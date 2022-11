HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 14 noiembrie 2022. Despre Cehia

14 noiembrie

Pe 14 noiembrie s-au născut regele Hussein al Iordaniei, regele Charles al III-lea, Claude Monet, Jawaharlal Nehru, Gabi Szabo, Geo Saizescu, Sorin Lerescu.

Încă o zi de toamnă capricioasă. Unde este primăvara? Bună întrebare!

Sinaxar, în calendarul creștin-ortodox Sf. Apostol Filip, unul dintre cei 12 Apostoli. Și Grigorie Palama din Tesalonic.

Tradiţional, în ”Kalendar” sunt Martinii, intrarea în Filipii de Toamnă. Zilele Lupului. Mi-a plăcut întotdeauna că la noi Lupul are aka Filip… sau Martin!

Sărbătoarea centrală a Praznicului Lupilor, rituri şi ceremonii care vin de zeci de mii de ani, din neolitic, probabil.

În înţelepciunea şi în cunoaşterea profundă a lumii, episcopii, preoţii şi diaconii creştini, în dorința de a controla spiritual, au suprapus încă din secolele lII-IV peste vechile sărbători europene, noile, pe atunci, sărbători creştine.

Aşa s-a creat Tradiţia, Legea strămoşească.

Vechile ritualuri şi ceremonii nu au fost uitate sau părăsite, ci au luat nume şi atitudine creştină.

În această perioadă puterea lupilor creşte, iar cea a vampirilor scade. Licantropii, vârcolacii noştri autohtoni, lupii, tarabostes, dacii și urmașii lor, apărau satele şi orăşelele de pofta scârboasă a nobililor ce se hrăneau cu sânge, la propriu şi figurat.

Bănuiesc că licantropi, vârcolaci, lupi era consideraţi urmaşii dacilor, lupii care luau capul hoardelor străine ce voiau să fie şefi şi stăpâni pe aceste pământuri. De unde şi o mulţime de filme mai mult sau mai puțin cretine cu vampiri şi vârcolaci…

Sărbătorile de toamnă ale lupilor aveau drept scop reamintirea anuală a legământului dintre oamenii pământului şi lupi. “Luparul” sau “Starostele lupilor” îmbrăcat ca un „tarabostes” se apropia cu “ofrande” pentru lupi şi “vorbea” cu şeful haitei să nu smintească ocolul vitelor sau să atace drumeţii rătăciţi. Gromovnicele vechi spun că atâta timp cât s-a ţinut Tradiţia, lupii nu au stricat. Apoi lumea a uitat obiceiul, lupii au flămânzit şi nimeni nu le mai ştia limba… Aud că în munți Rodnei, pe care i-am cotrobăit demult, la Vatra Dornei, lupii atacă localitățile în haite. S-a respectat Legea Veche? Asociațiile de vânători au dus hrană în pădure? Pădurarii au controlat ca fiarele pădurii să aibă ce le trebuie? Întrebări fără rost într-o țară de nesimțiți și adoratori doar ai vițelului de aur.

“Filipii au fost nişte apostoli care, pe vremea prigonirilor în contra creştinilor au fost daţi într-o gropă cu lupi de unde au scăpat nevinovaţi”(Speranţia).

Legenda spune chiar mai mult, că apostolii au vorbit cu lupii pe limba lor şi aceştia au sărit din groapă şi au doborât gărzile romane, eliberându-i pe creştini.

Vai, unde ne sunt lupii de altădată!

In altă ordine de idei, iată câte ceva despre ce se mai întâmplă în Cehia:

Război în Ucraina: Cehia se pregătește pentru un nou val de refugiați

Cehia se pregătește pentru posibilitatea primirii în această iarnă a multor refugiați ucraineni din cauza stării infrastructurii din țară, a anunțat ministrul de Interne, pe site-ul de informare Novinky.cz. Vít Rakušan a precizat însă că, dacă cifrele s-ar apropia de cele din primul val care a urmat invaziei ruse, ar fi complicat pentru Republica Cehă să facă față acestor sosiri în condiții demne.

