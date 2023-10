Horoscopul lui Dom’ Profesor – 1 noiembrie 2023. CIA împlinește 76 de ani

1 noiembrie

Pe 1 noiembrie s-au născut Salvatore Adamo, Alexandr Alehin, Larry Fyint, Victoria de Los Angeles, Lascăr Catargiu, Gabriel Cotabiţă, Mihai Gion, N. Davidescu.

Sinaxar, pomenirea Sfinţilor şi făcătorilor de minuni fără de arginţi Cosma şi Damian, fiii Teodotei cele din Asia. Medici buni şi evlavioşi care lecuiau oameni şi animale prin puterea Cuvântului, nu prin buruieni şi prafuri, după cum spune cronicarul. Şi nu luau, niciodată, nicio plată!

Exemplu strălucit aceşti doi fraţi, Cosma şi Damian. Ca multe alte exemple, lăsaţi în uitare. Pentru că marea majoritate a medicilor, (dacă au doctoratul, doctori) este mai curând formată din „monştri în halate albe” cum îi caracteriza un articol din „New Yorker”. Multe orânduiri umane, chiar şi comuniştii, au încercat să promoveze asistenţa medicală gratuită, după modelul creştin. Au eşuat în faţa vanităţii şi lăcomiei!

„Evenimentul Zilei” din 1 noiembrie 1755, care a căzut într-o sâmbătă, în ziua sărbătorii Tuturor Sfinţilor, a fost marele cutremur căruia i-a căzut victimă Lisabona. Epicentrul cutremurului, estimat astăzi de specialişti la 8,8 pe scara Richter, a fost în falia Azorelor, la circa 200 kilometri Sud-Vest de capitala Portugaliei.

Frumosul oraş a fost distrus în proporţie de 90% de valul tsunami înalt de 14 metri şi apoi de un incendiu necruţător. S-au săvârşit din viaţă mai multe de o sută de mii de supuşi ai regelui Portugaliei, în Lisabona şi împrejurimi.

Efectul cutremurului a fost ca din Apocalipsă. Regele Iosif I şi împreună cu el episcopii şi poporul au considerat cutremurul ca o Pedeapsă Divină. În anii care au urmat Portugalia a renunţat la cuceririle coloniale, la dictatură şi la vanitatea de a fi o ţară mică cu una dintre cele mai puternice flote din lume. O anumită filosofie a „iluminării” şi-a croit drumul în sufletul portughezilor.

Este o istorie pe care mi-a spus-o regretatul Harald Alexandrescu, el a fost născut în Portugalia.

Vedeţi, în această viaţă nu trebuie să ne fie frică de Pedeapsa Domnului, ci de lipsa ei!

Astăzi este Samhain, o veche sărbătoare celtică.

Ceea ce se mai știe este că sărbătorile vechi europene ale celților urmau cele patru portaluri cosmice de putere: solstițiile și echinocțiile. Da, dar celții mai au adăugat, exact la 40 de zile după ele, niște sărbători, considerate ale spiritului.

Am avut la dispoziție ”Book of Ballymote”, ”Book of Rights” și ”Coligny Calendar”, toate informațiile despre celți strânse cu grijă în ”Celtic Mysteries”, monografia lui John Sharkey, varianta de 786 de pagini, cea din anul 1975. Există și o variantă scurtă, de numai 96 de pagini, mai mult un album, de la ”Thames and Hudson”.

Astfel, după cercetările lui Sharkey, anul ritual al celților începea la data de 1 noiembrie, calendar gregorian. Samhain se numea sărbătoarea, la 40 de zile după echinocțiul de toamnă. O sărbătoare a roadelor în care se ofereau jertfe, pomeni, cum le spunem astăzi, pentru linia moșilor și strămoșilor. O sărbătoare a Anului Nou, cu rădăcinile în trecut. Continuată, în prezent, de sărbătoarea modernă a Halloween.

De atunci, de demult, datează frumoasele vorbe, celtice, apoi preluate de vikingi, prin care îți luai la revedere de la lumea aceasta, poate înaintea unei bătălii sângeroase: ”Iată, îl văd pe tatăl meu! Iată, o văd pe mama mea! Iată, îmi văd unchii, frații și surorile! Iată, îmi văd moșii și strămoșii, tot neamul meu, de la începuturi! Mă cheamă să mă alătur lor, în marea sală din Walhala, unde cei curajoși trăiesc veșnic!”

