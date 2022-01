HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 1 februarie 2022. Imbolc. 迎春接福. Anul Tigrului

Pe 1 februarie s-au născut John Ford, Boris Elţîn, Clark Gable, Claude Francois, Ştefan Luchian, Petru Popescu, Nicolae Breban, Aurel Calotă, I.M. Ştefan, Lucian Grigorescu, Oscar Lemnaru.

Sinaxar, pe 1 februarie este Sfântul Trifon, din părţile Frigiei.

În toate religiile ”păgâne”, adică țărănești, numite și religii ale Pământului sau religii naturale, sărbătorim momente importante în timpul anului. Aceste festivaluri marchează natura ciclică a timpului și a vieții în general.

În Franța, festivalurile celtice au fost cu siguranță onorate mult timp în Galia preromană, așa cum pare să ateste calendarul Coligny.

Lucrarea lui Françoise Leroux și Christian Guyonvarc’h, ”Festivalurile Celtice”, tratează acest subiect și îl definește ca fiind „Concentrarea sacrului într-un anumit timp și loc cu ceremoniile care îl sărbătoresc și miturile care îl comentează și explică”.

Festivalurile celtice irlandeze pentru care avem cele mai documentate referințe (în afară de speculații) sunt Samain, Belteine ​​și Lugnasad (Lamas). Imbolc apare în mai puține texte în ciuda existenței sale certe.

Aceste festivaluri constau, în general, întotdeauna, conform autorilor menționați:

– într-o întâlnire într-un loc dat, în centrul țării sau al provinciei, la o anumită dată calendaristică, întotdeauna aceeași, la 40 de zile după echinocții și solstiții.

– la unul sau mai multe banchete, prezidate de un rege, ținute succesiv sau simultan.

– într-una sau mai multe ceremonii religioase, toate având loc în locuri bine definite.

– în adunări administrative și politice.

– în diferite jocuri și concursuri, specifice și, nu în ultimul rând, negustorie.

Explicația intervalului de patruzeci de zile după echinocții și solstiții poate fi găsită în antica tradiție ezoterică europeană. Tradiția celtică consideră, într-adevăr, numărul 40 ca fiind eminamente simbolic și se referă la noțiunile de transformare, mutație și trecere:

„Este, de asemenea, un moment de trecere și transformare, de la un timp la altul sau de la un stat la altul, sfârșitul, sau începutul unui ciclu, sezonier sau anual, atât moartea, cât și regenerarea timpului,” ciclul fiind, conform expresiei lui Mircea Eliade, o ”revenire eternă. „

„Sărbătorile vechi europene, cele celtice, în special, sunt, la nivel global, puncte de reper și puncte fixe în timp și spațiu. Spre deosebire de lucrurile umane, prin fixitate și imobilitate, sunt legate de eternitate.”

Acest punct fix nu poate fi fixat în spațiu, dar poate fi fixat în timp, în funcție de solstiții și echinocții, care pot varia cu o zi.

De asemenea, este important să precizăm că sacrul este prezent la toate orele.

„Sacrul, prin definiție, scapă de orice evaluare în timp și spațiu, deoarece conține și infinit de mic al microcosmosului și infinit de mare al macrocosmosului și, de asemenea, pentru că timpul se dizolvă în sfârșit în el însuși: Eternitate ”. Mircea Eliade.

Aceste sărbători celtice sunt, probabil, mai de înțeles sub numele vechi de Highlight of the Celtic Wheel of the Year. Aici rezidă toată magia lor, este un moment de legătură ciclică cu Divinitatea, cu Marii Zei și Primii Strămoși, o reamintire a naturii noastre și a locului nostru în mediul natural, spiritual, dar și uman. Festivalurile permit o adunare socială, o recunoaștere a ceea ce leagă oamenii între ei în raport cu Divinul. Aceste portale ale timpului se deschid către celelalte lumi pentru a ne ajuta să le recunoaștem realitățile.

