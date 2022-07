HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 14 iulie 2022. ”La plus belle pour aller danser”

14 iulie

Pe 14 iulie s-au născut Irving Stone, Ingmar Bergman, Gustav Klimt, Gerald Ford, Jules Mazarin, Lino Ventura, Lucian Bratu, George Anania, Mădălina Manole.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Achila, Iust, Iraclie şi Nicodim Aghioritul.

Nimic, nimic, nimic important în „Kalendar”. Continuă Pirosiţele.

Să nu obiectați, sau să râdeți de mine, dar când cineva rostește cuvântul ”Franța” în primul rând îmi vine în minte Sylvie Vartan cântând ”La plus belle pour aller danser” https://www.youtube.com/watch?v=XSy-v_Y9K_0. De ce? Numai bunul Dumnezeu știe!

„Evenimentul zilei” din 14 iulie 1789 a fost „cucerirea şi distrugerea Bastiliei” unul dintre momentele mai mult sau mai puţin importante ale Revoluţiei franceze. Revoluţie care, am fost intoxicaţi cincizeci de ani, cum că, a fost opera maselor populare care luptau împotriva oprimării şi a regalităţii. Nobilii francezi, care mai au şi astăzi urmaşi de marcă, chiar „sang royal”, spun din vârful buzelor că episodul Bstiliei se poate rezuma în câteva cuvinte: nişte infractori au dărâmat închisoarea în care fuseseră deţinuţi. Punct!

Ca orice revoluţie, sau loviluţie, se pare că a fost opera „securităţii şi a activiştilor” iar cetăţenii din Paris, cei fără chiloţi, au murit pe capete plătind preţul sângelui pentru complotiştii oportunişti veniţi la putere. Un exemplu: spuneam zilele trecute că autorul „Declaraţiei drepturilor omului” a fost cetăţeanul La Fayette. Care era… marchiz?!! Iar puterea a fost preluată, de fapt, de inflexibilii iacobini, republicanii cei duri, unii dintre ei fiind nobili, alţii masoni, alţii şi nobili şi masoni, care mai conduc şi astăzi Franţa, sigur, din umbră! Unde este lupta de clasă?

Oare există „clase”? Libertate, egalitate, fraternitate! Cuvinte înălţătoare, o lozincă frumoasă, niciodată aplicată, dar care a aprins tărâţa în gloată! Complotiştii au executat cu „Madame La Guillotine” pe „ceilalţi” şi au preluat puterea! Punct. Şi în ce a naufragiat mişcarea populară? În imperiu?!! Francezii de rând, cei fără chiloţi, au murit cu miile şi zecile de mii îngheţaţi în pustiul rusesc sau împuşcaţi de englezi şi prusaci. Pentru ce?

În prezent, Franţa este unul dintre „licuricii” majori, cum ar spune un clasic în viaţă. Poate chiar pe locul doi, după Marele Licurici. Lumini, puncte de reper în noaptea politică care ne înconjoară. Franţa a fost întotdeauna înaintea tuturor în politică, în cultură, artă, filozofie, în experimentarea diferitelor doctrine şi are o modalitate culturală unică în abordarea problemelor globale. Sigur, Franţa are şi eşecurile ei. Multiculturalismul, de exemplu! Într-o ecuaţie cu multe necunoscute, sistemul francez de viaţă este ameninţat din interior de cele aproape zece milioane de musulmani care doresc să impună majorităţii valorile lor. Mustafa Dupont, vă mai amintiţi melodia utopică a lui Gilbert Becaud, nu este un bun francez!

Dar, petrecând ceva timp în hexagon nu am putut să nu constat valoarea clasei politice. L-am mai prins pe generalul De Gaulle care când spunea „La France” parcă spunea „Dumnezeu”! Modul în care se adresează cei de la vârf poporului este deosebit și model pentru alții. Din cuvântările preşedinţilor, ale primilor miniştrii nu lipseşte niciodată „francezi”, „Franţa”, „interesul ţării”!

