HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 11 august 2022. De ce cel puțin 11 portavioane? Bună întrebare!

11 august

Pe 11 august s-au născut Alex Haley, Hulk Hogan, Phillippe Agostini, Peter Cushing, Teodor Mazilu, Modest Morariu.

În calendarul creştin-ortodox, pe 11 august sunt Sfinţii: Nifon, Patr. Constantinopolului, Arh. Evplu. Nimic în ”Kalendar”.

Doamnelor și domnilor, dragi lupi, padawani și hobbiți, mereu, când ajungem, în timpul anului, la 11 august, vă spun o poveste, completată cu ce mai aflu înte timp. Nu știu cât este adevărată, dar este frumoasă și pilduitoare. Este despre muzică.

“Evenimentul Zilei” din 11 august a fost cel din 1942, indubitabil. Aşa spune “Book of Days”, pagina 399. Evenimentul din 11 august 1942 a fost interpretarea celei de a şaptea simfonii, în si major, a lui Dmitri Dimietrevici Şostakovici, „Leningradskaia”, cântată în piaţa centrală din Leningrad, pentru prima dată în aer liber în oraşul erou, de o mulţime pestriţă de muzicanţi de excepţie, din toate orchestrele marelui oraş, ba din tot URSS. Era război, blocada Leningradului.

Șostakovici s-a născut în Sankt Petersburg, devenit, după revoluția bolșevică, Leningrad. Compozitorul rus își iubea mult orașul natal, se spune că este splendid, eu am ratat prilejul să-l vizitez. Când nemții au ajuns aproape de oraș, Dmitri s-a prezentat la comisariat ca să primească o armă și să plece pe front. Dar a fost recunoscut. ”Tovarășe Șostakovici, arma dumneavoastră este muzica. Nu putem să vă încorporăm nu aveți vederea bună” (Șostakovici purta niște lupe de +10)

Totuși, Șostakovici a devenit pompier voluntar. Există o fotografie cu el în pufoaică și purtând cu greu în brațe un proiectil neexplodat german. Dar nu a uitat ce i-a spus comisarul. A început să compună o muzică epică, optimistă, mobilizantă, simfonia a șaptea. Primele trei părți le-a compus la Leningrad, iar restul în refugiu, la Samara. Premiera mondială a superbei Simfonii a Șaptea în Si Major a fost la Samara, pe atunci orașul Kuibâșev, în interpretarea celebrei orchestre a Bolșoi Teatr. Apoi a fost interpretată de cea mai bună filarmonică din lume, cea din Londra și apoi la New York.

În luna mai 1942 faimosul dirijor Karl Eliasberg a vrut să interpreteze Simfonia a șaptea la Leningrad, dar, vai, din toată Orchestra Radio din Leningrad au mai răspuns la apel doar 14 muzicieni. Dar, zvonul s-a răspândit în tot URSS, susținut de comisari, care au vazut în eveniment un mod de a ridica moralul populației decimate și înfometate. Spre Leningrad au pornit interpreți muzicieni din toată țara, cu arma în mâini și cu vioara la spate. S-au făcut mari eforturi pentru transportul lor.

Așa se face că pe 11 august 1942 în piața centrală din Leningrad se spune că au fost peste o mie de muzicanţi, unii îmbrăcaţi în uniformă militară şi cu puşca la spate, dar cu vioara sau tuba în mâini, alţii veniţi din cine ştie ce bunkere, sau de la fortificaţii. Nu se mai ştie cine a dirijat, istoria este ingrată uneori, probabil, cu siguranță, tot Karl Eliasberg, că nu creșteau dirijorii de geniu peste tot! Muzicienii, slabi și palizi, aproape morţi de foame, dar cu ochii la dirijor! La semnalul baghetei dirijorului muzica s-a ridicat puternică şi triumfătoare şi a acoperit zgomotul ucigaş al frontului, aflat nu departe.

Se spune că pe linia frontului s-a făcut tăcere. Ruşii şi germanii au lăsat tancul şi mitraliera, puşca şi aruncătorul de flăcări. Toţi ascultau muzica insprată din viaţa lor, din realitatea lor, războiul, blocada Leningradului.

Peste tăcerea acoperită doar de muzica inspirată, au rămas în legendă cuvintele unui general german de tancuri, aflat şi el pe linia frontului, cuvinte adresate ordonanţei sale: „Vezi, Hans, Orfeu avea dreptate, muzica îmblânzeşte cele mai periculoase animale!” a spus generalul arătând către tancurile „Tiger” rămase tăcute şi nemişcate. Imensele maşini de război cu nume de fiară de pradă, ascultau muzica… de fapt echipajele lor!