Dragi jupânițe și cinstiți jupâni, CIA împlinește 76 de ani de existență. Necesitatea de a avea informații clare și precise despre anumite țări, unele ostile, s-a făcut prezentă mai ales după atacul-surpriză al japonezilor din 7 decembrie 1941, la Pearl Harbour. Teoria conspirației, gurile rele, spun că nu a fost nicio surpriză, americanii știau de atac și și-au scos portavioanele și distrugătoarele moderne din port. Dar asta este o altă poveste…

Cert este că în timpul războiului a funcționat OSS, iar imediat după, SSU, CIG, și mai târziu, în anul 1947, CIA. Președintele Harry S. Truman a semnat pe data de 26 iulie 1947 decretul care înființa CIA. În octombrie același an CIA a început să funcționeze în sediul său de la New York. Avea doar câteva sute de angajați, majoritatea veterani OSS. Acești veterani, au stabilit ca ziua de naștere a CIA să fie 1 noiembrie, pentru că atunci a fost prima acțiune CIA. Nu este nimic oficial, nimic scris, doar o poveste frumoasă pe care o să o istorisesc, pe scurt, pentru că nu scriu romane, ci articole de ziar. Am auzit-o și eu la Quantico.

Guvernul american bănuia că sovieticii sunt aproape gata cu fabricarea bombei lor atomice, dar nu se știa cum și când. CIA a primit ca sarcină prioritară culegerea de informații în acest sens.

Noaptea de Haloween, la Paris, anul 1947. Pe lângă zidurile impozantei ambasade sovietice se împleticesc doi indivizi îmbrăcați în haine de Halloween, sunt două mari pisici negre, cu cozi și măști. Trec pe lângă postul de gardă unde un oarecare Ivan zâmbește la vederea bețivilor occidentali, care apoi se pierd pe lângă zid, ca să facă pipi. Apoi ies din câmpul de vedere al gărzilor. Brusc, se metamorfozează, sunt trezi și alerți, scot un fel de mini basculă elastică, își iau avânt și sar, ușor și fără zgomot peste zidul ambasadei. Cu o nadă de nailon, pentru pescuit rechini, invizibilă aproape, trag bascula de partea celaltă a zidului.

Sunt dați cu un parfum special, ca să nu fie depistați de câinii lup siberieni, muți, uriași și de o ferocitate fără seamăn, care erau lăsați liberi noaptea în curtea ambasadei. Adevărații gardieni, siguri și neobosiți. Dar substanțele chimice funcționează și cățeii nu dau nicio atenție celor două umbre. Care se cațără pe terasa clădirii, la etajul unu. Folosesc un procedeu secret de spărgător, o fereastră deschisă și cei doi operativi CIA sunt în biroul ambasadorului. Așa cum știau, sub marele tablou al lui tătuca Stalin, era seiful secret al ambasadei.

Le iau câteva minute ca să-l deschidă, nu dau nicio atenție teancurilor de bani, franci și dolari, dar se uită rapid la dosarele de acolo, din seif. Unul dintre spioni alege un dosar și îl pune pe podea, deschis. Îngenuchează și scoate un aparat de fotografiat minuscul. Celălalt ia o carpetă persană și îl acoperă, ca să nu se vadă fulgerările flashului în afară, în timp ce se fotografiază cele câteva pagini interesante. Apoi pun totul în cea mai perfectă ordine, ca să nu se descopere spargerea. Sar zidul înapoi și apoi își iau și bascula, tot cu ajutorul nadei de naylon. Mai încolo îi aștepta o mașină.

O zi mai târziu raportul CIA cu stadiul fabricării bombei atomice sovietice se afla pe biroul președintelui. Primul raport al CIA.

Anecdotic sau nu, se spune că președintele Truman și-a întrebat secretarul cine mai sunt și ăștia de la CIA, cu ce se ocupă, că nu a mai văzut până atunci un raport de la ei.

