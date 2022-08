HOROSCOPUL LUI DOM PROFESOR 15 august 2022. Un obicei ciudat al femeilor bogate și celebre

15 august

Pe 15 august s-au născut Napoleon Bonaparte, T.E. Lawrence, Sir Walter Scott, Sri Auribindo, Sylvie Vartan, Ion Chinezu, Zoe Băicoianu.

Sinaxar. 15 august, Adormirea Maicii Domnului.

La Mulţi Ani! Celor care îşi sărbătoresc onomastica, sau ziua de naştere, în acestă zi importantă.

De acum se pot face nunţi, iar, astrologic şi statistic vorbind, cele mai bune zile sunt duminicile, după vechea datină, de 21 și 28 august. Sigur, unii încep nunţile de sâmbăta, ca să ţină şi duminica… iar alţii aşteaptă toamna ca să se mai potolească căldura şi să iasă tulburelul.

În vechime, în istoria noastră, a dacilor, istorie pe care veneticii vor să ne facă să o uităm, ei bine, era a doua şi a treia zi a sărbătorii Marei Zeiţe Hera, fiica mai mare a lui Cronos şi a Rheei, soţia Marelui Zeus, Regină peste oameni şi zei. Soţie devotată, care apără familia şi maternitatea. Prin unele locuri din Dacia, sub influenţa cabiră şi tracică se vorbea şi de zeiţa Kerses, „nuntă, casătorie”. În alte părţi se pomenea de Hesta, sau Vesta.

Hera este des pomenită în miturile Olipului despre energia cu care îşi apăra familia, prigonind pe bastarzii semi-zei, pe care frivolul Zeus, soţul dar şi fratele ei, îi semăna prin lume.

Hera, Juno sau Junona, protectoarea matroanelor romane, a familiei şi a maternităţii era sărbătorită de romani şi la 1 martie.

Este interesant de observat cum, la un moment dat în cursul istoriei, Marii Zei devin infertili, nu mai pot să aibe copii. Astfel Marea Zeiţă Pallas Atena, protectoarea aheilor, s-a născut din capul Marelui Zeus. Se pare că imortalitatea aducea, la un momend dat, sterilitatea. Clonare, reproducere asexuată, sau altceva ce nici nu ne duce gândul?

Pestea vechea sărbătoare antică episcopii creştini au suprapus Adormirea Maicii Domnului. Cu toate acestea, caracterul de sărbătoare pozitivă, nu de funeralii triste, s-a păstrat. Pentru că a corespuns cu mentalitatea dacilor, pentru care moartea era o bucurie şi un prilej de veselie. Probabil, că de aceea se sărbătoreşte, popular, Sfânta Marie Mare la trecerea către Domnul, iar Sfânta Marie Mică, de mai mică importanţă deci, la data naşterii Fecioarei pe 8 septembrie, în Zodia Fecioarei.

Adormirea Maicii Domnului este un prilej pentru multe obiceiuri populare, fiind calchiată peste o sărbătoare antică, a ritmurilor naturale.

Se angajează pândarii la vii. Se leagă, simbolic, ciocul unei paseri, ca tot neamul păsăresc să nu cigulească strugurii, se împart struguri pentru sufletul morţilor.

Tradiţional, în „kalendar” pe 16 august sunt Cercurile Sf. Marii, ultima zi a serbărilor Herei. În antichitate avea loc „judecata femeilor”.

Într-un loc neştiut de nimeni, un tribunal alcătuit dintr-o fată mare, o femeie măritată şi o văduvă, judeca treburile femeieşti: că aia mi-a furat bărbatul, una m-a despărţit de logodnic, asta umblă cu farmece, iar cealaltă umblă cu fratele meu minor şi îl învaţă la prostii – şi câte şi mai căte, treburi feminine…

Hotărârile tribunalului Herei erau luate în unanimitate şi erau obligatorii şi definitive. Altfel… nu ştiţi ce rele şi crude sunt femeile când vor ele, să vă ferească Bunul Dumnezeu!

Dragi lupi, padawani şi hobbiţi probabil că tribunalul femeilor nu condamna micile, sau mai marile furtişaguri din magazinele dedicate lor, femeilor. O relatare, ca o anecdotă de Sf. Maria.

