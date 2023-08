Horoscopul lui Dom’ Profesor – 11 august 2023. Orfeu avea dreptate, muzica îmblânzeşte cele mai periculoase animale!

11 august

Pe 11 august s-au născut Alex Haley, Hulk Hogan, Phillippe Agostini, Peter Cushing, Teodor Mazilu, Modest Morariu.

În calendarul creştin-ortodox, pe 11 august sunt Sfinţii: Nifon, Patr. Constantinopolului, Arh. Evplu. Nimic în ”Kalendar”.

Doamnelor și domnilor, mereu, când ajungem, în timpul anului, la 11 august, vă spun o poveste, completată cu ce mai aflu înte timp. Nu știu cât este adevărată, dar este frumoasă și pilduitoare. Este despre muzică.

“Evenimentul Zilei” din 11 august a fost cel din 1942, indubitabil. Aşa spune “Book of Days”, pagina 399. Evenimentul din 11 august 1942 a fost interpretarea celei de a şaptea simfonii, în si major, a lui Dmitri Dimietrevici Şostakovici, „Leningradskaia”, cântată în piaţa centrală din Leningrad, pentru prima dată în aer liber în oraşul erou, de o mulţime pestriţă de muzicanţi de excepţie, din toate orchestrele marelui oraş, ba din tot URSS. Era război, blocada Leningradului.

Șostakovici s-a născut în Sankt Petersburg, devenit, după revoluția bolșevică, Leningrad. Compozitorul rus își iubea mult orașul natal, se spune că este splendid, eu am ratat prilejul să-l vizitez. Când nemții au ajuns aproape de oraș, Dmitri s-a prezentat la comisariat ca să primească o armă și să plece pe front. Dar a fost recunoscut. ”Tovarășe Șostakovici, arma dumneavoastră este muzica. Nu putem să vă încorporăm, nu aveți vederea bună” (Șostakovici purta niște lupe de +10)

Totuși, Șostakovici a devenit pompier voluntar. Există o fotografie cu el în pufoaică și purtând cu greu în brațe un proiectil neexplodat german. Dar nu a uitat ce i-a spus comisarul. A început să compună o muzică epică, optimistă, mobilizantă, simfonia a șaptea. Primele trei părți le-a compus la Leningrad, iar restul în refugiu, la Samara. Premiera mondială a superbei Simfonii a Șaptea în Si Major a fost la Samara, pe atunci orașul Kuibâșev, în interpretarea celebrei orchestre a Bolșoi Teatr. Apoi a fost interpretată de cea mai bună filarmonică din lume, cea din Londra și apoi la New York.

În luna mai 1942 faimosul dirijor Karl Eliasberg a vrut să interpreteze Simfonia a șaptea la Leningrad, dar, vai, din toată Orchestra Radio din Leningrad au mai răspuns la apel doar 14 muzicieni. Dar, zvonul s-a răspândit în tot URSS, susținut de comisari, care au vazut în eveniment un mod de a ridica moralul populației decimate și înfometate. Spre Leningrad au pornit interpreți din toată țara, cu arma în mâini și cu vioara la spate. S-au făcut mari eforturi pentru transportul lor.

Așa se face că pe 11 august 1942 în piața centrală din Leningrad se spune că au fost peste o mie de muzicanţi, unii îmbrăcaţi în uniformă militară şi cu puşca la spate, dar cu vioara sau tuba în mâini, alţii veniţi din cine ştie ce bunkere, sau de la fortificaţii. Nu se mai ştie cine a dirijat, istoria este ingrată uneori, probabil, cu siguranță, tot Karl Eliasberg, că nu creșteau dirijorii de geniu, peste tot! Muzicienii, slabi și palizi, aproape morţi de foame, dar cu ochii la dirijor! La semnalul baghetei dirijorului muzica s-a ridicat puternică şi triumfătoare şi a acoperit zgomotul ucigaş al frontului, aflat nu departe.

Se spune că pe linia frontului s-a făcut tăcere. Ruşii şi germanii au lăsat tancul şi mitraliera, puşca şi aruncătorul de flăcări. Toţi ascultau muzica insprată din viaţa lor, din realitatea lor, războiul, blocada Leningradului.

Peste tăcerea acoperită doar de muzica inspirată, au rămas în legendă cuvintele unui general german de tancuri, aflat şi el pe linia frontului, cuvinte adresate ordonanţei sale: „Vezi, Hans, Orfeu avea dreptate, muzica îmblânzeşte cele mai periculoase animale!” a spus generalul arătând către tancurile „Tiger” rămase tăcute şi nemişcate. Imensele maşini de război cu nume de fiară de pradă, ascultau muzica… de fapt echipajele lor! Ascultând muzica generalul german și-a dat seama că o să piardă războiul…

Muzica… ce metafizică emoţională și extrem de importantă! S-au scris sute de cărţi despre puterea muzicii. Muzica care înalţă, cea care vindecă, muzica de dans, de balet, de jale, muzica care înebuneşte, sau ucide! Să ne amintim de legenda urbană a lui “Gloomy Sunday” sau “Hungarian Suicide Song”. Compusă de Rezsö Seress în 1933, melodia este atât de depresivă, încât, se spune, că mai multe persoane s-au sinucis, după ce au ascultat-o!

