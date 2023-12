Horoscopul lui Dom’ Profesor – 15 decembrie 2023. Raportul RAND pentru anul 2023

15 decembrie

Pe 15 decembrie s-au născut Nero, Alexander Eiffel, John Hammond, Francois de La Rochefoucauld, Janos Bolyai, Jean Paul Getty, Ioan Luchian Mihalea, A. de Herz, Mircea Olteanu, Cornel Nistorescu.

În calendarul creștin-ortodox sunt Sfinții Elefterie și mama sa Antia. Sf. Suzana.

Tradiţional, Sf. Elefterie. Sf. Elefterie este făcător de minuni. Dă noroc la fetele mari. Se ţine şi se pomeneşte mai ales de femei şi de moaşe. Ele ţin mult la sânt pentru că uşurează naşterea. (Speranţia).

Sf. Elefterie se ţine ca să nu sărăceşti. Se ţine pentru boale, lovituri, tăieturi. Dar mai ales se ţine pentru cutemure. (Speranţia).

Legenda spune că în această zi, cu o săptămână înaintea solstiţiului de iarnă, dacii se strângeau la Rumi Dava, cetatea secretă, un fel de Vatican, sau, mai curând Delphi al tracilor, dacilor, sau cum le spunea Herodot, geți. Localizarea cetăţii misterioase este incertă. Legenda spune că “acolo drumul se oprea în munte”. Iar după zilele care trebuiau diferiţilor reprezentanţi ai triburilor de la Tisa, din stepă, de la Sarmisegetuza, de la mare şi de la “cealaltă mare” trecând Dunărea, pare foarte probabilă localizarea undeva în zona Carpaţilor de Curbură, aproape de Vrancea, zonă extrem de puternică în energia telurică.

Pentru că dacă galii credeau că o să le cadă cerul în cap, geto-dacii se temeau de un mare cutremur, că “o să-i înghită pământul”. Aveau și de ce, pământul acesta s-a cutremurat mereu, de vreo câteva milioane de ani încoace. Unii autori sunt de părere că acum se adora Gebelesis (considerat de unii o ipostază a lui Zamolxe), corespondentul lui Hades din mitologia greacă. Dar Gebelesis este mult mai complex.

În orice caz, dacii se simţeau vinovaţi. Scoseseră din pământ mult aur, argint, aramă şi fier. Zeii şi în special Gebelesis, probabil că erau furioşi pentru că se furaseră din bogaţiile lor. Aşa că oamenii-lup, adică dacii, ofereau înapoi la templul zeului de la Rumi ceva aur, argint şi arme din fier şi bronz, ca să liniştescă furia zeului, care s-ar fi manifestat prin cutremure nimicitoare. Religia, pe atunci, era foarte mercantilă. Îţi dau, îmi dai!

Oraşul secret Rumi este corespondentul local al lui Delphi. Tot aici se aruncau sorţii, gioalele, osişoare de lup cizelate şi lustruite, ca să se vadă viitorul, anul care abia a început, pentru că Anul Nou Dacic era la 1 decembrie, adică corespunzător acestei zile. Din nefericire calendarul dacic nu s-a păstrat dar sunt nişte încercări interesante de a-l releva – am observat corespondenţe tulburătoare. Se pare că planeta Venus, Luceafărul, avea un mare rol. Există o carte tulburătore, scrisă de Ioan Rodean, acum peste 30 de ani, a apărut în anul 1984 la Editura Albatros. O am în față, un volum modest broșat, se numește ”Enigmele pietrelor de la Sarmizegetusa”. O carte absolut necesară dacofililor ca să înțeleagă cine am fost și de unde venim, complexitatea științei dacilor. Cine nu are trecut, nu are niciun viitor!

Trecând timpul, creştinismul a calchiat peste sărbătoarea țărănească un Sfânt, pe Sf. Elefterie, dar care şi el este ţinut pentru că “este rău de cutremure”!

Dacă chiar vreţi să descoperiţi Rumi Dava, cetatea Rumi, sau Rami, trebuie să o căutaţi la capătul unui drum ce se pierde în munte, pe lângă Munţii Vrancei sau ai Ciucaşului, la o localitate care aminteşte de aur, sloi de aur, slon… Comoara care vă aşteaptă acolo, într-o pșteră, de două mii de ani, întrece orice închipuire, dar nu o să o găsiți niciodată! Este chiria pentru speranța acestui popor, apărată de prăbușiri de stânci și de magie grea și veche.

Jason Matheny, Președinte și Director Executiv al RAND Corporation a prezentat un fel de raport pe anul 2023. Este interesant, iată-l:

Pe măsură ce 2023 se apropie de sfârșit, la fel ca mulți alți oameni, simt greutatea problemelor lumii.

