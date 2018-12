Zodia Săgetătorului. Istoric, descriere, calități și defecte, compatibilități, domenii. Horoscop

Horoscop O zi oarecum liniştită din punct de vedere astrologic, cu foarte puţine aspecte, o singură planetă retrogradă, Uranus în Berbec. Astăzi sunt avantajaţi oamenii simpli și modeşti care nu au ambiţii nefondate şi ifose ridicole. Sarea pământului, baza piramidei pe care se caţără parveniţii.





Horoscop Pe 10 decembrie s-au născut César Franck, Emily Dickinson, Dorothy Lamour, Leopoldina Bălănuţă, Sile Dinicu, Toni Grecu.

Horoscop Pe 10 decembrie sunt Sfinţii Mina, Ermogen şi Eugraf.

Horoscop „Oamenii cinstiţi şi modeşti sunt asupriţi. Mincinoşii fac averi. Magistraţii sunt corupţi şi adevărul a murit. Cu siguranţă, vine Sfârşitul Lumii” – când credeţi că au fost scrise toate acestea? Acum aproape şase mii de ani, pe o tăbliţă de lut ars, cu cuneiforme, scriere găsită pe undeva, pe lângă Nimrud în Nordul Irakului de astăzi. Nimic nou, se pare, de la începutul civilizaţiei umane...

Tradiţional, în "Kalendar" este Mina Ermog, denumire creştinată a unui vechi obicei druidic, probabil împrumutat de geto-daci din Vestul Europei, de la celţi. Sincretismul religios şi schimburile culturale erau, în antichitate, mult mai dense şi mai dese decât ne imaginăm.

Ca să vă daţi seama de cum se schimbă lucrurile şi de împrumuturile dintre religii, să ştiţi că primul steag al ortodoxiei avea culoarea... verde, astăzi culoarea şi simbolul preferat al islamului.

Ei bine, obiceiul vechi de patru-cinci mii de ani de Mina Ermog, (ce denumire, parcă ar fi din Stăpânul Inelelor) este că se pun într-un vas cu apă neîncepută, de izvor, trei ramuri de vişin, trei de prun şi trei de zarzăr. De vor îmboboci, când şi în ce procent, în care combinaţie, este noroc şi prilej de prezicere. Dar foarte puţini mai ştiu secretul celor „nouă mlădiţe” cum fac ele şi desfac viitorul şi destinul. Mai sunt câţiva "sourciers" şi "loup-garou" în Sudul Franţei şi "warlocks" în Marea Britanie care spun vorbele şi fac gesturile. Cât or mai putea şi ei...

Dragi lupi, padawani şi hobbiţi unii dintre domniile voastre, veniţi mai recent în rubrica mea, mă întreabă de ce vă spun „dragi lupi, padawani şi hobbiţi”? Cu lupii, este simplu – suntem daci, adică lupi. Iarăşi, cu „hobbiţi” este clar: fiinţe blânde, neagresive, frumoase, dar curajoase şi gata de scrificiu pentru binele general. În faţă cărora trebuie să se încline toată lumea, chiar şi regele, după cum este o secvenţă din finalul seriei a III-a din „Stăpânul inelelor” V-am spus prima dată „padawani” şi v-a plăcut mult. Pentru cine nu ştie, padawanii sunt ucenicii cavalerilor Jedi. „Star Wars”, bineînţeles. Acum vreo patru-cinci ani vă povesteam cum am văzut eu în anul 1977 „A new Hope”, episodul IV din „Star Wars”. Şi cum în Bucureştiul distrus de cutremur, care încă mai mirosea a moarte şi a dezastru proaspăt, filmul acela m-a îmbărbătat, m-am simţit un cavaler Jedi, cum, apoi, am fost toată viaţa – să lupt mereu pentru dreptate, cinste, onoare şi contra celor care-i asupresc pe săraci, văduve şi orfani. Imediat domniile voastre v-aţi declarat „padawani” ucenicii cavalerilor Jedi, paznicii galaxiei.

Deci, dragi lupi, padawani și hobbiți am luat în serios cererile insistente ale domniilor voastre ca să public un volum de amintiri și astrologie. Sper să fie ceva vesel și instructiv. Așa că m-am apucat să scutur praful de pe ”cărțile de sertar”. Ca să răspund altor cereri ale domniilor voastre public astăzi Zodia Săgetătorului, așa cum, probabil, dacă o vrea Domnul, o să o public:

SĂGETĂTORUL (Sagittarius) 23 noiembrie - 22 decembrie

Semn de foc, masculin şi mutabil.

