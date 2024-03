Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor – 1 aprilie 2024. O veste, bună. Despre dragoste și despre păcăleli







1 aprilie

Horoscopul lui Dom’ Profesor. Pe 1 aprile s-au născut Edmond Rostand, Serghei Rahmaninov, Toshiro Mifune, Otto von Bismarck, Edgar Wallace, Milan Kundera, Ali MacGraw, Octavian Goga, Alexandru Philippide, Alexandru Alger, Cornel Patrichi, Helmuth Duckadam, Ion Brăduţ Covaliu.

În calendarul creştin ortodox sunt Sfinţii: Maria Egipteanca, Macarie Mărturisitorul, Gherontie.

Mai întîi o veste din Cehia, care ne interesează:

Schengen: zboruri către Bulgaria și România acum la Terminalul 2 al aeroportului din Praga

De duminică, zborurile către Bulgaria și România sunt operate și de la al doilea terminal al aeroportului Václav Havel din Praga. Până acum, călătorii în aceste două state, membre UE din 2007, foloseau primul terminal, cel al destinațiilor și originilor din țări din afara spațiului Schengen.

Bulgaria și România au aderat oficial în spațiul Schengen, după 13 ani de așteptare. Pentru moment, controalele la frontierele aeriene și maritime interne cu alte state membre s-au încheiat, dar controalele terestre sunt menținute, din cauza unui veto al Austriei, care se teme de un aflux de solicitanți de azil.

„Zi destul de slab reprezentată în calendarul popular, 1 aprilie înregistrează prescripţii valabile pentru calendarul agricol. Mai târziu este menţionată şi apariţia zilei păcălelilor, fără a constitui, totuşi, un element autentic al calendarului popular” Antoaneta Olteanu, CPR, 2001, pagina 178.

Nu este nicio sărbătoare, nimic de ţinut, nimic interzis în ”Kalendarul” vechi. O singură prescripţie într-un gromovnic moldovenesc, de secol XVIII: „...astăzi, 1 aprilie, se sădesc pomii fructiferi!”

Creştinismul a adus şi o legendă frumoasă, cea a Cuvioasei Maria Egipteanca, de care ne amintim astăzi. Legenda, întărită de monahul Zosima, spune că Maria a fost o femeie de o frumuseţe răpitoare şi de o inteligenţă rară, crescută de preotesele marei zeiţe Isis-Ishtar şi sortită a fi curtezană. Ca și Împărăteasa Theodora. Vechea religie spune că ritualul dragostei, energia sexuală, era şi este plăcută zeilor. Isis este marea zeiță a dragostei, la egipteni. Corespondenta lui Afrodita-Venus în mitologia greco-romană. Dacă Hera-Junona este simbolul vieții de familie, a dragostei instituționalizate, zeițele de tipul Ishtar-Isis-Afrodita-Venus sunt simbolul dragostei libere, a seducției totale și a măiestriei în amor. Există niște Mistere ale lui Isis, dar nu este aici timpul și locul, altă dată. Ceea ce trebuie să reținem este că adeptele Marii Zeițe Isis sunt femei foarte frumoase și foarte drăgăstoase!

În Vieţile Sfinţilor se spune clar că Maria, mai bine de şaptesprezece ani „...a făcut desfrânare în popor nu pentru daruri, sau oarecare plăţi...”. Era vorba, evident, de un ritual, poate cu rădăcini religioase, de dragoste de dragul dragostei, larg răspândit în multe culturi antice, sau în Africa neagră. Probabil şi în ziua de astăzi!

Se spune că secta marii zeiţe Isis a supravieţuit până în zilele noastre, după o efemeră glorie în Roma imperială. Femeile care făceau parte din sectă au fost vânate ca „vrăjitoare”, cu multă cruzime, de către tâmpiţi, în Evul Mediu. În toată viaţa mea şi doar am umblat pe trei sferturi de glob, am întâlnit doar de două ori pe urmaşele zeiţei Isis. Întâlniri memorabile, dar femeile acelea frumoase s-au speriat îngrozitor de ceea ce sunt şi ceea ce reprezint, de fundamentalismul sufic, de asceză şi abstinenţă. Nu puteau să mă seducă, nu puteau să obțină cooperarea mea! Îmi pare rău şi acum, dar asta este o altă poveste, pe care, poate, o s-o spun altă dată.