Potrivit acestuia, Republica Cehă ar putea găzdui până la jumătate de milion de refugiați, în timp ce aproximativ 350.000 de persoane care au fugit de război sunt deja prezente în țară. Pe de altă parte, dacă aceste sosiri ar fi mai numeroase, ar deveni necesară improvizația, în special pentru locuințe. „Nu pot fi corturi în timpul iernii”, a adăugat el.

Vít Rakušan a clarificat că problema acestor refugiați a fost discutată în timpul vizitei recente a guvernului ceh la Kiev și că partea ucraineană a fost informată cu privire la capacitățile limitate de primire. Din punct de vedere al populației, Cehia se numără printre țările care au primit cel mai mare număr de refugiați ucraineni de la începutul războiului.

Inflația: ministrul de finanțe îi avertizează pe cehi

Inflația în Republica Cehă ar putea crește în continuare în următoarele două luni. Acest lucru a declarat ministrul Finanțelor, care a fost invitatul tradiționalului program politic de duminică la prânz al Televiziunii Cehe. Zbyněk Stanjura nu se așteaptă ca încetinirea ratei de 15% observată în octombrie să marcheze un punct de cotitură în evoluția situației observată de câteva luni.

Analiştii au avertizat deja că cifrele pentru luna octombrie au fost denaturate de includerea plafonului preţului la energie şi a scutirii de taxe pe sursele de energie subvenţionate. Fără aceste măsuri, creșterea prețurilor s-ar fi accelerat până la peste 18%, adică rata din luna septembrie, una dintre cele mai mari din Uniunea Europeană.

Potrivit ministrului, însă, este necesar să se monitorizeze mai întâi evoluția inflației lunar, obiectivul fiind scăderea ratei sub pragul de 10% în cursul anului următor. Pentru acest an în ansamblu, ministerul prognozează o rată medie de aproximativ 15%, apoi 9,5% pentru 2023.

Covid-19: potrivit ministrului Sănătății, izolarea ar putea să nu mai fie obligatorie

Potrivit ministrului Sănătății, Covid-19 ar putea fi eliminat de pe lista bolilor care necesită o perioadă de izolare în caz de infecție. Vlastimil Válek, care a participat la congresul Camerei Medicale Cehe de la Brno, a spus că își poate imagina că retragerea va fi decisă în prima jumătate a anului viitor. El a adăugat, însă, că recomandarea ar trebui făcută de către experți.

Tot potrivit ministrului, condiția este ca varianta predominantă a coronavirusului omicron să înceteze să sufere mutații și ca submutațiile actuale să se dovedească slabe. „Personal, mi-ar plăcea să se întâmple cât mai curând posibil”, a adăugat Vlastimil Válek.

Colectarea alimentelor: sâmbătă au fost donate 520 de tone de alimente și produse

Organizată sâmbătă în puțin peste 1.400 de magazine din toată țara, colecția națională de alimente a colectat 520 de tone de produse alimentare, produse de igienă și curățare. Așa a declarat directorul Federației Cehe a Băncilor Alimentare, Veronika Láchová, într-un comunicat de presă publicat duminică.

Aceasta este o cifră cu aproape 90 de tone mai mare decât cea din colectarea anterioară din primăvară, dar mai mică decât cea din toamna anului 2021. Aceste produse sunt destinate diferitelor categorii de populație aflate în nevoie. Potrivit organizatorilor, numărul acestora a crescut cu aproximativ 35% din cauza crizei coronavirusului și a inflației ridicate. Totuși, potrivit acestora, aproximativ 600 de tone încă lipsesc pentru a satisface nevoile tuturor.

Prietenul meu din Praga, Karl, de la care primesc informațiile, îmi spune că se pregătesc ceremonii discrete care marchează 30 de ani de la împărțirea Cehoslovaciei. ”Mai mult un parastas, decât o sărbătoare, am fost împărțiți de poftele celor puternici” spune Karl. Și mai adaugă că numai personalitatea și umorul inteligent al președintelui Havel au făcut ca tranziția să fie pașnică și fără evenimente. Oricum, împărțeala patrimoniului național, între cele două state nou formate, a durat șapte ani, iar la unele capitole mai durează și astăzi. Vae victis! Bun, rușii pierd războiul rece și Occidentul își întinde mâna hrăpăreața peste tot Estul. Dar cu Iugoslavia ce-au avut? Bună întrebare!