Imbolc

Cunoscut și ca: Oimealg (sau IM-mol’g ), Chandeleur sau Candlema, Imbolg, Brigid’s Day, Saint Lucia, Brighid’s Day, Oimealg, Imbolgc, Brigantia, Imbolic, Disting, Lupercus, Candlelaria, Lupercallia , Festivalul Luminilor, Sărbătoarea Fecioarei, Sărbătoarea Panului, Sărbătoarea Ghioceilor …

De fapt, aceste nume nu aparțin toate aceleiași sărbători, dar sunt destul de apropiate în perioada respectivă și derivă din ea. În sine, Imbolc este o sărbătoare celtică foarte veche despre care avem foarte puține informații.

Sărbătoarea celtică de la Imbolc (1 februarie – luna Anagantios conform calendarului Coligny) are semnificația etimologică a „lustrației”, este deci o purificare care are loc în timpul iernii. S-ar putea specula că este baza unui cult legat de fertilitate. Cu un pronunțat caracter oracular, vezi Ziua Marmotei.

În Irlanda, sărbătoarea Sfântei Brigit, la această dată, sugerează că Imbolc a avut loc sub patronajul zeiței precreștine Brigit.

De fapt, multe festivaluri pot fi legate de Imbolc, dar folclorul ruralului este intim amestecat cu creștinismul, este foarte dificil să găsești obiceiurile străvechi originale.

Celebrele cruci ale lui Brigit sau Brigid, de exemplu, ar putea fi foarte bine de origine precreștină. Sau, nu!

Majoritatea obiceiurilor și ritualurilor legate de această dată sunt familiale și legate de viața comunitară a satului (fabricarea untului, păstrarea laptelui etc.). Acest lucru conferă sărbătorii Sainte Brigitte aspectul unei sărbători agrare, care ar fi, prin urmare, cea de-a treia funcție a societății celtice: funcția productivă (păstori, fermieri, etc.). Este dificil de știut dacă această sărbătoare a fost numai agrară, populară, dar și religioasă, druidică. La fel, nu știm dacă celții au influențat și cât pe strămoșii noștri daci.

Organizarea anilor celtici a fost foarte complexă și a arătat în ce măsură erau deținătorii unor cunoștințe despre care am vrea să le aflăm înțelepciunea astăzi.

Sărbătorirea primelor raze ale soarelui la Imbolc ne poate vorbi infinit mai mult, decât solstițiul de iarnă, despre caracterul iernii prin care trecem. Samonios, pe de altă parte, este adesea începutul frigului. Datorită vechiului calendar galic din Coligny, cunoaștem și importanța stelelor în ciclul timpului celtic.

Indiferent dacă ne aflăm într-o sărbătoare „de modă veche” foarte ritualizată și foarte solemnă sau în plăcerea de a ne speria pe noi înșine (Halloween-ul nostru modern), perioada este, prin urmare, propice întrebării anxietăților și temerilor noastre, mai ales asupra morții și asupra lucrurilor dincolo de viață, adesea ascunse și totuși simțite întotdeauna de un anumit număr de mistici, sau filosofi, fie că sunt druizi, șamani, sau savanți creștini.

Imbolc. Lumânarea. Festivalul luminilor

Acest festival la începutul lunii februarie are loc sub semnul Vărsătorului. Acest semn, în analogie cu Saturn și Casa XI ne vorbește, într-adevăr, despre timp, despre viața comunității, despre colaborare și purificare, unii termeni atribuiți în mod tradițional Casei XI.

Vom realiza, de asemenea, că Vărsătorul face cu Leul, pe de altă parte, o axă de lumină: dacă soarele Leului radiază, aceste raze sunt redistribuite comunității din Vărsător.

În anumite privințe, Soarele este centrul, energia primordială, emițătorul în timp ce Vărsătorul este receptorul, difuzorul, distribuitorul. Iradierea unică a centrului solar este divizată și democratizată în Vărsător, unde fiecare primește partea sa de lumină (lumânarea personală). Unitatea și intensitatea radiației inițiale pot fi, prin urmare, găsite numai prin împărțire: lumina pare că s-a slăbit, desigur, prin divizare, dar își poate recupera toată strălucirea dacă fiecare dintre purtătorii săi se asociază și cooperează. Dar, ca în orice fractal, rămâne lumină!