Iubesc Franţa, am învăţat singur franceza în adolescenţă ca să-i citesc în original pe Saint Exupery şi pe Prevert. Şi acum am câteva rafturi în bibliotecă cu „Livre de poche” şi „J’ai lu”. Doamne, ce puneau în cerneala aia tipografică de mirosea aşa, sau în legătorie, inconfundabil, unic în lume! Ţara parfumurilor! Apoi viaţa m-a dus şi pe teritoriul hexagonului. Am dreptul să spun că îi ştiu şi îi iubesc pe francezi, doar am mâncat acolo, la ei acasă, peste o tonă de brânzeturi. Ştiţi butada, nu? Dacă nu, v-o spun eu: La sfârşitul dezastrului de la Waterloo, un general francez vine la împărat şi îi spune: „Sire, suntem înfrânţi, Franţa este pierdută!” La care micul om cu o umbră gigantică, Napoleon, a răspuns: „Haide-haide, o ţară care are patru sute de feluri de brânzeturi nu este pierdută niciodată!”

Vive la République! Vive la France! Care Franță? Trebuie să fiți de acord cu mine, domniile voastre, că nu iubim un loc geografic, ci un anumit timp, o felie spațio-temporală din viața noastră. Pentru mine, Franța în perioada anilor 1969-1970. De Gaulle, Citroen DS, Moulin Rouge, experiența și învățătura de la ”Le Figaro”, prietenii mei de acolo și de atunci, tineri, frumoși, educați și inteligenți și discuțiile interminabile din cafenelele din Cartierul Latin. Poveștile foștilor luptătorilor pentru Algeria din Armata Secretă, OAS, la un petit blanc. Louvre. Legiunea Străină. Interminabilele explorări în căutarea cărților vechi. Și o iubire, pierdută apoi. O cântăreața frumoasă și blondă, de seama mea. Pe atunci toată lumea la Paris îmi spunea Bernard, o confuzie cu un legionar. Blonda mi-a dedicat o melodie, mai târziu, nu m-a uitat. Așa îmi spunea și prietenul meu, Chris de Margerie, care era cu un an mai mic ca mine. Pe atunci, în tinerețe, anii contau! Acum… trec anii la lunile, lunile ca săptămânile, săptămânile ca zilele, zilele ca orele…

În Irak este, de asemenea, Ziua Republicii. Când spun „Irak” mă doare inima. Îi ştiu bine pe mândrii arabi, am fost oaspetele lor mult timp, cam un an de zile. Cred că îi urmăreşte blestemul Babilonului! Un irakian mi-a spus o glumă cam sinistră. Irakienii au plătit un moment de nebunie naţională… Se spune că în seara zilei de 11 septembrie 2001 tot Bagdadul sărbătoarea, cu focuri de artificii şi trasoare. Dar, într-un birou fără colţuri, un personaj atotputernic, văzând prin sateliţii lui sărbătoarea populară a şoptit ca pentru el: „Vreţi artificii şi trasoare? Lasă că vă dau eu!”. Şi le-a dat!

NATO va folosi defilarea militară a francezilor ca să-și arate mușchii și oferta de arme pentru țările beligerante, sau în prima linie. Cehii vor defila și ei pe Champs Elysee, mi-a spus prietenul meu din Praga. Probabil și alți membrii NATO. O să urmăresc cu atenție defilarea militară franțuzească, este un indice important pentru războiul din Ucraina.

Pe 14 iulie ar fi fost ziua de naştere a unui mare actor francez de origine italiană, Lino Ventura, născut de ziua Republicii. Complexă personalitate, cu o viaţă deosebită, un om care a făcut mult bine, cu toate că avea un aspect de „dur”! Un dur cu o inimă de aur. A jucat într-un film care m-a impresionat extrem de puternic în adolescenţă, în 1967, „Les Aventuriers” împreună cu Alain Delon şi frumoasa canadiana Joanna Shimkus, soţia de mai târziu (a doua) a lui Sidney Poitier. Sidney Poitier, un negru pe care l-aș invita în fiecare seară la cină. Pentru cei mai tineri este vorba de filmul ”Ghici cine vine la cină?” tot din anul 1967, cu Katharine Hepburn, Spencer Tracy și Sidney Poitier. Am încercat să-mi fac viaţa după filmul acela francez, ”Aventurierii”. Dar viaţa mea, aşa cum a ieşit, bate orice film!

Filmul este alegerea ta, decizia ta, când vezi un film şi cum. Te pregăteşti, este un ritual, te foloseşti de liberul arbitru, nu stai în faţa unui ecran de tv ca o gâscă care trebuie îngrăşată cu prostii, minciuni şi vulgarităţi. În State, New York, Brooklyn, am auzit o vorbă: „Omule, televiziunea şi marijuana distrug creierul!”