Muzica… ce metafizică emoţională și extrem de importantă! S-au scris sute de cărţi despre puterea muzicii. Muzica care înalţă, cea care vindecă, muzica de dans, de balet, de jale, muzica care înebuneşte, sau ucide! Să ne amintim de legenda urbană a lui “Gloomy Sunday” sau “Hungarian Suicide Song”. Compusă de Rezsö Seress în anul 1933, melodia este atât de depresivă, încât, se spune, că mai multe persoane s-au sinucis, după ce au ascultat-o!

Mie nu îmi place Şostakovici, dar admir “Leningradskaia” mai ales pentru povestea ei. Dintre ruși, îmi place Borodin! Simfonia a doua, în special, Bokatârskaia, care m-a însoțit pe întinderile Asiei. Dar, recent, de câțiva ani, am descoperit muzica epică care îmbină simfonismul cu modernismul fără a pierde melodia. O muzică simfonică eroică, dinamică, melodioasă, care după cum spune formația mea preferată ”Two Steps From Hell”: ”Music Makes You Braver”, ceea ce nu este departe de crezul Prietenilor Muzicii. Iar partea vocală, corală, a pieselor este în limba latină. Una dintre limbile de foarte mare putere. Demonii ascultă numai de poruncile date în limba latină – spune ”Malleus Maleficarum”.

Probbil că concertele în aer liber o să devină o obișnuință, din cauza distopiei sanitare. Nu este același lucu cu o sală de concert, coardele pierd din sensibilitate, alămurile sună prea ascuțit, percuția pare neinspirată. Execuția unei piese simfonice în aer liber cere multă forță, mult mai mulți muzicieni ca în sală, și o rescriere a partiturilor.

Acum o să mă duc să ascult puțină muzică compusă de TSFH, neapărat ”Blackheart”, poate și Immediate Music sau Instrumental Core dar nu înainte să vă fac părtași de o informație interesantă, am găsit-o în emailul meu, am primit un răspuns de la un nepot de al meu din State.

După cum spune ”Stars and Stripes” pe 8 august Pentagonul a distribuit marilor unități ”Regulile de angajare”, adică doctrina militară pentru perioada următoare. Am răsfoit documentul, este rescrierea celui vechi cu câteva excepții. De data aceasta mi-a sărit în ochi, doctrina celor 11 portavioane. ”Marina Statelor Unite trebuie să aibă, în orice moment, cel puțin 11 portavioane moderne”. În prezent în lume sunt vreo 46 de portavioane, pentru avioane și helicoptere. Statele Unite au 11 portavioane și 9 porthelicoptere, ca să spunem așa. De unde regula celor 11 portavioane? De la a treia clauză a doctrinei militare: ”Războiul nu se va purta niciodată pe teritoriul SUA”. Portavioanele, arme ofensive prin excelență, pot fixa inamicul într-un loc geografic îndepărtat de teritoriul SUA. Pe de altă parte nu vorbim despre un portavion ca despre o singură navă de război. Întotdeauna portavioanele fac parte dintr-un grup operativ, ”task force”, sau ”strike group”. De exemplu marele portavion Ronald Reagan (în fotografia de titlu) are ca escortă 6-7 distrugătoare, 2 crucișetoare, 2-3 submarine și un porthelicopter. O forță considerabilă, luînd în considerare armele moderne de la bordul lor, inclusiv railgun-uri.

Dar, de ce 11 portavioane? Simplu, ca SUA să facă față unui război dus pe două fronturi. Astfel poate să opună Chinei 8 portavioane și Rusiei, 3 portavioane. China are în prezent 2 portavioane demodate operaționale, dar în construcție avansată patru portavioane imense cu propulsie nucleară. Rusia nu se gândește la expansiune navală, are doar un singur portavion, rareori operativ.

Să speram că toate aceste doctrine militare sunt doar pentru apărare și evidențiază un domeniu economic discret în care se fac mulți bani și în care muncesc milioane de oameni. Să vedem ce o să ne mai aducă pisica mâine, doar este o altă zi!