La multe întrebări nu știu răspunsul, știu doar că mâine este o altă zi!

HOROSCOP 14 noiembrie 2022

BERBEC Chiar de la începutul săptămânii se pare că ai una dintre cele mai favorabile zile, în care te bucuri de sănătate şi eşti vesel şi cu zâmbetul pe buze, aparent fără vreun motiv evident! Astăzi trebuie sa dai curs incapăţânării care te caracterizeaza. Incăpăţânare care bine investita se numeste tenacitate şi va aduce in viitor dividente foarte frumoase. Spirituale sau materiale, depinde în ce investești. In nici un caz să nu fii zgarcit, patima care te apuca cand nu trebuie!

TAUR Totul trece, nu spera şi nu ai teamă! Astăzi poţi ataca cu succes problemele materiale, cele urgente, cotidiene. Este un prilej bun pentru cumpărături de iarnă. Cumpără acum, mâine e mai scump! Poate o mică supărare, dar pe total ziua de azi iti este favorabilă. Vorbe şi bârfe, dar nu trebuie să le dai nicio importanţă. Ia, din timp, masurile care se impun, ca sa nu intri in criză de timp. Stabileşte clar un program, o foaie de parcurs şi în acest mod poți evita eşecurile.

GEMENI Nu îți place iarna care se apropie, ești tensionat, tu ești o zodie de primăvară! Rabdă, așa cum trebuie să rabzi și capriciile celor din jurul tău. Probleme obiective, poți să îndrepți tu axa Pământului? În această perioadă trebuie să dai dovadă de o oarecare hotărîre în ceea ce spui şi mai ales în ceea ce faci. Este cazul să nu mai fii aşa de încordat şi tensionat. Relaxeaza-te şi încerca să nu mai porti de grijă altora, mai ales că, până la urmă, mai mult îi încurci decât îi ajuti. O perioadă de timp care este propice pentru planuri de viitor, mai ales în planul frivol, distracţii, vacanţa de Crăciun.

RAC Ambianţa zilei de astăzi este plăcută şi relativ liniştită. Crezi că poţi aborda unele persoane, că ai putere de convingere. Este doar o părere, deci trebuie să dai dovadă de prudenţă! Trebuie sa fii foarte atent la cheltuielile facute aiurea si cu gandul in alta parte. Cel mai bine ar fi sa iesi in oras fara bani si carti de credit. Plimba-te, nu cheltui! Ultima parte a segmentului de timp, pe seară, are o componenta neliniştitoare, din cauza influentei Lunii. Iti faci griji, de fapt fără motiv, pentru ca intotdeauna te-ai descurcat. Mai ales cand eşti cu spatele la zid…

LEU Ai ceva îndoieli, dubii, în ceea ce priveşte unele relaţii de serviciu. Rămâi la pândă, stăpân pe reflexele tale de fiară de pradă şi încearcă să aduni mai multe informaţii despre situaţie. Nu te forţa inutil şi păgubos! Un eveniment îţi reţine atenţia. Analiza ta este încă o dată justă, trebuie să-i dai curs, aşteaptă, însă, momentul favorabil. Finalizezi, in sfarsit, dimineaţa, în condiţii bune, o parte din afacerile care ti-au dat atâta bătaie de cap. Fără să forţezi păgubos, fără să intri la uzură!

FECIOARĂ Trebuie să iei o hotărâre, care se impunea de mult. Nu mai aștepta, taie nodul gordian, pentru că altfel poate fi prea târziu. Lămurește problema, discută civilizat, fii inspirat în decizie. La fel ca zodia sincronă, Gemenii, tot sub influenţa lui Mercur, primeşti veşti de la cineva din străinătate. Se pare că oriunde este mai bine. Sau aşa este vorba că vaca vecinului este întotdeuna mai grasă! Evită incidentele domestice şi nu supralicita în discutiile cu anturajul apropiat. Nu lua decizii importante în această perioadă.