Cu siguranță că Ordinul Marii Zeițe Isis există și astăzi și are destule adepte. Pe undeva, acum ceva timp, am remarcat într-un ziar italienesc că se făcea diferența dintre ISIS și Isis și se cerea să nu se mai folosescă termenul ISIS, numind Islamic State in Iraq and Syria, adică peiorativ, Daesh, corect Califatul Levantului și al Irakului. Probabil că jurnalista știa destul de multe despre Isis și nu dorea compromiterea prin confuzie!

Dragostea... paradoxal, frumoasele femei ce făceau parte din misterele zeiţei Isis au aderat, în Evul Mediu, cu pasiune şi dăruire, la filozofia catară. Vedeţi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi femeile au încercat întotdeauna să conducă lumea. După matriarhat, prin intermediul bărbaţilor! Ştiţi bancul: "...în spatele unui bărbat puternic se află o femeie puternică. Iar în spatele ei este o femeie şi mai puternică: maică-sa"!

Catarii, minoriţii - ce vis frumos al umanităţii! Patru sute de ani s-au războit nobilii seniori şi filosofii catari, "cei puri", cu dictatura şi ipocrizia Romei. Nu au câştigat cei buni - mereu nu câştigă cei buni, cei blânzi, cei credincioşi - ci cei puternici!

Dragostea "mina", platonică şi cu atât mai puternică, era baza relaţiilor dintre femei şi bărbaţi în filozofia catară. Platonică, vine vorba. Dragostea catară era năvalnică și extrem de puternică, dar actul amorului, sexul, se declanșa numai la inițiativa femeii. Mai găsim acest tip de abordare a celor două sexe în "raja yoga" în care energia sexuală se sublimeză, se transformă în putere mentală, prin asceză. La fel şi călugării Shaolin. Un Mare Maestru Kung-Fu îşi povăţuia ucenicii în ceea ce priveşte femeile: "un călugăr trebuie să miroasă multe flori, dar să nu culeagă niciuna!" Dervişii buida, corespondenţii persani ai călugărilor Shaolin, erau văzuţi mai tot timpul în compania femeilor şi a vinului. Dar ei doar se uitau, nu gustau, se încărcau cu energie!

Cei care practicau şi practică tehnicile acestea, foarte dificile, se bucură de o energie colosală, de sănătate şi viaţă lungă!

Legenda spune că în Sudul Franţei, prin secolul XII, câţiva seniori catari și suita lor au fost surprinşi de o armată de mercenari trimisă de Vatican. Catarii au luptat ca nişte zei şi au respins pe soldaţii papei. Mercenarii au fost uimiţi, spun documentele, de atâta energie inepuizabilă şi de adevăratele miracole pe care le făceau în luptă nobilii francezi catari.

Grav răniţi, şiroind de sânge, seniorii s-au retras în castelul Montsegur. Acolo a avut loc un ritual catar de vindecare. Răniţii au fost aduşi, complet goi, în nişte paturi ocupate de fecioare, la fel de nude. S-au adus pocale de argint cu vin roşu vârtos şi hălci de carne de mistreț friptă. Trubadurii cântau, acei ”mina-singeri”, instrumentele răsunau, era o atmosferă magnetică şi electrică în acelaşi timp. Încet-încet, rănile se închideau, cavalerii se vindecau, energia sexuală îşi făcea datoria. Sigur, plăgile tăiate erau prinse şi cusute cu un fir de aur, tot de nudele fecioare, dar niciodată un cavaler catar nu a plecat din viaţa aceasta după un Ritual de Vindecare - în bătălie, da, că de obicei luptau unul contra a o sută!

Dragostea mina, platonică, năvalnică: "uitată, compromisă, aruncată în derizoriu de instincte animalice", spunea Mircea Eliade - ca tot ce a însemnat în istorie benefic, superior, elitist!

Ca să fiu în ton cu Isis și catarii o să răsfoiesc ”Manuscrisul găsit la Saragosa” o carte-cult, o plăcere rară să-ți imaginezi scenele din volumul bine legat în pergamoid de calitate, de la o editură care își ține bine rangul, Nemira, opera capitală a nobilului polonez Jan Potocki, un egiptolog, explorator și aventurier, celebru în Polonia, de la sfârșitul secolului XVIII.

