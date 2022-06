HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 1 iulie 2022. Steaua lui Barnard și X-37B

Pe 1 iulie s-au născut Leslie Caron, Wilhelm von Leibnitz, George Sand, Louis Bleriot, Olivia de Haviland, prinţesa Diana, Dan Ackroyd, Pamela Anderson, Leon Dănilă, Dan Verona, Aimee Iacobescu.

În calendarul creştin ortodox sunt, pe 1 iulie, Sfinţii: Leontie de la Rădăuţi, un român, şi doctori fără de arginţi, Cosma şi Damian.

Luna iulie începe prost, vinerea. Perioada zilei de 1 iulie este importantă. Spiritele aerului se retrag, ca să revină la anul, odată cu echinocţiul de primăvată, iar spiritele focului, elementul foc, îşi intră în drepturi.

Peste o sărbătoare a focului, veche, daco-getică probabil, dacă nu mai veche, de la agatârşi, numită acum Ana-Foca, care se ţine ca să nu fie cuprinsă holda şi gospodăria de flăcări, ei bine, s-a calchiat sărbătoarea creştină a Cosmandinului, Sf. Cosma şi Damian, „…ei, bunii tămăduitori de la nimeni nu luau plată pentru tămăduiri, pentru care s-au numit doftori fără de arginţi.” (Vieţile Sfinţilor).

Asistenţa medicală gratuită a fost una dintre realizările creştinătăţii. Pentru care trebuie să mulţumim Bisericii! Mai întâi pe lângă mânăstiri şi biserici, bolniţe, ordine religioase de medici şi vindecători, spitale şi clinici, apoi sisteme naţionale de sănătate. Aceste sisteme gratuite au existat chiar şi sub regimurile totalitare averse religiei, gen nazism, fascism şi comunism.

Din nefericire, astăzi, asistenţa medicală decentă este rezervată numai celor bogaţi. Actul medical se face pe bani contrazicând însăşi esenţa medicinei, a jurământului lui Hipocrat. Mulţi bani! Lăcomia şi vanitatea au distrus şi această datorie umană, să-ţi ajuţi aproapele, călcând două porunci creştine capitale!

Pe DOA s-a discutat mult despte Steaua lui Barnard. Cel mai rapid astru. Am încercat noaptea trecută refractorul Gina și destul de rapid am prins în colimator Steaua lui Barnard. Nu este ușor de observat, tocmai pentru că se mișcă ”rapid” cu 10,3 secunde de arc, pe an. Noul meu refractor, de care sunt foarte mulțumit și mândru de îndemânarea mea, pentru că l-am montat singur, este, de fapt, un upgrade al unui tub optic Bushnell mai vechi, are acum un obiectiv de 137 de mm și trei oculare Takahashi. Dar ceea ce este hotărâtor est tracking system care poate urmări mișcarea corpului ceresc observat. Mai mult, am un nou sistem fotoelectronic, care se potrivește perfect în locul ocularului și face ca imaginea prinsă de telescop să fie afișată pe monitorul laptopului, să salveze fotografii în HD și chiar înregistrări video. Mulțumesc încă odată celor care m-au ajutat să observ, din nou, cerul. Ca și japonezul TASCO Luminova, un refractor cinstit, de numai 60 mm obiectiv, dar excelent pentru observarea Lunii. Pentru cine are pasiunea mea, de a observa cerul nopții – și din corespondență am constatat că nu sunt puțini – dau coordonatele unde poate fi observată, acum, Steaua lui Barnard: asc: 17h 57m 48,5s declinație 04º 41̛ 36̋.

