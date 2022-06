HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR,1 iunie 2022. Un regim de slăbit vechi de o mie de ani.

1 iunie

Pe 1 iunie s-au născut: Marlyn Monroe, Brigham Young, Morgan Freeman, Mihail Glinka, Mircea Cărtărescu, Monica Anghel.

Astăzi, în calendarul creștin-ortodox sunt Sfinţii: Justin Martirul şi Filosoful, Hariton, Firm şi Valerian.

1 iunie este zi fastă. ”Kalendarul” lung indică, simbolic, ziua Cireşei. Probabil unde toată luna iunie se numeşte „Cireşar”. Armoniosul fruct seamănă, tot simbolic, cu o inimă foarte mică, cu o inimă de copil. Aluzia este evidentă, este doar Ziua Internaţională a copiilor. Protejaţi copiii, cinstiţi bătrânii şi aveţi îngăduinţă! Viaţa este scurtă şi este loc pentru toată lumea. Aşa sună, aproximativ, una dintre Legile Junglei, ale lui Kipling.

Nu are importanţă semnificaţia, originea, faptul că în alte părţi nu se sărbătoreşte ziua copiilor. Este un lucru bun şi trebuie continuat. Şi iar să nu uit, sfatul meu este să luaţi copiilor cadouri speciale şi nu obiecte, sau îmbrăcăminte care oricum urmau să fie cumpărate. Nu înşelaţii copiii, sunt mult mai deştepţi decât credeţi! Făceţi-le o surpriză plăcută, nu faceţi gesturi formale. Nu uitaţi dulciurile, cu ciocolăţi şi pungi de bomboane. Viața, când o să fie adulți, o să le fie amară, așa ca măcar să-și aducă aminte de dulcele copilăriei!

Dar, așa cum imi cereți, iată încă o poveste, de data aceasta un sfat util, un regim de slăbit:

Vizirul Al Molok era foarte îngrijorat. Frumoasele lui protejate erau cele mai frumoase din Asia, dar cam plinuţe, ca Luna plină, spune cronicarul persan. Aşa că vizirul îl invită la el pe bunului lui prieten, marele poet, medic, matematician şi astrolog Omar Khayyam şi îl roagă să rezolve problema frumoaselor şi pufoaselor lui protejate.

După un an de zile vizirul Al Molok avea cel mai zvelt harem din lume!

Se întâmpla în secolul XI, în Persia şi până acum nimeni nu a dezvăluit regimul de slăbit, pe zodii, al lui Omar. Nici noi nu o să dezvăluim complet regimul de slăbit, grele blesteme fiind pe capul, ochii şi inima infidelului ce va spune taine care nu-i aparţin. Dar nişte principii generale nu o să supere pe nimeni! Respectaţi-le şi o să vedeţi lumea mult mai bună, din nişte corpuri mult mai zvelte!

Omar le făcea pe frumosele femei să înghită dis-de-dimineață, pe stomacul gol, o lingură de ulei de măsline în care el amestecase doftoriile lui. Nu se mai știe care. Urmare lingurii de ulei, frumoasele nu mai simțeau acea foame permanentă, provenită din plictiseală și lipsa de mișcare. Omar Khayyam le mai trimitea la hammam, la baia de aburi, la sauna orientală, de trei ori pe săptămână. Dar, iată dieta lui Omar Kayyam, pe zodii:

Semnele de foc: Berbecul, Leul, Săgetătorul sunt dinamice, cu o vitalitate mărită şi cu procesele metabolice rapide. Se recomandă o dietă bogată în vegetale, cereale, peşte. Să evite carnea grasă, mâncărurile foarte grele, sărate, picante.

Semnele de aer: Gemenii, Balanţa, Vărsătorul sunt adaptabile şi răspund foarte bine la stimuli externi. Se recomandă supe de legume, nuci şi seminţe, iaurt. Să evite cerealele, alimente neprocesate, grele, patiseria, zahărul sub orice formă.

Semnele de apă, Racul, Scorpionul şi Peştii sunt schimbătoare şi emotive. Se recomandă legume la aburi, fructe care nu fermenteză, linte. Să evite lactatele, uleioasele, patiseria, pâinea cu drojdie, sarea în exces.

Semnele de pământ: Taurul, Fecioara şi Capricornul posedă o mare rezistenţă. Se recomandă salatele, supe şi ciorbe, carnea albă, aromatice ca pătrunjelul, leuşteanul, mărarul. Să evite mâncărurile grele, dulciurile.

Să ne reamintim că dieta provine dintr-un spaţiu musulman, unde carnea de porc era interzisă prin religie, aşa că nici nu se discuta. Omar mai spune că “fericiţii sunt nativii născuţi la cuspe (la trecerea dintr-o zodie în alta) pentru că împrumută din caracteristicile ambelor zodii, fiind mai pregătiţi pentru viaţă”.