Obiceiul modern este să aprinzi o lumânare și să-ți pui o dorință, cel mai bine este să fie ceva ce se poate realiza până la echinocțiul de primăvară.

În același timp, ne putem teme, că lumea noastră modernă favorizează nepermis de mult izolarea noastră, din ce în ce mai puternică și tot mai dureroasă, în fața restului Universului.

Omul actual pare foarte singur, dezarmat și confuz, probabil mai mult ca niciodată. Aceasta este probabil consecința inevitabilă a unei atitudini generale față de suficiență, o atitudine bazată într-o mare măsură numai pe știință, adică curentul de gândire născut în epoca numită ironic iluminare și care susține că, departe de a se integra în univers, omul are puterea de a controla natura, de a o domina, de a o supune.

Prin pierderea simțului sacrului, prin pierderea simțului ritului și al comuniunii dintre oameni și natură, am pierdut mult mai mult, ne-am pierdut pur și simplu normalitatea, serenitatea și capacitatea de a coopera și de a armoniza. Ne-am pierdut bucuria, în favoarea fricii. Ne-am pierdut umanitatea.

Anul acesta Imbolc coincide cu Anul Nou chinezesc. În titlu este La Mulți Ani! în limba chineză, sau așa sper să fie, am luat urarea de pe net. Începe anul Tigrului de Apă, pozitiv, cu dublu Lap Chun. Culoarea stabilită de înțelepții chinezi este albastru închis. Stabilirea Anului Nou chinezesc este simplă, se ține cont de fazele Lunii ca și în cazul stabilirii Sf. Paști. Anul Nou chinezesc cade la a doua Lună Nouă după solstițiul de iarnă. Dacă are loc o eclipsă de Soare, lucru rar, dar nu foarte rar, se consideră că este un an nefericit, cu sorți potrivnici.

Tigrul de Apă, o felină udă, este un an mediocru, cu multe surprize neplăcute, un an al violenței și al bunului plac al celor puternici. Tigrul este puternic și benefic în anii de metal și de foc, în anii de lemn, aer și mai ales apă se pun în evidență caracteristicile negative. Lao Tzu, legendarul înțelept chinez, spunea că este ”un an caraghios”, al violențelor fără motiv și al deciziilor prostești. ”Mergem într-o direcție greșită”, ”ceva nu este cum trebuie”, ”nimic nu mai este normal” sunt concluziile majorității oamenilor de pe Terra.

Iată un rezumat după horoscopul chinezesc pentru anul 2022, al lui Tom Key, din Leicester, Mare Maestru Feng Shui, cunoscut cu regretatul meu prieten Jonathan Cainer. L-am ales pe el din mulțimea de experți în zodiacul chinezesc pentru că folosește veche metodă, antică, tocmai de la dinastia Han. În plus raportează toate zodiile la zodia anului din punctul de vedere Feng Shui. Adică a Tigrului văzut prin prisma Feng Shui.

Tigrul: 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Tigrul este un jucător activ și are în vedere bunăstarea oamenilor, prin urmare, în anul 2022 va folosi multă energie în efortul său de a-și atinge obiectivele.

Aceasta este forma generală pe care Tigrul o stabilește pentru 2022 și, ca urmare, oamenii îi vor urma exemplul.

Este un fapt cunoscut că primele impresii contează, așa că cine se va alătura entuziasmului Tigrului, nu va sau pierde. Tigrul de apă are lăbuțele palmate care îi permit să călătorească foarte repede și să negocieze provocările, fără timp pentru a privi înapoi sau pentru a modifica ceva.

Acum este timpul în ceea ce privește Tigrul, profitați de oportunitățile care vă ies în cale sau ratați-le, deoarece nu există timp pentru amânare. Este înțelept să ne amintim că oportunitățile rareori se prezintă de două ori.

Tigrul reprezintă direcția Nord-Est și luna februarie, ambele aspecte susținând noi începuturi. Nord-estul este locul în care soarele își începe călătoria noii zile și, deși nu se vede încă deasupra orizontului, aventura a început.

