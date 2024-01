Horoscopul lui Dom’ Profesor – 12 ianuarie 2024.  Raportul Comitetului PARA

12 ianuarie

Pe 12 ianuarie s-au născut Jack London, Joseph Joffre, Haruki Murakami, Herman Göring, John Winthrop, Edmund Burke, Per Gessle, Rodica Tapalagă, Aurel Storin, Laurenţiu Profeta.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfintele Tatiana şi Eutasia.

Nimic în „Kalendar”.

„Pot exista lucruri oculte, fiinţe şi fenomene, dar pe lîngă acestea pare a fi ceva de natura unei politici oculte care acţionează pentru a înlătura suspiciunile umane şi furnizează explicaţii care ori sunt destul de bune pentru a satisface curiozitatea ori îndreaptă cercetările pe drumuri greşite” – arăta cunoscutul scriitor Charles Fort prin anii ’20 .

În ultimul secol, secolul XX, al ştiinţei şi al tehnologiei, milioane de persoane au fost confruntate cu diferite fenomene paranormale. Subiecții vorbesc de super-civilizaţii, de gigantice nave intergalactice, de străini de pe alte planete. Acum cîteva sute de ani se discuta despre demoni, spirite, vrăjitoare şi magie. Este vorba, oare, despre aceeaşi realitate explicată în raport cu nivelul tehnologic ?

Începutul mileniului trei este şi prilejul unor clasificări, statistici şi concluzii. Astfel, ”Comitetul de la Bruxelles pentru studiul fenomenelor paranormale”, faimosul Comité PARA, cum i se spune, a publicat, la începutul anului, Raportul său pentru secolul XX. Revizuit din anul 2018 și adăugat și cu primele două decenii din secolul XXI. Rezultă că aproape trei milioane de persoane au semnalat în secolul trecut, un fenomen paranormal – OZN, fantome, Yeti, creaturi nocturne, vampiri, ectoplasme, elfi, telekinezie, dispariţii şi apariţii, telepatie, dedublări, reîncarnări, teleportări, etc.etc.

Comitetul PARA ia în consideraţie numai episoadele verificabile, sau colective; se pare că numărul fenomenelor paranormale în care a fost implicată o singură persoană, care nu a avut la îndemână un aparat foto, sau o videocameră este de ordinul a zece milioane, numai în în secolul XX. Aceste date au fost clasificate şi catalogate. Astfel, dintre cei care au raportat fenomene paranormale 67,6% sunt tineri sub 35 de ani, 24,3% sunt adulţi între 35 şi 65 de ani şi numai 1,3% aparţin vîrstei a treia; 6,8% nu şi-au precizat vîrsta.

62% sunt întîlniri de diferite grade cu OZN, 9% sunt apariţii ale lui Yeti, diferiţi monştri sau creaturi ale nopţii, 15% constituie fenomenele cu substrat religios şi 14% nu au fost clasificate, fiind fenomene mixte de genul: „Soarele a venit astă noapte şi mi-a cântat!”. (vezi filmul ”Întâlnire de gradul trei”. Pe Pământ există, se pare, 336 de castele sau locuri bântuite de fantome şi un număr catalogat de 56 de strigoi, fantome celebre care apar la date fixe.

În secolul XX, spiritismul a fost într-un regres considerabil faţă de secolul XIX cu circa 78%. În mod oficial s-au înregistrat în secolul ştiinţei 244 769 de vrăjitoare, magicieni şi diferiţi sfinţi sau diferiţi trimişi pe Pământ. Până în prezent s-a anunţat Sfârşitul Lumii de 396 de ori. În secolul trecut s-au înregistrat oficial 26 de religii satanice. Tot în secolul XX au existat un număr de 176 de persoane cu calităţi paranormale (mutanţi) atestate şi verificate ştiinţific, în condiţii de laborator – fără a se putea formula o explicaţie convenabilă pentru abilitățile lor, uneori uimitoare.

Calitativ, studiul este descurajant pentru cine aşteaptă spectaculosul, scandalul cu orice preţ. Se pare că 89% dintre fenumenele paranormale nu sunt fenomene neobişnuite – fiind vorba de manifestări naturale sau de starea vicioasă a observatorilor. „Nebunia gotică anglo-saxonă” de care se plîngea marele Shakespeare este vinovată, în mare măsură, de numărul impresionant de fenomene paranormale raportate în SUA şi Anglia. Studiul insistă asupra faptului că nu se pune în discuţie existenţa fenomenelor paranormale, ci obiectivitatea observatorilor umani.