Mie nu îmi place Şostakovici, dar admir “Leningradskaia” mai ales pentru povestea ei. Dintre ruși, îmi place Borodin! Simfonia a doua, în special, Bokatârskaia, care m-a însoțit pe întinderile Asiei. Vezi https://www.youtube.com/watch?v=wiexn6O9To4. Dar, recent, de câțiva ani, am descoperit muzica epică care îmbină simfonismul cu modernismul fără a pierde melodia. O muzică simfonică eroică, dinamică, melodioasă, care după cum spune formația mea preferată ”Two Steps From Hell”: ”Music Makes You Braver”, ceea ce nu este departe de crezul Prietenilor Muzicii. Iar partea vocală, corală, a pieselor este în limba latină. Una dintre limbile de foarte mare putere. Demonii ascultă numai de poruncile date în limba latină – spune ”Malleus Maleficarum”.

Probbil că concertele în aer liber o să devină o obișnuință, din cauza verii. Nu este același lucu cu o sală de concert, coardele pierd din sensibilitate, alămurile sună prea ascuțit, percuția prea neinspirată, brutală. Execuția unei piese simfonice în aer liber cere multă forță, mult mai mulți muzicieni, ca în sală, și, poate, o rescriere a partiturilor.

Acum o să mă duc să ascult puțină muzică compusă de TSFH, neapărat ”Blackheart”, poate și Immediate Music sau Instrumental Core. Mai cercetăm, mai studiem, mai vedem ce au scris unul și altul, doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 11 august 2023

BERBEC Astăzi sunt favorizate numai activităţile de rutină, evită orice schimbare a programului de zi de vineri. E o perioadă complexă, când trecerea rapidă a timpului către weekend te îngrijorează. Se prefigurează o schimbare a situaţiei, atât financiare cât şi sentimentale. Evident, pentru ca să faci parte din această schimbare, nu trebuie, în primul rând, să intri în regimul tău te dinamică! În al doilea şi în al treilea rând – nu trebuie să te repezi ! Stai şi cugetă, vorba ardeleanului… Apoi acţionează cu proverbiala ta viteză. Este, de asemenea, cea mai bună perioadă pentru afacerile şi reuniunile de familie.

TAUR Nu ai de ce să te temi. Anxietatea nu e o soluţie, nici o strategie şi nu e nici constructivă. Evită persoanele declarat ostile. Nu critica, nu reproşa, sau şi mai bine, vorbeşte mai puţin! Nu te enerva in mod disproporţionat şi inutil! În situţia în care vrei să iei atitudine, (cu toate că sfatul nostru este să nu te implici pentru că, ştii tu, “câinii latră, caravana trece”), consulta-te astăzi cu cei născuţi sub semnele Gemenilor şi ale Leului, poți găsi multă bunavoinţă, sfaturi competente şi idei bune.

GEMENI Fie că eşti şef, sau subaltern, astăzi evită discuţiile în contradictoriu la serviciu. Poţi crea, fără să vrei, situaţii tensionate cu urmări neplăcute. Zâmbeşte şi fii foarte politicos! O zi monotonă. Cu prudenţă şi calm, trece! Nu da sau lua cu împrumut bani; în general orice afacere cu bani astăzi nu este favorabilă. Ai nevoie de mai mult noroc. Norocul se dă cu pile la Jupiter care nu este la tine în zodie. Aşa că fă-ţi tu singur norocul bun!

RAC Dacă cineva te critică, îi poţi răspunde cu ironii împrumutate de la vecinii tăi de zodie, Gemenii! Trebuie să-ţi schimbi comportamentul social, previzibil înseamnă uşor de dus de nas! Pe cât posibil, astăzi nu schimba nimic din ce ai stabilit anterior, atât în afaceri cât şi în dragoste. Uneori noul este duşmanul binelui. Nu tot ce este nou este şi bun. Nu este o perioadă indicată pentru asumarea de obligaţii pe termen lung sau formarea de noi asociaţii. Stai liniştit, nu te zbate degeaba!

LEU Este o zi imperială, căldura toridă te face să stai la umbră, la propriu și figurat. Poate că ai alte priorități, decât job description. Dar e bine să eviți utilizarea aerului condiționat. Pe seară trebuie să ţii seama că eleganţa şi bunul-gust sunt elementele necesare lansarii în societatea care contează. Se pare că este un eveniment, un concert, poate. Nu vorbi mult, decât dacă spui cu adevarat lucruri interesante. Nu te împopoţona cu obiecte prea scumpe. Acestea sunt proteze, care suplinesc lipsa de originalitate şi de profunzime!

