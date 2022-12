HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 15 decembrie 2022. Trei filme

15 decembrie

Pe 15 decembrie s-au născut Nero, Alexander Eiffel, John Hammond, Francois de La Rochefoucauld, Janos Bolyai, Jean Paul Getty, Ioan Luchian Mihalea, A. de Herz, Mircea Olteanu, Cornel Nistorescu.

În calendarul creștin-ortodox sunt Sfinții Elefterie și mama sa Antia. Sf. Suzana.

Tradiţional, Sf. Elefterie. Sf. Elefterie este făcător de minuni. Dă noroc la fetele mari. Se ţine şi se pomeneşte mai ales de femei şi de moaşe. Ele ţin mult la sânt pentru că uşurează naşterea. (Speranţia).

Sf. Elefterie se ţine ca să nu sărăceşti. Se ţine pentru boale, lovituri, tăieturi. Dar mai ales se ţine pentru cutemure. (Speranţia).

Primul film. La 6 august 1945, Akiko Takakura, în vârstă de 20 de ani, lucra alături de o prietenă la Bank of Hiroshima, când viața ei a fost schimbată într-o clipă. Ea se afla la doar 300 de metri de hipocentrul exploziei atomice pe care Statele Unite au dezlănțuit-o asupra orașului în acea zi. Grav rănită, Takakura a scăpat cumva cu viață. Cu toate acestea, umbra persistentă a măcelului la care a fost martoră în acea zi avea să o bântuie pentru deceniile următoare. Prin animații aparent inspirate din imprimeuri japoneze în lemn, scurtmetrajul Obon (2018) de la regizorii din Berlin Anna Samo și André Hörmann surprinde amintirile lui Takakura despre explozie și amprenta permanentă pe care au lăsat-o asupra ei, din perspectiva celor peste 70 de persoane martori. Cu o secvență necruțătoare care înfățișează violența brutală a bombardamentelor, filmul evidențiază modul în care atacul a dezlănțuit orori pe care Takakura nu a putut începe să le înțeleagă și cum i-a modificat relația cu tatăl ei strict.

Al doilea film. Fie că ești înnebunit după sensuri giratorii, fie că ești dependent de fotografierea cutiilor poștale, dacă ai o mie de clasoare de timbre, dacă ai cea mai mare colecție de sticle de lapte britanice din lume sau ești un om plictisitor cu aproape orice fel de hobby care provoacă nedumerire și căscat la prieteni și cunoștințe, există un club doar pentru tine. O sărbătoare plictisitoare și veselă a lucrurilor obișnuite, Born to be Mild explorează hobby-urile neobișnuite practicate de membrii Dull Men’s Club – o comunitate online care leagă „bărbații plictisiți și femeile care apreciază bărbații plictisiți”. Un favorit al festivalului de film în 2015, scurt-documentarul a jucat la SXSW , AFI DOCS și Hot Docs , printre altele, prezentând spectatorilor virtutea ușor profundă de a fi „plictisitor, nu foarte plictisitor”.

Al treilea film. Fenomenul cunoscut sub numele de „boală psihogenă de masă” (MPI) – în care un grup de oameni începe să i se facă rău cu simptome similare în absența unui motiv fizic clar – nu este nimic nou. Într-adevăr, înregistrarea istorică datează din Europa medievală – inclusiv un caz notoriu în care călugărițele au fost raportate că miaunau la unison ca pisicile. În a crede este a vedea, Robert Bartholomew, sociolog la Universitatea din Auckland, susține că lumea noastră extrem de interconectată a rețelelor sociale este la fel de favorabilă pentru panica socială precum au fost cândva mănăstirile medievale izolate. Concentrându-se pe o tendință în care tulburările de comportament par să se răspândească prin intermediul videoclipurilor TikTok, Bartholomew dezvăluie de ce acest „efect placebo în sens invers” poate provoca încă o boală reală, precum și de ce crede că rețelele sociale ar trebui să vină cu mai multe protecții. Believing Is Seeing face parte din colecția de scurtmetraje din 2022 din inițiativa cinematografică din Noua Zeelandă Loading Docs .

Țin să precizez că nu am văzut filmele, nu am avut timp. Dar, sunt bine recomandate!

