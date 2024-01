Horoscopul lui Dom’ Profesor – 10 ianuarie 2024. Strategia în trei pași și două mișcări

10 ianuarie

Pe 10 ianuarie s-au născut Andreas Vesalius, Rod Stewart, George Foreman, Grigore Moisil, Zoe Alecu, Dan Damaschin, Petrache Poenaru, Valeriu Branişte.

În calendarul creștin-ortodox sunt Sfinții Antipa de la Calapodești și Grigorie, episcopul Nissei.

Tradiţional, în ”Kalendar” este Sf. Grigorie, Episcopul Nissei, frate cu Vasile cel Mare. Numai Sf. Treime mai ştie cum se numea sărbătoarea veche peste care s-a aşternut ziua de astăzi din calendarul creştin. Mai ştiu şi Maica Domnului şi Filipul şchiop, dar asta este altă poveste.

„Previziunile meteorologice, spre deosebire de celelalte forme de aflare a viitorului, sunt circumscise unor date fixe, puţin numeroase (eventual egal stabilite în decursul anului). Să nu uităm că sub numele generic de calendar popular vorbim în fapt de mai multe calendare (agricol, pastoral, apicol, viticol etc) ce se întrepătrund, oferindu-ne acum o reţea mult mai densă de zile sacre, propice pentru desfăşurarea numeroaselor practici spirituale, magice. Aşa este cazul şi cu această zi, 10 ianuarie, care, într-unul dintre calendare era o zi-cheie pentru înregul an.” (Antoaneta Olteanu, CPR, 2001, pag. 48)

Nu este o sărbătoare importantă, cu roşu, în calendarul creştin, dar a fost un reper important, foarte important, în alt calendar, poate cel al agatârșilor, geto-dacilor, tracilor, sarmaţilor, roxolanilor – al grecilor, sau al nordicilor, al europenilor, în general. Pentru că spre deosebire de alte popoare, noi nu nu am venit de nicăieri, suntem europeni vechi şi mărturie ne sunt obiceiurile şi tradiţiile cu conexiuni şi asemănări în toată Europa, până în Portugalia şi Suedia.

Până în insula verde a Irlandei și în munții picților celor albaștri, scoțienii de astăzi. Poate de aceea nu se mai studiază astăzi folclorul, etnografia, antropologia, mitologia în general, pentru că s-ar dezvălui adevăruri incomode, incorect politic!

Ei bine, se spune că aşa cum este ziua de astăzi, aşa va fi tot anul. Ce vei face, pe cine vei întâlni, ce vei spune – pot influenţa tot anul tău. Fii atent!

Bănuiala mea, dar şi a altora, este că ziua aceasta era începutul, sau un reper foarte important, a Misterelor Eleusis, a Marilor Taine.

În altă ordine de idei…

Dragi lupi, padawani și hobbiți zilele trecute îmi exprimam admirația față de Oracolul din Omaha, Warren Buffett. Citind povestea lui Mike Flint, pilotul personal al lui Warren, raportată de James Clear, admirația nu a putut decât să crească.

Să ne amintim că Warren Buffett, în fotografia din titlu, președinte și CEO al Berkshire Hathaway este cel mai de succes investitor al secolului XX. Cu o avere de cel puțin 52 de miliarde de $, Warren este constant între primii cei mai bogați oameni ai planetei. Modest și chibzuit, dar nu zgârcit, a ajutat pe mulți oameni, de exemplu, i-a dat lui Elon Musk 3 miliarde de $ ca să fie mai aproape și mai repede de un vis al umanității, cucerirea planetei Marte.

Mike Flint a fost pilotul personal al lui Warren Buffett timp de zece ani de zile. Mai înainte pilotase Air Force One, avionul prezidențial, ceea ce spune totul despre calificare și competența lui, ca pilot. În lungile ore care treceau când Warren Buffett călătorea cu jetul său, vorbea mult timp cu pilotul lui. Așa a descoperit că, cu toate că Flint câștiga întotdeauna foarte bine, viața lui era un dezastru bine organizat.