Dar nu despre dragostea mina doream să vă spun, ci despre ziua păcălelilor. Se împlinesc 105 ani. „Ziua păcălelilor” are rădăcini sociale şi religioase în Occident. La noi are o explicaţie de la începutul secolului XX. La 1 aprilie 1919 s-a trecut, în România, la calendarul gregorian, stil nou, ziua de 1 aprilie devenind ziua de 14 aprilie. Buna Regina Maria notează în jurnalul ei că primul ministru Brătianu a facut acest lucru, trecerea la calendarul gregorian, ca să fie pe placul ardelenilor. Transilvania trecuse la calendarul papei Grigorie al XIII-lea încă din anul 1590.

Angajatorii, arendaşii, patronii câţi erau, nu au plătit cele două săptămâni pe motiv că a „fost o păcăleală” şi nu s-a muncit deloc în cele două săptămâni care au trecut într-o secundă. Ţăranii şi lucrătorii s-au simţit şi ei păcăliţi. Percepția și bancile au perceput taxe și comisionae lunare. Chiriașii s-au simțit păcăliți pentru că au trebuit să plătească chiria lunară, proprietarii la fel, pentru că au trebuit să plătească taxele și impozitele întregi. A fost un haos general, notează Regina Maria. De atunci unii idioți au rămas cu datarea dublă. Acest fel de datare a fost făcut între 1 aprilie 1919 și 1 septembrie același ani, ca să se învețe lumea cu noul sistem. Datarea dublă înainte de 1 aprilie 1919 arată un nivel redus de inteligență și necunoșterea măsurării timpului.

Păcălela, pentru români, a devenit un mod de viață. Pentru că ne-au păcălit toți: turcii, nemții, rușii, francezii, ungurii, acum și americanii. Comuniștii, liberalii, țărăniștii – oricine! Toată lumea păcălește pe toată lumea, obicei păstrat până în ziua de astăzi, când cei mai mari păcălitori sunt, evident, oamenii politici!

Mă duc la cartea pe care o văd în bibliotecă, coperți frumoase, cartonată, o carte de familie bună, așa cum v-am spus ”Manuscrisul găsit la Saragosa” și deja mă bucur pentru plăcerea care o să mi-o producă.

Nu am schimbat ora, nici nu o s-o schimb, m-am săturat de minciuni, eu îmi fac programul în pustnicie, iar Dumnezeu nu are ceas, nici nu are nevoie. Cât se distrează Atotștiutorul și Atotputernicul de încercările noastre patetice și cretine de a schimba ceea ce a făcut El! Probabil că de aceea ne-a plămădit, se plictisea, cum să nu te plictisești când ești Etern, și în prostia noastră, ca rasă umană, îi oferim clipe comice.

Așa că noptea fiind tânără o să mai stau o oră, două – oricum cățelușele mă trezesc la ora fixă, ele nu știu de schimbatul orei, această tâmpenie fără sens. Mâine, mereu mâine, doar este o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor – 1 aprilie 2024

BERBEC Astăzi banii sunt bine aspectaţi, evită cheltuielile un pic utopice. Şi sănătatea este relativ bună, atenţie la durerile de cap (de dinţi, poate şi o sinuzită) şi nu fă eforturi mari fizice. Daca stai acasă şi trebăluieşti este o zi excelentă, dacă nu, este la fel de bună in realizări şi în afirmarea ta la serviciu, sau unde îţi desfăşori activitatea. Cu toate că nu prea ai bani, visele tale de mărire şi de imbogăţire nu-ţi dau pace. Continuă, norocul ajută pe cei îndrăzneţi! Ţi-ai programat din timp ziua aceasta pentru cumpăraturi în oraş, completări după consumul din weekend, dar iată ceva neaşteptat te face să-ţi schimbi planurile. Este totuşi o veste bună. Perioada îţi este favorabilă în toate, mai puţin durerile de cap.

TAUR Păstrează-ţi calmul, farmecul şi stilul de viaţă propriu. Nu te lăsa păcălit nici de alţii, nici de propriile iluzii. Nu te îngrijora inutil, astăzi nu sunt de aşteptat schimbări majore! Nu ţi se întâmplă prea des să faci ce ţi-ai dorit, confiscat de obligaţiile cotidiene şi de convenţiile sociale – dar astăzi poţi să dai curs unei vechi dorinţe. Poate este vorba de o schimbare majoră în înfăţişare „look”-ul tău, poate o atitudine curajoasă - este la latitudine ta până la urmă, pentru că stelele arată, nu obligă. „Cum vă place” – vorba lui Shakespeare. Nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce aveai de gând să faci, urmează-ţi planurile ca şi când nu s-ar fi întâmplat nimic.