Tot astăzi îl pomenim pe artistul austriac Gustav Klimt, de care v-am mai povestit. Să nu uit să comand la ”Nautilus” setul de tarot ”Golden Klimt”. Sunt multe jocuri de tarot foarte frumoase, adevărate opere de artă. Arta îți induce inspirație în interpretarea simbolurilor.

Dar, să o luăm sistematic, cu optimism și speranță, doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 14 iulie 2020

BERBEC Nu te enerva din cauza unor nimicuri, sau a unor inexactităţi de comunicare. Fii deosebit de precis în discuţii sau în negocieri. Ziua de astăzi este un prilej să recapeţi iniţiativa! Azi e ziua noutăţilor. Domeniul avantajat este cel al noului. Fii clar, precis, în discuţiile cu cei din jurul tău. Dar, o zi bună, după cum spuneam! Te-ai mai liniştit după grijile din ultimul timp… Trebuie să fii tolerant şi diplomat, să arăţi consideraţie şi spirit de cooperare, pentru ca să eviţi o mica decepţie sentimentală. In general ziua îţi este favorabilă, mai ales în afirmarea propriei personalităţi!

TAUR Îndoiala, bănuielile încep să te cuprindă. Nu asculta drăcuşorul de la urechea stângă, mai bine dă curs îngeraşului de la urechea dreaptă! Simbolic vorbind. Dar, nu mai fii aşa de posesiv! Nu e o zi uşoară. Poate unde este marţi, trei ceasuri rele, poate te-a ajuns oboseala cronică. Orice ai de făcut, ţi se pare o misiune imposibilă. Cere ajutor de la prieteni, de la cei care îţi datorează favoruri! Adesea, şi astăzi este unul dintre acele cazuri, soluţia problemei se gaseşte în analiza atentă a descrierii faptelor, aşa că analizeaza situaţia cu multă atenţie.

GEMENI Zi favorabilă schimbărilor, deciziilor cu aspect financiar, cumpărăturilor. Toate domeniile sunt favorizate, mai puţin cele care ţin de iluziile pe care ţi le faci în relaţiile sentimentale. Ataci, cum şarja cavaleria poloneză tancurile germane! Nu ai şanse, dar rămâi în istorie, în admiraţia celor din jurul tău. Dar astăzi ai noroc, stelele ţin cu tine, calul bate tancul! Conjunctura astrologică nu este foarte prielnică in abordarea unor persoane din sfera autoritaţii publice. Aşa că lasă pe mai târziu, pe săptămâna viitoare! Concentreaza-te, lasa confuzia pe alta data.

RAC O zi interesantă, dar producătoare de griji, mai ales sub aspectul veştilor, noutăţilor pe care le afli. Trebuie să-ţi verifici reperele drumului tău, în lumina schimbărilor care se anunţă! Vrei să ştergi tot trecutul din memorie. Să nu mai ai amintiri penibile. Însă, experienţa acumulată te poate feri de neplăceri. O zi bună ca să faci planuri şi să iei deciziile necesare. Uneori ai nevoie de putina solitudine. Este o perioadă perfectă să-ti iei de lucru acasa si sa te bucuri de „căldura” caminului, sau mai bine zis de aerul condiţionat. Evită imprumuturile de bani sau orice cheltuială importantă.

LEU Stai pe poziţii, alert, la pândă şi nu-ţi mai mormăi insatisfacţia. O zi activă, poate chiar prea activă pentru tine, aşa că trebuie să eviţi graba, nerăbdarea şi deciziile importante! Este greu astăzi, când ocupaţia ta principală este să-ţi vânezi coada, adică să pierzi timpul! Aşteaptă să treacă ziua, pândeşte prelung şi când programul e gata, sari direct în pat! O zi mai dificilă în care este bine să vorbeşti mai puţin şi să asculţi mai mult. Poţi afla o mulţime de noutaţi care iţi vor fi de folos. Astăzi trebuie sa stai linistit si sa astepti ca ziua sa treacă.