Luna februarie marchează începutul primăverii în calendarul chinez și este și luna Tigrului, aducând un dublu impact al energiei Tigrilor cu care să-și susțină intențiile pentru Anul Nou.

Nord-estul este locul în care se află liderul anului, ceea ce face important să respectați această zonă a proprietății dumneavoastră. A bloca nord-estul cu mobilier greu sau un garaj aglomerat, de exemplu, va preveni succesul proiectelor tale. Construcțiile și extinderile clădirilor din nord-est necesită, de asemenea, o atenție mărită. Cea mai bună politică este să păstrați zona luminoasă și clară, bine întreținută și potrivită pentru un rege.

Pisica, Iepurele: 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Pisica reprezintă direcția Estului și luna martie. Pisica este un vecin al Tigrului și îi înțelege energia. Pisica reprezintă inteligența, educația și creșterea, toate acestea vor fi încurajate de Tigru și din această energie progresivă se pot naște noi idei. Acest lucru poate provoca o anumită frustrare pentru Pisică la începutul anului, deoarece este plină de idei strălucitoare, dar este nevoie de răbdare, deoarece luna martie este încă rece și energia încetinește să se dezvolte.

Dragonul: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Dragonul reprezintă direcția de Sud-Est și luna aprilie. Dragonul are reputația de antreprenor și acesta are o influență asupra aspectelor financiare ale Tigrului.

Acesta va fi mai mult despre strângerea de bani de la sponsori sau surse similare, mai degrabă decât despre oferirea de direcții în câștigarea banilor.

Dragonului îi place o provocare și, ca antreprenor, știe să întoarcă o situație dificilă în favoarea lui.

El este loial Tigrului și va câștiga respectul liderului în acest sens. 2022 este un an responsabil pentru Dragon.

Șarpele 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Șarpele reprezintă direcția de Sud-Est și luna mai.

Șarpele este un personaj independent și nimic nu se schimbă în 2022. El este fericit că Tigrul preia frâiele și conduce, în timp ce se descurcă cu treaba lui. Accentul este pus pe cariera lui și noi oportunități și posibile noi începuturi.

Este necesară prudență cu piețele financiare în luna mai, cu un accent deosebit pe mărfurile metalice și semiconductori deoarece piețele sunt volatile în această lună. Situațiile se pot extinde foarte repede în această lună.

Calul: 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Calul reprezintă direcția de Sud și luna iunie. Calul este o componentă vitală în echipa Tigrului, deoarece poartă greutatea responsabilității în ghidarea Tigrului către obiectivele sale.

Calul se află pe scaunul puterii în 2022 și va face față provocării din poziția conducerii.

Există presiunea pe care o aduce responsabilitatea și trebuie avută grijă pentru a asigura menținerea echilibrului între muncă și distracție pentru a evita problemele de sănătate.

Acest lucru este deosebit de important în luna iunie.

Capra, Oaia: 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Capra reprezintă direcția Sud-Vest și luna iulie.

Capra are o loialitate meritorie față de Tigru prin faptul că este mereu acolo pentru a fi protejată. Ea nu este un jucător activ în echipa Tigrului, dar are totuși o contribuție importantă în ceea ce privește asigurarea că Tigrul învață să spună NU, uneori.

Capra ține contabilitatea Tigrului, contribuie la bunăstarea lui și este un aliat valoros de avut. În 2022, Capra se preocupă de bunăstarea celorlalți, inclusiv de a ține un ochi atent asupra pungii și bugetului familiei.

Maimuța: 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Maimuța reprezintă direcția Sud-Vest și luna august.

Maimuța este mai ocupată ca niciodată în 2022, cu multe călătorii, mai ales în grupuri, deplasări de serviciu, sau excursii de plăcere . Ea reprezintă perspectivele de viitor ale Tigrului și face din problemele de sănătate o prioritate.

August deține proasta reputație că ar avea o mare vulnerabilitate la boală, mai ales în regiunile centrale sau în centrul casei, iar Maimuța este hotărâtă să contribuie la găsirea unei soluții.