Omar mai atrage atenţia asupra faptului că trebuie să mâncăm puţin, foarte puţin şi în mai multe mese. Şi că nimic nu trebuie făcut silnic. Regimul de slăbit trebuie să fie o plăcere, nu o pedeapsă. Iar că tot ce nu este bun, trebuie redus foarte mult, treptat. Fiecare principiu alimentar are rolul lui, spunea omul de ştiinţă. Temperatura alimentelor trebuie să fie “plăcută”, călduță, nici rece, nici fierbinte. Şi mai ales să bem mari cantităţi de apă de bună calitate, eventual ceaiuri, dar și sucuri din fructe, între care nectarul de rodii și de piersici avea un rol foarte important. Şi se mai oboseşte să adauge că sănătatea se bazează pe coloanele alimentelor ismaielite: carnea albă, peştele, iaurtul, fructe, vegetale şi seminţele.

Pe timpul acela nu existau otrăvurile frumos ambalate, mezeluri și semipreparate. Mai mult, sistemelor de răcire și culmea atentatului la sănătate, alimentele congelate, nu existau. Toată lumea mânca mâncare proapătă și nimeni nu făcea cancer la stomac sau la colon! Bun, cancerul la colon și la extremitatea lui, sunt întîlnite relativ rar și astăzi în Orient, atât din cauza alimentelor, dar, mai ales a unei igiene specifice orientale. Pe care o practic și eu și familia, ba i-am mai învățat și pe finii mei din State.

Omar nu a interzis total dulciurile răsfățatelor femei. Oricum, pe timpul acela nu exista ”otrava cristalină”, zahărul industrial. A poruncit bucătarului vizirului să facă niște prăjituri mici-mici, îndulcite cu miere, bineînțeles și asorate cu fistic și vanilie. Când frumoasele frumoaselor au obiectat la mărimea prăjiturilor, înțeleptul din Nișapur le-a spus că prăjiturile sunt făcute pe mărimea gurițelor lor. Ori, în timpul acela, în Orient, circula un proverb vechi despre frumusețea femeilor care trebuia să aibă unele atribune fizice mici, altele lungi, altele negre, altele roșii și așa mai departe. Gurița trebuia să fie mică. Așa că frumoasele persane s-au mulțumit cu câte o prăjiturică, mică-mică. Era neelegat să ia mai mult de una! De atunci a rămas obiceiul persan al platourilor de prăjituri mici-mici, de toate felurile.

Poetul Omar Khayyam spune într-unul dintre nemuritoarele sale rubbaiate, catrene: “Viaţa este frumoasă, să fim sănătoşi şi s-o trăim, Haide să bem vinul rubiniu de pe buzele frumoaselor, De ce să ne săpăm groapa cu dinţii?”

Vă las să vă gândiți la regimul de slăbit al lui Omar Khayyam, acum sunt chemat insistent pe DOA să calmez o sfadă între astronomi.

Dar, nu uitați de cadourile pentru cei mici. Poate ei să prindă o lume civilizată, normală. Perioade din aceste, vicioase, așa cum trăim astăzi, au fost destule în istoria omenirii. Apoi, brusc, omenirea s-a scuturat, a găsit resurse ca să revină la ceea ce era considerat normal. Le va găsi și de data aceasta? Nu știu ce să răspund, ceea ce știu cu siguranță este că, mâine, este, în definitv, o altă zi!

HOROSCOP 1 iunie 2022

BERBEC Simţul tău posesiv şi încăpăţânarea ta zodiacală se pot răzbuna astăzi. Atenţie la discuţiile aprinse cu cineva din jurul tău. Poate este vorba de alegerea cadourilor pentru cei mici? Este o zi a comunicării. Esti dispus sa porţi conversaţii lungi, despre subiecte diverse. Mercur in aspecte şi toane bune te influenţează favorabil si debitul verbal are volum si consistenţă. In toata aceasta dorinţă de afirmare a eului, care se exprimă, nu trebuie să pierzi din vedere să ciuleşti urechile. În cele mai multe cazuri vorbele multe determina destainuiri şi mai şi. Până la urmă de voie, de nevoie, persoană în cauză poate să cedeze, dar nu vei obţine exact ceea ce îți doreai.

TAUR Prudența și diplomația plată, bovină, trebuie sa te caracterizeze, fiind comportamentul oficial preventiv la serviciu și față de cei din jur, în general. Astăzi ”corrida, no – fiesta, si!” Dedică ziua lucrurilor obişnuite, de rutină. Este o perioadă furtunoasă. Cu toate că, până la urmă, se va vedea doar partea de deasupra a gheţarului, ca de obicei în astfel de poveşti. Emoţional, tu te simţi dornic să te bucuri de deliciile perspectivei, aşa că poţi să stai după orele de program mai mult pe acasă, cu cei pe care îi iubeşti, sau să pleci într-o scurtă (da, scurtă) vizită. Saturn întârzie din nou anumite lucruri, iar răspunsul pe care îl aştepţi se lasă şi el aşteptat. Nimic malefic. O întâlnire neaşteptată. Cineva te bănuieşte dar nu îndrăzneşte să zică nimic. Deocamdată.