GEMENI O zi tulbure, de astenie de primăvară. Concentrează-te! Termină lucrurile începute. Nu schimba de dragul schimbării. Dacă te simţi etern păcălit, atunci păcăleşte şi tu astăzi pe cine poţi! Cu moderaţie, mai ales la cheltuieli, o să eviţi neplăcerile. Normal, dar platitudinea de mai înainte are şi ea înţelepciunea ei! Nativii din zodia Gemenilor care posedă talente artistice sau literare au o perioadă de creaţie foarte bună. O nouă relaţie de dragoste sau reprinderea unei legături mai vechi, sunt semne că din seara acestei zile, pentru un procent dintre nativi.

RAC O perioadă relativ incertă, dar pe total, favorabilă. Eşti tensionat din cauza zilei păcălelilor. Atenţie, nu merită, dai prea multă importanţă unor jocuri inofensive de copiii mari! Lucrurile merg bine şi la serviciu şi acasă! Zi bună pentru întâlniri şi discuţii liniştite care iţi vor face mare plăcere şi bucurie. La noapte o să visezi frumos şi colorat. Totul pare perfect, dar vai, („ouch” in romgleză) ţine numai o zi! Un telefon sau o informaţie pe net, la Cartea cu Mutre îţi pot aduce surprize plăcute. Surprizele se tin lanţ, şi din fericire, sunt numai din cele placute. Astăzi ai o veste foarte bună de departe, care te surprinde placut! Poţi face mici schimbări, acasă şi la serviciu, scurte călătorii.

LEU În această zi, leii şi mai ales leoaicele, pot să audă o mulţime de păcăleli delicioase. Atenţie la deciziile importante, la asocierea cu noi parteneri, în special în afaceri, în profesie. Nu-ţi face griji inutil, viitorul îţi este favorabil. Dar trebuie să te concentrezi ca să-l obţii, viitorul acela „luminos”! Profită astăzi de conjunctura favorabilă şi promovează-ţi propriile interese, mai ales dacă este vorba de găsirea unui loc de muncă. Insistă şi nu da înapoi. Locurile de muncă sunt din ce în ce mai rare, iar cele bune aproape inexistente. Nu te baza pe promisiunile în doi peri, mai ales dacă aparţin unor negociatori. Afacerile se bazează pe încredere, nu pe false păreri, pe naivitate!

FECIOARĂ În ziua păcălelilor trebuie să acorzi mai mulă atenţie vieţii de familie sau relaţiilor cu prietenii. Atenţie la cumpărături. Limitează cheltuielile la strictul necesar şi evită oboseala. Nu neglija astăzi amănuntele, gândind numai „macro” şi în termeni generali, aşa cum eşti adesea tentat să o faci, ai mult mai multe şanse să rezolvi cu bine problemele dacă cunoşti multe amănunte. Dacă nu poţi ia ca aliat un alt nativ de Fecioară - „regele detaliului”. Foarte bune rezultate în domeniul familiei şi al relaţiilor sociale. Ziua îţi este favorabilă, dar nu trebuie să forţezi. Perioada este, de asemenea, favorabilă pentru începerea unor proiecte sau afaceri noi, dar numai după un bilanţ adevărat, mai ales în faţa oglinzii.

BALANŢĂ Eşti foarte zâmbitor astăzi şi te pregăteşti de păcăleli! În primăvara aceasta ţi-ai propus o multime de scopuri de atins şi lucruri de făcut. Timpul pare că nu mai ajunge, grăbeşte-te! O anumită curăţenie sufletească îi impiedică pe nativii din Balanţă să se folosescă de oameni – atenţie, cineva va încerca să se folosească de bunele tale intenţii. Trebuie să ai încredere în promisiuni, dar să nu te implici total. Ceva surprize plăcute. Păstrează-ţi zâmbetul pe buze, ciripeşte în continuare bârfe mondene şi vei fi cel mai apreciat. Nu te băga in discuţii serioase care privesc bani sau interesul altora. O zi bună, pe total. Pe seară poţi să-ţi iei bilete la un film sau pur şi simplu să te simţi foarte bine. Concentrează-te azi pe relaţiile tale sentimentale, pe locul lor în gândurile şi viitorul tău.