Activitatea adevărată a CIA începe când s-a mutat în sediul din Virginia, la Langley. Războiul Corean, lovitura de stat din 1953 din Iran, apoi cea din 1954 din Guatemala, Siria 1949, Indonezia 1957, Canalul de Suez, Cuba Bay of Pigs, Chile, Salvador, Grenada, Panama etc. Acestea sunt acținunile CIA despre care se știe, au fost făcute public. Dar ca întotdeauna sunt doar partea vizibilă a aisbergului.

Ar mai fi foarte multe de spus, dar când este vorba de CIA parcă este bine să păstrezi o anumită discreție, se ține foarte bine pentru cei 76 de ani pe care i-a împlinit. Acum vă rog să mă scuzați, pe Baidu și Alibaba a disparut, pe hărți, statul Israel, este numai Palestina. Trebuie investigat. Nu știu dacă este o informație clasificată. Oricum, informația pe care v-o comunic nu este clasificată: mâine, este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom Profesor – 1 noiembrie 2023

BERBEC O zi obișnuită în care te gândeşti la iarnă. Adică la cheltuielile pentru sărbători, la cizme, cojocele, la combustibil sau înteținerea de iarna – ”full catastrophe” vorba lui Zorba Grecul! Totuşi, eşti bine privit de stele astazi. Daca ai ceva sentimental greu de rezolvat, incerca acum, poate va merge ca pe roate. În activitatea proprie întâlneşti oarecare opoziţie. Încă o zi dinamică, cu o desfăşurare aproape surprinzătoare. Eşti mereu surprins de cât de rapid poate să treacă timpul.

TAUR Nu da crezare celor care vor să-ti strice ziua cu veşti proaste. Trebuie sa verifici şi să nu te bazezi pe alţii. Se apropie iarna, asta e o veste proastă, trebuie să-ți faci mici rezerve. Fii calm şi prudent şi nu uita umbrela acasă! Cu toate ca gândesti prin o anumita logică, te miri că nu mai inţelegi ce se intamplă în jurul tău; probabil că interesele personale primează și asta nu are nicio logică. Cu siguranţă ca nu iti face nici o placere sa te implici din nou, azi, in rezolvarea unei crize, mai ales ca stii cum se vor defasura lucrurile!

GEMENI Trebuie să ai încredere în forțele tale. Nu că ai fi timid, dar uneori te laşi amăgit de aventurile vieţii. Faci proiecte, dar le schimbi mereu, ca argintul viu. Mai multă stabilitate! De la o vreme ai parerea ca toata lumea are ceva de impartit cu tine. Adevarul este ca nu te poti concentra și că-ti scapă aspecte esentiale. Astăzi poți să ai și ai perioadă bună. Configuraţia stelelor arată o perioada mai bună, mai ales in ceea ce priveşte profesia şi ascensiunea socială.

RAC Analizează unde nu ai dat atenţie detaliilor și convoacă pe cei pe care te poți sprijini. Puteţi stabili împreună măsurile de luat pentru redresarea situației. Unde-s mulţi, puterea creşte! Cu mai multă obiectivitate, optimism şi echilibru interior vei gasi calea spre o bună înţelegere cu cei apropiaţi. Pe de alta parte nu lua în serios toate bârfele şi intrigile făcute parcă special să-ţi amărască viaţa. De fapt, chiar aşa este! Poate că este un ultim examen înaintea reuşitei.

LEU Ziua poate fi plină de veşti. Dar, fii atent cum le interpretezi. Nu toată lumea îţi vrea binele. Cu gândul la rezolvarea unei probleme, poţi să uiţi ceva. Nu-i nimic și mâine e o altă zi! Câteva surprize plăcute şi unele mai puţin plăcute, situaţii care evoluează spre întorsaturi neaşteptate, sunt deliciile zilei de azi. In rest, aceiaşi oboseală cotidiană, aceiaşi viaţă! Anumite zambete cu subanteles și bătăi pe umar te ajută să tragi concluzia ca lucrurile incep sa mearga spre bine, la serviciu si in dragoste.

FECIOARĂ Ordine şi reguli, dar tu te uiţi ca pisica în calendar! Nu eşti obişnuit cu disciplina şi lucrurile aiurea în tramvai sunt specialitatea zodiei. Ia găseşte tu o soluţie pe măsura zodiei tale! Niciodată nu eşti suficient de abil social, nu speculezi oportunităţile. Ceva te reține și nu sunt cei șapte ani de acasă. De fapt, nu vrei să te bagi, nu vrei să riști nimic, nu suporți eventualele eșecuri. Viața este ca la pescuit, uneori te întorci de la baltă cu mâna goală, dar uneori prinzi și pește. Sigur, trebuie să te duci la baltă!