De fapt nici unul dintre aceste fenomene sociale de masă nu au făcut obiectul studiului unor specialişti neutri şi competenţi, spune Comitetul PARA. Numai în anul 1939 un grup de sociologi şi psihologi de la Princetown au făcut un studiu al panicii produse de faimoasa transmisie radio, de Halloween, a lui Orson Welles a „Invaziei din Marte”.

Studiul are aproape trei mii de pagini, o mulțime de anexe, grafice și tabele. O lucrare științifică care demonstrează statistic că umanitatea nu s-a schimbat, spiritual, prea mult din neolitic și până în ziua de astăzi. Probabil că este vorba de o constantă a umanității, se subînțelege că spiritul, sufletul, este constant, nu orice, oricum și oricând evoluează!

Acum vă rog să mă scuzați, am foarte mult de lucru, m-am apucat, ca și Hefaistos, zeul îndemânatec, dar șchiop, de mai multe lucruri în același timp. Dar, dacă le termin, o să fie bine! În orice caz muzica lui TSFH, muzica simfonică a secolului XXI, îmi dă energie și inspirație, dar doar primele albume, cele instrumentale, ultimile sunt departe de începuturi. Compromisuri făcute comercialului și gustului îndoielnic al mulțimii, iar culmea ridicolului este că corul care cânta cu putere și convingere în limba latină a fost înlocuit cu câte o fată cu vocea mică și îndoielnică, de obicei acoperită de orchestra învolburată. Decadență…

Apoi o să stau la sfat cu elfii, gnomii și hobbiții. Se întâmplă lucruri și ei știu ce și cum. Lucruri și fapte care vi se ascund. Dar, din pădurea Rumi Davei și a Castrului Fulmen se vede mult mai bine, decât de pe malurile Dâmboviței… La revedere, zodiilor, ne întâlnim mâine, dacă o vrea bunul Dumnezeu!

Horoscopul lui Dom’ Profesor – 12 ianuarie 2023

BERBEC O zi ceva mai liniştită, cu toate că îţi desfăşori activitatea într-un mediu concurenţial, iar colegii tăi nu sunt nişte mieluşei, mai curând niște crocodili! Dar azi nu apare nicio ameninţare care să te pună în gardă! Lasă ambiţiile şi vanitatea de o parte şi bucură-te de primavară. Perioada zilei de azi este pentru cei născuţi sub semnul Berbecului o perioadă bună ca sa admire natura, adică natura umana. O mică supărare dar pe total perioada – îţi este favorabilă. Vorbe şi bârfe, dar nu trebuie să le dai nicio importanţă.

Nu lua decizii pe termen lung, mai ales în ceea ce priveşte banii. Astăzi este ziua în care trebuie să dai dovadă de exactitate şi precizie, altfel vei avea de pierdut. Trebuie, de asemenea, să fii foarte clar în exprimarea sentimentelor. Nu trebuie să vorbeşti mult. Pregăteşte din timp ce ai de spus, fă-ţi stereotipuri de exprimare şi repetă de mai multe ori ceea ce este într-adevăr important pentru tine. Așa nu poţi să greşeşti.

TAUR Încerci o senzaţie de umilinţă şi revoltă, în acelaşi timp. Munceşti ca un bou, pardon, ca un taur şi nimeni nu îţi spune o vorbă bună! Astăzi poţi vedea că lucrurile nu stau chiar aşa, că lumea ţine la tine! Dedică ziua celor dragi, familiei, prietenilor sau partenerilor apropiaţi. Căldura sufletească şi investiţiile spirituale făcute astăzi vor aduce dividente plăcute în viitor.

Astepti un calator, sau călătoresti. Nu este o zi în care sa faci schimbari esentiale. Din trecutul tau apare o situatie uitata, dar pe care poti sa o rezolvi rapid cu ajutorul anturajului, prietenilor, familiei. Nu te baga in sufletul si problemele altora. Ofera-ti ajutorul numai daca este cerut cu insistenta. Pentru un timp este bine sa păstrezi judecăţile de valoare si sentinţele pentru uzul propriu.

