Visul este realitate, sau realitatea este vis? HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Horoscop Vă invit, pentru câteva minute, în HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR, un univers extins. Nu este un horoscop oarecare, repet, este ”horoscopul lui Dom’ Profesor”. Un altfel de horoscop, în care vă povestesc multe, multe amintiri adevărate, aventuri nepereche în 54 de țări, folclor, mitologie, știri adevărate din surse de încredere, unele confidențiale, curierul de la Bruxelles, astrologie popularizată, teorii, știință, inginerie, pilde cu Nastratin Hogea, umor, normalitatea și moralitatea mic burgheză dintre cele două războaie, atât de dragi mie - pe scurt, viața unui om al păcii care a trecut prin multe, prin prea multe, iubitor de adevăr și de sinceritate, mereu în luptă cu răul și cu ticăloșii. Vă salut, după cum vă salutam acum mulți ani, când, mulți ani de zile am fost pe sticlă în fiecare zi, la două televiziuni diferite: Servus, zodiilor!





8 aprilie, luni

Horoscop Pe 8 aprilie s-au născut Albert I-ul, Jacques Brel, Sonja Henie, Ian Smith, Emil Cioran, George Grigoriu, Florentin Delmar.

Horoscop Pe 8 aprilie, în calendarul creștin-ortodox fix sunt Sfinții Irodion, Agav, Ruf, Flegon, Asincrit și Hermas. Nimic în ”Kalendar”.

Astăzi îl pomenim cu reculegere pe cel care a fost Emil Cioran, de la a cărui naștere se împlinesc 108 ani. Declarat apatrid și ateist, eu cred altceva. Prin anii 70' când eram la Paris, probabil că m-am întâlnit cu el, ni s-au încrucișat drumurile de mai multe ori, fără să știu. Nu ne-a făcut nimeni cunoștiință, Mircea Eliade doar a spus, odată, că lui Cioran i-ar fi plăcut de mine, de ”filosofia mea de viață”.

Când ieșeam de la schimbul de noapte de la ”Le Figaro” băteam Cartierul Latin, împreună cu cei câțiva prieteni francezi, astăzi amintiri. Marele filosof român, se spune că, locuia și mai tot timpul stătea acolo, în cartierul boem, al artelor și al filosofiei.

Vedeți, doamnelor și domnilor, dragi lupi, padawani și hobbiți, nicio lege organică, niciun complot antiromânesc, nu poate interzice Constituția care prevede libertatea exercitării cultului religios al nostru, al românilor. Ori, pomenirea morților, de ziua lor de naștere, este o veche tradiție religioasă românească, de la daci, luând forme noi, creștine, în prezent. Să ne bucurăm, cum făceau dacii, Emil Cioran nu mai este printre noi, dar ne veghează din ceruri!

Este un vis... da, un coșmar, ceea ce se întâmplă în prezent cu noi, cu România, cu lumea! O să deschid ochii și o să mă trezesc! Dar, realitatea este vis și visu-i realitate?

Dragii mei lupi, padawani și hobbiți, întotdeauna am visat mult, am visat puternic. Cu ochii deschiși, sunt un visător, recunosc, dar, mai ales, în timpul somnului. Copil fiind, visam în fiecare noapte că zbor, săream din patul meu la înălțimi amețitoare și apoi vizitam orașul meu, apoi țări și orașe străine. Dimineața mă întorceam, tot zburând, la patul meu. Auzeam un sunet foarte jos, puternic, ca o vibrație și mă trezeam în lumea aceasta. Tot când eram copil evitam să folosesc liftul. Visasem de mai multe ori că liftul luase o viteză ascendentă amețitoare ieșise prin tavanul blocului și apoi zbura ca un avion.

Visele mele erau și sunt puternice, în culori, așa de reale că uneori mă trezesc obosit și cu dureri, unde fusesem rănit în luptă.

Pentru că, la vârsta adultă, visul s-a transformat în luptă, în bătălie. Când nu mă visez în orașul meu, conduc războinici îmbrăcați în armuri ciudate, contra unor demoni și creaturi infernale, ne înfruntăm, sunt rănit, sângele îmi curge șiroaie. În noaptea următoare visul se continuă de unde rămăsese cu o noapte în urmă. Dar, nu mai zbor! Este jalnic, de multe ori încerc, dar am uitat ceva, este un sentiment penibil, neputință și durere, nu mai știu să zbor!