Este domiciliul, de drept, diurn, al planetei Jupiter. Saturn, Mercur şi Neptun sînt “pelerini” - adică sînt într-o situaţie neutră. Mercur este în exil.

Primul decan, 23 noiembrie - 2 decembrie, este guvernat de Mercur: acurateţea, raţionamentului, constanţă şi fermitate; iubire şi înţelepciune; onoruri bine meritate, lux, orgoliu; perfecţiune religioasă. Este decanul pietăţii.

Al doilea decan, 3 - 12 decembrie, este domiciliul Lunii: lipsă de discernămînt; caută noul, studiază filozofia, ocultismul şi ştiinţa. Este decanul explorării.

Al treilea decan, stăpîn peste pasiuni; aptitudini sintetice; poate atinge cel mai înalt grad de conştiinţă în umanitate. Este decanul iluminării.

Săgetătorul este un semn diurn, de ascensiune lungă, comandant, pozitiv, meridional, de ascensiune dreaptă, dublu, uman şi zoomorf, patruped, fecund, vital, mitic, benefic, regal, ultimul semn al toamnei.

În Mesopotamia antică, a noua zodie era denumită Pabilsag (Săgeata) şi era o prelungire a zodiei precedente, Akkrabul (Scorpionul).

Reprezentarea actuală a zodiei ne-a fost dată de greci. Legenda spune că Săgetătorul este Centaurul Keiron, fiul frumoasei Philyra şi a lui Cronos (Uranus), tatăl lui Zeus (Jupiter).

Aspectul jumătate om, jumătate cal al lui Keiron este dat de un amănunt picant. Se spune că,Ęsurprins în timpul dragostei, puternicul Cronos s-a salvat prin fugăĘtransformîndu-se într-un cal; iar cînd Philyra a văzut rezultatul iubirii ei, un jumătate-bebeluş, jumătate-mînz, s-a transformat şi ea la rîndul ei într-un înmiresmat tei…

Centaurul Keiron, faimos ca profet, medic şi savant, i-a crescut pe marii eroi greci, Iason, Ahile şi Eneea.

La săvîrşirea sa din viaţă, pe care i-a pricinuit-o una din săgeţile înveninate ale lui Hercule, Zeus, stăpînul zeilor şi al oamenilor, a ţinut seama de latura nemuritoare a centaurului, ca fiu al lui Cronos, şi l-a inclus între constelaţiile zodiacului.

Săgetătorul, centaurul care trage cu arcul, simbolizează dualitatea fiinţei umane: natura sa animalică, sub forma unui corp de cal şi de evoluţia superioară, intelectual-agresivă sub forma unui jumătate-om care trage cu arcul.

Caracteristici pozitive. Tipul uman zodiacal are multe trăsături bune; este pozitiv, vesel, adaptabil, muncitor, cinstit şi sincer; are vederi largi şi este un mare iubitor de libertate; în relaţiile sale dă dovadă de multă înţelegere şi de o privire filozofică asupra lumii.

Caracteristici negative. Pe de altăĘparte, are şi multe defecte: este extremist, predispus la exagerări periculoase şi de un optimism nebunesc; este nechibzuit, capricios, fără astîmpăr, uneori chiar iresponsabil; dă dovadă de lipsă de tact, uneori purtîndu-se “ca un elefant într-un magazin de porţelanuri”.

Tipul uman evoluat. Poate principala caracteristică a Săgetătorului dezvoltat este extraordinara sa putere a activităţii mintale. Are un talent deosebit în a reduce problemele la factorii cei mai simpli, de a merge pînă la baza lucrurilor, în general, de a observa cu atenţie orice fenomen. Curiozitatea sa este de nestins.

Este interesat de aproape orice lucru şi reuşeşte să transmită acest interes şi celor cu care lucrează.

Săgetătorul, într-un fel, este un profesor de tipul lui Socrate: învăţîndu-i pe studenţii săi cum să observe, să raţioneze şi să gîndească, descoperind ei înşişi adevărurile naturii.

