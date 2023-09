Horoscopul lui Dom’ Profesor – 11 septembrie 2023. Specii alogene invazive 

11 septembrie

Pe 11 septembrie s-au născut O. Hanry, Pierre de Ronsard, D.H. Lawrence, Carl Zeiss, Lola Falana, Gherman Titov, Ferdinand Marcos, Lev Oborin, Franz Beckenbauer, Moby, Alexa Visarion, Ion Panţuru.

În calendarul creștin-ortodox, pe 11 septembrie, sunt Sfinții Teodora din Alexandria și Eufrosin bucătarul. Nimic în ”Kalendar”.

„Evenimentul Zilei” din 11 septembrie 2001 este, poate, cel mai cunoscut eveniment din toate timpurile. Nu ne mai pierdem timpul cu rememorarea lui, sau cu fel de fel de interpretări, comentarii și teorii ale conspirației. Un sondaj Gallup a arătat că 97,23% din populaţia globului ştie ce s-a întâmplat la 9.11.2001.

Se pune, doar, o întrebare: cine şi de ce a avut interesul să difuzeze aşa de mult acest eveniment? Să ne amintim că 97% din presa internațională, după cum afirmă Rupert Murdoch, este cea isterică, anarhistă, antinațională de stânga, în mare parte controlată de musulmani.

Am primit un material de la amicii mei din controlul intern şi direcţia de comunicare prin intermediul curieratului UE. Este vorba despre o situație mai veche, pusă prima dată în discuție, acum zece ani, în anul 2013. A rămas în coadă de pește, nu s-au luat măsuri eficiente, acum se încearcă altceva și o să vedeți de ce, vă redau, pe scurt conținutul.

”Comisia Europeană a propus un nou act legislativ pentru prevenirea și gestionarea amenințării crescânde pe care o reprezintă speciile invazive, animale, insecte, peşti, păsări, etc care sunt străine de Europa. În Europa există în prezent peste 12.000 de specii alogene, care, deci, nu sunt europene. Aproximativ 15% dintre acestea sunt invazive și se află într-­o creștere rapidă. Propunerea a fost concepută ca reacție la problemele care sunt cauzate de aceste specii alogene invazive și care se manifestă pe tot mai multe planuri:

-pe plan economic: pagube în valoare de cel puțin 12 miliarde EUR sunt provocate, annual, în Europa de specii alogene invazive; este vorba de pericole pentru sănătatea umană (de exemplu, efectele potențial fatale ale viespii asiatice și ale țânțarului-tigru), daune aduse infrastructurilor (de exemplu, clădirile avariate de troscotul japonez) şi pierderi de productivitate în agricultură (de exemplu, culturile distruse de nutrii);

-pe plan ecologic: speciile alogene invazive pot să afecteze grav ecosistemele și să cauzeze dispariția unor specii necesare pentru menținerea echilibrului mediului nostru natural. Mălinul american de exemplu, perturbează grav ecosistemele forestiere, iar veverița gri câștigă teren în fața veveriței roșcate. După pierderea de habitate, speciile alogene invazive reprezintă a doua cea mai importantă cauză a pierderii biodiversității la nivel mondial;

-pe plan politic: numeroase state membre sunt nevoite deja să cheltuiască resurse considerabile pentru a face față acestei probleme, însă eforturile lor nu dau rezultate dacă abordarea este una pur națională. De exemplu, campania desfășurată în Belgia pentru eradicarea „crucii-pământului” va fi subminată dacă specia se răspândește din nou din Franța.”

Gurile rele de la Bruxelles spun, cu cinism, că propunerea a fost lăsată în așteptare, pentru că între speciile periculoase invazive nu a fost trecută și Homo Asiaticus Musulmanus. Sau, că nu era politic corect să se ia măsuri împotriva altor specii, decât cele europene.

Despre invadatorii musulmani presa nu a mai scris nimica, parcă hipnotizată de minciunile și perversitatea tipic ucrainiane. Asiaticii sunt dușmanii noștri istorici. Năvălitorii, invadatorii, jefuitorii, ucigașii. Musulmanii sunt răul pomenit în Apocalipsă, ”curva Babilon”, creaturi ale diavolului, care se ridică împotriva Ordinii lui Dumnezeu, după cum spunea Fra Vicenzo, călugărul asasinat și el de către musulmani. De o mie de ani musulmanii sunt în atac, în expansiune, cuceresc, umilesc, violează, corup, cumpără și omoară. Degeaba au încercat cruciații să-i oprească, degeaba s-a încercat cu coexistența pașnică și cu teoria convergenței.

Mea culpa, să mă iertați, am păcătuit, am fost unul dintre cei care au crezut în pace, care au dus solii de pace și au crezut că au fost acceptate. Mulți ani am bătut Orientul și nu prin bazare, ci pe la cei care contează. Vorbeam de pace, de cultură, de cooperare, de comerț. Să știți că Orientul are oameni excepționali, uneori mai erudiți, mai înțelepți și mai inteligenți decât cei din Europa, sau America. Care păreau să fie de acord cu dividendele păcii. Mai mult, le plăceau! Dar, 911 a schimbat totul!