O anchetă a prestigiosului „New York Post” o anchetă BBC şi un articolaş scris de Paméla Rougerie în „Le Figaro” m-au făcut să scriu aceste rânduri.

Bogate, celebre, dar fură de sting! Tehnicile de supraveghere moderne din magazine, din ce în ce mai sofisticate, au dezvăluit lucruri surprinzătoare şi chiar comice.

Femei bogate şi celebre fură din magazinele dedicate lor. Fie că este vorba de preascumpul „Anthropologie” unde o pereche de şlapi costă 500 $, de „Sephora” sau de „Victoria’s Secret”.

Numele unor vedete de la Hollywood au fost menţionate: Winona Ryder, Lindsay Lohan şi Megan Fox. Nu o să vă vină să credeţi, dar după declaraţiile unei firme de pază şi protecţie a magazinelor scumpe din Manhattan, peste jumătate dintre femeile bogate şi celebre fură din magazinele pe care le vizitează.

Ca regulă, ele cumpără ceva, dar mai strecoară şi alceva, în poşetă! Recordul l-a atins o preabogată moştenitoare a unei averi de miliarde, care, întotdeauna, dar întotdeauna, pleacă îmbrăcată din magazinul pe care-l vizitează cu lenjerie intimă pe care n-o plăteşte, dar o probase în cabină. Cumpără şi de două, trei mii de dolari! În general, de fapt, întotdeauna, agentul, în speţă agenta, de pază, de la camera de supraveghere rezolvă amiabil. O sună pe secretara, sau pe asistenta femeii celebre: “Iarăşi şefa ta a făcut-o!” “OK, cât?” Şi lucrurile se rezolvă instant, discret şi fără ca “şefa” să ştie. Magazinele nu-şi pot permite să raporteze furtul şi să facă scandal pentru că ar pierde-o pe bogata moştenitoare ca clientă. Şi pe celelalte…

Barbara Staib, directoare de comunicare la “Asociaţia naţională pentru prevenirea furtului din magazinele cu autoservire din SUA” afirmă, întrebată de BBC: “Anumite persoane încearcă să iasă din cotidian, să încerce aventura furtului dintr-un magazin. Acest lucru le dă un şoc de adrenalină, le ameţeşte, ca un drog puternic. Sigur, regretă sincer, dacă sunt prinse!”

Will Cupchik, psihologul la modă, chestionat, de asemenea, de BBC, a precizat: “Nu este numai pentru frisonul riscului, pentru aventură. Femeile încearcă să astupe un gol emoţional, la fel ca persoanele care mănâncă prea mult, beau prea mult, muncesc prea mult, sau se droghează!”

Diane Hakim, asistenta Procurorului de Virginia, care are două doctorate, unul la Quantico şi celălalt la Harvard, este specialistă în problema delicvenţei femeilor bogate. Ea a spus: “Da, sunt de acord cu Will Cupchik, dar trebuie să adaug că femeile bogate urmăresc, prin furturile din magazine, să demonstreze lor şi celor din jur că ele deţin controlul, puterea. Faptul că nu sunt prinse le conferă o superioritate, pe care o afişează imediat, cu condescendenţă. Dar, femeile bogate care fură, au, în proporţie de 100% probleme cu soţul, divorţuri, sau cu copiii. Furtul este un fetiş, dar şi un substitut al seducţiei feminine ultragiate!”, spune Diane.

Dacă bunul Caragiale ar mai fi trăit, probabil că mi-ar fi spus: “Dom’ profesor, ce atâta tevatură pentru nişte cleptomane? Portofelul… unde am pus portofelul?!! Iarăşi mi l-a furat Piscupească! Căldură mare, dom’le!”

Căldura care pare că se domolește, știți vorba veche cu Sf.Maria și pălăria, dar să avem răbdare, mâine este o altă zi!

HOROSCOP 15 august 2022

BERBEC Astăzi nu este bine să faci declaraţii complicate, dar nici să devii prea sentimental. Dimineaţa este favorabilă lucrurilor importante profesionale. Nu uita de onomastica unor prieteni! Este o perioadă foarte prielnică studiului şi creaţiei, dar si distractiei si relaxarii. Nu incepe acţiuni pe care nu le poţi finaliza singur, deoarece vei fi dezamăgit de cei cărora le vei solicita ajutorul şi apoi ţi se pare că ai uitat ceva. Nimic nu este nou sub soare, lucrurile se uită pentru că nu este nimeni sa-ţi amintească de ele… Deja vu!