Nativul din această zodie este un foarte bun dialectician; arcaşul ştie să ţintească cu argumentele sale printr-un loc lăsat descoperit de armura demonstraţiilor adversarului.

Deci, Săgetătorul are capacitatea de a judeca logic, de a asimila datele problemei cu care este confruntat şi de a sintetiza conceptele.

Nativul îşi va găsi, poate, idealul într-o credinţă, filozofie, într-o formă de spiritualizare - într-un mod de viaţă legat de meditaţie, de reflectare.

Pe de altă parte, din cauza naturii duale, Săgetătorul va fi permanent în contradicţie între material şi spiritual, între corp şi suflet, între prezent şi viitor.

Nativul din zodia Săgetătorului are dificultăţi în adolescenţă şi în timpul celei de a treia vîrste. Perioada cea mai bună este, evident, maturitatea - Săgetătorul fiind domiciliul planetei Jupiter, care semnifică puterea şi vitalitatea vîrstei de mijloc.

Tipul uman rudimentar. Dacă dorinţa de libertate a tipului uman evoluat se traduce prin călătorii, evadări spirituale, la tipul rudimentar ia forme mai puţin plăcute. Ambele sexe consideră căsătoria ca imposibil de acceptat - fiind o gravă ameninţare adusă libertăţii lor. Bărbaţii înlătură pericolul de a se trezi cu pirostriile pe cap printr-o atitudine nepoliticoasă, desconsiderantă faţă de femeile care pot constitui un pericol pentru statutul său de celibatar; cu celelalte femei, din contră, îşi permite tot felul de familiarităţi, uneori de prost gust.

Femeia, tot din dorinţa menţinerii libertăţii, în cel mai bun caz se mulţumeşte a-şi manifesta independenţa... fumînd ţigară de la ţigară, iar în cel mai rău caz, lista amanţilor respectivei este aproape la fel de groasă ca aceea a abonaţilor telefonici.

Nu prea ţin la reputaţia lor, nici bărbaţii, nici măcar femeile.

Viciile de tot felul - nu le sînt necunoscute - ba chiar le “practică” cu o nedisimulată plăcere.

Vechii astrologi adaugă însă că păcatele Săgetătorului sînt “din cele uşor de iertat” şi că apar la suprafaţă, fiind observate de toată lumea. Săgetătorul prezintă o curioasă “transparenţă” - probabil datorată absenţei emoţiilor complexe, a invidiei şi a geloziei.

Cu toate că minte şi înşeală adesea, el este imediat dat în vileag, consecinţele comportării sale nefiind prea grave.

Caracterul său astral ca şi elementul de foc, care îi este atribuit zodiei, fac ca nativul din această zodie să fie puţin preocupat de persoana sa, riscînd adesea nebuneşte, fie conducînd maşina, fie aventurîndu-se în afaceri dubioase.

Fiind zodie mutabilă, Săgetătorul se agită mult şi fără rost, epuizîndu-şi inutil energia.

Aspectul fizic al Săgetătorului: corp puternic şi bine făcut, mai mult înalt, figură prelungă şi plăcută, ochi frumoşi de culoare deschisă, ten deschis sau bronzat, păr castaniu - rar, nas grecesc.

- prima faţetă, 1-5 grade, (23 - 27 noiembrie): statură înaltă, umeri largi, piept bombat, faţă ovală prelungă, sprîncene bine conturate, tenul de o nobilă paloare, gura cărnoasă, nasul mai mult lung decît potrivit, ochii căprui, părul castaniu foarte puţin ondulat; pe faţă poate fi un semn, cicatrice sau aluniţă de natură benefică;

- a doua faţetă, 6 - 10 grade (28 noiembrie - 2 decembrie): statură medie, corp bine proporţionat, faţăĘrotundă, frunte înaltă, tenul îmbujorat, părul castaniu deschis, ochii întunecaţi, buze subţiri, nasul mic;

- a treia faţetă, 11 - 15 grade (3 - 7 decembrie): corp solid, membre puternice, ochii albaştri-oţel, sprîncene subţiri, gura mică;

- a patra faţetă, 16 - 20 grade (8 - 12 decembrie): statură înaltă, corp puternic, faţăĘprelungă, ten întunecat, ochii rotunzi şi de culoare deschisă, fruntea dreaptă, buze subţiri, braţe lungi, nas plat, aparenţă modestă;

- a cincea faţetă, 21 - 25 grade (13 -17) decembrie: - statură medie, corp bine proporţionat, ten deschis, faţăa ovală, păr castaniu, ochii de culoare deschisă, buze subţiri, o făptură plăcută;

- a şasea faţetă, 26 - 30 grade (18 - 22 decembrie): statură medie către înaltă, aspect plăcut, faţă rotundă, ten deschis, păr roşcat sau castaniu, nas uşor acvilin.