SCORPION Dacă prostia ar durea, majoritatea ar urla continuu, spune o vorba din popor. Astăzi în special şi mai întotdeauna, poţi să faci bani speculând prostia altora, păcălind pe cine poţi. O zi dedicată in special lucrărilor urgente în care vei risipi multă energie. Laşi pe planul doi lucrurile importante. O să vezi peste câteva zile dacă ai făcut bine, sau rău. În această perioadă trebuie să dai dovadă de o oarecare hotărîre în ceea ce spui şi mai ales în ceea ce faci. Atenţie la regimul alimentar şi la băuturile reci. Stelele favorizează o seara poate distractivă, poate relaxantă şi odihnitoare - pe care o meriţi.

SĂGETĂTOR Caută şi vei găsi, bate şi ţi se va deschide! Azi trebuie să "joci cu carţile pe masă", adică să-ţi anunţi cu claritate obiectivele, ideile şi dorinţele, astfel vei evita confuzii nedorite. Veşti de departe, vezi de e-mail, reţea de socializare sau mai prozaica cutie de scrisori. Sănătatea nu-ţi este afectată, dar este bine să fii prudent, mai ales la alimente şi băuturi spirtoase. Eşti îngândurat şi pari că te gandeşti numai la tine şi prea puţin la cei din jur, provocând comentarii. Incearcă să-i consideri şi pe ceilalţi importanţi. Ai uitat să mai fi tandru. Cam de multă vreme te porţi ca un robot şi superi pe cei dragi. Incearcă măcar astăzi să fii sentimental.

CAPRICORN Raporturi foarte bune cu semnele de pământ şi aer, dar atenţie la posibilele interpretari greşite făcute de semnele de foc şi apă. Sănătatea este bună şi nici banii nu sunt foarte puţini! Evident, o zi de care te-ai lipsi. Intri greu în ritm şi ţi-e somn toată ziua. Te dezmeticeşti abia spre seară. Ai uitat ceva? Pentru un procent dintre Capricornii care s-au trezit din reverie este o zi favorabilă pentru făcut cumpărături aşa cum le place lor. Nu cheltui prea mult, stabileşte-ţi o sumă de la inceput. Limitează cheltuielile la strictul necesar. Însă, puţinii nativi care posedă talente au o perioadă de creaţie foarte bună. Ziua de azi poate aduce unora dintre nativi şi o îmbunătăţire a situaţiei materiale.

VĂRSĂTOR O veste bună sau profitabilă. Verifică să nu fie păcăleală! Una din zilele acelea favorabile pregătirii unor proiecte. Sunt favorizate numai activităţile de rutină, evită orice schimbare. Stelele iţi indică o mare energie vitală şi o carismă la cote maxime, aşa că foloseşte-le pe amândoua în relaţia ta de dragoste! Iţi place viaţa senină şi senzuală. Inconjoară-te de lucruri placute, de artă bună şi de mobilă veche. Sau, du-te la un muzeu! Că doar nu ai bani să te înconjori de obiecte „vintage”. Pe seară, vizită la rude sau la părinţi. Multe vorbe bune, care iţi fac multă placere, din partea unor persoane rezervate de obicei.

PEŞTI Astăzi nu lăsa nicio schimbare majoră să te tenteze, nu vinde, nu cumpăra, nu călători, nu schimba ceva. Ia-ţi revanşa frustrărilor tale, păcăleşte şi tu cât poţi, pe cine poţi, cum poţi! Îţi place muzica bună şi lucrurile de calitate şi nici astăzi nu faci rabat la stadardul tău. O zi bună, dacă vrei tu să fie aşa. Liberul Arbitru astăzi prevalează faţă de Destin. Poţi să iei masa cu prietenii, poţi să te duci la sală, sau la un film, sau pur şi simplu să te simţi foarte bine, acasă, cu căţeluşul sau pisica. Concentrează-te azi pe relaţiile tale sentimentale, pe trăirile şi simţămintele tale. Încă o zi plăcută, chiar dacă anumite insatisfacţii încep să-ţi dea târcoale.