Purtarea hainelor albe sau plasarea florilor albe în centrul casei, va ajuta pe Maimuță în demersurile sale.

Cocoșul 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Cocoșul reprezintă direcția de Vest și luna septembrie.

Cocoșul are responsabilitatea de a canaliza puterea către lider pentru ca acesta să aibă mintea limpede și să ia decizii informate. Din fericire, Cocoșul stă într-o poziție puternică care îi oferă sprijin în rolul său. 2022 este un an pentru care Cocoșul își va asuma roluri de consultanță și își va împărtăși înțelepciunea și experiența în beneficiul celorlalți.

Câinele: 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Câinele reprezintă direcția Nord-Vest și luna octombrie

Câinele este animalul care va veni cu idei strălucitoare în anul 2022. Acest lucru va fi pe propria sa cheltuială într-o oarecare măsură, deoarece orice planificare necesită timp și angajament. Acest lucru făcându-l mai puțin social pentru a se aplica la sarcina pe care o are în mână.

Nu este un loc în care să se afle câinele, deoarece există multă satisfacție și împlinire în experiență și îi place munca.

Adevărul este că Tigrul are nevoie de sprijinul său și îl consideră pe Câine un jucător vital în echipa sa, așa că, deși Câinele nu este prea dornic să fie în centrul atenției, 2022 este un an pentru el ca să strălucească.

Porcul: 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Porcul reprezintă direcția Nord-Vest și luna noiembrie

Porcul este partenerul romantic al Tigrului aducând energie amoroasă acestui animal, direcția Nord-Vest și luna noiembrie.

Viața înseamnă găsirea echilibrului, iar energia iubirii joacă un rol foarte important în asta.

Există o expresie care spune: „Dragostea învinge totul” și cu siguranță ne simțim mai înalți și mai energici când energia iubirii este în aer.

Porcul se va simți mai ambițios și mai încrezător, drept consecință, în 2022.

Șobolanul: 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Șobolanul reprezintă direcția de nord și luna decembrie

Tigrul nu cere nimic de la Sobolan in 2022. De fapt, Sobolanul reprezinta sanatatea si sprijinul pentru Tigru, dar el, Tigrul, prefera ca Sobolanul sa se odihneasca in 2022, deoarece Tigrul are sprijin mai mult decat suficient de la alte animale care au fost mai putin active, în trecut, decât Șobolanul.

2022 este un an de consolidare pentru Șobolan, de concentrare pe sănătate și fitness și o dietă bună și pentru a se pune pe primul loc, deoarece tendința pentru șobolanul loial este să se gândească la alții, pe cheltuiala lui.

Deciziile și achizițiile majore, cum ar fi mutarea unei case, trebuie, de asemenea, suspendate în acest an. Direcția spre nord este așadar liniștită și nu este bună pentru investiții, mai ales în industria legată de apă.

Taurul, Bivolul: 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Taurul reprezintă direcția de Nord-Est și luna ianuarie

Taurul este un vecin bun cu Tigrul și, prin urmare, are o legătură puternică.

Obiectivul Taurului este de a supraveghea cu atenție securitatea finanțelor Tigrului și de a oferi îndrumări pentru a pune lucrurile în perspectivă atunci când este nevoie.

Rolul Taurului în 2022 este unul de planificare atentă și control al bugetului familiei care poate aduce mai multă stabilitate și ordine în viața lui.

Ce ne spun toate horoscoapele din lume, toată astrologia? Că avem un viitor pe care putem să-l facem mai bun. Împreună, să nu lăsăm pe nimeni să sufere!

Am cam exagerat cu scrisul, așa este la Anul Nou chinezesc, dar o să continui și mâine, pentru că este o altă zi!

HOROSCOP 1 februarie 2022

BERBEC Conjunctura iţi indică să nu te repezi să tragi concluzii, să ai răbdare, pentru ca lucrurile se pot lamuri. Veştile pe care le primeşti prin mobil, din presa, sau reţele, par importante. Te găseşti într-o colectivitate favorabilă care îţi aprobă ideile. Mici îmbunătăţiri şi transformări favorabile ale unei situaţii, pentru un procent dintre nativi: veşti bune de departe. Seară relaxantă şi plăcută. Dacă nu vrei să stai acasă, la o vorbă cu ai tăi, poţi să ieşi în oraş, dar respectă regulile distopiei sanitare.