TAUR Eşti tensionat. Mintea ta întoarce pe toate feţele lucruri deja rezolvate, dar de care eşti nemulţumit. Mereu nemulţumit. Starea aceasta nu este sănătoasă, destinde-te, e sărbătoare! Ai nevoie de un impuls, de o motivaţie suplimentară. Dar astăzi eşti receptiv la propunerile şi sfaturile celor din jur. Ascultă şi vei găsi soluţia ca să îţi faci viaţa profesională mai uşoară. Nu uita că dacă prevalezi faţă de alţii, dacă îi controlezi – acest lucru nu îţi aduce nici siguranţă, succes sau satisfacţie. Autocontrolul, stăpânirea de sine şi autodepăşirea, permanenta perfecţionare sunt singurele căi care contează.

GEMENI Stai cât mai mult in aer curat, plimba-te şi fă munci fizice. Mintea ta are nevoie să se reseteze, să descarce energiile psihice negative. Sau participă cu entuziasm la sărbătoarea Măriilor! Pe plan emoţional, nu te repezi, din nou, să faci promisiuni şi să cataloghezi oamenii şi faptele. Este o activitate păguboasă pentru tine din care te alegi cu inamici şi certuri. Intelegerile trecute trebuie mereu reinnoite, atat in afaceri cat si in dragoste, altfel partenerii işi cam „uita obligatiile”! Fă ceva bun pentru cineva din anturaj, din familie, fără să ştie. Fă-i o surpriză plăcută! Bucuria pe care o produci se întoarce asupra ta amplificată. Bine faci, bine găseşti!

RAC Bănuitor cum eşti, vezi comploturi peste tot. Azi nu ţi se pun scobitori în pâine, nici sare în cafea. Complotul este făcut de o alinaţă de Mării şi Mariani, care te invită la petrecere! Simţi o oarecare presiune a evenimentelor care te obligă să-ţi organizezi efortul în viaţa profesională. Poate se apropie un obstacol de trecut. Trebuie să faci aranjamentele necesare, să iei deciziile care se impun, chiar să faci mici cumpărături pentru efortul de ordonare a activităţii. Intuiţia te îndreaptă în direcţia bună. Urmeaz-o! Pe plan sentimental simţi o dorinţă impetuoasă să revii în trecut, la persoane şi sentimente din trecut. Parcă ai uitat ceva, parcă nu eşti aşa de sigur de tine dacă nu-ţi aminteşti ce ai uitat şi nu rezolvi problema aceea, încă necunoscută.

LEU Astăzi ai ceva! Eşti nervos… nu te cheamă Maria sau Marian? Nicio problemă, eşti în zodia zilei tale de naştere! Zâmbeşte şi participă la onomastici! Nu ai timp de enervări fără motiv! Se face simţit un dezechilibru între activitate şi odihnă. Trebuie să încerci să te relaxezi mai mult şi să te culci mai devreme. Pe plan sentimental, fie că eşti celibatar sau nu, seducţia şi buna dispoziţie sunt coordonatele zilei. Dacă vrei să cucereşti pe cineva, trebui să-l faci să râdă, spune un vechi proverb din Orient.

FECIOARĂ Ai inţeles, în sfarşit, că trebuie să faci efort pentru a ţine pe cineva drag lânga tine. Si nu ar trebui să fie greu. Astăzi norocul iţi surâde din plin, dar nu uita de Mării şi Mariani! Astazi poti sa ceri un favor sau o inlesnire de la anturaj, adica de la prieteni sau de la familie, acestea fiind domeniile favorizate! Mâncare mexicana sau polineziana, paste italienesti, vinuri frantuzesti si gin englezesc sunt opţiunile tale pentru o cina festivă in doi de Sf. Maria!

BALANŢĂ Eşti câştigator pentru ceva, ceva mic, sau ceva mare. Eforurile din ultimul timp încep să se vadă. Poti merge la cumpărături pentru mici cadouri destinate Măriilor din anturajul tau. Astăzi evita schimbările bruste de program. O realizare care te bucură în mod deosebit, mai ales că este rezultatul unor eforturi trecute. Numeroase planete, adică vreo patru, îţi sunt favorabile aşa că poţi să-ţi realizezi unele dorinţe. Dupa efortul monoton de la serviciu sau unde activezi, Luna bine aspectată iti recomanda un joc pe tabletă, un biliard, sau o paradă de moda. Sau un tratament de întreţinere, masaj, poate. Şi de ce nu, să mergi să dansezi undeva!

