HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 10 august 2022. Turnul Babel de la CERN

10 august

Pe 10 august s-au născut Raffaello Di Nola, Ian Anderson, Rhonda Fleming, Camillo Benso di Cavour, Jorge Amado, Tamara Buciuceanu-Botez, Barbu Cioculescu, Nicolae Prelipceanu, Dan Mihai Goia.

Sinaxar. În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Lavrentie, Sixt din Roma şi Ipolit. Nimic în “Kalendar”.

„Evenimentul Zilei” din 10 august 1675 a fost că Regele Charles al II-lea al Marii Britanii a pus piatra de fundaţi la Observatorul Regal, cunoscut astăzi sub numele de Greenwich. În 1787, tot în această zi de august, 10, Mozart termina ”Eine Kleine Nachtmusik”. În 1821, la 10 august, Missouri a devenit al 21-lea stat al Uniunii. La 10 august 1864 se stabilea „Smithsonian Institution” la Washington, iar pe 10 august 1889 Dan Rylands de la Hope Glass Works din Barnsley, Yorkshire patenta tirbuşonul, o invenţie dragă românilor! În 1893 Dr. Rudolf Diesel testa la Krupps, motorul lui revoluționar. ”Book of Days” paginile 398,399

Observați, dragi lupi, padawani și hobbiți sunt evenimente pozitive, de care ne aducem aminte cu plăcere. Celelalte evenimente, negative, nu mă interesează, decât din punct de vedere istoric, cine nu știe istorie, repetă greșelile trecutului!

Acum câţiva ani am primit o vizită, în pustnicia mea. Un francez, mare fizician, împreună cu care am trecut, în tinerețe, printr-o aventură de toată frumusețea, în Monrovia, Liberia. Parcă v-am povestit-o, altădată.

Dr. Jean Pierre Vaillant, așa o să-i spunem, locuiește de peste douăzeci de ani în Meyrin, o comună elevețiană care nu are decât zece kilometri pătrați și lucrează la CERN. E sculă pe basculă acolo, șef de laborator, sau așa ceva. În fiecare dimineață pleacă din studioul lui, dintr-un bloc cu zece etaje și ia tramvaiul TCMC care-l duce la CERN. Nu este căsătorit, are o relație de o viață cu o colegă cu ochelari și mai are, în studio, nu în laborator, două pisici.

De la el am aflat tainele CERN. Venise în România ca să verifice nu știu ce zgomot de fond cu laboratorul din salina Slănic Prahova. Și pentru că era aproape, a trecut și pe la mine.

Așa am aflat povestea ”particulei lui Dumnezeu”. Acceleratorul de particule, poate cea mai îndrăzneață realizare științifică a omului a costat mult, enorm. Câteva zeci de miliarde de € și viața a nouă oameni. A fost pus în funcțiune la parametrii proiectați în anul 2009. Imediat, oamenii de știință implicați în proiect și-au dat seama că calculele erau subdimensionate. Acceleratorul nu avea suficientă putere.

Ce se întâmpla, de fapt, acolo? Fac scamatorii cu atomi, fermioni, bosoni, hadroni, mezoni, protoni, electroni, leptoni, barioni, fotoni și Dumnezeu mai știe ce particule. Nu, cu particula lui Dumnezeu nu lucrează! De exemplu, în laboratorul de fizica energiilor înalte, se constituie ”pachete” de milioane de protoni, de forma unor cilindri pe care îi accelerează să se ciocnească cu o suprafață cât mai mare. Și, văd ce se întâmplă, la coliziune! Sar ”scântei” fel de fel de particule efemere, instabile, ca bosonul lui Higgs. Sunt înregistrate și calculatoarele primesc datele spre analiză.

Jean Pierre mi-a spus că au verificat existența bosonului lui Higgs încă din 2010, era un model matematic stabilit în anul 1964. Prin verificarea existenței acestei particule elementare la energia, pardon, masa de 125 GeV (gigaelectronvolți) s-a confirmat o întreagă teorie a modelelor atomice și subatomice. Dar, nu era ”particula lui Dumnezeu”!