BALANŢĂ După orele de serviciu, care trec greu, trebuie să faci puţin sport la sală, masaj, sau sauna. Trebuie, periodic, să “revizuiești maşinăria”. Ai grijă de corpul tău şi el te va servi! Ocupă-te de problemele tale! Anumite indiscretii şi soapte pe furis te fac sa tragi concluzia ca in calea succesului sta numai „look-ul” tau. Schimba-l, adica coafura, îmbrăcămintea, sau lasă-ţi barbă, după sex şi putinţă, dacă asta te face sa te simti mai bine in propria piele!

SCORPION Astăzi ai o zi plăcută, pentru că pari a fi în relativă siguranţă, iar evenimentele care te privesc sunt previzibile. Atâta vreme cât te simţi bine, nu schimba nimic din rutina vieţii! Fă-ţi puţină reclamă în anturaj, că nu strică. Dimineaţa, nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce ai de gând să faci, urmeaza-ti planurile ca şi când nu s-ar fi întâmplat nimic. Aspectele favorabile din casa a doua, a banilor şi a proprietăţilor, trebuie puse în valoare, dar fără să-ti asumi obligaţii pe termen lung. Poţi să fii liniştit, în perioada următoare nu prea poţi să ai surprize neplăcute.

SĂGETĂTOR Eşti pe cale să iei decizii bune şi inspirate! Conjunctura este favorabilă şi dacă reuşeşti să-ți respecţi propriile hotărâri, rezultatul poate fi foarte bun! Însă, nu exagera, fii prudent! O perioada buna, pe care o meriti. Metodic si cu geniul “descurcatului” cum esti – ai certe calitati pe care perioada aceasta de timp, ziua de astăzi le pune in valoare. Daca cauţi ceva sezonier de lucru, sau ceva mai bun, atunci ai toate șansele să le gaseşti in următoarea perioada, care începe astăzi.

CAPRICORN O zi mai dificil de gestionat, așa e ziua de luni, pentru că e plină de mici probleme, mari devoratoare de timp. Iar timpul, este bani! Apucă-te de treabă și fixează o ordine de priorităţi! Limitează-te la activităţile de rutină şi la oamenii pe care îi cunoşti foarte bine. Trebuie să fii înţelegător şi diplomat, să arătaţi consideraţie şi spirit de cooperare, ca să poţi să progresezi, să te caţeri pe reduta societăţii înalte. Perioada iti este favorabilă, mai ales în afirmarea propriei personalităţi. Nu-ti face griji, viitorul iti este favorabil!

VĂRSĂTOR Se schimbă vremea, miroase a zăpadă, se schimbă şi părerile tale. Astăzi vezi cu ochi noi pe cei din jurul tău. Trebuie să reflectezi, să te adaptezi şi să modifici atitudinea ta. Trebuie să faci o pauză, să te odihneşti şi mai ales să modifici comportamentul alimentar. Adică să mănânci mai puţin şi în mai multe mese, la ore fixe. Astăzi nu te intalni cu persoane pe care nu poti sa le suferi. Esti intr-o criza de sinceritate, de fapt putin iti pasa de mutrele lor pretenţioase, si lucrul asta este evident pentru toată lumea. Dacă chiar vrei să înfurii un mitocan, trebuie să nu-l iei în serios!

PEŞTI Este luni și de aceea dimineaţa este densă şi aglomerată, dar eşti optimist şi motivat în ceea ce faci. Primeşti un premiu pentru atitudinea ta pozitivă: o veste bună, mai pe seară. Totuşi, disciplina (încăpăţânarea, la unii) inerentă zodiei – în Peşti au fost şi sunt mulţi militari şi conducatori de state şi guverne – te ajută să-ţi ordonezi simţămintele şi planurile. Uranus din Taur iti aduce o oportunitate neşteptată. Nu te grăbi, dar nici nu refuza. O atitudine inteligentă poate aduce mai multe informaţii la suprafaţă, aşa încât decizia să fie justă.