HOROSCOP 11 august 2022

BERBEC Astăzi ține-ţi prietenii aproape şi duşmanii şi mai aproape. Daca nu ştii ce se bârfeşte împotriva ta, nici nu ştii ce măsuri să iei! Abordează situația ca pe o partidă de șah, cu mult calm! Astăzi aspectele generale ale horoscopului tău tranzitat arată că preocuparea majoră este să menţii “status quo” – poate este vorba o situaţie sau o pozitie actuală care te avantajează. Nu tot ceea ce este nou este şi mai bun. Uneori, vorba proverbului, dăm vrabia din mână pentru cioara de pe gard. Sfatul meu este să păstrezi… vrabia!

TAUR Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil, dar este bine să nu te implici în discuţii cu semnele de apă și foc. Atenţie la cumpărături, nu arunca cu banii, fă-ți o listă. Zi bună pentru întâlniri şi discuţii liniştite care iţi vor face mare plăcere şi bucurie. La noapte o să visezi frumos şi colorat! Totul pare perfect, dar vai, ţine numai o zi! Trebuie să iei măsuri – planifică-ţi timpul în aşa fel încât să ai mai mult timp liber.

GEMENI Nevoia ta permanentă de liberate individuală, de autodeterminare, te pune azi pe curs de coliziune cu alte interese. Este vorba de bani și atunci nu e nicio milă, înțelegere, fii atent! Ceva neprevăzut. Însă, domeniul emoţional este astăzi bine aspectat. Nu eşti prea vesel azi, de aceea e bine să-ţi faci de lucru prin oraş, să te plimbi, poate faci ceva ordine prin haine, în orice caz să nu stai fără să faci ceva, să nu laşi furtunoasele gânduri să te cuprindă şi să te conducă – pâna seara iţi vei reveni. Cu Mercur, patronul tău cosmic, bine aspectat ai parte de o veste bună care te poate ajuta în viitor să câştigi mai mulţi bani.

RAC Domeniul emoţional este favorizat, pare, deci, o zi bună pentru tine, care privești lumea prin filtrul emoțiilor. Iţi priește orice discuţie cu cei dragi şi faci planuri bune pentru viitor. Trebuie să te concentrezi foarte bine, ai o mare putere de focalizare, pe termen scurt, însă! Stagnezi pe o pozitie profesionala care nu prea se potriveste cu visele tale. Cu mai multa tenacitate si noroc o sa ajungi unde iti doreai. Dar trebuie să-ţi faci un plan, o strategie, pentru Numele Lui Dumnezeu ! Nu mai aştepta să trecă timpul, nu te mai mulţumi cu puţin. Începe chiar de astăzi.

LEU Mai repede trece o camilă prin borta acului, decât intră un bogat în împaraţia Lui! Asta, ca o îndreptare, ca să-ți duci sărăcia cu cinste. Sănătatea este singura bogăție, nu o risipi! Nimeni nu-ţi vrea răul, iar duşmanii sunt plecati. Analizeaza bine şi vei vedea ca este o situatie obiectivă. Trebuie să redescoperi şi să te apropii de dorinţele şi nevoile tale originare, de nucleul motivaţiilor tale. Vei descoperi ce departe te-a dus valul vieţii de ceea ce îţi doreai tu de fapt. Nu ar fi rău să găseşti o cale de apropiere dintre ceea ce trebuia să fie şi ceea ce este în prezent. Ziua de astăzi îţi este favorabilă.

FECIOARĂ Trebuie să eviţi expunerea prelungită la soare şi efortul fizic prea mare. Relaxează-te la umbră şi oferă-ţi o siestă sud-americană. Ca la Rio, unde numai Olimpiadă nu este, după recorduri! Astăzi trebuie să te ocupi de treburile administrative, facturi, bănci – toată catastrofa, vorba lui Zorba Grecul! Din fericire, relaţiile în cuplu merg bine şi ai ajutor în acţiunile tale. Program plăcut pe seară, poate la un film nou. Semn mare de evenimente ciudate, care parcă vin din întuneric. Sau de comploturi, bârfe şi intrigi. Simţi o oarecare insecuritate sentimentală. Strânge-i pe toţi ai tăi în jurul tău şi laudă-i şi spune-le vorbe bune – au nevoie de asta, chiar dacă eşti ocupat.