GEMENI O atitudine generală, de genul „toţi o să avem de câştigat” este mai recomandabilă în această zi. Relaţiile cu persoanele născute în semne de apă şi foc sunt astăzi armonioase şi plăcute. Astazi ai multe aspecte cosmice favorabile. Pentru un procent mare dintre nativi, cu siguranţă. Profita si găseşte-ţi echilibrul interior si pacea sufletească de care ai atâta nevoie! Lasă ironiile şi cinismul măcar pentru perioada zilei de astăzi. Nu mai face atatea mofturi, viaţa este complicată şi fără sa o faci tu şi mai complexa. Stelele spun sa dai dovada de bun-simt şi modestie! Măcar astăzi. Prietenii te cauta să-ţi împartaşească problemele lor. Vremea capricioasă şi vremurile aiurea ţi se par probleme infinit mai grave decât micile lor intrigi. Nu te grăbi să tragi concluziile care se impun, partenerul tău practica un „joc secund” aşa incât trebuie să vezi în spatele vorbelor şi în umbra celor afişate.

RAC Horoscopul tau te sfătuiește să ceri sfatul și sprijinul unui prieten experimentat, pentru că e evident că nu te poţi descurca singur. Mai bine mai târziu, decât prea târziu, sau niciodată! De ce iti este frica de aceea nu scapi! Nu rata ocaziile din cauza încăpăţănării sau a prudenţei caracteristice zodiei. Trebuie să ai încredere în promisiuni, dar nu te implica total. Limitează-te doar la activităţile de rutină, pentru că ziua este incertă pentru promovarea propriilor interese. Relaţiile sentimentale sunt bine aspectate, însă. Calităţile tale magnetice şi carisma te avantajează, foloseşte-le, cel mai probabil şi cel mai indicat, în domeniul relaţiilor sentimentale. Nu amesteca, însă, plăcutul cu utilul. Nu-ţi fă planuri pe termen lung, ca să nu zăpăceşti familia, pe cei dragi şi să confunde ficţiunea cu realitatea. O veste bună pe seară de la rude de departe. Uită ieri, trăieşte astăzi, mâine – mai vedem…

LEU Conjunctura îți indică o posibilă întâlnire neaşteptată, dar care te bucură mult, mai ales prin noutaţile pe care poţi să le afli. Fă o bucurie copiilor din viața ta, cumpără-le cadouri! „Vai, ce mă bucur că ne-am întâlnit!” Ziua de astăzi poate fi un termen, sau un prag. Dacă este vorba de o întâlnire importantă, atunci astăzi este ziua. Ceva se poate întâmplă – mare atenţie la călătorii sau deplasări. Dacă eşti precaut, vigilent şi prudent – totul este foarte bine. Evită locurile aglomerate, spaţiile deschise, curentul şi datoriile. Oferă respect celor mai bine plasaţi ca tine pe scara socială pentru că omul superior ascultă, omul materialist trăncăneşte, înţeleptul configurează – spune înţeleptul chinez.

FECIOARĂ Cu toate că vremea şi vremurile te influenţeaza negativ şi treci printr-o perioada mediocră, fă in aşa fel să nu fie vizibil pentru cei din jur. Joacă puţin teatru şi o să te simţi mai bine! Eşti într-o uşoară pierdere de energie. Supraveghează-ţi sănătatea şi în special alimentaţia. Mâncarea naturală, fructele, mierea şi ceaiurile din plante iti refac vitalitatea! Ai oarece probleme de rezolvat, la serviciu sau la şcoală, unde munceşti sau înveţi, unde îţi petreci dimineţile şi uneori toată ziua. Dacă vezi că nu te descurci, cere ajuror, nu intra în criză de timp. Pentru asta sunt făcuţi prietenii şi părinţii. Deci, este momentul sa-ti faci prieteni in cadrul activitatii profesionale, pentru ca s-ar putea sa ai nevoie de sprijinul si ajutorul lor competent, poate chiar în curând.

BALANŢĂ De azi trebuie să renunţi la toate prejudecăţile şi micile frâne psihice care ţi-au frânt elanul şi nu ţi-au permis să-ti arăți adevaratele calitaţi, să ai performanţele pe care le meriţi! Astăzi este ziua noutăţilor. Atât în sensul de veste, informaţie, sau eveniment social cât şi cu înţelesul de obiecte, imagini şi oameni noi, poate noi simţăminte şi sentimente. Dar, nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce aveai de gând să faci, urmează-ţi planurile ca şi când nu s-ar fi întâmplat nimic. Să schimbi planuri vechi înseamnă inconsistenţă nu promovarea noului. Întâlneşti pe cineva, aproape din întâmplare, o nouă relaţie de dragoste sau reprinderea unei legături mai vechi.