Am consultat psihologi, psihiatrii. Mi-au dat pilule. Visele au continuat cu și mai multă furie. În perioada pilulelor m-am trezit într-o dimineață cu bătături. Toată noaptea mersesem pe jos prin subsolurile Vaticanului, cotrobăind după o carte secretă.

Visele mi-au trecut, au fost oprite de un ”dream catcher” făcut, cu mâna lui, de ultimul mare ”medicine man” al nativilor, Starry Night. Din națiunea navajo. Soția mea a studiat în State obiceiurile și istoria nativilor, la fața locului, în rezervație și i-a spus șamanului de visele mele. A, este un ”om al norilor”, a spus șamanul, este un norocos, dar știu că trăitul în două lumi obosește. Și a făcut, în două luni de zile, dream catcherul care stă atârnat, la București, deasupra patului meu. Acolo nu mai visez nimic.

Aici, în Prahova submontană, în pustnicia mea în rodaj, este altă poveste. Visele îmi sunt amplificate exponențial. Trăiesc adevărate romane, în lumea visului. Toți care îmi calcă umilul meu adăpost declară că visuri ca aici nu au mai avut niciodată și nicicând. Căsuța în care locuiesc a fost a unei puternice vrăjitoare. Elisabeta, soția morarului. Este o poveste veche cu ea, cu omoruri, comori ascunse și vrăji adevărate.

Când am renovat casa am descoperit în pereții ei unelte de magie și multe alte lucruri despre care este numai tăcere. Le-am lăsat acolo, protejează casa de hoți, cutremur, trăznet, incendiu, deochi, dușmănii, invidii și boli. Cea mai bună asigurare! Dar, visele...

Nu există carte, film, serial, care să întreacă visele mele. Finlandezii, de exemplu, prietenii mei din Finlanda, vin aici în Prahova submontană la ”Dream House” cum au botezat modesta mea căsuță, ca să viseze și să se încarce cu energie. A venit și un radiestezist de nivelul șapte, cu ansa lui de aur, a făcut măsurătorile lui și apoi mi-a spus că au ieșit de scară, că nu a mai văzut așa ceva. Și că mă invidiază, probabil că aici este un ”portal”, în avanpostul castrului roman ”Fulmen” și lângă ”Rumi” Dava.

De doi ani de zile, în visele mele, mi s-a alăturat frumoasa și tânăra Vineri, moartea mea. A venit pe la spate și mi-a acoperit ochii. Ghici cine e? Am spus că nu-mi plac glumelea astea. Sunt Vineri, nu mă recunoști, tot ce știu am învățat de la tine, la fel ca și fratele meu! Vineri este o fată splendidă, foarte sexy, moartea mea cea încă tânără. Este foarte respectată în orașul viselor mele, I se spune ”Banou” și este păzită de gărzi, care se pare că au grijă și de mine. Acum poartă o rochiță verde-ghiocel, foarte scurtă, foarte decoltată și foarte mulată. Nu știu ce are în picioare, niciodată în visele mele nu am plecat ochii în jos - nu are gentuță și nici bijuterii, sau ceas. Moartea nu are nevoie de artificii, de proteze scumpe, ea este importantă prin ceea ce este și ce reprezintă.

În visul meu caut, în orașul acela extraordinar, un amestec de Occident și Orient, de trecut, prezent și viitor, ei bine, caut Ambasada României. Am rămas diplomat și lucrător de comerț exterior și în vis!

În ultimul timp am vise din ce în ce mai violente. Străpung cu sabia mea cea lată pe un ticălos, altuia îi despic capul cu securea, unui al treilea îi scot mațele cu un falx dacic. Armele îmi apar în mâini, ca prin vis. Nu este bine, spune rațiunea mea ultragiată, ești un om al păcii, un om blând, bun, stăpânește-te, visează altceva, lebede albe, de exemplu! Vineri nu spune nimic, întoarce doar capul, iar garzile, care ne flancheaza, cu ochelari Ray-Ban și costume negre, dau din cap cu înțelegere.

