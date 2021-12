HOROSCOPUL LUI DOM PROFESOR  1 decembrie 2021. Ziua Naţională.

1 decembrie

Pe 1 decembrie s-au născut Ana Comnena, Woody Allen, Violette Verdy, Cezar Petrescu, Ion Brezeanu, Johnny Răducanu, Ştefan Radof, Florenţa Albu.

Fără îndoială, ziua de 1 decembrie este deosebit de importantă, fiind legiferată ca Ziua Naţională a României.

Conform uzanţelor uniforme din astrologia globală, zodia României ar trebui să fie Săgetătorul. Regiunile istorice au, însă, fiecare, zodia ei. Sunt multe de discutat.

Parafrazând-ul pe Malraux: „Secolul XXI va fi al naţiunilor, sau nu va mai fi deloc!”

Cu toate că am militat deseori pentru o zi naţională care să fie în luna mai, celebrând Independenţa, după modelul american şi, de fapt, a majorităţii ţărilor, nu pot să nu accept şi logica celor care au stabilit ziua de 1 decembrie ca Zi Naţională a României.

Nu este vorba numai de evenimentul istoric de la 1 decembrie 1918, ci de ceva mult mai profund, poate mai important.

Se face legătura peste milenii cu Anul Nou dacic, care se pare că se serba în această perioadă, trei zile. Cu Sf. Andrei, protectorul României şi cu avatarul lui, Lupul Şchiop, eternul protector zoomorf al acestei părţi de lume, (prima data pomenit ca sfetnic al lui Zamolxe, ucenicul lui Pitagora), numită Grădina Maicii Domnului.

Este o concentraţie de sacru, de simboluri importante şi încărcătură emoţională deosebită, în aceste zile, care înseamnă ceva…

Poate cel mai interesant este faptul că pe 1 decembrie pomenim pe Sf. Prooroc Naum cel Învăţat. „În această zi, părinţii care ştiu puţină carte îşi pun copii la învăţătură, ca să se facă deştepţi şi domni” (Pamfile).

Şi nu întâmplător, un raport UNESCO, arată că naţiile care au cel mai înalt procent de şcolarizare au cel mai mare venit naţional pe cap de locuitor.

Aceasta este calea! „Învăţaţi, învăţaţi, învaţaţi – ceva trebuie să iasă!” – nu a spus-o Lenin, ci Cicero cu două mii de ani înainte!

În cei zece ani care au trecut, numai repet, am tot scris despre Ziua Națională, în diverse feluri. Despre profeții am scris https://evz.ro/horoscopul-lui-dom-profesor-profetii-de-ziua-nationala.html. Despre patriotism am scris https://evz.ro/horoscopul-lui-domprofesor-patria-este-norodul-nu-tagma-jefuitorilor.html. Despre românii de pretutindeni am scris in https://evz.ro/sf-proroc-naum-cel-invatat-la-ce-viseaza-oamenii-de-zapada.html. Despre spusele starețului Dionisie despre România vezi https://evz.ro/horoscop-staretul-dionisie-2.html. Dar tot o să repet ceva, adaptând.

Nu știți crezul meu, parafrazând, ”Ce-ți doresc eu ție, mândră Românie?” Nu am folosit ”dulce” pentru că am diabet și nu mai am 17 ani de vreo cincizeci de ani, cum avea Eminescu când a scris celebra poezie. V-ați gândit vreodată de ce toate numele de țări sunt feminine? Bună întrebare!

Ce-ți doresc eu ție, mândră Românie? Să ai granițele firești, cele pe care le văd în planșa numărul 56 din atlasul ”Andrees Handatlas” ediția din anul 1937. Să ai o climă blândă și previzibilă, anotimpurile să fie anotimpuri, vremea să fie prielnică agriculturii și plăcută românilor. Fără inundații, viscol, cutremure, pandemii și alte catastrofe! Bine, dacă nu poți să-ți ții temperamentul, ai voie la cutremure, dar nu mai mari de 5 pe Richter! Să ai pădurile cele pe care le știu în copilăria mea, de acum 60 de ani, pline de animale și de fructe ale pădurii! Să ai apele limpezi, pline de pește și Delta Dunării cum am văzut-o prima dată, în anul 1958.