Francezul își amintea ce supărați erau toți savanții la Crăciunul anului 2011. Își dădeau seama de incapacitatea acceleratorului de particule, prea slab pentru temele lor de proiectare. Pară era priveghi, nu petrecere, a precizat Jean Pierre. Într-un colț, un scoțian bine intoxicat cu wiskey, înjura particulele. Ceva de genul ”God particle”. A fost scânteia care a aprins creierele bine dotate ale celor din jur. Particula lui Dumnezeu! O campanie de relații publice bine pusă la punct a permis să se facă reclamă mondială la CERN. Cu particula lui Dumnezeu, bosonul lui Higgs! Și așa s-au primit miliardele în plus, pentru mărirea capacității acceleratorului. Între anii 2012 și 2015 CERN a fost în ”reparații”. Acum are o capacitate dublă, mi-a spus francezul. Acolo lucrează în prezent peste patru mii de persoane. Majoritatea locuiește în blocuri cochete în Meyrin.

Acum câţiva ani, CERN a crezut că a mai descoperit o particulă, o subparticulă elementară cu masa de 750 GeV, ”particula X”. La a 38-a Confeință internațională de fizică a energiilor înalte, cei de la CERN au tăcut mâlc. Măsurătorile făcute ulterior nu au confirmat o amplificare ”sigma” a energiei, masei, la 750 GeV. Ceva cu zgomotul de fond, a spus fizicianul francez.

Dar ce este cu particula lui Dumnezeu, l-am întrebat, mai în glumă. Fizicianul a devenit, brusc, serios. Particula lui Dumnezeu, a spus el, este cea care a inițiat Big Bang-ul! O particulă de o masă, o energie infinită. Prima particulă, din ea s-a născut Universul. Nu putem noi, cu slabele noastre mijloace, cu un accelerator doar de 15 kilometri, chiar îmbunătățit, nici să visăm la particula lui Dumnezeu!

Așa mi-am amintit de Geneză, capitolul 11. Acolo se povestește de Turnul Babel. Urmașii lui Noe, stabiliți undeva, prin Mesopotamia, s-au apucat să clădească un turn din cărămizi arse și lipite cu smoală, ca să ajungă până la Dumnezeu. Și ar fi putut, dacă bunul Dumnezeu nu S-ar fi coborât pe pământ și Le-a încurcat limbile, de nu s-au mai înțeles între ei și au lăsat Turnul Babel neterminat.

Cam așa se întâmplă și în prezent la CERN. Acolo sunt două categorii de savanți: cercetătorii fundamentali și experimentatorii. Primii fac modele, matematice, fizice și spun unde și ce să caute experimentatorii. În prezent, spune Vaillant, li s-au încurcat limbile. Direcțiile, temele de cercetare indicate de fundamentaliști s-au dovedit, toate, fundături. Ultima a fost ”Particula X”, care nu s-a confirmat.

Concluzia mea a fost că Dumnezeu nu poate fi căutat și înțeles cu un accelerator de particule. Așa că vă invit să citim împreună Biblia, Geneza, capitolul 11! Aceasta până mâine, apoi o să mai vedem, pentru că, nu-i așa, mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 10 august 2022

BERBEC Astăzi eşti tare înclinat să rişti, fie că-i vorba de slujbă, bani sau o relaţie amoroasă. Lasă pe mâine, noaptea e un sfetnic bun. Primesti, din nou, nişte veşti aşa-şi-aşa. Odihneşte-te mai mult, oboseala cronică s-a strâns ca o zgură şi poate să te afecteze. Evita alcoolul, tutunul, piperul, orice te-ar irita si mai mult. Evită cantitățile mari, sigur, că doar nu o să renunți la unele dintre plăcerile vieții! Nu esti in cea mai buna dintre zile, mai bine astazi tine regim si mediteaza, configureaza, filosofeaza, dă curs comoditatii şi artei de a te simti bine.