Cum poate analiza politicii să contribuie la o cale de urmat pentru israelieni și palestinieni de a ieși din teroare și război? Cum poate societatea să maximizeze beneficiile inteligenței artificiale minimizând în același timp riscurile? Ce se poate face pentru a se pregăti mai bine pentru un climat în schimbare și pentru a ajuta oamenii ale căror vieți sunt răsturnate de dezastre?

Presiunea de a preveni dezastrul răspunzând la întrebări ca acestea este reală. Dar evitarea sau atenuarea unui rezultat negativ nu este singurul motiv pentru a acționa.

Urgența optimistă este un concept pe care legendarul expert în apărare Andrew Marshall a discutat când a încercat să identifice cultura unică de la RAND. Înseamnă că nu trebuie să crezi că lumea este pe cale să se sfârșească înainte de a aborda o problemă grea și aparent, fără soluție. Poți acționa cu urgență pentru că simți că oportunitățile sunt prea mari pentru a le ignora.

La RAND, văd urgența optimistă de aproape, în fiecare zi. Experții noștri în politici îmi amintesc că, nu numai că dovezile pot conduce societatea către schimbări care îmbunătățesc viața oamenilor aici și acum, dar viitorul poate fi luminos dacă umanitatea se ridică la înălțimea provocărilor, cu rigoare și rațiune.

Iată câteva exemple de domenii în care RAND abordează cele mai urgente și complexe probleme cu care ne confruntăm. Fiecare este o mică reamintire că acolo unde sunt oameni grijulii care lucrează neobosit pentru a găsi soluții, există speranță.

Socoteala cu războiul Israel-Hamas

De la oribilul atac al Hamas din 7 octombrie asupra Israelului și de la răspunsul militar intens al Israelului în Gaza, cercetătorii RAND au oferit informații despre ceea ce continuă să fie o tragedie.

Un raport RAND din 2017 privind operațiunile anterioare ale Israelului în Gaza a aruncat lumină asupra eșecului strategiei de lungă durată a Israelului în Gaza, a luminat ceea ce ofensiva israeliană de astăzi poate și nu poate realiza în mod realist și a subliniat de ce ar putea fi dificil să ne imaginăm o operațiune israeliană mai țintită decât cel pe care l-am văzut până acum.

Cercetările mai recente ale RAND privind vătămările civile în operațiunile conduse de SUA pentru a învinge ISIS dezvăluie lecții cruciale pentru a se asigura că obligația morală de a limita victimele civile rămâne o prioritate de vârf. Studiile noastre au evidențiat, de asemenea, importanța ajutorării locuitorilor strămutați din Gaza acolo unde se află, mai degrabă decât a risca o criză mai amplă a refugiaților palestinieni care ar putea provoca o devastarea generațională.

Un expert RAND a avertizat că, la fel ca în cazul conflictelor trecute din Orientul Mijlociu, efectele războiului din Gaza s-ar putea răspândi dincolo de regiune . (Ca doar un exemplu, un alt cercetător a explorat ceea ce ar fi putut afla Coreea de Nord din 7 octombrie.) În mod similar, negocierile anterioare pentru ostatici pot avea lecții, deoarece captivii rămân în mâna Hamas, chiar și după unele schimburi de prizonieri reușite care au început la sfârșitul lunii trecute.

Experții RAND au discutat și despre rolul important al dezinformarii și manipulării în conflict . Și în timp ce observatorii din întreaga lume s-au înghesuit pe rețelele sociale pentru informații, doar pentru a întâlni imagini grafice, cercetătorii au avertizat că traumele secundare pot avea riscuri grave pentru sănătatea mintală, în special în rândul tinerilor.

Privind în perspectivă, cercetările RAND privind costurile economice imense ale conflictului israeliano-palestinian sugerează că, într-o zi, beneficiile economice ale păcii ar putea deveni o rațiune comună pentru o soluție politică pe termen lung. Ajutarea factorilor de decizie să tragă un curs către un Orient Mijlociu pașnic, sigur și prosper va fi o prioritate pentru RAND să avanseze.

Inteligența artificială

Conversațiile despre implicațiile inteligenței artificiale nu sunt noi. Dar 2023 s-ar putea să fie anul revoluționar în care AI a dominat discursul public.

Pe măsură ce IA continuă să se maturizeze, este important ca factorii de decizie și alții să meargă și să mestece gumă de gumă – să se concentreze pe maximizarea numeroaselor beneficii potențiale ale AI, abordând în același timp proactiv riscurile. O abordare similară este necesară pentru luarea în considerare a diferitelor tipuri de riscuri. Putem aborda daunele pe termen scurt (cum ar fi inteligența artificială care exacerba inegalitatea) în timp ce ne ferim de potențialele riscuri catastrofale care se profilează la orizont.