TAUR Aspectele benefice sunt în cumpănă cu influenţe mai puţin favorabile, aşa că ai o zi obişnuită, fără evenimente notabile negative. O zi care trece repede, pentru că nu ai de ce să te temi! Trebuie să-ţi regăseşti zâmbetul şi buna dispoziţie. Tristeţea şi supărarea nu sunt opţiuni pentru ziua de astăzi, orice s-ar întâmpla. Fii mai „zen” nu lăsa orice necaz să te influenţeze! Trebuie să ţii seama de sfatul dezinteresat al stelelor care favorizează propria ta zodie şi ocupă-te mai mult de propriile interese. Dar, îţi cunoşti propriile interese?

GEMENI Găseşti o mare satisfacţie în ajutorul pe care-l oferi la treburile casei, sau în sprijinul unui prieten. Ascultă-ţi vocea interioară şi redu ritmul, e prea frig şi săptămâna e încă la început. Ia-o încetişor, fără eforturi fizice foarte mari. Atingi „regimul normal de funcţionare” pe seară, la cină, cu prietenii, cu cei dragi, familia! O zi care te oboseşte, cu o seară plăcută. Poate pentru că eşti martor la unele evenimente mai puţin plăcute pe care nu poţi să le controlezi. Încercă să nu-ţi amărăşti sufletul!

RAC Eşti distrat şi nu te poţi concentra din cauza frigului şi a atmosferei tensionate din jurul tău. Poate o ieşire, pe seară, în oraş, cu cei dragi, te relaxează şi îţi „încarcă bateriile”. Nu sări peste etape, nu o lua pe scurtături fie că este vorba de afaceri sau sentimente. „Că din toate câte sunt numai drumul e interesant!” Astăzi nu fii superficial, comod şi egocentrist! Fii generos doar cu cine merită într-adevăr. Cruţă-te de eforturi mari. După excesul de comunicare speculativă, din zilele trecute, te retragi treptat, astăzi, în cochilia confortabilă a lipsei verbului.

LEU În jungla de beton în care trăieşti, sunt capcane la tot pasul. Naivitatea ta de Leu generos te face să fii uneori păcălit. Astăzi trebuie să fii foarte atent la propunerile care ţi se fac. Ceva se întâmplă: un eveniment, o întâlnire cu o persoană deosebită… Lucrurile îţi apar într-o altă lumină, viaţa poate fi frumoasă! Aminteşte-ţi de timpul dinainte de a avea necazuri! Configuraţia astrologică îţi conferă un dar amplificat la maximum, dacă se poate spune, al comunicării şi o disponibilitate, o subtilă incitare a altora către destăinuiri şi confesiuni. Sigur, ca să se petreacă aceste lucruri, trebuie să ai un program aglomerat de discuții!

FECIOARĂ Ai nevoie de mai multă mişcare, de mai mult sport. Trebuie să eviţi mişcările bruşte. Nu trebuie să stai ore întregi sub duş, și nici să folosești șampon cât un regiment de răcani la manevre! Program de distracţie pe seară, profită din plin. Este necesar să-ţi organizezi viaţa. Pare a fi un câmp de bătălie şi tu te afli în ambele armate! Dar, eşti pe drumul cel bun şi înlături din calea ta obstacole, în special propriile limite. Poţi ameliora confortul vieţii zilnice, pentru că pari a fi într-o stare senină şi echilibrată. Astăzi, gama informaţiilor vehiculate este foarte mare: de la simpla bârfă de alcov, până la importante şi confidenţiale date economice şi politice.