Steaua lui Barnard, denumită așa pentru că a fost descoperită de astronomul american E.E. Barnard, în anul 1916, este o pitică roșie, de clasa spectrală M4, o stea mai bătrână decât Soarele. Ceea ce este interesant este că Steaua lui Barnard se deplasează în direcția Pământului cu o viteză aproximativă de 140 km/s. Deocamdată se află la 6 ani lumină, fiind steaua a doua în rangul apropierii de Pâmânt. Prima este, după cum știm, Proxima Centauri, care se află la numai 4 ani lumină. Dar, peste 20.000 de ani Steua lui Barnard se va afla la o distanță mică, în termeni astronomici, de numai 14,7 UA, unități astronomice, de Sistemul Solar. Oare o mai fi atunci ceva din civilizația actuală, sau rachetele altui Elon Musk, dotate cu motoare care pliază spațiul, au ajuns demult pe sistemul Steaua lui Barnard? Bună întrebare!

Steaua lui Barnard are taine mari. Se crede că are cel puțin două planete. Este vorba, deci, despre un sistem planetar. Locuibil? Dumnezeu știe, modesta mea lunetă nu poate răspune, ce zic, nici măcar telescopul spațial Hubble nu a putut clarifica problema.

Am mai discutat mult și fără rost despre un secret militar, avionul-robot X-37B. Teoria conspirației, sigur că da.

Avionul spațial robotic X-37B, în fotografia din titlu, al armatei americane se apropie de un record privind durata misiunii.

X-37B a fost lansat pe orbita Pământului pe 17 mai 2020 în cea de-a șasea misiune a programului, un zbor cunoscut sub numele de Orbital Test Vehicle-6 (OTV-6).

Mininaveta Forțelor Spațiale a fost acum pe orbită 773 de zile. Este doar la o săptămână de recordul X-37B de 780 de zile, care a fost stabilit pe OTV-5. Dar nu șederea prelungită în Cosmos este scopul lui X-37B; de exemplu, satelitul Landsat-5 a observat Pământul de pe orbită timp de 29 de ani.

În timp ce agendele orbitale primare ale avionului spațial robotizat construit de Boeing sunt clasificate, unele dintre experimentele sale la bord au fost dezvăluite înainte de lansare. Probabil, dacă nu cu siguranță, că sunt ”fake news”, nimeni nu-și dezvăluie studiile militare

De exemplu, un astfel de experiment, de la Laboratorul de Cercetare Navală din SUA (NRL), investighează transformarea energiei solare în microunde cu frecvență radio. Experimentul se numește Modul de antenă cu radiofrecvență fotovoltaică sau PRAM pe scurt.

De asemenea, știm că OTV-6 a inclus punerea pe orbită a FalconSat-8, un satelit miniaturizat dezvoltat de Academia Forțelor Aeriene din SUA și sponsorizat de Laboratorul de Cercetare al Forțelor Aeriene, pentru a efectua mai multe experimente pe orbită.

În plus, două experimente NASA sunt așezate la bordul avionului spațial pentru a studia efectele mediului spațial asupra unei plăci de mostre de materiale și a semințelor folosite pentru a cultiva alimente.

OTV-6 este prima misiune X-37B care folosește un modul de serviciu pentru a găzdui experimente. Modulul de serviciu este un atașament la pupa vehiculului care permite transportarea pe orbită a unei capacități experimentale suplimentare de încărcare utilă.

Iată o listă a misiunilor anterioare a X-37B, fiecare dintre ele a durat mai mult decât predecesoarea sa imediată:

OTV-1 a fost lansat pe 22 aprilie 2010 și a aterizat pe 3 decembrie 2010, petrecând peste 224 de zile pe orbită.

OTV-2 a fost lansat pe 5 martie 2011 și a aterizat pe 16 iunie 2012, petrecând peste 468 de zile pe orbită.

OTV-3 a fost lansat pe 11 decembrie 2012 și a aterizat pe 17 octombrie 2014, petrecând peste 674 de zile pe orbită.

OTV-4 a fost lansat pe 20 mai 2015 și a aterizat pe 7 mai 2017, petrecând aproape 718 zile pe orbită.

OTV-5 a fost lansat pe 7 septembrie 2017 și a aterizat pe 27 octombrie 2019, petrecând aproape 780 de zile pe orbită.

Nu este clar când și unde OTV-6 va veni pe Pământ. OTV-1, OTV-2 și OTV-3 au aterizat la Vandenberg Space Force Base California, în timp ce OTV-4 și OTV-5 au aterizat la Centrul Spațial Kennedy, din Florida.