Ce-ți doresc eu ție, mândră Românie? Să ai un popor care să te iubească, cel puțin cât te iubesc eu. Pentru că patriotismul trece prin stomac. Popoarele care își iubesc țara o duc bine, sunt prospere. Să ai un popor sănătos, care să treacă de pragul adolescenței, ca mentalitate permanentă, să fie cinstit, harnic și credincios. Să ai un popor care să se bucure când vede capra vecinului mai grasă ca a lui! Să ai un popor care să depășescă mediocrul IQ de 94 dat de un profesor irlandez. Să ai un popor care să facă alegeri bune și înțelepte. Să ai un popor care este în granițele țării, nu risipit în lume de lăcomia deghizată în nevoie. Să ai un popor vesel și bucuros de copiii noi-născuți care râd în soare, un popor al cărții și al binelui. Să ai un popor care respectă trecutul și folclorul și se gândește cu optimism la viitor, pentru că are rădăcini adânci, milenare, în pământul acesta.

Ce-ți doresc eu ție, mândră Românie? Să ai o armată cum trebuie în acest loc, la intersecția poftelor celor mari și tari. Măcar pe măsura Poloniei, de astăzi. O armată suficient de tare și bine înarmată cât să pună pe gânduri pe cei care ne vor răul, sau au pretenții teritoriale. Dacă nu s-ar fura tot, am avea și armată și autostrăzi și școli și spitale. Ați văzut cum s-a putut face CMN, catedrala? S-a făcut pentru că acolo nu s-a furat nimic, totul a mers în construcție!

Ce-ți doresc eu ție, mândră Românie? Industrie performantă, agricultură care s-o întreacă pe cea a Olandei, multe locuri de muncă bine plătite. Dacă nu știați, pragul de sărăcie calculat pentru țările membre UE este de 1.163 de euro pe lună, venit brut. În România ar fi cam 834 de euro, venit net. Nu mai vreau liste cu 300 de milionari, pentru mine sunt listele rușinii, nesimțiții și hoții care s-au îmbogățit, m-au furat din buzunar, vreau liste cu toți românii care să declare că o duc bine și că mergem pe un drum bun!

Ce-ți doresc eu ție, mândră Românie? Să fii independentă! Când Eminescu scria poezia lui, România era colonia Turciei, acum, când scriu aceste rânduri, în proză, România este tot o colonie. De mult timp România poartă jugul supunerii, către o mare putere sau alta, cu scurte momente de izbucnire, repede înăbușite de marile puteri. Independența este chezășia bunăstării!

Ce-ți doresc eu ție, mândră Românie? O clasă politică iscusită și care are ca sarcină de serviciu patriotismul și binele țării, iar de altceva să nu se ocupe! Conducători vizionari care să ducă România spre independență, prosperitate și pace. Politicieni care să colaboreze spre binele țării, nu niște jeguri ca acum, care se irosesc în lupte intestine, intrigi și comploturi și au în vedere numai binele personal. Poate ar fi bine ca în fruntea țării să mai fie, din când în când, ales și un român! Măcar așa, ca reprezentare. Și o lege electorală cinstită cu un prag ridicat ca să poată exista, prin aglomerare, doar două partide mari, unul de stânga celălalt de dreapta, ca în State. Așa politica poate funcționa.

Ce-ți doresc eu ție, mândră Românie? Să ai un nume bun peste hotare și să nu-ți mai crape obrazul de rușine la ceea ce comit copiii tăi peste hotare. Să ai o politică externă constantă și durabilă care să-ți reprezinte interesele eterne și milenare. Cele mereu aceleași. Să primești și tu un Premiu Nobel, că ai fost furată de două ori până acum. Să nu mai fii considerată drept o țară de categoria a doua, că nu ești! Să ai mai mult tupeu și să faci scandal mare când îți sunt încălcate interesele, nu mai fii tu fată bună, că nu ai cu cine! O alianță strânsă cu Ungaria și Cehia, imperiul central din secolul XXI profețit de Cornelius Agrippa și alta militară, cu Polonia, ar face pe mulți să dea în dambla!