SCORPION În casa ta, în familia ta ai mai multe sarbatorite/sarbatoriţi. Dacă nu ai cumparat încă cadouri, stelele îţi dau un sfat: cumpără flori şi dulciuri, îngheţată şi mici nimicuri lucioase! Prietenii îţi sunt aproape ca întotdeauna, duşmanii au şi ei problemele lor aşa încât te mai slăbesc un pic. Stelele sunt cam glumeţe si iti pregatesc o intreaga telenovelă cu intrigi, marturisiri si declaratii infocate. Dacă iti place genul… Nu uita că in dragoste, ca si in politica, este relativ uşor sa castigi increderea, dar este extrem de greu sa-ti respecti promisiunile facute!

SĂGETĂTOR Astăzi te hotăraşti sa accepţi că îţi trebuie o schimbare. De mâine o vei lua de la capăt, ai un plan, ai un scop, astrele încep să se uite mai atent la tine. Ai tot ce trebuie ca să reuşeşti! Ai un suflet sensibil şi senzual care îşi cere drepturile. De fapt nu ai un suflet, eşti un suflet care are un corp! Eşti mai rezonabil, mai raţional şi mai tolerant decât de obicei, aşa că poţi face ceva şi pentru tine. Renunţă la un obicei prost, sau măcar începe să renunţi. Răreşte ţigaretele, de exemplu, sigur, dacă fumezi. Pe plan sentimental ziua de astăzi, aflată sub semnul pasiunii, poate deschide o poartă către o lume nouă, unde visurile se pot concretiza.

CAPRICORN Perioada ta de odihnă se continuă, te refaci pentru eforul pe care îl anticipezi. Azi ai o zi vesela, cu multă lume în jur, te relaxezi şi faci planuri. Petrecere frumoasă de Sf. Maria! Evită să te enervezi degeaba din cauza unor nimicuri sau a unor defecte de comunicare. Fii deosebit de clar în discuţii sau în negocieri. Ziua de astăzi, perioada dimineţii, este un bun prilej să recapeţi iniţiativa. Este, de asemenea o perioadă propice pentru relansarea unor proiecte mai vechi, dar nu pentru închiderea, finalizarea lor. Călătoriile şi drumurile rămân în continuare bine aspectate.

VĂRSĂTOR Poate pleci la drum, sau te pregăteşti de plecare. Vezi cum te îmbraci şi ce iei cu tine. Atenţie, faci eforturi prea mari pentru vremea asta toridă! Nu uita de felicitări pentru Mării! Fi selectiv şi reţinut în promisiuni, mai ales nu promite nimic pe termen lung. Pe de alta parte nu exagera cu analiza si sinteza. Cel mai adese lucrurile sunt dezarmant de simple. Trebuie să recuperezi timpul pierdut; de asemenea este bine să reconfirmi înţelegerile şi promisiunile făcute, cele care îţi convin, binânţeles – în sensul verificării dacă partenerii sunt capabili să se ţină de cuvânt, iar pe de altă parte poţi adăuga nuanţe favorabile ţie. Timpul se recuperează în dauna altui timp. Nu te împărţi în prea multe activităţi, nu te enerva pentru amănunte mărunte!

PEŞTI Te zbaţi să înţelegi ce se întamplă şi ai frustrari, ba chiar griji. Ziua îţi aduce unele răspunsuri, posibili colaboratori şi o invitaţie la o onomastică. Va fi bine, oricum, ai încredere! Schimbarea este necesară si face parte din masurile sigure şi verificate de supravieţuire. Atentie la ce si cand maninci. Ai o atitudine dispretuitoare fata de stomac si el se razbuna cum poate. Cruta-te mai mult, cu eleganta si diplomatie! Pe de altă parte, viata ta sentimentala nu este suficient de intensa pe cat ai dori. In orice caz, trebuie sa dai dovada de discretie, diplomatie si eleganta. Iluziile pe care ti le-ai facut in ceea ce privea pregatirea, bunul simţ si eleganţa unor persoane din anturajul tau se spulbera azi ca fumul de tigara!