Programul X-37B este desfășurat de o unitate a forțelor spațiale americane numită Delta 9, care a fost înființată în iulie 2020.

„Detașamentul 1, Delta 9, supraveghează operațiunile vehiculului de testare orbital X-37B, un program experimental conceput pentru a demonstra tehnologiile pentru o platformă de testare spațială fiabilă, reutilizabilă, fără pilot, pentru Forța Spațială a SUA”, au scris oficialii Forțelor Spațiale într-o fișă informativă.

„Misiunea Delta 9 este să pregătească, să prezinte și să proiecteze forțele atribuite și atașate în scopul desfășurării operațiunilor de protecție și apărare și de a oferi autorităților naționale de decizie opțiuni de răspuns pentru a descuraja și, atunci când este necesar, a învinge amenințările orbitale”, fișa informativă explică. „În plus, Delta 9 sprijină Space Domain Awareness prin desfășurarea de operațiuni de caracterizare a spațiului de luptă din cosmos și, de asemenea, efectuează experimente pe orbită și demonstrații tehnologice pentru Forța Spațială a SUA”.

Se crede că Forța Spațială are două vehicule X-37B în flota sa, ambele fiind construite de Boeing. X-37B se lansează vertical deasupra unei rachete și aterizează orizontal pe o pistă, ca vechea navetă al NASA.

Avionul spațial militar seamănă mult cu naveta acum retrasă din exploatare, de fapt, dar este mult mai mic – doar 29 de picioare (8,8 metri) lungime, comparativ cu 122 de picioare (37 m). Există și o altă diferență cheie: naveta NASA a fost condusă de echipaj uman, în timp ce X-37B este robotizat.

Boeing a remarcat că X-37B prezintă multe elemente care marchează o premieră pe orbită pentru un avion spațial, inclusiv funcții complet automatizate de navigație și aterizare, comenzi de zbor și frâne care utilizează toate acțiunile electro-mecanice (fără circuite hidraulice) și un corp realizat dintr-o structură compozită relativ ușoară, probabil titan, mai degrabă decât din aluminiu tradițional.

„X-37B este una dintre cele mai noi și mai avansate nave spațiale din lume, concepută pentru a funcționa pe orbită joasă a Pământului, la 240 până la 800 de kilometri deasupra Pământului. Vehiculul este primul de la naveta spațială cu capacitatea de a returna experimentele pe Pământ pentru inspecții și analize ulterioare. Acest vehicul spațial fără pilot al Forței Spațiale a Statelor Unite explorează tehnologiile vehiculelor reutilizabile care sprijină obiective spațiale pe termen lung.” A declarat Boeing.

X-37B a fost proiectat pentru a zbura misiuni care durează până la 270 de zile, a menționat Boeing. Dar fiecare zbor, cu excepția primului, a depășit cu mult această presupusă limită.

Acum vă rog să mă scuzați este din nou senin și condiții bune de observație, o să scot refractorul Gina să ne mai uităm pe cer. Încă nu știu unde, ceva o să-mi atragă atenția, stelele sunt bune cu mine, mereu îmi șoptesc ceva, mereu îmi arată lucruri minunate. Trebuie doar să fii foarte atent și să știi să interpretezi limbajul astrelor.

Așa o să mai treacă o noapte îmbietoare de vară, pentru că, mâine este, în definitiv, o altă zi.

HOROSCOP 1 iulie 2022

BERBEC Atitudinea celor din jurul tău se schimbă în bine. Nu e o reacție generală, dar primești ajutor fără să-l ceri. Mulțumește frumos și încearcă să păstrezi această stare de lucruri convenabilă. Dacă ai probleme în dragoste nu este indicat să le discuţi aşa, la sfârșit de săptămână, mai gândeşte-te. Retrage-te astăzi, ca să câştigi mâine! Un anumit procent dintre Berbeci primeşte o informatie neaşteptată, plăcută, însă, sau o întâlnire neanunţată cu o personă interesantă. În general, conjunctura arată că încep să se profileze avantajele şi succesele eforturilor susţinute din ultima perioadă de timp.