După aceea a început să funcționeze o logică a războiului în care eu nu aveam loc. Așa că m-am retras, am mai bricolat vesel ceva marketing politic, câteva campanii electorale, am scris pe unde am putut, apoi, de mulți ani, nu mai stau să-i număr, m-am pustnicit, aici în sihăstrie. Scriu aici, la EVZ și atât. Lumea aceasta a războiului și a fricii nu este a mea!

Cel mai mare reproș pe care am să-l fac islamului este că interzice muzica, opera, opereta, literatura, dansul, teatrul, cultura, în general, altfel decât cea aprobată religios.

Cea mai mică abatere de la regulile infernale este aspru pedepsită de creaturile diavolului, spunea Fra Vicenzo. Să ne amintim de prețul de milioane de dolari pus pe capul scriitorului Salman Rushdie, de crimele îngrozitoare comise la Paris împotriva caricaturiștilor, de crimele împotriva oamenilor de rând, peste tot în Europa. De la 911 și până în prezent musulmanii au asasinat 287 de europeni și 2.245 de persoane în alte locuri din lume. Așa este felul lor. Un război în toată regula! Sursă: Interpol.

Dar nu a fost mereu așa. Doamne, îmi amintesc de mă trec fiorii, cum, acum 40 de ani, de Now Ruz, de Anul Nou iranian, la echinocțiul de primăvară, am ieșit, după obicei, la pic-nic. Acolo, în pădurea din Nordul Teheranului, au apărut actorii iranieni, cei care nu mai aveau voie să joace pe scândură. Monștrii sacri, îmbrăcați în straie de epocă. Au interpretat ”Șah-Nameh” în mijlocul pădurii, acolo nu-i găsea poliția religioasă. Spectacolul a fost de o frumusețe divină. Nimic nu l-a mai egalat de atunci, nu pot să uit cum jucau, cum recitau, de se auzea în toată pădurea, în sonora farsi pahlavi cultă, una dintre cele mai elaborate limbi din lume. Poate, ce zic, cu siguranță, la fel ca ebraica și greaca.

Tare aș vrea să pot să-mi pun din nou costumul de diplomat și să mă duc în Orient cu solii de pace și să fiu ascultat și aprobat. Uneori mă visez în compania unui rege, președinte, ministru, sau prinț. Vorbim despre pace, cooperare, comerț. Mă trezesc zâmbind. Apoi realizez că regele este mort de mult, președintele nu mai este nici el, prințul s-a pustnicit, la fel ca mine. Prezentul este o epocă a oamenilor de nimic, proști și violenți. Dar, vicleni și perverși. Uitați-vă la oamenii noștri politici. Uitați-vă la Ucraina. Pe vremuri, strămoșii mei nu le-ar fi dat nici să le țină calul, unora ca ei, nu să conducă o țară.

Mă gândeam și eu, precum Nastratin Hogea, ce s-ar întâmpla dacă toți jurnaliștii nu ar mai scrie despre și nu ar mai difuza în media oamenii politici, hai să spunem, două săptămâni. Vă răspund tot eu. Jurnaliștii și mai ales directorii de media ar deveni foarte bogați! Politicienii nu pot să fie anonimi. Ei trebuie să vă fie băgați pe gât în fiecare zi, pe orice media. Altfel, ar fi niște idioți de rând, nu VIP-uri cu voturi multe. Politicienii ar plăti oricât să redevină subiecte de media zilnică.

Dar, hai să încercăm să fim oameni, nu specii alogene, măcar o zi, poate mâine, în definitiv, așa spunem cu toții, mâine este o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor – 11 septembrie 2023

BERBEC Forța ta de caracter este întărită, precum și dorința de a te autodepăși. Traversezi ziduri de neevitat și ai toate șansele să poți reuși, în cele mai bune condiții. Știi ce înseamnă să folosești forța și nu eziți. Este aspectul tău de soliditate care inspiră încredere, colegii tăi știu foarte bine că ești un lider înnăscut și toată lumea se bazează pe tine, în toate împrejurările. Viziunea ta asupra managementului este unanimă și obții tot ce este mai bun din echipa ta.

TAUR Vrei să-ți întărești prieteniile și depui mult efort pentru a face acest lucru. Tocmai prin relansarea invitațiilor începi, această zi îți permite să propui o întâlnire, fie acasă, fie într-un loc privilegiat și prietenos. Principiile tale educaționale sunt foarte personale și știi să depășești constrângerile cu dibăcie. Îți dorești tot ce este mai bun pentru copiii tăi și îi crești în valorile pe care le consideri importante pentru ei.