Mai doresc eu multe României, adică domniilor voastre, pentru că o țară fără popor este doar un peisaj, poate chiar o natură moartă (sic).

Eu, mai curând aș parafraza-o pe Oriana Fallaci: ”Mândria și furia de a fi român!” Este ceva important în această formulare. Doctorul care mi-a făcut vaccinul, care purta la gât un colan dacic cu cap de lup, și care cam știe cât îmi face pielea, mi-a spus: ”Dom’ profesor, le e frică străinilor de noi!”

O să vă mai povestesc despre asta, nu au intrat zilele în sac, mâine este o altă zi, dar nu înainte să vă urez, după vorbele vechi și bune:

Trăiască România! Să fiți sănătoși, oriunde vă aflați, fraților români!

HOROSCOP 1 decembrie 2021

BERBEC Ai probleme sentimentale, de cuplu, dar acest lucru, paradoxal, nu-ţi ştirbeşte capacitatea de a te distra! Nu ţi se cere să te schimbi fundamental, ci doar să respecţi anumite reguli! O zi bună, care poate deveni şi mai bună dacă gândeşti pozitiv şi nu te repezi. Mai pe seară, o veste bună despre o călătorie şi nişte bani. Adesea, şi astăzi este unul dintre acele cazuri, soluţia problemei se gaseşte în analiza atentă a descrierii faptelor, aşa că analizeaza situaţia cu multă atenţie. Astazi coopereaza, dar atentie la confesiuni.

TAUR Majoritatea scenariilor şi planurilor, atât de distracţie cât şi in viaţa personală, suferă din cauza întârzierilor produse de Saturn. În această mică vacanţă poţi rezolva unele situaţii. Poate că ar fi bine, dacă îţi permite punga, să faci cumpărăturile pentru Moş Nicolae încă de astăzi, direct de la producător – măcar ştii ce cumperi. Proiectele începute astăzi pot aduce rezultate excelente. Atenţie la presă şi la reţelele de socializare, poţi avea unele date de excepţie, de Ziua Naţională. Nu le pierde!

GEMENI Nu-i copleşi pe cei din jur, nu-ţi impune astăzi părerile cu orice preţ, chiar dacă ai dreptate. De Ziua Naţională lasă şi pe cei din jurul tău să ia atitudine! Libertate pentru toţi! Configuraţia astrologică nu este foarte prielnică in abordarea unor persoane din sfera sentimentală a preferinţelor tale nemărturisite. Aşa că lasă pe după Ziua Naţională! Concentreaza-te, lasa confuzia pe alta data. Confuzie care iti sta bine uneori. Uneori!

RAC Prea multe informaţii, imagini, prea multe minciuni. Te doare capul, la propriu şi figurat şi cauţi linişte şi concordie. Stai, în ziua aceasta liberă, împreună cu cei pe care îi iubeşti! Aspectele favorabile din casa a a doua, a banilor şi a proprietăţilor, trebuie puse în valoare, dar fără cheltuieli nejustificate. Perioada îţi este prielnică, în general în această zi de sărbătaore naţională; cu moderaţie, mai ales la cheltuieli, astazi veţi evita neplăcerile. O petrecere, o masă cu familia sau prietenii, în orice caz o adunătură, acolo, iti poate da unele indicii pretioase.

LEU Dacă încă îţi mai cauţi sufletul-pereche, astăzi mai ai o şansă. În spaţiul virtual sau foarte real, poţi avea o întâlnire interesantă sau chiar promiţătoare. Dar, nu te grăbi, fii atent! Uneori ai nevoie de putina solitudine. Este o perioadă perfectă să-ti iei ceva de citit sau un joc nou, acasă si sa te bucuri de căldura caminului, sau mai bine zis de ceea ce plăteşti că ar trebui să fie căldură. Evită imprumuturile de bani sau orice cheltuială importantă. Ultima parte a zilei îţi poate aduce surprize plăcute, veşti de departe.