GEMENI Trebuie să dai dovadă de tact şi diplomaţie în relaţiile cu cei apropiaţi. Lăsă lucrurile să se aşeze singure şi nu interveni în niciun fel. Domeniul emoţional este astăzi bine aspectat. Supravegheză ce mănînci. Evită enervarea înainte de masă. Relaxează-te înainte să adormi şi gîndeşte-te la lucruri plăcute – aşa te poți odihni complet. O perioada buna, pe care o meriti. Eşti rapid, ai imaginaţie şi darul vorbelor, deci ai certe calitati pe care perioada aceasta de timp le poate pune in valoare.

Daca cauti ceva de lucru, sau ceva mai bun, atunci ai toate sansele sa gasesti incepând de astăzi. Proiectele începute în această perioadă pot aduce rezultate bune. Totuşi este bine să ceri un sfat competent, mai ales dacă doreşti să cumperi echipamente pentru menaj. Seara este mai putin prielnică, dar cu moderaţie, mai ales la cheltuieli, vei evita neplăcerile. O nouă relaţie de dragoste sau reprinderea unei legături mai vechi, pentru un procent oarecare din zodie.

RAC Cooperează mai strâns cu partenerii şi spune-le exact şi precis ce aştepţi de la ei. Problema este cea a statului social. De fapt, nu vrei sa recunoști că lipsa banilor te face mizantrop. Zodia îţi este favorabilă: câştiguri neaşteptate şi favoruri din partea sexului opus. Zilua de 12 ianuarie pare că, pe total, este favorabila. Succese minore în carieră sau în familie. Cu toate că un mic incident întunecă imaginea generală, astrele îţi sunt favorabile. Ceva legat de un aspect legal, de jurisprudenţă. Deocamdată aspectul este neutru şi nu te afectează în nici un mod. Cooperează mai strâns cu partenerii, fie de afaceri, fie de amor şi spune-le exact şi precis ce aştepţi de la ei, cu un zâmbet şi dulce, dulce ca o prăjiturică din Orient.

LEU Supraveghează-ţi sănătatea şi în special alimentaţia. Mâncarea naturală, nemodificată genetic, fructele, mierea si ceaiurile din planete iţi refac vitalitatea, sau cel puţin aşa se spune! Astăzi poate fi o periodă de realizări şi acumulări. O serie de evenimente te vor obliga la o analiză aprofundată. Noi prietenii sau relaţii pot face perioada interesantă. Nu trebuie să neglijezi propriul confort nervos – o activitate prea tumultoasă face să nu obţineţi rezultatul dorit şi vei pierde încrederea subalternilor sau a micului grup pe care-l conduci. Pentru că cei din zodia leului trebuie neapărat să conducă ceva sau pe cineva… mai bine s-ar concentra pe conducerea propriei vieți – destinul este format de suma alegerilor și deciziilor!

FECIOARĂ Domeniul sentimental este avantajat de stele, aşa că zâmbeşte şi poartă-te frumos cu colegii de serviciu şi cu cei de acasă! Dimineaţa nu uita că hărnicia este una dintre calităţile tale. Realizări mici, însă pline de bucurii. Astazi te poți simţi foarte bine citind o carte, sau vizionând un film bun. Poţi face ceva cumparaturi, doar este vineri, zi tradiţională de cumpărături – vei întâlni o persoană interesantă din trecutul nu prea îndepărtat. Este o perioadă foarte prielnică studiului şi creaţiei. Fă-ti stereotipuri de exprimare şi de comportament! Ştii că eşti harnic, curat şi minuţios, dar nu eşti spontan!

BALANŢĂ Conjunctura astrologică te favorizeză în domeniul financiar-bancar. Dacă ai o problemă cu băncile, astăzi este ziua în care ai noroc, insistenţa ta poate avea şanse bune de câştig. Păstrează-ţi calmul în discuţiile cu colegii, partenerii sau cu cei din familie. Fii la obiect în ceea ce afirmi. Evita divagaţiile şi comparaţiile care nu fac decât să te încurce. Este bine să dai dovadă de prudenţă la tot ceea ce înseamnă uniune, asociaţie, adunare. De asemenea, supraveghează-ţi regimul alimentar. Posibile schimbări şi veşti plăcute. O perioadă indicată pentru studiu şi activitate laborioasă. Noi prietenii, sau relaţii vor face perioada zilei de astăzi, mai precis pe seară, interesantă.