FECIOARĂ Dimineaţă dinamică, cu multă activitate, în care se pot aborda vechi dorinţe şi idei nefinalizate. Trebui să-ţi temperezi emoţiile, pentru că eşti într-o perioadă de hipersensibilitate! Te revolţi şi te întrebi cum de ţi se întâmplă numai ţie? Mici necazuri care îţi distrug buna dispoziţie! Dar oare, merită? Lasă nimicurile şi concentrează-te pe interesele tale strategice! Vremea în schimbare iţi dă nelinişti care nu sunt ale tale. Nu rata ocaziile din cauza comodităţii sau a prudenţei caracteristice zodiei. Eşti avantajat dacă cauţi să ieşi în evidenţă la locul tău de muncă.

BALANŢĂ Noi idei par să se contureze în cercul rudelor de sânge. Prietenii, familia, rudele sunt domenii avantajate de stele. Poţi folosi prilejul, ca să petreci o seară plăcută în compania lor! Ai descoperit nişte magazine ale producătorilor şi faci ceva economie evitând supermarketurile. Sinceritatea şi spontaneitatea ta cuceresc imediat, doar ai tot interesul să fi plăcut de colegii de la serviciu sau de prietenii de vacanţă. Zâmbeşte şi morile zeilor vor măcina din nou pentru tine! Nu e greu!

SCORPION Poţi folosi această zi ca să-ţi faci un bilanţ al lucrurilor pe care le ai de făcut, planuri pentru vacanţă şi nu numai! Vrei să dai maximum de randament, să faci lucrurile aşa cum vrei tu! Cauţi un locşor umbros şi climatizat, unde să te ascunzi şi să aibă şi acoperire net gratis! Dacă eşti în vacanţă lucrurile sunt uşoare, dar dacă ai rămas la serviciu, atunci e chiar dificil! De ce iti este frica de aceea nu scapi! Cu un Mercur bine aspectat, ar trebui ca astazi să ţi se pară o perioadă de vacanţă veselă. Lucrurile sunt foarte clare şi simple dacă doreşti să te simţi bine, astăzi!

SĂGETĂTOR Astăzi Soarele nu îţi este favorabil, aşa că, preventiv, evită expunera prelungită. Dar nici nu renunţa total, pentru că, se pare, radiaţia solară provoacă apariţia importantei vitamine „D”. Trebuie să ai încredere în promisiuni, dar nu să te implici total. Este relativ greu, dar nu imposibil. Horoscopul iţi arată că astăzi nu trebuie să incepi nimic nou, mai ales in domeniul serviciului, sau să faci cheltuieli exagerate. Pe de altă parte este bine să foloseşti cât mai multe ocazii şi să te relaxezi. Pe total: o zi obişnuită care trece repede!

CAPRICORN Cine se trezeşte foarte de dimineaţa îi este foarte somn! Aceasta este toată filozofia şi ar fi bine să-ţi cruţi forţele, să lucrezi secvenţial, planificat, fără să te aglomerezi prea mult. Evenimente în anturaj şi veşti plăcute de departe, de la prieteni aflaţi în vacanţă. În registrul interesant. Informaţiile au venit la timp pentru ca să-ţi refaci planurile de concediu! Necazurile au încetat, norocul îţi surâde din nou, eşti în pragul unui nou început. Te simţi bine şi zâmbeşti tot timpul. Promovează propriile interese, bazându-te pe prietenii vechi. Astazi eşti plin de energie – energia de care ai atâta nevoie!

VĂRSĂTOR O parte dintre nativi trebuie să dea dovadă de diplomaţie, ca să evite conflicte inutile, probabil, pe plajă, sau la serviciu. Se poate să ai de mediat între două persoane din jurul tău! Ai toane, se spune în şoaptă în jurul tău. Poate unde nu eşti foarte sigur de ceea ce faci? Trebuie să dai mai multă consistenţă intereselor tale strategice şi să fii mai consecvent! Ziua este dedicată in special lucrarilor urgente in care vei risipi multă energie. Stelele favorizează o seara relaxantă şi odihnitoare. Ai nevoie de ceva mai multă stabilitate!

PEŞTI Evenimente în desfăşurare şi veşti plăcute de departe, de la prieteni aflaţi în vacanţă. În registrul mediu spre interesant. Nimic foarte important pentru tine nu pare că se întâmplă astăzi! Astăzi eşti generos şi mai mult decât atât, o faci cu artă şi eleganţă. Aşa îşi aduc aminte oamenii de tine, iar binele făcut îţi aduce bine înzecit. Mai ales în sufletul tău bun! „Festina lente”, grăbeşte-te încet, sau graba strică treaba. Totuși, o zi plină de satisfacţii pentru tine!