Pe măsură ce omenirea continuă să se confrunte cu această tehnologie potențial transformatoare, cred că RAND este poziționat în mod unic pentru a ajuta. Numai în 2023, cercetătorii noștri au publicat studii pe un număr amețitor de subiecte legate de IA.

Experții RAND au luat în considerare legătura dintre învățarea automată și editarea genelor . Ei au studiat modul în care AI ar putea alimenta manipularea rețelelor sociale de către adversarii americani și chiar au testat dacă adulții pot detecta deepfake-urile . (Mulți nu pot.)

Un alt flux de cercetare a explorat modul în care AI ar putea afecta viitorul muncii și a evaluat modul în care oamenii judecă algoritmii pentru deciziile de (șomaj) față de oamenii care iau decizii identice.

Cercetătorii RAND studiază cum să atenueze riscurile ca AI să faciliteze atacurile biologice , explorând modul în care AI ar putea afecta ascensiunea și căderea națiunilor și oferă informații despre modul în care Departamentul Apărării se poate asigura că algoritmii ajută la atingerea obiectivelor de echitate ale Pentagonului .

Experții noștri au analizat, de asemenea, implicațiile monitorizării riscului de sinucidere bazat pe inteligență artificială în școlile K-12 , au examinat modul în care a fost utilizată inteligența artificială în răspunsul la COVID-19 , au studiat impactul AI asupra echității în sănătate , au explorat senzorii AI la domiciliu pentru îngrijirea socială a adulților în Marea Britanie și a dezvoltat algoritmi pentru a prezice deficiența funcțională folosind datele privind reclamațiile Medicare.

În cele din urmă, multe elemente ale ordinului executiv recent al Casei Albe privind inteligența artificială au fost în concordanță cu recomandările despre siguranța și guvernarea inteligenței artificiale discutate în mărturia RAND de la Congresul de la începutul acestui an .

Analizând războiul dintre Rusia și Ucraina

Invazia mai largă a Ucrainei de către Rusia se apropie de cei doi ani. În 2023, lumea a urmărit cum luptele se prelungeau, fără un sfârșit clar la vedere.

În ultimul an, experții RAND au examinat acest conflict din toate unghiurile , oferind o gamă largă de perspective și publicând cercetări pe teme precum rezistența civililor ucraineni , luptele logistice ale Rusiei și cine câștigă războiul informațional .

Experții RAND au susținut că conflictul este un război care poate fi câștigat pentru Ucraina și susținătorii săi, al căror sprijin rămâne critic. Cercetătorii au analizat, de asemenea, riscul de escaladare , inclusiv posibilitatea sumbră a utilizării nucleare rusești și au identificat implicații pentru factorii de decizie din SUA și NATO pentru a ajuta la prevenirea intensificării și mai mult a luptei.

Experții RAND au scris și despre interesul Americii de a evita un război prelungit în Ucraina . Ei au subliniat că Statele Unite nu pot determina singure cât durează luptele, dar există pași pe care Washingtonul ar putea să ia pentru a face mai probabilă o eventuală rezoluție negociată.

De asemenea, ne-am uitat la reconstrucția Ucrainei . Cercetătorii RAND au oferit o formulă pentru un efort de reconstrucție de succes: un parteneriat în care Ucraina stabilește prioritățile, Statele Unite ale Americii conduc la asistența de securitate, iar Uniunea Europeană conduce reforma și asistența economică.

Vom continua să analizăm conflictul din Ucraina în 2024.

Ajutorarea persoanelor afectate de dezastre

În 2023, titlurile au fost adesea dominate de știri despre intensificarea dezastrelor, inclusiv incendii devastatoare în Maui și cutremure din Turcia și Siria care au ucis zeci de mii de oameni. Astfel de dezastre vor deveni mai frecvente și mai grave pe măsură ce efectele schimbărilor climatice vor deveni mai răspândite.

Studiile RAND publicate în acest an au explorat câteva întrebări critice cu care se confruntă factorii de decizie, inclusiv modul în care schimbările climatice ar putea afecta bugetul federal , pregătirea forțelor americane și conflictul în regiunile vulnerabile , precum și modul de a determina dacă programele federale pentru dezastre sunt echitabile .

