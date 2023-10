Horoscopul lui Dom’ Profesor – 13 octombrie 2023. Planete retrograde. Dosarul ”Zodiac”

13 octombrie

Pe 13 octombrie s-au născut Yves Montand, Margaret Thatcher, Nana Mouskouri, Alexandru Andrieş, G.M. Zamfirescu.

În calendarul creştin ortodox este Aducerea moaştelor Sf. Ap. Andrei la Iaşi. Sfinţii: Carp, Papil, Agatodor, Agatonica şi Florentie. Nimic în “Kalendar”!

Astăzi îl pomenim pe francezul Yves Montand. L-am întâlnit, o singură dată, la Paris, prin anii 70’. Un tip înalt şi încântător, cu nas mare de francez şi cu gesturi de gal sută la sută. Cel mai francez dintre francezi, cel care a sedus-o pe Marilyn Monroe (gurile rele zic că nici nu era prea greu) era, însă… italian!

Yves Montand a fost implicat în marea politică discretă. Iacobin şi mason de grad înalt în Marele Orient, a făcut şi a desfăcut multe. L-a sprijinit pe generalul De Gaulle şi apoi pe Mitterand. Gurile rele spun că aşa cum Frank Sinatra a fost “The Godfather” la Hollywood, nimic nu mişca în arta, actoria franceză, fără binecuvîntarea lui Yves Montand, “Le Parrain”!

Pentru mine rămâne actorul cuceritor din “Le salaire de la peur”” un film de artă, alb-negru, din 1953, şi apoi marele “Z” din 1969 sub regia ilustrului Costa Gavras. Şi şarmantul şansonetist, “Sous le ciel de Paris”!

Acum, cu voia domniilor voastre, mă duc să văd unul, două, filme de artă, europene, poate un film alb-negru cu Jean Gabin, poate un film rusesc de al lui Andrei Arsenevici Tarkovski, sau Nikita Sergheevici Mihalkov, sau de ce nu, un film semnat de Antonioni sau să mă uit la o piesă de teatru cu Laurence Olivier, din integrala celebrului britanic. Sau, mai bine, să revăd filmul prietenilor tatălui meu, Liviu Ciulei şi Lazăr Vrabie, care erau nelipsiţi de la noi acasă, filmul “Valurile Dunării”.

Apoi o să mai studiez odată cartea Orianei Falaci “Furia şi Mândria”. Am pregătit creioane colorate, bine ascuţite, ca să subliniez rândurile care mă interesează.

Vă promiteam că o să discutăm puțin despre planetele retrograde. Nici nu se putea să aleg o zi mai bună, vineri, 13! Despre această superstiție europeană și americană am mai discutat și altă dată. Dacă nu știați, teama de vineri, 13, are și o denumire științifică se cheamă ”paraskevidekatriaphobia” cred că din grecește.

Este o superstiție, îmi spun eu, cu mult curaj. Totuși statistica arată că vineri 13, au avut loc, în istorie cu 31,2% mai multe evenimente negative decât în oricare dintre celelate zile ale săptămânii. Carl Gustav Jung a studiat și acest aspect, nu numai astrologia și a găsit o suspectă înclinație a psihicului uman să facă ca profețiile negative să se împlinească. Paranoia bine temperată a fiecăruia dintre noi? Bună întrebare !

Dar să revenim la subiect: planetele retrograde. În primul rând să vă anunț că acum sunt numai patru planete retrograde: Jupiter, Saturn, Neptun și Uranus.

În Universul local, pe aici și până la vreun miliard de ani lumină în jur, preț de multe galaxii, cât am putut noi, oamenii, să cuprindem, domnește mișcarea în sensul acelor de ceasornic. Este o mișcare pozitivă, de înaintare, de expansiune. Cu excepții mici, foarte mici, toate corpurile cerești se mișcă în sensul acelor de ceasornic. Și în Sistemul Solar este la fel. Totuși oamenii, poate de zeci de mii de ani, au observat că stelele care nu clipesc, planetele, uneori stau, una, sau câteva nopți nemișcate pe cer, apoi o pornesc înapoi, invers.

Este un fenomen de mecanică cerească datorat orbitelor concentrice ale planetelor și ale timpului diferit în care planetele efectuează o revoluție.

În astrologie se spune că planetele devin ”retrograde”. Corect ar fi să se spună că au o ”mișcare aparentă retrogradă”. Iar timpul în care parcă stau nemișcate, planetele se spune că sunt în ”stație”. În tabelele de efemeride mișcarea retrogradă a unei planete este notată cu R, iar revenirea la mișcarea directă, cu D. Numai Soarele și Luna nu au mișcare retrogradă.

Studiind mișcările retrograde ale planetelor astrologii din secolul al II-lea înainte de Hristos au ajuns la concluzia că Pământul se învârtește în jurul Soarelui. Ei știau din secolul IV, înainte de Hristos, că Pământul este rotund, o imensă sferă. Dar prostimea nu i-a crezut, mai mult i-a invinuit de blasfemie și erezie, așa că astrologii au tăcut din gură și s-au retras în observatoarele lor, în turnurile de fildeș.