BALANŢĂ Eşti pe drumul cel bun! Începi să înlături din calea ta obstacole, în special propriile limite. Munceşti cu spor, te odihneşti relaxat, eşti entuziast şi te gândeşti cu speranţă la viitor. Astăzi eşti când adorabil, când insuportabil. Îţi place să te joci, ca un copil, cu nervii celor din jur. Dar evită şefii, patronii, superiorii – ei nu sunt obligaţi să-ţi suporte capriciile! Astăzi ai o zi bună, dar atenţie la deplasări sau călătorii! Norocul îţi surâde astăzi. Ai, însă, o singură şansă, ca pistolul de duel, un singur glonţ!

SCORPION Dacă depinde de tine şi dacă ai un drum de făcut, mai bine amână. Mâine este din nou o zi, poate mai bună! Există mereu speranţa asta. Astăzi limitează-te doar la activitatea obişnuită. Zâmbetul tău este astăzi fals. Aştepţi o veste proastă şi nu ştii cât de negativă poate să fie. Limitează “daunele colaterale”, fii discret, nu te lăuda cu neşansa ta, nu căuta compasiune. Eşti supraglomerat şi practic, nu mai poţi! Oare sunt, toate, problemele tale? Nu cumva te-ai încărcat, în acestă zi de marți, cu sarcini, cu datorii care nu sunt ale tale?

SĂGETĂTOR O zi favorabilă pentru centaurul sentimental din tine. Iţi prieşte o discuţie la o cafea şi faci planuri. Prietenii te ajuta astazi chiar fără să-i bati la cap. Veşti bune. Te simţi în formă, ai încredere în forţele tale. Foloseşte ziua ca să faci paşi în direcţia realizării intereselor tale strategice pe termen lung. Ascultă, dar nu accepta nicio propunere! Ca aspect emoţional, simţi nevoie unei perspective din care să analizezi realizările şi insuccesele din ultimul timp, cât mai ales, raporturile cu partenerii tăi, cu colegii, raporturi care nu te încântă prea mult.

CAPRICORN Ceva neprevăzut. Trebuie să lucrezi în plus pentru serviciu, sau ceva de rezolvat pentru familie. Spre seară eşti foarte obosit, dar relativ mulţumit! Reuşeşti să închei o alianţă cu cineva din anturajul apropiat, cu familia, poate. Nu exagera cu scenariile negative, lumea e aşa, sau altfel, după cum te uiţi la ea. Bine faci, bine găseşti! Nu trebuie să întreprinzi nimic important. Zi bună pentru discuţii, planuri, planificări, analize, şedinţe, bilanţuri – tot ceea ce ţine de un management performant, fie că este vorba de o multinaţională sau mai curând de propria bucătărie sau balcon.

VĂRSĂTOR Trebuie să o iei de la capăt, să reevaluzi situaţia şi să faci alte planuri pentru această zi. Consultă-te cu cei din jur, cu cei dragi, să vezi şi părerile şi dorinţele lor. Contează! Vrei să uiţi toate momentele neplăcute din trecut. La revedere tristeţe, bună ziua, bucurie! Astăzi cuvintele sunt importante pentru tine şi trebuie să-i laşi pe cei din jur să se destăinuie! Suporţi greu frigul care se instalează, nişte vitamine, crom şi zinc plus “rădăcină de viaţă lungă” – nu ar fi o idee rea în acestă zi de marţi, ziua lui Marte! Trebuie să-ţi păstrezi calmul şi să dai dovadă de umor la unele informaţii mai ciudate pe care poţi să le primeşti.

PEŞTI Reuşeşti să cazi de acord şi să închei o alianţă cu cineva din anturajul apropiat. Eşti prea dur cu tine şi cu cei din jur, oferă-ţi momente de distracţie, de exemplu, un spectacol pe seară. Eşti fericit şi binedispus ca un peşte în apă! Radiezi bună dispoziţie şi eşti apreciat la serviciu şi acasă pentru spiritul pozitiv. Eşti în fază cu tine însuţi şi asta se vede de departe! Continuă pe drumul ales! Cu Luna favorabilă ai mai multă intuiţie decât de obicei. Sau pur şi simplu eşti obligat de activitatea zilnică. Astăzi programul prestabilit poate suferi modificări neaşteptate. Nu este nimic, însă, negativ!