FECIOARĂ Un detaliu, un amănunt și gata, ți se pune pata! În această zi a lui Venus ești tentat să grăbești evenimentele. Te poți simți foarte bine în compania celor care îți împărtășesc opiniile. Prima parte a zilei este sub semnul lui Marte – efort şi dinamică. Nu fi preocupat sau îngrijorat de nerealizări, Cosmosul are alte priorităţi şi o altă scară a valorilor decât noi. Totul este bine, şi vorba câtecului, „aşa stă scris în stele”. Şi nu uita vorba anglo-saxonă: „No news – good news !” In a doua parte a zilei lucurile par să se aranjeze într-o ordine cât de cât fireasca.

BALANŢĂ Persevereză pe calea anunţată, respectă promisiunile. Eşti aprobat şi la serviciu şi acasă, după caz. Ai o formă bună fizică, dar nu exagera. Nu pleca la drum lung în a doua parte a zilei! Trebuie să te concentrezi asupra cadrului general, a strategiei, în general şi atunci şi micile detalii care te obsedează şi enervează vor cădea la locul lor. O discuţie din a doua parte a zilei îţi poate clarifica o situaţie care pare scăpată de sub control. O propunere sau chiar o ofertă, fii atent, verifică cu multă grijă.

SCORPION Dacă îţi place acţiunea, loviturile de teatru – astăzi nu vei fi dezamăgit! Poţi să râzi cât vrei, râsul ucide prostia, se spune în Orient. Dar nu te băga în troacă, că te mănâncă porcii! Nu apăsa pe acceleratorul vieţii când nu trebuie. Astăzi, conjunctura astrală sugerează că trebuie să fii mai reţinut. Până la urmă iei o hotărâre, dar vei constata că te-ai grăbit, ca întotdeauna. Nu îţi face procese de conştiinţă inutile. Viaţa merge înainte şi datele se schimbă mereu!

SĂGETĂTOR Unele riscuri în viaţa de cuplu, în duo, dacă este cazul. Eşti bănuit pe nedrept, în general. Nu te justifica, cine se scuză, se acuză! Vorbeşte clam, frumos şi fă declaraţii de dragoste… Trebuie să dai dovadă de calm şi răbdare pentru ca să anulezi unele aspecte nefavorabile. Totuşi, o seară distractivă şi plăcută! De asemenea, uitasem să spun că trebuie să-ţi îndreptaţi atenţia înspre activităţile simple, dar aducătoare de profit imediat. Astăzi poţi să dai consistenţă necesară eforturilor şi să eviţi inactivitatea.

CAPRICORN Păstrează-ţi secretele, este preţul succesului! Dar nu uita că faci parte dintr-o familie, sau eşti în duo, unde totul se împarte. Poate găseşti şi un sfat bun, sprijin, experienţa contează! Ziua de astăzi este un prilej să recapeţi iniţiativa. Energia ta vitală este în creştere, iar tot ceea ce te deranjează este că toţi prietenii tai sunt foarte ocupati. Poziţiile planetelor şi a indicatorilor astrologici iti indică o vreme bună pentru rezolvarea cu succes a problemelor financiare, cu aplicaţie directă la bugetul tău, al familiei tale.

VĂRSĂTOR Nu este prea devreme să te pregăteşti pentru şcoală, dacă este cazul. Sau orice înseamnă studiu, carte, învăţătură, perfecţionare. În perioadele de criză, dosarul contează foarte mult! Profesional treburile par să meargă, astăzi, ceva mai bine, dacă nu ai fi tot timpul fascinat de găsirea formulei care să te umple rapid de bani. Trebuie să faci bani, nu să te gândeşti la ei! Astăzi te afli sub protecţia binevoitoare a stelelor care te favorizeaza cu idei noi si indrăzneţe, mai ales dacă lucrezi in domeniul creaţiei, modei, artei.

PEŞTI Adoptă un stil liberal în această zi de vineri. Adică spune fiecăruia şi oricui că are dreptate, la serviciu şi acasă. Apoi fă tot cum te taie capul! De aceea, ai o zi cu rezultate bune! Ai multe pe cap, dar cu un zâmbet larg de „sunt un om bun” o sa supravieţuieşti. Fii mai pragmatic, dar nu zgârcit. Analizează cu atenţie şi dă curs deciziilor profitabile cum ar fi să scapi de lucrurile nefolositoare din casa, sau de la birou. În concluzie, o perioadă favorabilă pentru noi proiecte profesionale şi o seară plăcută cu prietenii.