Așa că Warren Buffett a început să-și dezvăluie secretele, cum să-ți organizezi viața ca să faci parte dintre cei câștigători. A început cu cei trei pași:

Pasul 1. Buffett l-a rugat pe Flint să scrie pe o bucată de hârtie 25 de scopuri în viață. Este managementul prin obiective, l-am practicat adesea. Se poate face și pe termen scurt, pe o săptămână, de exemplu.

Pasul 2. Apoi Buffet i-a spus lui Flint să revizuiască listă și să încercuiască 5 scopuri care sunt cele mai importante pentru el.

Pasul 3. În cele din urmă Buffet l-a pus pe Flint să facă DOUĂ liste, una cu cele 5 priorități și a doua listă cu celelalte 20.

Warren Buffett l-a întrebat pe Flint cum o să procedeze. Flint a răspuns că se va concentra pe cele 5 priorități, dar că și celelelate 20 sunt importante pentru el. Așa că o să se ocupe și de ele, printre picături, când are timp și oportunitate. Nu, nu și nu a spus Warren Buffett – Mike, te ocupi NUMAI și TOT TIMPUL de primele 5 poziți, prima listă. Restul, uită – până ce realizezi ce ți-ai propus!

În prezent, Mike Flint nu mai este angajatul lui Warren Buffett. Urmând strategia Oracolului din Omaha ș-a făcut propria firmă, are o școală de zbor și un aerodrom în apropiere de casa modestă a lui Warren Buffett. Dar îl mai servește pe cel care l-a învățat să-și organizeze viața, pro bono, îi mai pilotează avionul!

Lucrurile nu sunt așa de simple cum par. Mike Flint avea bani, dar nu știa cum să-i folosescă mai bine. Noi, toți ceilalți, împușcăm francul, suntem într-o permanentă luptă pentru supraviețuire, din chenzină în lichidare și ne doare capul gândindu-ne cum o să plătim facturile și împrumuturile la bancă. După cum s-a spus adesea: primul milion de dolari este mai greu, dar să nu mă întrebi cum l-am făcut!

Dacă nu știați pe tot globul pământesc sunt 32 de milioane de milionari în dolari și 3.194 de miliardari. Culmea este că cei mai mulți sunt în Asia, chinezi, dar nu o să știți niciodată numele lor, sau de câte miliarde dispun!

Nu, nu mi-au plăcut banii, nu am vrut să fac avere, am alte scopuri care nu se obțin cu bani. Este ciudat, dar tocmai de aceea am avut multe ocazii să adun milioane de dolari. Nu mi-au trebuit, eu caut altceva în această viață.

Bun, să o luăm organizat, după modelul lui Warren Buffett. Lista mea de priorități pentru noaptea asta este un film bun, un ceai Darjeeling, puțină muzică bună, poate jazz, am poftă de așa ceva, un dixi de la Baton Rouge, o carte bună, am găsit în bibliotecă mai multe reviste ”Sămănătorul”, colegate, din anul 1903, așa că am cu ce mă delecta și un foc zdravăn de lemne de cer, că s-a lăsat frigul și ceața în Prahova submontană. Sunt cinci, parcă da, așa că mâine este, cu siguranță, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor – 10 ianuarie 2024

BERBEC Vremea se răcește, tu visezi la primăvară, dar ciclicitatea vieții e o garanție a continuității. Verifică garderoba de sezon foarte rece și vezi cum poți ajuta pe cei dragi, părinți, copii. Optimismul tău este contagios, astăzi ai o inimă bună și fierbinte, chiar dacă, afară, este gerul Bobotezei. ”Don’t worry, be happy!”, vorba cântecului! Adaugă stil în activitatea ta! Surprize plăcute. Poţi să-ţi îmbunătăţeşti astăzi modul de viaţă de o manieră agreabilă. Ai o stare de surescitare cerebrală, provocată de multele gânduri. Dar şi de problemele pe care le ai.

TAUR Fereşte-te să iei decizii bazându-te pe informaţiile aduse de cei care poartă vorbele, dar nu ştiu pe ce lume sunt. Poate, o veste despre nişte bani. Sau, măcar, o amânare decentă. Din nou o zi relativ favorabilă intereselor tale profesionale. Totuşi nu lua lucrurile în tragic dacă total sau parţial lucrurile întârzie, sau nu se finalizează chiar cum îţi doreai. Este şi o zi bună de discuţii cu partenerii, fie de viaţă, fie de afaceri, în sensul analizei şi trasării unor proiecte viitoare. Poţi trece cu uşurinţă un obstacol dacă iei în serios sfaturile unei persoane competente în domeniu.

