovadă de o oarecare hotărîre în ceea ce spui şi mai ales în ceea ce faci. Bea mai multă apă, dar nu rece! Evită nerăbdarea şi graba, mai ales în ultima parte a zilei. Un procent dintre Fecioare au probleme sentimentale. In dragoste este ca in supermarket: ai de unde alege, dar nu gaseşti ceea ce iti trebuie. Mai nou, se pare ca şi oferta este la solduri! Daca astazi te simti cumva zdrobit de refuzurile sefilor si ale colegilor, nu-ti risipi inutil energia ca sa demonstrezi ca ai totusi dreptate.

„Vibratiile” planetare mixte si o privire mai filozofica asupra vietii vor face ca ziua aceasta de luni, sa treaca repede si fără necazuri mari. Legăturile de sânge conteaza, restul sunt nişte străini, aşa ca tot de la părinti sau fraţi, surori poţi obţine ceva bani şi poate şi o vorbă bună. Trebuie doar să încerci.

BALANŢĂ Eşti anunţat de o nouă cheltuială importantă, poate o nouă taxă. Se pare, însă, că totul se rezolvă cu bine. Seară plăcută pentru procentul din zodie amator de valori clasice şi armonie! Nu te lua dupa cine stie ce aiureli, zodia ta respecta întotdeauna traditia. „More maiorum” – este deviza ta veche, după obiceiul strămoşilor! Ia lucrurile usor si cu mult calm. Nimeni nu-ţi vrea raul, iar duşmanii sunt plecati. Analizeaza bine şi vei vedea ca este o situatie obiectiva. Trebuie să redescoperi şi să te apropii de dorinţele şi nevoile tale originare, de nucleul motivaţiilor tale. Vei descoperi ce departe te-a dus valul vieţii de ceea ce îţi doreai tu de fapt. Nu ar fi rău să găseşti o cale de apropiere dintre ceea ce trebuia să fie şi ceea ce este în prezent. Ziua de astăzi îţi este favorabilă.

SCORPION Vrei să înţelegi de ce nu ai spor în ceea ce faci. Poate nu colaborezi cu cine trebuie sau poate nu îţi pui în valoare potenţialul. Analizează la rece şi ia masuri. Seară plăcută, culturală. Astăzi ai noroc si totul iti iese chiar usor, cu toate că ai probleme. Pe termen lung horoscopul tau este bun si chiar foarte bun, chiar daca ti se pare ca ai probleme, acum, în prezent. Ziua de astăzi este o zi plina si densa, dar si cu realizari notabile in prima parte, iar in a doua parte cu distractii si buna-dispozitie. Poate unde te simţi bine, sănătos şi cu putere de muncă!

Dar nu neaparat din cauza asta. Incepe sa se configureze o noua situatie in care eşti, din nou… sarea in bucate! Dar şi seri plăcute si confortabile! Traieste intens si cu placere! Timpul trece. Parcă cu o viteza din ce in ce mai mare.

SĂGETĂTOR Aspecte favorabile deciziilor, la muncă. De asemenea o zi relaxantă, plăcută, ba chiar interesantă sub aspectul realizărilor profesionale. Găseşti nota potrivită în acordul sentimental. Vrei mai mult decât se poate, dar nu e vina ta. Si in stele scrie ca astazi, meriti mai mult. Fii mai convingator si insistent cind soliciti. Ca esti un tip de treaba s-a constatat de mult. Desi planeaza aupra ta un uşor aer de neincredere. Ar fi cazul sa dovedesti ceea ce poti! Stagnezi pe o pozitie profesionala care nu prea se potriveste cu visele tale. Cu mai multa tenacitate si noroc o sa ajungi unde iti doreai. Dar trebuie să-ţi faci un plan, o strategie, pentru Numele Lui Dumnezeu ! Nu mai aştepta să trecă timpul, nu te mai mulţumi cu frimituri. Începe chiar de astăzi.

CAPRICORN Perioada zilei de azi te ajută să te înţelegi mai bine cu cei apropiaţi, cu anturajul. O veste care pare că te interesează mult. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Ai o mare dorinţă să te simţi bine şi confortabil. Acest lucru se poate traduce astăzi prin exagerări culinare. Mai ales în ceea ce priveşte dulciurile şi cafeaua. Eşti şi uşor repezit şi tensionat, aşa că este foarte bine să-ţi câtăreşti vorbele şi să nu faci remarci deplasate. Este o zi când eşti mai mult sentimental şi pasionat decât logic, aşa că poţi să dai curs liber imaginaţiei, mai ales pe seară. Totuşi nu este bine să porţi discuţii lungi şi savante. Limitează-te la onomatopee! În general, cele admirative.

VĂRSĂTOR Domeniul emoţional este bine aspectat. Cu mai mult pragmatism şi mai puţine utopii poţi să te simţi astăzi chiar bine. Frecventează prietenii care te fac să te simţi vesel şi confortabil. Semn mare de evenimente ciudate, care parcă vin din întuneric. Sau de comploturi, bârfe şi intrigi. Simţi o oarecare insecuritate sentimentală – atenţie, casa familiei este prost aspectată. Strânge-i pe toţi ai tăi în jurul tău şi laudă-i şi spune-le vorbe bune – au nevoie de asta, chiar dacă eşti ocupat. Timpul trece, copii cresc, oamenii se ofilesc, iată, momentul a trecut şi zgura parerilor de rau se adună în inimă. Evită perioada aceasta de timp, mai ales în cursul dimineţii, să dai sau să iei bani cu împrumut, sau să faci operaţiuni financiare importante. Este luni, se zice că nu trebuie să bagi mâna în buzunar după bani.

PEŞTI Simţi că nu mai poţi, că nu mai vrei iarnă și frig, că ai nevoie de soare, căldură, muzică şi dans. Nu te pedepsi, la prânz poţi să ai o pauză şi să foloseşti timpul pentru distracţie şi cumpărături. Ar trebui sa fie pentru tine o perioada caldă, a unei zile de luni dintr-o vară obisnuita, monotona si chiar plicticoasa, pe malul mării, în costum de baie şi cu un long drink în mână. Vezi să nu îngheţi, încă este nesuferita de iarnă, infernul în mitologia nordică. Ai parte de ceva probleme si astăzi, asta pentru palmares, dar nu intra in discutii orice s-ar intampla. Amana, pentru ca timpul rezolvă in favoarea ta.

Daca tii la un sfat bun, rupe orice discutie care poate degenra in scandal cu anturajul, cunoscuti sau necunoscuti chiar si cu pisica pe care o trezești din somn. Spune brusc că te doare măseaua, sau ai primit pe mobil un mesaj urgent, sau că ai uitat soacra la doctor… minte, dar salvează ziua!