TAUR Nu te repezi, ca boul, să tragi concluzii care te dezavantajează. Fii mai subtil, de cele mai multe ori lucrurile nu sunt ceea ce par! Ia mai multe informații, zâmbește, nu ești la coridă! Păstrează-ţi calmul şi zâmbetul pe buze, încearcă să fii atent, precis şi clar şi amână toate deciziile importante! Majoritatea scenariilor şi planurilor de viitor, atât în activitate cât şi in viata personală, suferă din cauza întârzierilor produse de o conjuncură plină de cuadraturi. Nu te speti cu munca fizică şi nici cu eforturile intelectuale. Nu ai frică, păstreaza speranţa şi porţile succesului sunt larg deschise pentru tine.

GEMENI Eschiva, evitarea, este tactica zilei de astăzi. Este necesar să te distanţezi, să ieşi din cercul vicios, de sub imperiul tensiunii. Obiectiv și mai calm decât de obicei, poţi avea succes! O perioadă din nou puţin tensionată, mai ales de bârfe şi vorbe. Nimic foarte important, însă. Mai mult comicării, decat lucruri serioase. Pe seară, o perioada buna pentru planificarea activităţii de… distracţie şi mici achizitii, poate şi un film nou.

RAC Prudenţa excesivă şi teama de a fi din nou decepţionat te reţin. Este bine şi aşa, cine nu se aruncă în apă, nu se îneacă, se spune în Orient. Atenţie la posibile probleme de comunicare! Trebuie să-ţi păstrezi calmul şi să dai dovadă de umor la unele informaţii mai ciudate pe care poţi să le primeşti. Supravegheză-ţi regimul alimentar. Mai bine nu mânca în oraş, pregăteşte-ţi ceva de acasă. Măcar aşa ştii ce mănânci! Mai pe seară, Luna iţi aduce o oportunitate neşteptata. O atitudine inteligentă poate aduce mai multe informaţii la suprafaţa, aşa încât decizia, alegerea, să fie justă.

LEU Astăzi trăirile tale sunt între un maxim de stăpân al junglei şi un minim de pisoi uitat în gară! Dinamic, ca un seismograf în Japonia, poţi să realizezi, sau să ratezi o mulţime de treburi! Este timpul unor decizii, mai mult sau mai putin importante şi dacă ai tărie de caracter, voinţă, poţi să dobândeşti mai multe avantaje. Conjunctura arată că astăzi este o zi rapidă. Repede vine, repede trece! Ca un făcut timpul te presează şi mereu nu faci, nu spui ceea ce doreşti, de fapt. Nu ai timp! Astăzi timpul trece foarte repede, confiscat de grijile cotidiene!

FECIOARĂ Probleme sentimentale. Ai căzut în borcanul cu melancolie şi nici nu mai râzi la bancurile şefului. Grav, foarte grav, dar, trece repede! Puțină răbdare, nici Roma nu s-a clădit într-o zi! Chiar dacă oboseala îşi spune cuvântul, distrează-te – este singura soluţie de evitare a stresului cotidian, soluţie chiar încurajată de sistem. Şi cine se distrează nu este melancolic, statistic vorbind! Poţi să întâlnesti o persoană deosebită sau să te distrezi cu prietenii, ai libertatea să alegi. Întâlnirile cu persoane dragi îţi încălzesc inima şi îţi oferă suficiente rezerve de bună dispoziţie şi optimism.

BALANŢĂ Nu mai regreta, nu mai analiza trecutul! Ce a fost, a fost, astăzi trăieşte în realitate, fă-ţi planuri concrete, sigure, pentru că singura posibilă cale către o viaţă mai bună este în viitor. În aceiaşi ordine de idei, dimineaţa ai un moment de inspiraţie în care crezi că ai găsit o solutie pentru rezolvarea unor probleme. Nu lasa lucrurile pe mâine, fă-le astăzi, sigur, dacă poţi şi este momentul. Magnetismul personal al nativilor şi nativelor din Balanţă este în creştere – în special pe seară. Acordă mai mult timp familiei, prietenilor vechi, relaţiilor verificate – te vei simţi foarte bine in compania lor!