Dar, știau și mărturie sunt ”Ierarhiile Cerești” lucrare monumentală, parțial pierdută, scrisă de marele matematician (”mathematicus” în acele timpuri însemna astrolog) Hipparchus din Niceea, în secolul II înainte de Hristos.

Faptul că o planetă este retrogradă nu este așa de rar, ba din contră. Iată:

Pluton este în mișcare retrogradă o jumătate de an, dintr-un an întreg. Neptun și Uranus sunt în mișcare retrogradă patru-cinci luni pe an. Saturn și Jupiter retrogradează în jur de patru luni pe an. Marte este în mișcare retrogradă circa două luni, odată la doi ani, iar Venus cam 40 de zile la un an și jumătate. Mercur retrogradează cam de trei-patru ori pe an cu perioade cuprinse între 19 și 23 de zile.

Dar ce înseamnă acest lucru? Eu o să vă spun ceea ce știu, în interpretarea astrologiei creștine, clasice științifice, teoria ciclurilor și a conjuncțiilor Saturn-Jupiter, adică zodiac tropic, case egale, cheile papei Urban. Ei bine, bunul papă Urban a lăsat cui trebuie 999 de fraze, sintagme, paragrafe, care constituie ”Corpus Astrologicus”. 777 paragrafe sunt pentru horoscopul nativ și 222 pentru prognoze. Sunt cam o mie două sute de pagini, scrise la un rând. Vă dați seama că nu o să mă apuc să public unul dintre cele mai bine păzite secrete ale Vaticanului, dar pot să amintesc că bunul papă Urban era de părere că mișcarea retrogradă micșorează forța planetei respective și aduce în prim plan trecutul, amintirile, probleme din trecut. Asta-i tot, nu moare nimeni!

Acum am treabă, nu glumă, am primit de la un fin al meu o problemă de nota zece. El lucrează la un mare cotidian din Washington, de la el mai am unele informații hush-hush și îmi cere și el o părere, o analiză. Directorul lui și cu doi mari editori au hotărât să dezgroape ”Zodiac File”. Fabulos subiect, mulți mari jurnaliști celebri și-au rupt maxilarele în această nucă prea tare. Întrebarea pe care mi-o pune redația cotidianului în multe sute de mii de exemplare, este dacă misteriosul criminal în serie, ”Zodiac” a fost un astrolog și de ce folosea simbolurile astrologice, ca un cod și ce însemnau. Zodiac nu a fost prins niciodată, probabil că a murit de bătrânețe. Am eu bănuielile mele, am studiat problema acum, iată, multe zeci de ani, dar nu aveam materialul documentar detaliat primit, prin curier, din State. Haide să vedem!

Dacă o să primesc permisiunea o să vă fac părtași și pe domniile voastre de investigația Zodiac, deocamdată exclusivitatea este a redacției din Washington, dar lucrurile se schimbă, pentru că, mereu, mâine, este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor – 13 octombrie 2023

BERBEC Ai nevoie de linişte ca să poţi lua o decizie, dar persoane vocale şi egoiste din anturaj te deranjează. Poate să fie şi un animăluţ răsfăţat peste poate. Concentrează-te şi zâmbeşte cu calm! Ideile noi, chiar îndrăzneţe, sunt privite favorabil de stele. Poate fi vorba, poate, repet, de un proiect profesional ambiţios. Tu alegi, stelele arată! Şi domeniul sentimental e favorizat Eşti mereu surprins de cât de rapid poate să treacă timpul. În activitatea proprie întâlneşti oarecare opoziţie, vezi să nu fie propria oboseală.

TAUR Uranus și Jupiter, ambele retrograde, în zodie. Dar poţi să ai, totuşi, o zi complicată. Nu lua hotărâri financiare, nu împrumuta şi nu lua cu împrumut bani şi obiecte. Pot să iasă încurcături, mai târziu! Primeşti nişte veşti contradictorii, mai aşteptă până se limpezesc apele. Da, dar astăzi poţi să ai şi o veste bună pe care o aşteptai şi o seară relaxantă şi plăcută, poate la un spectacol. Trebuie neapărat să analizezi evenimentele din ultimul timp, să tragi concluziile care se impun şi sa iei imediat măsurile necesare

GEMENI Sunt multe emoţii, tensiuni şi frustrări în jurul tău. Nu te lăsa şi tu cuprins de nelinişte. Eşti destul de neliniştit din naştere! Astăzi nu te repezi, mai ales nu da sfaturi ironice. Prea multă „activitate” sedentară, în faţa monitorului, te oboseşte şi îţi ruinează vederea. Fă pauze scurte, uită-te pe fereastră, departe, cât mai departe. Acolo unde îţi sunt gândurile!

RAC Configuraţia e bună în domeniul sentimental. Nu te lăsa purtat de capriciile celor din jur, mai ales de ale copiilor. Fii bun, blând, dar ferm! Unele persoane au probleme cu discernământul! Ai tendinţa, de altfel naturală la majoritatea nativilor din zodia Racului, să te ascunzi în exoscheletul tău, să faci doi paşi înapoi şi apoi un pas înainte – dansul la modă de şase mii de ani al Racului. Trebuie sa ieşi din acest clişeu zodiacal şi să accepţi faptul că cea mai bună apărare este ofensiva.