BALANŢA Unde este vara, oftezi! Tu nu ești pregătit pentru dezolarea și tristețea existențială a anotimpului înghețat. Fă-ți un ceai fierbinte, filosofezi după aceea! O atitudine solidară de genul „toţi o să avem de câştigat” este mai recomandabilă în această zi. Relaţiile cu persoanele născute în semne de aer şi foc sunt astăzi armonioase şi plăcute. Ceva migrene astazi din cauza unor tensiuni neasteptate in anturaj. Le rezolvi cu diplomatie si treci mai departe.

SCORPION Dacă repari ceva, orice, poate în computer, trebuie să fii atent, informează-te mai înainte. Manualul de utilizare și întreținere, sau Youtube. Nu e nimic complicat, dacă știi cum se face! Aspecte minore benefice te avantajeaza esential în lămurirea, în clarificarea, unei situaţii familiale, poate în cursul unei convorbiri la mobil. În a doua parte a zilei, stai acasă, nu te duce în oraş, sau dacă ai mâncărime pe limbă, du-te la prieteni să filosofezi despre fotbal, sau modă, după sex, cu cine are timp să te asculte.

SĂGETĂTOR Astăzi ai noroc! Fie că este vorba despre serviciu, profesie, meserie, sau domeniul sentimental, ai multe şanse să îndeplineşti ce ţi-ai propus. Sigur, să fie legal, moral şi să nu îngraşe! Trebuie să continui cu aceleaşi metode verificate de până acum, schimbarile repetate nu sunt privite cu ochi buni nici de oameni, nici de stele. Tenacitatea şi răbdarea aduc rezultate! Astazi trebuie doar sa zici multumesc, pentru ca treci printr-o perioada in care ajutorul vine de unde nici macar nu te aşteptai! Trebuie sa te bazezi mai mult pe propriile forte si sa faci planuri serioase de viitor, să te gândești cum poți să-ți îmbunătățești calitatea vieții.

CAPRICORN Ai o dispoziţie de miercuri, ziua lui Mercur, patronul negustorilor! Ai face unele cumpărături, dar nu te-ai hotărât. S-a lăsat frigul, vezi cum îți planifici ieșirile în oraș, nu exagera. Este bine să începi proiecte noi, să discuţi şi să motivezi oamenii. Poţi să te implici mai mult în viaţa celor mici, fie că este vorba de copii, fie de animăluţe. Aşa o să petreci momente plăcute care îţi umplu inima de veselie şi bunăvoinţă. De asemenea o zi favorabilă micilor deplasări. Dar,atenţie la vremea schimbătoare, la ploaie și frig, în primul rând!

VĂRSĂTOR Ai muncit mult, ai adunat multă oboseală, dar lipsa planificării şi a efortului concentrat te face să te învârteşti în cerc. Astăzi ai nevoie de o bună gimnastică a minţii şi a trupului! O dimineaţă obositoare, dar poate cu ceva realizări, finalizări. Seară plăcută, dar cu gând de drum. Drum pe care poţi să-l faci la cumpărături. Cumpărături care trebuie să fie foarte cumpătate. Cumpătare pe care trebuie s-o arăţi şi în relaţia ta de dragoste. Dragoste care trebuie mereu înteţită, cu multă sinceritate şi bunătate. Există, deci, o legătură logică, cauzală, în viaţa ta!

PEŞTI Eşti decepționat, pentru că te-ai sprijinit pe oameni care nu îşi ţin cuvantul. Gândește-te, poate găsești oameni de bună calitate care nu strălucesc, nu sunt vedete, dar te poți baza pe ei! Stelele spun, la fel ca un bătrân călugăr sihastru, ca prea multă insistenţă nu are niciun rezultat, pe cand cumpătarea aduce succesul. Nu insista inutil, dar nici nu renunţa când nu trebuie! Viata e o permanenta infruntare de interese, asa incat trebuie sa dai dovada de multa inteligenta si de putin noroc in promovarea scopurilor.