SCORPION Ai nevoie de ajutor și te uiţi în jur să vezi cu cine poți să faci o alianţă, cu cine ai interese și proiecte comune. Stelele spun să-ţi îndrepţia atenţia către semnele de aer şi de foc! Astăzi este cazul să devii mai practic şi ceva mai diplomat, totodată; numai aşa poţi evita norii negri care par că se adună. E semn de furtună, dar cu sistemul de alianţe pe care încerci să îl pui la punct şi cu norocul tău providenţial o să duci corabia în port, fie că prin termenul de „corabie” este vorba de activitatea profesională, sau de domeniul sentimental. Saturn îţi face în continuare probleme, dar cine nu are probleme, nu are succese!

SĂGETĂTOR Optimist și motivat astăzi poți să duci la bun sfârșit ceea ce îți propui, fără opoziția celor din jurul tău. Ai noroc, sau ești pe același flux principal cu interesele lor. Nu-i rău, deloc! În această perioadă este bine să te limitezi la zâmbete plate şi să eviţi o atitudine prea dinamică, sau chiar agresivă. Evită, de asemenea, orice decizie luată în stare emotivă. Nu începe acţiuni pe care nu le poţi finaliza singur, deoarece vei constata ca nu ai cui să-i ceri ajutorul. Anumite informaţii te descurajeză, dar cu puţin bun simţ şi refuzând complicaţiile inutile, o s-o scoţi la capăt! Concentrează-te pe problemele urgente.

CAPRICORN Analizezi proiectele tale de viitor. Nu eşti foarte fericit, ai nevoie din ce în ce de mai mulţi bani, pentru că totul se scumpește şi lucrul acesta te îngrijorează. Lasă obsesiile, caută soluţii, cere sprijin, ajutor! Dar, ceea ce însă te enerveză enorm sunt bârfele şi intrigile. Majoritatea bârfelor şi intrigilor nu se fac din răutate, ci doar din lipsă de activitate, aşa că nu te enerva în mod disproporţionat şi inutil. În situţia în care vrei să iei atitudine, ceea ce nu te sfătuim, “câinii latră, caravana trece”, consulta-te astăzi cu cei născuţi sub semnul Gemenilor – vei găsi multa bunăvoinţă, sfaturi competente si idei bune. Gemenii sunt specialiştii zodiacului în “relaţii publice”.

VĂRSĂTOR E o mare tensiune în legătură cu nişte termene, praguri de trecut, poate proiecte noi, teste, sau examene. Aşa că fii atent, timpul nu ia prizonieri. Seara se poate să primeşti nişte veşti. Dacă vrei să ai dreptate, să prevalezi în relaţiile umane, aceasta este ziua! Trebuie să eviţi discuţiile în contradictoriu cu persoanele de sex opus, sau cu cei care îţi poartă de grijă, fără să ai nevoie, din familie, sau dintre prieteni. Bănuielile tale nu se confirmă, sau se confirmă parţial. Până la urmă timpul te favorizează. Nu ai grijă, o să te descurci şi de data aceasta!

PEŞTI Evită mişcările bruşte, la propriu şi figurat. Eşti predispus la contracţii muşchiulare şi indiscreţii. Nu este o zi rea, trebuie să fii doar atent la mişcări şi politicos cu cei din jur! Poţi să primeşti veşti de departe. Nu trebuie sa faci cheltuieli importante şi atenţie unde pui banii, sau cărţile de credit. Nu da cu împrumut bani, nu lua cu împrumut, ocoleşte cazinourile şi casele de pariuri! Stelele fixe si vremea capricioasă şi plină de electricitate, dar şi vremurile, puternice prin schimbări, îţi conferă energia de care ai atâta nevoie.