BALANŢĂ Perioada zilei de astăzi te ajută să te înţelegi mai bine cu cei dragi şi apropiaţi. O veste te impresionează și crezi că poate influența interesele tale. Dar, nu te grăbi să tragi concluzii. Profită de bunătatea stelelor, dar fără sa exagerezi. Mai ales evită excesul de dulciuri, tutun şi cafea! Nu pierde timpul! Timpul trece, copiii cresc, oamenii se ofilesc, iată, momentul a trecut şi zgura parerilor de rau se adună în inimă. Evită perioada aceasta de timp, mai ales în cursul dimineţii, să dai sau să iei bani cu împrumut, sau să faci operaţiuni financiare importante. Dar, neapărat, neapărat, fă mai multă mişcare!

SCORPION O zi mai puţin favorabilă în ceea ce priveşte munca, activitatea, dar prielnică distracțiilor și frivolităților. Ar fi bine să fii în vacanță. Dacă nu ești, măcar evită deciziile importante. O zi bună în ceea ce priveşte domeniul relaţiilor umane. Relaţiile cu persoanele născute în semne de aer şi foc sunt astazi armonioase, dar nu prea grozave cu cei născuţi în semne de apă şi pamânt. O anumită rutina se cere în profesie sau meserie şi se numeşte metodă, dar, atenţie, în dragoste trebuie sa aduci mereu ceva nou, ca să-i intreţii mereu flacăra! Trebuie, astăzi, să-ţi cauţi cu grijă cuvintele!

SĂGETĂTOR O informaţie de la un amic din străinatate te va bucura foarte mult, mai ales ca poți primi şi o propunere interesanta. Din nou faci planuri de călătorie, din nou visezi la tărâmuri exotice! Mai multă diplomaţie, fă doar câte un pas, aplică tehnica „feliilor de salam”, concentrează-te pe un singur lucru, acţiune şi apoi treci la altceva! Păstrează-ţi zâmbetul pe buze, ciripeşte în continuare bârfe mondene şi vei fi cel mai apreciat. Nu te băga in discuţii serioase care privesc bani sau interesul altora. O zi bună. Poţi să-ţi iei o recuperare sau pur şi simplu te simţi foarte bine după orele de program. Concentrează-te azi pe relaţiile tale sentimentale. Foloseşte cu isteţime resursele pe care le ai!

CAPRICORN Nu primeşti nicio veste. Este de bine, înseamnă că totul este normal. Pluton, retrograd, aflat de o veşnicie în zodie te ajută să-ţi regenerezi eficient şi relativ rapid energia psihică. Cu obstacole, sau fără, daca stai acasă şi trebăluieşti este o zi excelentă, dacă nu – este la fel de bună in realizări şi în afirmarea ta la serviciu. Cu toate că nu prea ai bani, visele tale de mărire şi de îmbogăţire nu-ţi dau pace. Continuă, norocul ajută pe cei îndrăzneţi! Ţi-ai programat din timp ziua aceasta pentru cumpăraturi în oraş, dar iata ceva neaşteptat te face să-ţi schimbi planurile!

VĂRSĂTOR Astăzi eşti sub semnul discuţiilor neterminate, comunicarea suferă. Timpul te presează şi mereu nu termini ce ai de spus. Nu poţi să stabileşti ceea ce doreai şi acest lucru este frustrant. Laşi pe planul doi lucrurile importante. O să vezi peste câteva zile dacă ai făcut bine, sau rău! Stelele favorizează o seara relaxantă şi odihnitoare pe care o meriţi. Dupa cum spune inteleptul, la un prieten trebuie sa gaseşti aprobarea faptelor tale, dar si un sfat adevarat, un pahar de apă şi o carte buna! Aşa că te poţi duce în vizită la un prieten. Astăzi nu trebuie sa forţezi lămurirea unor situaţii, deoarece atuul pe care te bazezi deseori, intuiţia şi inspiraţia, nu te ajută prea mult.

PEŞTI Chiar cu Neptun retrograd, în zodie, nu ai probleme mari. Dacă ești în concediu, așa ar trebui, dimineaţa începe târziu, iar atmosfera de vacanţă tropicală te trage la distracţie, dans şi mult somn! Trebuie să te relaxezi şi să vezi un film, o comedie, care să-ţi redea tonusul şi ritmul obişnuit! Iţi place viaţa senină şi senzuală. Inconjoară-te de lucruri placute, nu îţi trebuie mulţi bani, ci doar mult bun gust. Stelele si conjunctura astrologica te avantajeaza astazi, protejandu-te eficace impotriva atacurilor dusmanilor stiuti si nestiuti. Astazi trebuie sa eviti asumarea de angajamente si responsabilitati pe termen lung, sa nu faci promisiuni gen pielea ursului din pădure – pe care apoi o sa le regreţi!