În timp ce întâmpinarea provocărilor generate de dezastre este o sarcină monumentală, experții noștri s-au concentrat asupra potențialelor soluții. Ei au evidențiat ceea ce este adesea trecut cu vederea atunci când se estimează costurile de recuperare în caz de dezastru , au arătat de ce este esențială reconstruirea capitalului uman al comunităților afectate, au subliniat cheile pentru abordarea incendiilor de vegetație (și răspândirea fumului de incendiu) și au luat în considerare modalități de îmbunătățire a gestionării apelor pluviale . Cercetătorii RAND folosesc, de asemenea, tehnici de simulare și modelare pe computer pentru a identifica soluții politice pentru un viitor profund incert.

În cele din urmă, RAND a lansat două scurtmetraje care se concentrează pe Elizabeth, New Jersey și Chollas Creek în San Diego, California. Aceste comunități nu se recuperau după dezastrele recente. Mai degrabă, ei lucrau pentru a depăși efectele nedreptăților de mediu de lungă durată. Eforturile lor arată că este posibil să se ofere protecția mediului comunităților atunci când guvernul, organizațiile nonprofit și rezidenții lucrează împreună.

Înțelegerea modului în care se descurcă profesorii americani

Cu tot ce s-a schimbat în învățământul public în ultimii ani, cum rezistă profesorii, directorii și superintendenții? Prin sondajul educatorilor din America , cercetătorii RAND sunt capabili să înțeleagă ce se întâmplă în școlile din Statele Unite.

Cifra de afaceri a educatorilor a crescut la nivel național. Deși stresul profesorilor a revenit la nivelurile de dinainte de pandemie, profesorii încă raportează o stare de bine mai proastă decât adulții care lucrează în general . Și două treimi dintre profesorii din SUA își consideră salariul inadecvat .

Restricțiile de stat privind discuțiile în clasă despre subiecte politizate legate de rasă sau de gen au, de asemenea, un efect asupra bunăstării educatorilor. Profesorii raportează că aceste limitări le fac munca mai dificilă. Iar când izbucnesc dezbaterile pe marginea acestor subiecte, profesorii au sarcina de a proteja elevii de vătămări , în timp ce se confruntă cu o atenție sporită din partea părinților .

Profesorii de culoare au raportat că lucrează mai multe ore pe săptămână, au fost mai puțin mulțumiți de salariul lor și au fost mai probabil să spună că intenționează să părăsească profesia decât profesorii albi. Acest lucru ridică multe preocupări. Cercetările RAND au arătat că o forță de muncă diversă din punct de vedere rasial și etnic susține dezvoltarea tuturor studenților și este deosebit de critică pentru studenții de culoare. O cheie pentru construirea și păstrarea unei astfel de forțe de muncă este cultivarea unui sentiment de apartenență în rândul profesorilor. Am întrebat profesorii de culoare ce au considerat că ar putea ajuta.

În cele din urmă, un sondaj RAND i-a întrebat pe profesori ce părere au despre li se permite profesorilor să poarte arme în școală. Unul din cinci a considerat că purtarea unei arme ar face școlile mai sigure și ar face acest lucru dacă i se permite. Dar mai mult de jumătate au crezut că politicile de transfer de profesori ar face școlile mai puțin sigure .

Gestionarea competiției SUA-China

De la incidentul cu balonul de spionaj din China de la începutul acestui an până la recenta întâlnire a președintelui Biden cu președintele Xi, 2023 a cunoscut multe evoluții în relația SUA-China. Analiza multidimensională a RAND își propune să împiedice concurența să se transforme în conflict armat.

În 2023, cercetătorii s-au concentrat asupra Taiwanului – direcția programului său de apărare , cât de mult ar putea rezista insula unei invazii a Chinei și modul în care politica Washingtonului în Taiwan îi afectează pe aliații regionali precum Japonia, Coreea de Sud și Filipine.

Experții RAND au comparat, de asemenea, dinamica SUA-Rusia alături de perspectivele SUA-China pentru cooperarea în materie de securitate . Ei au descoperit că, deși nu este complet absentă, cooperarea va fi rară și concentrată pe probleme înguste. Cercetătorii au explorat, de asemenea, modul în care legăturile mai strânse dintre Beijing și Moscova ar putea avea implicații pentru politica SUA. Un alt studiu a recomandat modalități rentabile de a consolida bazele aeriene americane împotriva amenințărilor din China și Rusia.

Alte rapoarte au explorat modul în care Partidul Comunist din China îi controleză pe tibetani ; evoluția capacităților de război psihologic ale Chinei ; ce înseamnă conceptul de neomedievalism pentru rivalitatea SUA-China; și cum să inversăm erodarea puterii și influenței militare a SUA și a aliaților .