Acum vă rog să mă scuzați am programat o convorbire lungă cu prietena mea Fabiola de la CERN. Un prieten de corespondență, mare doctor, mi-a sugerat să văd ce este cu fusiunea nucleară, pentru că americanii au anunțat că sunt aproape de a realiza Sfântul Graal al energiei, prin metoda laserelor. Mă tem că este doar o laudă, din date rezultă un bilanț energetic negativ. De fapt singura fusiune nucleară a fost realizată de coreeni, acum ceva timp, parcă vreo doi ani, când au obținut, pentru o milionime de secundă, 10 milioane de grade Celsius, temperatura din Soare. În această perioadă a anului se aprobă fondurile de cercetare pentru anul viitor. Eu așa interpretez declarația americanilor, vor bani și raportează un fel de succes provizoriu. De fapt nu vreți să știți câte miliarde de dolari s-au cheltuit pentru Fata Morgana, fuziunea nucleară. Dar despre fuziunea la rece ați auzit? Bună întrebare! Personal, dacă m-aș apuca de cercetare aș ținti nec plus ultra, tortul cel mare, energia de punct zero.

Mă tem că obținerea de energie aproape fără limite și nepoluantă este de domeniul viitorului, tehnologiile actuale, soluțiile inginerești, nu pot realiza acest lucru. Dar este bine, că din punct de vedere teoretic, al fizicii, problema a fost, cât de cât, rezolvată. O să trăim și o să vedem, un optimist a dat ca termen anul 2054 pentru obținerea fuziunii nucleare controlate.

Așa că să așteptăm ziua de mâine, doar este o altă zi!

HOROSCOP 15 decembrie 2022

BERBEC Astăzi evită deciziile care duc la schimbări majore. Nu judeca cu asprime colegii sau prietenii. Unele evenimente, lucruri sau persoane pot întârzia din cauza că aşa este destinul lor! Ai oarece probleme de rezolvat, la serviciu sau la locul tău de activitate. Atenţie la solicitarea nervoasă, nu te întinde mai mult decât poţi, nici la muncă, dar nici în dragoste. De fapt, nu vrei sa recunoşti că lipsa acuta a banilor te face mizantrop!

TAUR Ai trecut printr-o perioada grea, eşti cam obosit şi se apropie sărbătorile. Astăzi este momentul să iei o pauză şi să te îngrijeşti. Ceva fizioterapie, SPA, masaje, sală, ar face minuni! Abordarea sistematica a situatiei iti furnizeaza datele necesare rezolvarii ei. Sănătatea este bună, eşti doar obosit, trebuie să eviţi frigul şi schimbările bruşte de temperatură şi umiditate. Eşti intr-o uşoara pierdere de energie cauzată de oboseală şi de numeroasele decepţii. Mâncarea naturală, nemodificată genetic, fructele, mierea şi ceaiurile din planete îţi pot reface vitalitatea!

GEMENI Ai ceva de rezolvat, dimineața. Abordarea logică, sistematică a situaţiei iţi furnizeaza datele necesare rezolvarii. Dacă vezi că nu te descurci, cere ajuror, nu intra în criză de timp! O zi indicată pentru studiu şi activitate laborioasă. Intelectul este bine aspectat, astăzi cel puţin, aşa încât poţi să te implici în lucruri mai importante care necesită o anumită fineţe a gândirii. Idealizează mai puţin situaţia în care te afli şi vei avea o viaţă mai fericită. Nu trebuie să te minţi spunând tot timpul că o să fie bine, dar nici că destinul tau este teribil. Cum îţi aşterni, aşa o să dormi!

RAC Desfăşori multe forţe şi risipeşti multă energie pentru un lucru de nimic. Dar, obţii mai multă libertate în folosirea timpului tău liber. Evită activităţile care nu sunt absolut necesare! A doua parte a zilei este favorabilă vizitelor, prieteniilor, corespondenţei, plimbărilor prin supermarketuri. Pentru cei născuţi în ultimul decan al zodiei configuraţia generală a horoscopului arată o zi favorabilă : câştiguri neaşteptate şi favoruri din partea sexului opus.

LEU Te simţiţi mai bine, după o perioadă de disconfort. Puţină pauză nu strică, este doar începutul săptămânii de lucru. Zi favorabilă corespondenţei, scrie, vorbeşte, socializează, comunică! O veste bună care te face să fii mulţumită pentru că ţi-a confirmat intuiţia. Magnetismul personal este în creştere. O persoană, poate influentă, semn de foc sau de apă, te poate ajuta. Cu toată vremea friguroasă doreşti să pleci într-o vizită pe la magazine, vizită care poate să-ţi încarce bateriile şi să te relaxeze.