GEMENI Evită activităţile care nu sunt absolut necesare. Puţină pauză nu strică, pentru ca relaxarea are virtuţile ei. Sunt favorizate numai activităţile de rutină, nu-ţi schimba programul obişnuit. Toată dimineaţa eşti ocupată sau ocupat cu precizarea idealurilor, ambiţiilor şi posibilitatea parvenirii pe scara socială. Adică vrei să-ţi schimbi serviciul, sau să te apuci de noi studii. Ceea ce configuraţia arată că nu ar fi o idee prea bună! Din nou luxul devine o necesitate cotidiană. Pe de altă parte, carisma ta este în creştere şi poţi avea o serie de succese sociale.

RAC Domeniul sentimental este favorizat. Sănătatea este bună, dar trebuie să eviţi frigul, schimbările bruşte de temperatură şi supraveghează regimul alimentar. Nu pleca la drum. O veste, seara. Ziua de astăzi este o perioada plină de evenimente pentru zodia Racului. Sunt şi nişte pregătiri de făcut şi nişte praguri de trecut. La un moment dat, probabil că în jurul prânzului, din cauza vitezei o s-o iei pe arătură, de nu se mai înţelege nimeni cu tine. Apoi, uiţi brusc totul, adică ceea ce nu-ți convine! Nu este bine să faci declaraţii complicate, nici să devii prea sentimental(ă). Dragostea este atât de bine aspectată încât îţi trebuie frâne pe toate roţile ca să nu o iei razna după oricine şi oricând.

LEU O zi obositoare şi aglomerată. Onorează promisiunile făcute. Supraveghează cu atenţie cheltuielile. Nu lua decizii importante. Relaxează-te seara, poate la un film nou, poate muzică bună. Ai nişte poliţe de plătit şi trebuie să demonstrezi anturajului că meriţi aprecierile şi preţuirea de care te bucuri. Şi mai ales, postura de lider. Nu că responsabilitatea şi seriozitatea ar fi marile tale calităţi, dar nu trebuie să te laşi furat prea des şi minimalizat, niciodată! Este o perioadă numai bună de promovare profesională sau de o altă schimbarea avantajoasă. Eşti într-o perioadă de emulaţie, avînt şi expansiune. Profită şi realizează ceva, finalizează un proiect, termină lucrurile începute.

FECIOARĂ O veste bună sau folositoare. Una din zilele favorabile pregătirii unor proiecte. Poziţia lui Mercur, protectorul zodiei, a lui Marte şi a Lunii indică succes şi pe plan sentimental. Însă, cu o Lună mediocru aspectată nu te baza foarte mult pe intuiţie, totuşi ideile îţi vin foarte repede – găseşti soluţii şi legături la toate situaţiile prezentate. Totuși, astăzi ai dificultăţi să te adaptezi la ambianţă, la ritmul impus. Trebuie să te menajezi, nu face eforturi mari astăzi, oboseala ta a devenit cronică. De asemenea nu trebuie să te laşi distras şi influenţat de veştile care circulă la serviciu. De obicei tensiunile produc alte tensiuni şi lipsă de productivitate. Şi tu nu vrei asta!

BALANŢĂ O zi mai puţin favorabilă în ceea ce priveşte munca. Evită deciziile care duc la schimbări majore. Nu judeca cu asprime colegii sau prietenii. Seara relaxantă la un film nou, sau la sală. Transformarea care pare că are loc în sufletul tău este doar de suprafaţă, de fapt răspunzând unor comandamente sociale. Cu Venus în Capricorn, te poţi lansa într-o cursă palpitantă pentru bani şi amor. Tradiţia spune că nu poţi să le ai pe amândouă, aşa că nu fugi după doi iepuri în acelaşi timp. În ultima parte a zilei stai bine cu norocul. Dar nu cumpăra nimic în ultimele ore ale zilei, pe întuneric, pentru că este pagubă curată.