TAUR Onorează promisiunile făcute, dar supraveghează cu atenţie cheltuielile. Nu lua decizii importante și nu pleca la drum lung. Dupa orele de la serviciu este bine să te duci undeva unde să te relaxezi şi vezi şi tu lumea ce mai face. O zi potrivită sa iei iniţiative curajoase, atât in domeniul tău de activitate, cât mai ales in relaţiile tale sentimentale. Simţul tău posesiv ţinut prea mult în frâu se răzbuna astăzi. Discuţii aprinse cu cineva de la care vrei să obţii ceva important. Discuţia însă nu se finalizează, aşa că trebuie să mai încerci. Relaxeză-te seara, poate la un film nou, poate muzică bună!

GEMENI Astăzi trebuie să îngropi securea de război! Cu toată lumea, chiar cu dușmanii cei mai dușmani. Trimite-le epistole iscusite, de împăcare. Așa le adormi vigilența și poți să pleci în vacanță! Zi favorabilă corespondenţei, scrie, vorbeşte, socializează, comunică! Doar te pricepi la aşa ceva! O dimineaţă aproape liniştită, fără prea mult de lucru şi fără complicaţii. La prânz, posibilă şi neaşteptată schimbare de program. Ai un prilej să te evidenţiezi profesional. Foloseşte-l, cu speranţa că o să iasă şi bani, nu numai laude. O veste bună. de departe. Astăzi orice angajament, orice regulă devine brusc o povară. Până diseară îţi trece şi vei fi din nou ironic. Totuşi, o veste bună!

RAC Primești o propunere, domeniul sentimental este favorizat, aşa că nu mai ezita! Sănătatea este bună, dar trebuie să eviţi schimbările bruşte de temperatură şi vezi ce mănânci în oraș. O veste bună, poate dimineața. Primele ore ale zilei de muncă nu iţi sunt colosal de prielnice, dar cu moderaţie şi calm poți evita neplăcerile. Sigur, dacă nu eşti în vacanţă – în concediu apar alt tip de probleme, cheltuielile! Nu promite nimic. Astăzi trebuie să alegi cu grijă modul de abordare a problemelor tale sentimentale. Este bine să fii convingător dar şi rabdător. Nu toate noutăţile trebuie spuse in gura mare, trebuie sa dai dovadă de mai multa diplomaţie şi tact in relaţiile cu colegii tăi.

LEU Ai ideile clare, cel puțin în proiectele colective. Trebuie să faci exact și precis ceea ce se așteaptă de la tine, nici mai mult, nici mai puțin! Nu este cazul să faci pe Leul, nu astăzi! O zi bună, mai ales pentru leoaice. Ziua este favorabilă leilor care lucrează cu copiii, sau au copii. Vorbeşte, joacă-te cu copiii, nu-i lăsa să se înstrăineze prematur. Şi aşa lumea este cum este, oferă iluzia unei copilării fericite de care copiii să-şi amintească, cu plăcere, mai târziu. Fii generos, chiar dacă îmbunătățești realitatea! Astăzi eşti, din punct de vedere emoţional, mai sensibil. Fii atent la promisiunile care le faci, mai ales nu exagera.

FECIOARĂ Un tranzit te favorizează. Dar, azi, îți cade prost lipsa de empatie a celor din jurul tău. Te-ai lăsat folosit de niște roboți, de niște mașini care vor numai bani. Niște zombi fără suflet! Sunt favorizate numai activităţile de rutină, evită orice schimbare de program sau de tabiet. Nu uita regulile vechi: tacerea este mai importantă uneori decât un discurs elocvent, absenţa înseamnă dezaprobare. Astăzi, în mai multe ocazii trebuie să dai dovadă de diplomaţie ca să eviţi conflictele, fără motiv şi inutile, de altfel. Fereşte-te de prietenii sau relaţii noi, aspectele și conjunctura nu te avantajează. Nu fii naiv, nu da crezare bârfelor, mai ales daca sunt evident opera unor persoane interesate sau dornice de avantaje sau glorie cu orice preţ.

BALANŢĂ Astăzi poți să descoperi unele atitudini în jurul tău, foarte greu de acceptat și mai greu de explicat. Orice rău, spre bine! Așa descoperi cu cine ai de a a face și cum te poți apăra! După o periodă mediocra ai o zi mai bună. Realizări mici, însă pline de bucurii. Te simţi bine şi faci planuri de viitor. Astăzi poţi profita de un chilipir curat, şi/sau poţi culege o parte din profiturile ce provin din aranjamentele altora. Nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce ai de gând să faci. Dacă ai luat o hotărâre, apoi ţine-te de ea. Sigur, dacă vezi că nu merge şi nu merge, nu trebuie să dai cu capul în zid, schimbă modalitatea de abordare!