FECIOARA O zi paradoxală! Dar, este o zi bună pentru ca să faci bilanţul şi să vezi cât vrei, de fapt cât poţi, să cheltuieşti cu vacanţa de Crăciun. Distracţiile reuşite se fac cu bani puţini! Astrele favorizează cât de cât pe nativii din primul decan al zodiei. Dacă eşti născut în al doilea decan al zodiei nu trebuie să aştepţi nimic bun din partea celorlalţi, astăzi trebuie să te descurci singur. Al treile decan are mici sau mai mari probleme cu sănătatea, în special din cauza frigului.

BALANTA Nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce aveai de gând să faci, urmează-ţi planurile fără să ţii cont de bruiajul cotidian. Veştile primite astăzi te pun pe gânduri. Dar, nu ai multe de făcut! Atenţie la cumpărături, la termenul de valabilitate. Stelele spun c-ar fi bine să iei ceva vitamine cu minerale ca să compensezi rigorile iernii. În general se mai face lumină şi pe strada ta şi ai sentimentul că, în fine, zările îţi sunt deschise şi că până la urmă viaţa, aşa cum este ea, este plină de farmec.

SCORPION Ai primit de dimineaţă o misiune pentru care te simţi bine pregătit şi motivat. Poate să fie şi cumpărarea de globuri, de nimicuri strălucitoare pentru Pomul de Crăciun de la serviciu! Evită astazi orice lucru, vorba, fapta sau gest care pot avea o implicatie pe termen lung. Nu semna contracte, nu incheia intelegeri. Dar orice ai face, nu îţi place! Este ceea ce se numeşte o fundătură sentimentală sau profesională…

SAGETATOR O zi în care nostalgia iernii te îmbie la amintiri şi la un ceai fierbinte. Dacă tot ai luat-o pe panta amintirilor nu este bine să dai telefoane pe la prieteni şi rude, să vezi ce mai fac? Evită împrumuturile de bani. Poţi face mici schimbări, acasă şi la serviciu, scurte călătorii. Trebuie să fii tolerant şi diplomat, să arăţi consideraţie şi spirit de cooperare, pentru ca să eviţi o decepţie provocată de defecte de comunicare.

CAPRICORN Eşti pe cale să cedezi, într-o afacere, fie cu bani, sau cu amor. Dar astăzi, Pluton, planeta plutocraţilor, îţi dă un plus de energie şi reuşeşti să întorci lucrurile în favoarea ta. Trebuie să eviţi discuţiile în contradictoriu cu persoanele de sex opus. Nu-ţi face griji, viitorul îţi este favorabil. Pentru nativii născuţi în ultimul decan: în această perioadă poţi să intâlneşti o persoană deosebită şi astfel de întâlniri îţi încălzesc inima şi îţi oferă suficiente rezerve de bună dispoziţie şi optimism.

VARSATOR Griji, în majoritate, pentru cei dragi, familie. Dar, ai la îndemână soluţiile… Chiar dacă îţi ia ceva timp, în această perioadă de sfârşit de an când timpul e foarte preţios, o să rezolvi! Adică o zi amuzantă cu cu intrigi, comploturi şi lovituri de teatru, surprize şi ambuscade. Atenţie mare ce rol vrei sa joci! După profilul zodiacal ar trebui să iei rolul doctorului. Iţi prieşte orice discuţie la o cafea sau la un ceai şi faci planuri pentru viitor. Prietenii te ajuta astăzi chiar fără să-i baţi la cap. Trebuie doar să le ceri nimicuri care nu îi costă. Pe de altă parte trebuie să te gândeşti la invitaţiile pe care le-ai primit. Cu ce o să te îmbraci, ce o să încalţi. Dar bijuteriile? Amuzant, nu?

PESTI La serviciu şi acasă ai mai multe proiecte, planuri, idei importante. Trebuie să te grăbeşti, mai ai doar puțin timp la dispoziţie! Vine mica sau marea vacanţă de iarnă! O stare minunata în care rămai toată ziua şi de care va profita din plin anturajul tau. Totuşi, astăzi magia relatiilor sociale este cam departe de modul tau direct de abordare. Vei avea caştig de cauză daca vei adauga şi un zâmbet şi formula : te rog frumos! Cosmosul te informează că planurile pe care le-ai făcut şi le urmăreşti de ceva timp, încep să se materializeze. Încet-încet ca un copil care învaţă să meargă te vei pune pe picioarele proprii în afacerea pe care o ai în gând.