M-am spovedit preotului meu confesor, există și preoți adevărați, cu har și doxă, el este unul dintre ei. S-a uitat la mine cu ochii lui mari, măriți de post și de canoane, și preotul mi-a spus: ”Radule, ceea ce faci în vis nu este păcat, păcat este că nu poți să faci în realitate, ceea ce visezi!”

Sigur, unii pot să obiecteze că visele sunt trimise de demoni, dar dacă sunt trimise de ei, de ce-i ucid în visele mele? Pe de altă parte nu în vis I s-a spus lui Iosif să aibă grijă de Iisus și nu în visele le interpreta proorocul Daniel?

Aș vrea să aflu părerea domniilor voastre despre vise, dragi lupi, padawani și hobbiți, știți unde să-mi scrieți, la: dom.profesor@gmail.com. După cum știți tot ce se scrie pe forum este șters imediat, sau cum dau de postare. Așa este estetic, vorba șahului Kharim Khan-e-Zand.

Acum mă duc să văd un episod dintr-un serial fantastic, a apărut ceva nou în State și un fin mi l-a trimis înainte să apară pe piață, apoi o să visez ceva ce întrece orice film, sau serial. Abia aștept, noaptea este tânără și plină de promisiuni, dar pun pariu pe sufletul meu nemuritor că mâine este, în definitiv, o altă zi!

☼ ♂ ♀

BERBEC O zi de luni de bun augur, în care conjunctura astrologică te avantajează. Mai în toate domeniile. Conjuncturile multiple din zodie indică o zi complexă în relaţiile dintre femei şi bărbaţi. Transforma “încăpăţânarea” ta proverbială în tenacitate şi termină proiectele pe care le-ai început. Fii pragmatic. Analizează cu atenţie şi dă curs deciziilor profitabile. Sufletul tău bun te împinge spre compromisuri. Este şi aşa bine, fii generos cu cine merită. La mulţi ani! Sigur, dacă este ziua ta… Dimineaţa ai o problema cu o factură. Cel mai probabil nu ai bani să o achiţi. Nici o problemă, pune-o lângă celelalte neachitate pentru că “Necinstit nu este cel care este sărac ci cel care cere prea mult” – spune o vorbă veche din Orient.

TAUR Stelele arată o perioadă calmă, liniştită pentru tine, în care poţi să faci ordine prin gânduri, sertare şi fişiere. Domeniul favorizat e cel sentimental, poate întâlneşti pe cineva, cumva! Totul este posibil, dar nu orice este permis! Aşă că nu mai râde ca ştii tu cine, la poarta nouă ci apucă-te de treabă. Poate fi şi o periodă de meditatie şi acumulări. O serie de evenimente te vor obliga la o analiză aprofundată. Noi evenimente sau propuneri vor face perioada interesantă. Nu trebuie să neglijezi propriul confort nervos – o activitate prea tumultoasă face să nu obţi rezultatul dorit. Invata sa te relaxezi sa te odihnesti, sa-ti „incarci bateriile”. Inconjoara-te de lucruri frumoase si de oameni placuti. Confortul spiritual este cheia succesului tau. O problemă personală îşi va găsi rezolvarea, de asemenea, dar trebuie să dai dovadă de discreţie. Poziţiile planetelor şi a indicatorilor astrologici îţi indică o vreme bună pentru rezolvarea cu succes a unor problemelor financiare.

GEMENI Marte, din mijlocul zodiei, te anunţă că este momentul să demarezi o colaborare, o acţiune de solidaritate profesională sau de castă, ceva dinamic care te face să te simţi folositor şi important! O dimineaţă foarte dinamică, cu multe întâlniri în care se discută din nou despre vechi proiecte şi idei. Discuţii, în general sterile. Trebui să-ţi temperezi gama simţămintelor pentru că eşti într-o perioadă de hipersensibilitate. Simţi un oarecare grad de exaltare în preajma sărbătorilor religioase şi trebuie să dai curs impulsului. Lasă orice decizie privind locul de muncă pentru săptămâna viitoare. Relaţiile de familie se ameliorează lent, dar sigur, pentru cei care au avut o oarecare “răceală” în sentimente. Astăzi este o perioadă de timp propice pentru planuri de viitor, pentru sărbătorile pascale. O veste bună va fi urmată de una şi mai buna, fara sa fie din acelasi domeniu.