Privind în perspectivă, RAND își va extinde cercetările privind China și Indo-Pacific pentru a lua în considerare noi zone. Pentru Statele Unite, gestionarea atentă a unei relații cu China care susține concurența fără a provoca catastrofă va necesita asigurarea faptului că factorii de decizie iau în considerare toate unghiurile posibile.

Găsirea de soluții pentru criza locuințelor și a persoanelor fără adăpost

În ciuda atenției fără precedent din partea factorilor de decizie, numărul persoanelor care se confruntă cu instabilitatea locuințelor și lipsa adăpostului în Statele Unite a continuat să crească, în special în zonele metropolitane cu costuri ridicate. În ianuarie 2023, un raport RAND a constatat că numărul total de persoane neadăpostite din trei cartiere „hot spot” din Los Angeles a crescut cu 18%.

Dincolo de nevoia imediată de a ajuta persoanele care se confruntă cu lipsa unui adăpost, lipsa de locuințe la prețuri accesibile poate avea efecte de amploare. În ultimul an, cercetătorii RAND au descoperit că lucrătorii de la agențiile de servicii fără adăpost din Los Angeles adesea nu câștigă un salariu din care să trăiască. Acest lucru îi poate expune riscului de insecuritate locativă. Veteranii, de asemenea, s-au confruntat istoric cu un risc mai mare de instabilitate a locuințelor. Cercetări recente RAND au descoperit că veteranii mai tineri, veteranii de sex feminin, cei de pe piețele de locuințe cu costuri ridicate și veteranii care închiriază ar putea avea nevoie de sprijin.

Experții RAND au, de asemenea, soluții avansate în jurul politicii locative. Într-o lume în care munca de la distanță este acum obișnuită și multe clădiri de birouri sunt goale, experții au evidențiat modul în care programele de reducere a impozitelor pentru conversia de la birouri la locuințe ar putea face ceea ce experții în locuințe numesc reutilizare adaptivă mai mult o realitate. Și la începutul acestei toamne, un raport RAND a prezentat șase modalități specifice de a sprijini accesibilitatea locuințelor în New York City prin creșterea producției de locuințe. Lecțiile cheie, cum ar fi reducerea obstacolelor de reglementare și amenajarea anumitor zone pentru o dezvoltare mai densă, s-ar putea aplica și altor orașe .

Reducerea omuciderii prin arme de foc

Evenimentele îngrozitoare din Lewiston, Maine, Monterey Park, California și Nashville, Tennessee, au fost doar câteva dintre sutele de împușcături în masă din Statele Unite în acest an. Între timp, zeci de mii de americani au murit din alte cauze legate de arme de foc, cum ar fi alte crime violente, sinucidere și accidente. În medie, în fiecare an sunt împușcați mortal peste 30.000 de americani. Populația unui orășel.

Cercetătorii noștri și-au continuat căutarea de a înțelege mai bine problema persistentă a țării cu violența cu armele prin inițiativa RAND Gun Policy in America , un efort larg de a informa dezvoltarea unor legi corecte și eficiente privind armele.

Anul acesta, proiectul și-a extins revizuirea dovezilor privind efectele politicilor privind armele. Cercetătorii au introdus, de asemenea, noi discuții despre intervenții menite să reducă violența cu arme de foc.

RAND a lansat, de asemenea, un nou instrument care vizualizează magnitudinea mortalității armelor de foc în funcție de stat și modelează modalitățile prin care adăugarea sau eliminarea mai multor politici comune privind armele ar putea reduce (sau crește) numărul deceselor prin arme de foc pe an.

Dincolo de inițiativa noastră privind Politica armelor în America, cercetătorii RAND continuă să informeze modalități prin care școlile ar putea încuraja elevii să prezinte informații relevante – și, potențial, să prevină violența.

Odată cu desfășurarea căutării noului nostru catedr de politică privind armele de familie Greenwald , vom extinde modalitățile prin care RAND sprijină dezvoltarea unor politici corecte și eficiente privind armele în anul următor.

Învățarea lecțiilor după pandemia gripei chinezești

Primăvara trecută a pus capăt urgenței federale de sănătate publică COVID-19 , dar mai sunt multe de învățat din pandemie. Și un domeniu important pe care să ne concentrăm este îngrijirea sănătății. Cercetătorii RAND au adus contribuții semnificative la această conversație pe tot parcursul anului 2023.

Un studiu a ilustrat impactul pandemiei asupra sănătății mintale, constatând că cheltuielile pentru serviciile de sănătate mintală în rândul americanilor cu asigurări private au crescut cu peste 50% din martie 2020 până în august 2022. Un alt studiu a constatat că cheltuielile pentru sănătatea mintală pentru copii și adolescenți au crescut cu mai mult de un sfert în aceeași perioadă.