SCORPION Este o zi obișnuită. Dar, nimic nu este cum pare a fi! Ziua poartă sămânța unor probleme foarte dificile, în viitor. Vezi cum te descurci, nu promite nimănui, nimic, nu brusca oamenii. Îţi place să vânezi şi să fii în centrul atenţiei. Râsul tău liniștit răsună din nou – pare că este o perioadă bună! Mijlocul zilei îţi oferă o mulţime de ţinte, dar mai ales din domeniul anturajului. Te înverşunezi să le arăţi prietenilor de la serviciu sau de la facultate, sau de unde activezi, cine eşti tu cu adevărat, şi dacă i-ai lăsat în pace cu acul tău cel veninos, până acum, a fost din cauza Legii Junglei: „cruţaţi-i pe bătrâni, pe nevolnici… şi pe fraieri !”

SĂGETĂTOR Pe plan sentimental este momentul unor discuţii. Discuţii plăcute şi, adeseori, chiar necesare. Din când în când trebuie reinventată arta relaţiilor umane, iar discuţia este primul pas. Monotonia vieţii şi platitudinea oamenilor sunt capcane mortale pentru dinamicii centauri. Nu te speria, o să gaseşti ceva cu care să-ţi condimentezi zilele. Mici sau mai mari probleme cu sănătatea. O veste bună, pe care o aşteptai cam de multişor. Atenţie la mijloacele de transport în comun. O amică din zodia Berbecului, un alt semn de foc, îţi este favorabilă în toate şi te poate ajuta, dacă nu o s-o ofensezi cu veşnicele tale ironii. Ultima parte a zilei, a perioadei îţi aduce un dar neaşteptat. Moderaţie în relaţiile cu Racul şi Vărsătorul.

CAPRICORN Cu o conjunctură complexă se poate spune astăzi că ai o viaţă plină. Sunt unele aspecte favorabile, dar cu masură, pentru ca stelele arată, nu determină. Mai multe planete şi indicatori astrologici îţi sunt favorabili în această perioadă, mai ales dimineaţa. Poţi reuşi în activităţi legate de marfă, vamă, jocuri şi sporturi. Rezolvă cu mult calm discuţiile cu sexul opus – diplomaţia şi intriga au rezolvat infinit mai multe probleme decât violenţa şi războaiele. Ultima parte a perioadei, odată cu Saturn, protectorul tău, bine aspectat, îţi este favorabilă la bani – câştiguri mici, dar necesare.

VĂRSĂTOR O zi densă, dar plăcută, ba chiar interesantă sub aspectul trăirilor emoţionale. Aspecte favorabile cumpărăturilor făcute cu bani puţini, dar cu inspiraţie, domeniul neguţătoriei este favorizat. O periodă favorabilă mai ales pentru nativele zodiei… care poartă ochelari. Poate aşa o să vadă mai bine că anturajul nu li se potriveşte! Sunt favorizaţi, în special cei care lucrează în domeniile high tech, în informatică şi comunicaţii. Un dar neşteptat şi o veste bună. Ai câteva prilejuri bune de afirmare – mai ales în cercul de prieteni, sau între rude. Pe de altă parte stelele arată „un nou început” (pleonasm! – dar merge…) poate o nouă relaţie, poate un nou segment al vieţii!

PEŞTI Este miercuri, ziua lui Mercur, negustoria este avantajată, eşti tentat să cheltuieşti mai mult, dar e doar o descărcare, un catharsis, din cauza unei instabilităţi emoţionale trecătoare. Domneşte o mare tensiune în jurul tău, dar trebuie să-ţi păstrezi calmul. Magnetismul personal al nativilor, carisma cum se spune, este în creştere – poţi rezolva uşor problemele sentimentale şi să convingi partenerii de afaceri. De asemenea poţi aborda uşor noi prietenii, relaţii de dragoste, chiar. Din nou: nu exagera cu mesele şi mâine se mănîncă, fii disciplinat şi organizează, deci, regimul alimentar. Banii şi veniturile, în general, sunt bine aspectate, încasările pe care le aştepţi vor fi puţin întîrziate – câştiguri mici, dar suficiente – împărţite, însă, cu alţii.