SCORPION Evită izbucnirile sentimentale şi instabilitatea emoţională şi amână orice nu îţi face plăcere. Ascultă cu atenţie, oportunităţile abundă. Primeşti o veste care îţi confirmă o bănuială. Posibile mici dureri de cap, la propriu şi la figurat pe fondul unui Marte complex aspectat. Este indicat să amâni deciziile importante pe mai târziu. După program este o perioadă de relaxare, doar este vineri, ziua lui Venus, tratamentelor sofisticate cosmetice sau de întreţinere, vizitelor la prieteni credinciosi sau la mătuşi bogate. A doua parte a zilei este favorabilă vizitelor, prieteniilor, corespondenţei, plimbărilor, sporturilor de intreţinere. Seara poate fi foarte romantică dacă reuşeşti să te relaxezi.

SĂGETĂTOR Nu promite nimic, nimănui. Astăzi este ziua în care trebuie să dai dovadă de exactitate în comunicare, altfel poți avea de pierdut. Trebuie, de asemenea, să fii foarte clar în exprimarea sentimentelor. Astazi investeşte în relaţii de afaceri şi în dragoste. Magnetismul personal este în creştere. O persoană influentă, Leu sau Scorpion, te va ajuta, sau mai curând poate să te ajute. Este o perioadă bună ca să începi proiecte noi, să legi noi prietenii. O veste bună şi una mai puţin bună, dar din fericire veştile nu sunt legate între ele. Nu te lăsa dus de nas de intrigi şi bârfe! Nu te lăsa impresionat de ceea ce se discută, de criză şi de dezastre anunţate. Sunt doar strategii de marketing. Cineva, vrea să-ţi vânda ceva!

CAPRICORN Orele dimineţii sunt bune pentru decizii inspirate sau întâlniri importante. Domeniul sentimental este bine aspectat în a doua parte a zilei. Mare atenţie dacă călătoreşti, sau eşti pe drum. Luptă impotriva raului, sub orice forma. Spiritul tau cutezator dar utopic tânjeste după o cruciada. Gândeşte de bine, vorbeşte de bine, fă fapte bune! Până la urma, virtual, sau chiar real, o sa adopţi o pisicuţă rătăcita, dar la scara cosmica este o victorie mai mare decat cucerirea Ierusalimului, pentru că ai salvat nouă vieţi dintr-o lovitură. Semnele de apa şi de aer îţi sunt favorabile toată ziua, dar este mai bine să nu te iei în beţe cu cei născuţi sub zodii de pământ şi foc. Sanatatea este bunicica, cine oare este complet sănătos in zilele astea bolnave?

VĂRSĂTOR Perioada este favorabilă, mai puţin în adaptarea termică. Atenţie la frig, la umezeală, îmbracă-te corespunzător şi totul o să fie bine! Moderaţie în relaţiile cu Leii şi Berbecii, semne de foc. Relaxeaza-te şi încerca să nu mai porti de grijă altora, mai ales că, până la urmă, nimeni nu iti multumeste. O perioadă de timp care este propice pentru planuri de viitor. O veste bună de la prieteni sau din presă. Un incident neplăcut, sau o gafa monumentala, pot fi evitate cu prudenţă şi respectarea regulilor jocului, mai ales ale regulilor de circulaţie. Ai nevoie de mai mulţi bani şi nu ştii de unde. Problema nu se rezolvă astăzi, mai ai răbdare.

PEŞTI Frecventează anturajul, prietenii care te fac să te simţi confortabil. Mare atenţie la serviciu, se întâmplă ceva, în registrul benefic. Trebuie să fii atent ca să nu pierzi prilejul. Mai seducător decât oricând, astăzi poţi obţine multe. Evită persoanele pretenţioase, cu fiţe, gen vampiri energetici. Te sleiesc de energie şi te şi enervează. Astăzi pe lângă seducţie şi încăpăţânarea ta este la cote maxime. Nu ai ceda la părerea ta, în ruptul capului! Ca să nu-ţi rupă cineva capul, pregăteşte-ţi o ieşire onorabilă, planul “B”. Curajul tău este răsplătit astăzi. Curajul de care ai dat dovadă în trecut şi ai luat o atitudine tranşantă. Pe seară realizezi că ar trebui să-ţi mai triezi cunoştiinţele care se autointituleză prieteni. Renunţă la balastul sentimental cu proverbiala ta răceală, răceală de Peşte.