O parte semnificativă a acestei îngrijiri a fost furnizată prin telesănătate, un domeniu în care cercetătorii RAND culeg noi lecții. Ei au descoperit că telesănătatea pentru problemele comune de sănătate mintală a crescut în primul an al pandemiei, mai mult decât compensând scăderea îngrijirii în persoană. Cercetări suplimentare au descoperit că anumite politici de stat din epoca pandemiei au fost asociate cu o utilizare mai mare a telesănătății de către instituțiile de sănătate mintală. Cu toate acestea, această creștere a fost mai mică în rândul instituțiilor care deservesc proporții mai mari de rezidenți de culoare , evidențiind disparitățile în accesul la îngrijire.

În cele din urmă, experții RAND au studiat experiența pacientului în timpul pandemiei , constatând un declin fără precedent în fiecare regiune a țării. Spitalele cu niveluri mai ridicate de personal și o calitate mai bună înainte de pandemie au înregistrat scăderi mai lente, dar pacienții din acele unități au citat în cele din urmă experiențe mai rele. Acest lucru subliniază presiunea imensă a pandemiei asupra profesioniștilor din domeniul sănătății.

Limitarea crizei opioidelor în America

Fentanilul ilicit și alte opioide au continuat să perturbe comunitățile și să scadă vieți în Statele Unite. Noile cercetări RAND au ajutat la iluminarea multor complexități ale acestei crize.

Un studiu a arătat că supradozele fatale au crescut brusc în rândul americanilor fără studii universitare și aproape s-au dublat într-o perioadă de trei ani în rândul persoanelor fără diplomă de liceu. Descoperirile unui alt studiu RAND sugerează că o creștere a sinuciderilor copiilor din 2010 a fost alimentată de criza opioidelor, care a crescut ratele de neglijare a copiilor și schimbările în modurile de viață ale copiilor.

Cercetătorii RAND au raportat o creștere semnificativă a utilizării metadonei în rândul beneficiarilor Medicare, după ce programul a început să acopere medicamentul. Acest lucru sugerează că astfel de politici reprezintă un pas important în creșterea accesului la tratamentul medicamentos pentru tulburarea consumului de opioide.

În timp ce opioidele pot oferi o ameliorare critică a durerii în medii clinice, experții RAND au sugerat câteva alternative la opioidele prescrise ca o abordare eficientă pentru reducerea inițierii inutile a opioidelor.

Cercetătorii noștri conduc, de asemenea, un efort de a transforma îngrijirea femeilor care se confruntă atât cu tulburarea de consum de opioide, cât și cu probleme de sănătate mintală din New Mexico. Speranța este că acest model ar putea fi în cele din urmă replicat în toată țara.

Toate aceste subiecte și multe altele sunt discutate în America’s Opioid Ecosystem , un raport amplu RAND lansat la începutul anului 2023. Autorii explorează sistemele interconectate care alcătuiesc problema opioidelor din țară și propun modalități creative în care factorii de decizie ar putea răspunde.

Politica spațiului

La scurt timp după ce RAND a început să publice rapoarte despre spațiu în 1946, cosmosul a devenit tărâmul doar a câtorva superputeri. Astăzi, multe alte națiuni care navighează în spațiu și o serie de companii operează pe orbită. Cu aproximativ 6.900 de sateliți activi și nenumărate bucăți de „deseuri spațiale”, congestia crește riscul de coliziuni și conflicte.

De aceea, cercetătorii RAND spun că este timpul pentru o organizație internațională care este responsabilă de gestionarea traficului spațial . Acest lucru nu numai că ar reduce șansa unui dezastru extraterestre, dar ar contribui și la menținerea utilizării durabile a orbitelor Pământului.

Odată cu decolarea sectorului zborurilor spațiale comerciale, este sigur să fii turist spațial ? Acest lucru este în mare parte de necunoscut, cel puțin pentru moment. Cercetarea RAND a constatat că lipsa de transparență face imposibilă evaluarea independentă dacă oamenii au suficiente informații pentru a lua decizii informate cu privire la siguranța lor.

Sub orbită, există și alte probleme în cer. Guvernul SUA este responsabil pentru zeci de milioane de mile pătrate de spațiu aerian. Are resurse limitate pentru a monitoriza această zonă vastă. Potrivit cercetării RAND , rapoartele publice ale fenomenelor aeriene neidentificate ar putea ajuta oficialii să identifice potențialele amenințări de sus. Dar asta se poate întâmpla numai dacă rapoartele identifică fenomene aeriene necunoscute . (Dovezile sugerează că multe rapoarte publice sunt de domeniul aeronavelor militare americane.)