LEU Cine se trezeşte de dimineaţa, aceluia îi e foarte somn şi cască tot impul. Aceasta este toată filozofia şi ar fi bine să-ţi dozezi forţele în acestă zi de 13, vineri pentru că ai multe de făcut! Te preocupă, te obsedează banii şi parvenirea. Cu mai multă obiectivitate, profesionalism şi echilibru interior vei gasi calea. Pe de alta parte nu lua în serios toate bârfele şi intrigile făcute parcă special să-ţi amărască viaţa. Trebuie să convingi şi păstrarea calmului şi o atitudine civilizată sunt cheia reuşitei tale.

FECIOARĂ Îţi este cerută părerea. Se poate să fie vorba despre munca ta. Nu bate la cap colegii şi nu tăia firul în patru, mai ales nu te pierde în detalii, spune-le, concis, despre ce este vorba. Hărnicia, curăţenia şi geniul detaliului sunt calităţile tale incontestabile, dar niciodată nu eşti suficient de abil social, nu speculezi oportunităţile. Poate că astăzi şi în perioada următoare, poate în weekend, poţi să faci o alianţă cu un Geamăn speculant şi tare în gură, sau cu un Scorpion veninos şi răzbunător. Ai o perioadă interesantă, vorba înţeleptului chinez, poţi profita de ea, dacă poţi!

BALANŢĂ Tot ceea ce începi astăzi este avantajat de conjunctura astrologică. Aspectele favorizează în special domeniile legate de casă dar, mai ales, de preferinţele tale, de modul tău de viaţă. O zi de marţi liniştită, poate toată ziua, chiar dacă este vineri, 13, pentru majoritatea nativilor. Poţi ameliora confortul vieţii zilnice, fără să faci eforturi mari! Conjunctură favorabilă în carieră.

SCORPION Nu tot ce este mai nou este şi mai bun! Astăzi nu trebuie să începi nimic nou, chiar dacă stelele spun că, în general, ai noroc. Cineva din jur, poate familie, nu are o zi bună, menajează-l! În această zi de vineri, 13, ai probleme financiare şi sentimentale. Ia-le pe rând! Astăzi termină ce ai început şi ia în serios sfaturile familiei, prietenilor. Se pare că îţi vor doar binele! Mici succese care îţi lumineză astăzi sufletul. Ai mare nevoie de aceste confirmări ale valorii tale ca să-ţi întărească încrederea în forţele proprii. Nu trebuie să-ţi faci atâtea gânduri pentru orice amănunt.

SĂGETĂTOR O zi favorabilă în domeniul relaţiilor sentimentale, a cuplului, a familiei. Potenţialul tău de iscusinţă poate fi folosit pentru rezolvarea unei probleme urgente la muncă, sau acasă. Nimic foarte rău în acestă zi de 13! Atenţie la bani, unde îi pui şi cum îi cheltuieşti. Nu lua şi nu da bani cu împrumut, pentru că aşa se strică prieteniile. Banul este ochiul dracului, dacă nu-l stăpâneşti, el te conduce! Fii liniştit, totul o să fie bine. Principalul este să menţii statu quo ante.

CAPRICORN Vineri, 13, zi obositoare. Or fi cele trei ceasuri rele? După program, nu îţi ajunge timpul, fie că eşti la cumpărături, în oraş, sau acasă. Nu au intrat zilele în sac, amână tot ceea ce poţi! Evită să te enervezi din lucruri de nimic, fii constructiv în tot ce faci. Nu lua hotărâri când eşti iritat – mai bine lasă lucrurile să se rezolve singure. Nu aştepta foarte mult, mai ales de la cei cu care te întâlneşti astăzi. Nu promite, la rândul tău, mai nimic!

VĂRSĂTOR Aspecte favorabile legate de domeniul emoţional, sentimental. O posibilă surpriză plăcută, poate o întâlnire neaşteptată cu o persoană mai deosebită. Incearcă să-i obţii prietenia! Cei din jurul tău, prietenii, rudele, familia sunt cei mai buni aliaţi. Astăzi te pot sfătui să iei deciziile bune pentru interesele tale. Sigur, dacă nu intersectează interesele lor! Evită să te implici în orice activitate legată de autorităţi, mai ales dacă este vorba de autorităţile locale.

PEŞTI Astăzi, norocul este de partea ta. Poţi să rezolvi în mod convenabil câte ceva din grijile tale. Poate e vorba despre aprovizionarea pentru iarnă, sau pregătirile pentru sezonul foarte rece. Preferi să fii pragmatic, să trăieşti în prezent, fără planuri de viitor. Cel puţin astăzi, marţi, 13, este cea mai bună strategie. Nu te îngriji de ziua de mâine, ea se va îngriji de ale ei! Atenţie la vremea schimbătoare când frigul te poate cuprinde când Soarele zâmbeşte cu dinţi! Poţi să te duci la cumpărături, sigur, este o activitate plăcută, dar programează exact ceea ce vrei să achiziţionezi.