GEMENI Dacă discutați subiecte importante cu persoane pe care nu le cunoașteți bine, fă-ți timp pentru a te explica clar și a-ți prezenta clar viziunea asupra lucrurilor. Comunicarea este un domeniu sensibil, Mercur este încă retrograd, lăsați-i pe toți să se exprime. Unele subiecte te irita, altele te plictisesc. Știi foarte bine cum să eviți conversațiile care te deranjează prin abaterea atenției. Astăzi, te concentrezi și îți impuni punctul de vedere. Cel puțin asta este clar pentru toată lumea.

RAC Nimic nu te atrage mai mult ca o mare adunare de prieteni sau familie. Dacă îți organizezi următorii „veri”, aștepți cu nerăbdare să-i vezi pe toți pe care nu i-ai văzut de multă vreme. In dragoste nu faci nimic pe jumatate, esti gata sa daruiesti multe si o relatie apropiata nu te sperie. Învață să-ți menții o anumită independență, un grad de libertate personală, s-ar putea să ajungi să te simți înăbușit sau constrâns.

LEU Știți să vă exprimați așteptările și dorințele într-o manieră clară și precisă. Rămâneți vigilenți pentru ca ceilalți să nu se simtă obligați să stea de pază. Puteți da dovadă de o diplomație deosebită, dacă doriți. Vrei să-ți refaci garderoba și profiti de ocazie pentru a adopta un look trendy și stilat care ți se potrivește foarte bine. Îți plac articolele de calitate, dar știi să alegi haine în toate gamele de preț.

FECIOARĂ Preocuparea ta pentru ceilalți și generozitatea ta te pot conduce la o mare candoare. Nu toată lumea este întotdeauna bine intenționată. Ai grijă să nu te implici în exces, protejează-te puțin. Pentru că știi să-ți controlezi impulsivitatea, reușești să domini situații complicate. Capacitatea ta de a te organiza și de a găsi soluțiile potrivite vine, în mare parte, din realismul tău.

BALANŢĂ O situație de familie îți provoacă ceva bătăi de cap și cauți o modalitate de a împăca „capra și varza”. Poate că este timpul să înfrunți problema mai direct, vei rezolva lucrurile odată pentru totdeauna. Ai un mare simț al ospitalității și îți place ca ceilalți să se simtă ca acasă. Întotdeauna plănuiești să ai un mic kit de bun venit în cazul în care câțiva prieteni doresc să stea cu tine o zi sau două.

SCORPION Luna nu este cea mai bună prietenă a ta, dar te împinge să accepți mici constrângeri care se vor dovedi benefice. Abilitatea ta de a-i face față cu curaj este cea care întrece toate greutățile. Îți recâștigi buna dispoziție. O aură puternică este o parte integrantă a personalității tale, știi să vorbești cu oamenii și atingi adesea punctul sensibil. Perspicacitatea ta este evidențiată astăzi, ești pozitiv în abordarea ta față de cei din jurul tău.

SĂGETĂTOR Înțelegeți și executați la fel de repede, lucrul cu domnia ta este într-adevăr ușor și plăcut, iar oamenii vă apreciază colaborarea. Daca te hotarasti sa ceri o marire de salariu sau sa evoluezi profesional, poți incerca! O mică seară cu prieteni aleși, o așteptați cu nerăbdare. Pregătiți masa, selectați cel mai bun vin al domniei tale și câteva feluri de mâncare de care toată lumea se va bucura. Știi deja că te vei distra de minune.

CAPRICORN Contrar obiceiului tău, astăzi eşti dispus să rişti. Fie că e vorba de domeniul profesional, fie de cel sentimental. Dar, pentru că te consumi mult, ai nevoie de relaxare, poate de un masaj! Problemele cu nervozitatea si nelinistea pot fi usor rezolvate dacă gândeşti pozitiv, mănânci alimente sănătoase şi te culci devreme. Profita de configuraţia cosmică favorabilă si regaseste-ti echilibrul interior si pacea sufleteasca de care ai atata nevoie!

VĂRSĂTOR Vorbeşte mai puţin şi ascultă mai mult, azi cei dragi îţi pot cere ajutorul. Eşti, din punct de vedere emoţional, sensibil. Atenţie la discuţiile în contradictoriu cu persoanele apropiate. Nu este o perioadă indicată pentru asumarea de obligaţii pe termen lung sau formarea de noi asociaţii. Dragostea este pozitiv influenţată, la fel şi charisma proprie a nativilor din zodie.

PEŞTI Vremea încă frumoasă, dar vremurile nesigure iţi dau griji si nelinişti care nu sunt ale tale. Scutura-te de ele şi regaseşte-ţi buna dispoziţie! Înca nu ai inceput să pierzi bani, dar vremea aceea nu este departe. S-ar putea să începi să arunci cu banii chiar din seara aceasta. Nu prea ai ce face ca să limitezi hemoragia financiară. Aşa este felul tău, când ai emoţii, devii cheltuitor!