Indiferent de domeniu, cercetătorii RAND susțin inovația în abordarea umanității față de spațiu.

Un material stufos, greu de citit, dar foarte relevant pentru direcțiile politicii SUA.

Vă las, m-a sunat de vreo două ori Saad, nu am alt prieten cu prefixul +966, prefixul Arabiei Saudite.

O să vă povestesc, cum să nu, Saad și cu mine suntem printre puținii, poate ultimii, supraviețuitori ai unui echipaj, ai unei tagme decimată de războaie, accidente de scufundare, naufragii, piraterie – în general morți violente și puțin plăcute. Dar, mâine, sau în altă zi, sau niciodată, doar mâine, este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor – 15 decembrie 2023

BERBEC Ai trecut printr-o perioada grea, eşti cam obosit şi se apropie sărbătorile. Astăzi este momentul să iei o pauză şi să te îngrijeşti. Ceva fizioterapie, SPA, masaje, sală, ar face minuni! Mijlocul zilei acestei zi de vineri este o perioadă activă, cu toţi Berbecii puşi pe cheltuieli şi tratamente de întreţinere, cu orice preţ. S-ar pute să fie catarsisul de care ai nevoie în lumea asta oarecum anapoda. Am uitat să spun că dimineaţa poate că o să ai nevoie de puţin ajutor ca să găseşti ceva în propria casă. Sănătatea este bună, atenţie la durerile de cap şi la pierderea de energie.

TAUR Vinerea aceasta evită deciziile care duc la schimbări majore. Nu judeca cu asprime colegii sau prietenii. Unele lucruri, sau persoane, pot întârzia din cauza condiţiilor obiective. O nouă idee de afacere, o propunere interesantă, sau o nouă relaţie! Din toate poţi să profiţi cu ceva. Ca aspect emoţional, simţi nevoia unei perspective din care să analizezi realizările şi insuccesele din ultimul timp, cât, mai ales, raporturile cu partenerii tăi, de afaceri sau sentimentali, raporturi care nu te încântă prea mult. Oare sunt, toate, problemele tale? Nu cumva te-ai încărcat, la serviciu şi acasă, cu sarcini, cu datorii pe care nu ești în stare să le rezolvi?

GEMENI Ai ceva de rezolvat, în dimineața aceasta. Abordarea logică, sistematică a situaţiei iţi furnizeaza datele necesare rezolvarii. Dacă nu te descurci, cere ajuror, nu intra în criză de timp. Domeniul emoţional este astăzi bine aspectat. Începi cu dreptul, ultima zi din săptămâna de lucru, poate cea mai bună zi a săptămînii în acest domeniu, paradoxal, al sentimentelor. Cheltuielile făcute astăzi le vei numi mai tîrziu investiţii inspirate. Te bucuri de o abilitate specială fiind şi cu intuiţia şi carisma personală bine aspectate.

RAC Astăzi te cuprinde dorinţa să faci gospodărie, de a merge la piaţă. Imaginezi mâncaruri delicioase şi chiar porneşti la fapte, dar, atenţie, nu exagera cu cheltuielile şi căută marfă bună! Conjunctura astrologică îţi conferă un dar, dacă se poate spune aşa, a comunicării aproape telepatice şi o disponibilitate, o subtilă incitare a altora către destăinuiri şi confesiuni. Gama informaţiilor vehiculate este foarte mare: de la simpla bârfă de alcov, până la importante şi confidenţiale date economice şi politice. Depinde de tine, (liberul arbitru funcţionează întotdeauna) ca să sortezi datele şi să le foloseşti la momentul oportun.

LEU Evită activităţile care nu sunt absolut necesare. Puţină pauză nu strică, e vineri și ești obosit, ți-e sete de repaos. Zi favorabilă corespondenţei, scrie, vorbeşte, socializează, comunică! Dimineaţa poţi întâlni o oarecare opoziţie într-o problemă. Nu reacţiona imediat, pentru că situaţia se poate rezolva de la sine. Utilizează orele de lumină naturală pentru activităţile curente şi nu, dar nu te deplasa, după căderea întunericului. Te găseşti într-o colectivitate favorabilă care îţi aprobă ideile. Acest lucru mai pe seară, timp în care poate vrei să mergi şi la un spectacol.