SCORPION Perioada favorizează nativii care activează în comerţ, transporturi, educaţie şi sănătate. Azi ai tendinta, pentru unii supărătoare, de a fi permanent în ofensiva, sa ţii la parerea ta. O zi perfectă ca să faci planuri de viitor şi să iei deciziile necesare. Pe total o zi activă, poate chiar prea activă, aşa că trebuie să eviţi graba şi nerăbdarea. Lucrările s-au aglomerat din nou, ai mult de munca si niciun chef. La prânz poate este bine să-ţi îndulceşti viaţa aşa că oferă-ţi o prăjitura şi dă telefon unei prietene, poate ieşiti pe seară la un film şi la un suc in oraş. Până la urma în urma efortului făcut o să simţi o oboselă interesantă, dacă nu chiar plăcută. O sa visezi frumos şi colorat.

SĂGETĂTOR Câteva surprize plăcute şi unele mai puțin plăcute, situaţii care evoluează spre întorsături neaşteptate, sunt deliciile zilei de azi. In rest, nu uita cadourile, jucăriile pentru copii! Câteva surprize plăcute şi unele mai putin plăcute, situaţii care evoluează spre întorsături neaşteptate sunt deliciile zilei de azi. In rest, aceiaşi oboseală cotidiană, aceiaşi viaţă! Trebui să-ţi temperezi gama simţămintelor pentru că eşti într-o perioadă de hipersensibilitate. Păstrează-ţi calmul, farmecul şi stilul de viaţă. Configuraţia planetelor iţi prezice relatii cordiale şi armonioase cu semnele de aer şi apa şi mai puţin favorabile cu zodiile de foc şi pamant. Chiar nu merită să te consumi pentru cineva care este superficial şi neserios.

CAPRICORN Astazi trebuie sa eviţi asumarea de promisiuni, angajamente şi responsabilitati, mai ales, pe termen lung. Fă-ți un cadou, ție însuși, copilului care ai rămas, mereu surprins în fața lumii. Poți să petreci ziua cu folos – ca să-ţi faci un bilanţ al lucrurilor pe care le ai de făcut. S-ar putea să ai nevoie de ajutor! Daca este vorba de treburi casnice nu te speti, pune-i pe toţi la treaba! Mercur, relativ bine aspectat, te ajută să-ţi focalizezi atenţia către o lista de prioritaţi şi să comunici decent fiecăruia ce are de făcut, ca să nu se mai intre în obişnuita criză de timp. Ca să rezolvi conflictul şi să aplanezi bârfele pe seama ta, trebuie să apelezi la un intermediar neutru, dar bine intenţionat.

VĂRSĂTOR Este momentul să-ţi faci mai mulţi prieteni in cadrul activitaţii profesionale, sau unde activezi, pentru că s-ar putea sa ai nevoie, în curând, de sprijinul şi ajutorul lor competent. Atenție, graba strică treaba! Dimineața, într-un mod neașteptat, dar plăcut, ai simţăminte pastelate şi suave. Aşa că te poţi duce la cumpărături, ca să te enervezi de creşterea preţurilor. Dacă stai cu chirie şi vrei să găseşti o căsuţă şic, sau un apartament pe cinste, acum este momentul. Până la urmă cu toată activitatea tensionată, astăzi este o perioadă pentru reflecţii calme şi meditaţii liniştite şi puţină distracţie în mijlocul acestei activităţi susţinute.

PEŞTI Stelele spun, la fel ca un bătrân călugăr înțelept, ca prea multa insistenţă duce la dezastru, pe cand cumpătarea aduce succesul. Nu insista inutil, dar nici nu renunţa când nu trebuie! Fii mai “zen”, relaxează-te! Este cazul să nu mai fii aşa de încordat şi de tensionat. Relaxeaza-te şi încerca să nu mai porti de grijă altora, mai ales că, până la urmă, nu stă în puterea ta să le rezolvi toate problemele. O perioadă de timp care este propice pentru planuri de viitor. O veste bună, sau cel puţin aşa pare. Activităţile legate de speculaţiile financiare, sau comerţul cu amanuntul nu sunt avantajate, doar este campanie electorală, toată lumea așteaptă cu pușca la picior. Un incident neplăcut în a doua parte a zilei poate fi evitat cu prudenţă şi respectarea regulilor, mai ales de circulaţie. Strălucesti într-un grup, sau te bucuri de un eveniment social deosebit, un spectacol, concert, paradă de modă. Vezi tu, alege ce îți place, ca în Shakespeare!