Profesiuni şi meserii. Cariera ideală pentru cel născut în zodia Săgetătorului este cea de cercetare, explorare sau sportivă.

Profesor, învăţător, filozof, avocat, interpret, veterinar, dresor de cai, agent de turism, preot, scriitor, editor, librar - iată alte îndeletniciri pentru cei născuţi în semnul lui Jupiter. Sigur, există mulţi Săgetători condamnaţi pe viaţă într-un birou, ca funcţionari, sau în cine ştie ce fabrică; ei nu vor accepta condiţia lor şi vor încerca, prin cursuri serale sau prin studiu individual să parvină la o situaţie în care gradul lor de libertate este mai mare.

Nativul (a) poate lucra foarte bine în agricultură deoarece îi plac spaţiile vaste, campaniile de recoltare, care sunt o permanentă întrecere între om şi natură, dintre spirit şi materie. De asemenea, fiind un mare iubitor de animale, îşi poate găsi împlinirea profesională ca fermier, crescător de animale.

Dorinţa de întrecere şi ambiţia îl aduc adesea pe cele mai înalte poziţii în domeniile în care activează.

Sportul are o mare importanţă în viaţa Săgetătorului, în special cel legat de viteză: automobilismul, sprintul, planorismul, dar şi tirul şi trasul cu arcul.

Dragostea ocupă un loc important în viaţa nativilor din Săgetător. Au nevoie de o viaţă sexuală intensă şi inventivă. Pe de altă parte nu sînt interesaţi numai de corpul partenerilor, intelectul lor interesîndu-l în aceeaşi măsură. Au multe relaţii, pe care le legalizează prin căsătorie, fiind convinşi că ultima cucerire este cea mai bună şi de durată.

Nu simte un grad înalt de responsabilitate faţă de familie şi de aici - dese divorţuri. Dorinţa de libertate învinge responsabilitatea faţă de familie.

Pentru a fi cucerit nativul din Săgetător trebuie lăsat să facă ce vrea, gelozia şi chestionarele nocturne la întoarcerea acasă după miezul nopţii le displac în cel mai înalt grad.

Doamna Săgetător riscă în relaţia sa cu un Berbec şi nu se înţelege deloc cu un Taur. Cu un Geamăn poate face o căsătorie bună şi veselă, dar nu cu un nativ din Rac. Dacă relaţia cu un Leu se va dovedi pasionantă şi poate ajunge în faţa altarului, fiind considerată legatura zodiacului, nu acelaşi lucru se întîmplă cu un nativ din Fecioară care este o legătură dificilă. Prietenia cu un băiat din Balanţă este prea neserioasă, iar cu un Scorpion relaţiile sînt adesea prea încordate. Tot cu un Săgetător, pe care îl înţelege, fata din aceeaşi zodie îşi poate găsi fericirea. Cu cei din Capricorn, Vărsător şi Peşti relaţiile sînt respectiv în dezacord, cu mari eforturi şi făcînd mari probleme.

Domnul din zodia Săgetătorului poate avea o relaţie foarte romantică cu o nativă din Berbec, dar nu se va înţelege cu o frumoasă din zodia Taurului. Relaţiile cu o Geamănă sînt senzuale şi reci, iar cu o femeie din Cancer, prea distante. O Leoaică, alt semn de foc, poate însemna adevărata pasiune şi o căsătorie fericită. Cu o Fecioară poate fi o relaţie trecătoare consumatoare de energie, o nativă din Balanţă poate însemna un acord armonios şi amuzant. O fată din Scorpion se va înţelege cu un Săgetător, mai ales în ceea ce priveşte sexul, o Săgetătoare poate face o căsătorie strălucită şi fericită cu un Săgetător. În schimb zodiile Capricornului, Vărsătorului şi Peştilor nu sînt recomandate Săgetătorului.