FECIOARĂ Te simţiţi mai bine, după o perioadă de disconfort. Este o zi bună pentru a face bilanţul şi a vedea cât vrei să cheltuieşti cu vacanţa de Crăciun. Distracţiile bune se fac cu bani puţini! Astăzi este o zi de activitate şi succes. Ai, în sfîrşit, feed back-ul acţiunilor tale din ultimul timp, răspunsurile pe care le aşteptai din domeniul relaţiilor de afaceri si sociale şi al interacţiunilor dintre diferiţi oameni cu care ai comunicat în ultimul timp. Mănâncă raţional, la ore decente, respectă-ţi stomacul şi el va avea o atitudine pozitivă față de tine. Știi că ești sensibil.

BALANTĂ Prieteni, sau rude, te viziteaza azi, cu veşti bune. Puneţi la cale, împreună, un proiect, la care complotați de mult timp. E vorba despre vacanţa de Crăciun, dar şi despre multe surprize! Străbaţi, ca un supersonic, o atmosferă mai tensionată, la serviciu, la muncă. Adică cu mult zgomot, cu bangul sonic! Mult zgomot, pentru nimic, dar gălăgia face să nu se vadă nimicul! Astăzi nu te grăbi, nu te enerva, nu lua decizii importante. Zâmbeşte, nu vorbi mult, ascultă şi lucrurile se vor aranja de la sine. Dacă conduci, adică dacă conduci un automobil, nu sunt probleme. Evită, însă, căderea serii, întunericul cu ale sale creaturi malefice…

SCORPION Nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce aveai de gând să faci, urmează-ţi planurile ca şi când nu s-ar fi întâmplat nimic. Veştile primite azi te pun pe gânduri. Dar, nu ai multe de făcut! Nu trebuie să întreprinzi nimic important. Zi bună pentru discuţii, planuri, planificări, analize, şedinţe, bilanţuri – tot ceea ce ţine de un management performant, fie că este vorba de o multinaţională sau de propria bucătărie, birou sau living. Un fenomen meteo sau o întârziere a unei persoane sau obiect îţi strică buna dispoziţie, dar nu pentru mult timp! Astăzi ai o zi bună, dar atenţie la deplasări, sau călătorii.

SAGETATOR O zi în care nostalgia iernii te îmbie la amintiri şi la un ceai fierbinte. Dacă tot ai luat-o pe panta amintirilor nu este bine să dai telefoane pe la prieteni şi rude, să vezi ce mai fac? Astăzi trebuie să fii foarte iscusit, să te ocupi secvenţial, când de util, de muncă, când de plăceri, de distracţie, fără să le amesteci! Te pregăteşti de vacanţa de Crăciun, este evident! Concentreaza-te, lasa confuzia pe alta data. Confuzie care iti sta bine uneori. Nu trebuie să schimbi nimic din proiectele pe termen lung. Aspectele favorabile din casa a a doua, a banilor şi a proprietăţilor, trebuie puse în valoare, dar fără cheltuieli nejustificate.

CAPRICORN Ai primit de dimineaţă o însărcinare importanta pentru care te simţi bine pregătit şi motivat. Poate să fie şi cumpărarea de globuri, de nimicuri strălucitoare pentru Pomul de Crăciun. Perioada îţi este prielnică, în general; cu moderaţie, mai ales la cheltuieli, astazi veţi evita neplăcerile. O şedinta sau o adunare iti poate da unele indicii pretioase. Ai unele nelinişti, griji, dar astăzi ajutorul soseşte punctual şi eficient. Cei dragi nu au lipsit la întâlnire! Te simţi mai uşor, mai liber şi este vorba doar de nişte păcătoşi de bani!

VĂRSATOR Ai o şansă să-i arăţi partenerului(ei) buna ta credinţă, că nu renunţi uşor şi ca ai mijloacele de a merge înainte. Efortul poate să-ţi dea dureri de cap, chiar insomnie. Bea un ceai cu rom! După amiază ai, totuşi, de rezolvat nişte probleme. Pe plan emoţional, în amor tăcerea este mai importantă uneori decât un discurs elocvent. O zi obositoare pe total, dar până la urmă foarte plăcută. Nu ai ce să-ţi reproşezi! Seară deosebită în compania celor dragi, dar de fapt cu mai multe versiuni, care de care mai interesantă.

PEȘTI Dacă ieşi la cumpărăturile de vineri, atenţie la vremea capricioasă, la frig şi ceață, îmbracă-te şi încalţă-te corespunzător şi o să fie bine! Totuşi, trebuie să ai grijă şi să fii precaut! Nu te dai bătut, este una dintre calităţile zodiacale. Este foarte bine, dar dacă vezi că nu reuşeşti, schimbă metoda! Tenacitatea fără imaginaţie şi finalitate este prostie curată! Trebuie să ţii seama de sfatul dezinteresat al stelelor care favorizează propria ta zodie şi ocupă-te mai mult de propriile interese. Cruţă-te de eforturi mari.