SCORPION Evită deciziile care duc la schimbări majore. Nu judeca cu asprime colegii, prietenii, pe cei din jur. Încearcă să le găsești scuze, înainte de a se acoperi de ridicol, prin minciunile lor! O dimineţă bună, în care ai spor. Mai multe obligaţii uitate se fac simţite spre sfârşitul zilei. Dragostea e bine aspectată. Astăzi evita schimbările bruşte de program şi mai ales nu lasa colegii de la serviciu, sau rudele apropiate să aibă iniţiative păguboase. Cu toate că este o zi bună, evită nepăsarea şi nerăbdarea. Fii prudent şi precaut, mai ales în mijloacele de transport în comun!

SĂGETĂTOR O zi mai puţin favorabilă în ceea ce priveşte planurile tale. Seara o poţi petrece în mijlocul familiei, al prietenilor, reflectând asupra cum trebuie să-ți cârmești barca vieții tale. Posibile schimbări în registrul sentimental şi veşti plăcute. Noi prietenii sau relaţii pot face ziua interesantă. Zâmbeşte larg, spune o vorba bună şi mai câştigi un prieten. Nu trebuie sa călătoresti, iar dacă totuşi eşti obligat să pleci undeva, astăzi trebuie sa fii foarte atent, în special la bagaje. Ai o propunere, mai veche, să câştigi mai mulţi bani. Verifică bine, vezi exact despre ce este vorba, nicăieri nu se plimbă cățeii cu covrigi în coadă!

CAPRICORN Astăzi e una dintre zilele acelea, când nu trebuie să insiști. Lasă lucrurile să se petreacă natural, de la sine. Nu interveni, nici măcar cu un sfat, stai la umbră, la propriu și figurat! O problemă personală îşi poate găsi astăzi rezolvarea, ceea ce consideri o mare victorie. Atenţie, să nu te culci pe lauri! Este mai plăcut să stai cu un prieten şi să vorbiţi vrute şi nevrute, decat să te duci la cine ştie ce cantina populară și să mănânci cine știe ce, congelate, sigur. Astăzi, în a doua parte a zilei, posibile tensiuni ca urmare a unor veşti nu tocmai bune. Nu te descuraja. Necazul ţine numai azi!

VĂRSĂTOR Cu mult umor și o vorbă bună poți să dezamorsezi situațiile încrâncenate. Pe căldura asta, doar un scandal îți lipsea! Dar, evită semnele de foc, care astăzi râvnesc la pielea ta pe băț! Mâncarea naturală, fructele, mierea şi ceaiurile din planete iţi pot reface vitalitatea! Astrele, totuşi, te favorizează. În special în domeniul familiei. Oferă-ţi bucuria unei seri într-un cadru mai puţin convenţional. Oricum, eşti cam plictisit şi ceva nou sigur iţi face plăcere. Eşti avantajat mai ales în domeniul dragostei fie că eşti familist sau nu. Bate şi ţi se va deschide, caută şi vei găsi. Zâmbeşte şi vei fi mereu bine primit!

PEŞTI Ai probleme dificile de rezolvat. Abordarea sistematică a situaţiei iți furnizeaza datele necesare rezolvarii ei. Asta în principiu, de fapt pune pe alticineva, cere ajutor, cât încă ai timp! Călătoriile sunt sub un semn fast. Mai ales dacă ești în vacanță, în străinătate. Transformări în bine, la serviciu şi acasă. O veste bună, de la rude sau prieteni de departe. Astăzi – calm şi diplomaţie în relaţiile cu cei apropiaţi. Lăsă lucrurile să se aşeze singure şi nu interveni în nici un fel. Se întâmplă lucruri, care te avantajează pe termen lung. Nu fii leneş, insistă acum, pentru că eşti într-o perioadă relativ favorabilă.