FECIOARĂ O zi plăcută. Sensibilitatea ta emoţională te face să apreciezi ceremoniile, defilarea de Ziua Naţională. Aşa ai simţământul reconfortant că faci parte din ceva mare, important! Aspectele benefice sunt în cumpană astazi cu influenţe mai puţin favorabile, asa că astăzi ai o zi obositoare, dar placută! Acasă, sau unde eşti, fii pragmatic şi nu contrazice pe cei din jurul tău. Un zâmbet şi atât, este mult mai indicat. O zi bună în care este bine să vorbeşti mai puţin şi să asculţi mai mult. Poţi afla o mulţime de noutaţi care iţi vor fi de folos.

BALANŢĂ Anumite informaţii meteo te descurajeză, dar cu puţin bun simţ şi refuzând complicatiile inutile, o s-o scoţi la capat! Concentrează-te pe problemle tale şi distrează-te, e Ziua Naţională! Trebuie să fii iscusit şi diplomat, să arăţi consideraţie şi spirit de cooperare, pentru ca să eviţi o mica decepţie. Probabil cineva nu-şi respectă cuvântul, fapt care a început să devenit regulă. In general ziua îţi este favorabilă, mai ales în afirmarea propriei personalităţi. Mai pe seară, o cină plăcută şi rafinată.

SCORPION Încet-încet, reuşeşti să faci ceea ce ţi-ai propus. Se pare că ai găsit filonul stării de bine, al gândirii pozitive. Nu te abate de la programul pe care l-ai stabilit pentru Ziua Naţională! Promovează propriile interese, bazându-te pe prietenii vechi. Astazi eşti plin de energie – energia de care ai atâta nevoie. Pe de altă parte este bine să foloseşti cât mai multe ocazii şi să te relaxezi. Pe total: bune rezultate în domeniul relaţiilor umane şi ale relaţiilor sociale.

SĂGETĂTOR Este evident, pentru toţi din jurul tău, că eşti într-o formă bună. Mai ai de convins o singură persoană: pe tine însuţi! Neîncrederea în forţele proprii este un vechi defect de al tău! O oportunitate ţi se oferă, aşa că fă bine şi nu-i da cu piciorul. Stăpâneşte-ţi remarcile ironice şi criticile la persoană. Vremea în schimbare, în răcire, iţi dă nelinişti care nu sunt ale tale. Scutură-te de ele şi regăseşte-ţi optimismul şi buna dispoziţie!

CAPRICORN O zi cu ceremonii şi cu o impresie ciudată de “déjà vu”. Totuşi, o veste, o impresie generală, care îţi pare a fi bună! Poate, poate, să sperăm că Dumnezeu nu Şi-a întors Faţa de la noi! Astăzi ai uşurinţă în exprimare. Regaseşti un obiect pe care l-ai crezut pierdut. Sinceritatea şi spontaneitatea ta cuceresc imediat, doar ai tot interesul să fi plăcut de toată lume. Lucrurile sunt foarte clare şi simple dacă doreşti să te simţi bine astăzi! Zâmbeşte şi… atât!

VĂRSĂTOR Nu merge totul în sensul pe care-l vrei tu. Nu te panica, Ziua Naţională îţi aduce şi veşti bune. Ai dori o insulă pustie unde să trăieşti doar din iubire, fructe exotice şi apă de izvor! A treia zi liberă din triada dacică a Anului Nou şi Ziua Naţională! Trebuie să sărbătoriţi, neapărat! Stelele favorizează o seara relaxantă şi odihnitoare. Cerul înstelat deasupra şi adevărul in inimă – daca adaugi şi puţin mai multă dragoste ai tabloul zilei de azi pictat de astre.

PEŞTI Lucrurile devin mai clare, de acum ştii cine sunt amicii şi ostilii. Trebuie să faci noi strategii, atât în afaceri, cât şi în dragoste. Ca să câştigi, trebuie să faci parte din schimbare! De Ziua Națională ai timp, în sfârşit, să stai de vorba îndelung cu prieteni pe care nu i-ai vazut de mult şi pentru care eşti gata să pui masa. Evită, pe cât poţi, grijile şi enervarile, nimic nu este mai important pentru sănătate decat o judecata clara şi echilibrul interior. Până la urmă o zi blândă faţă de tine, pe care o meritai după o perioadă mediocră!