Am visat Catedrala cuprinsă de flăcări verzi!!! Horoscopul cu o sută patruzeci și patru de zodii (11). Horoscop

Horoscop Pe 24 noiembrie s-au născut Spinoza, Henri Toulouse-Lautrec, Emir Kusturica, Matei Millo, Victor Iliu, Emil Hosu. Pe 25 noiembrie s-au născut Lope de Vega, Augusto Pinochet, Ioan C. Cantacuzino, George Vraca, Dumitru Carabăţ.

Horoscop În calendarul creştin-ortodox, pe 24 noiembrie sunt Sfinţii: Clement din Roma şi Petru din Alexandria, iar pe 25 noiembrie sunt sunt Sfinţii: Ecaterina, Mercurie. Odovania praznicului intrării în Biserică a Maicii Domnului.

Oîn acest weekend, o conjunctură astrologică monotonă şi apăsătoare ca vremea de toamnă târzie. Nimic, însă, foarte negativ!

Tradiţional, pe 24 noiembrie este Climăta Vântului, fiind una dintre sărbătorile rare ce ia în consideraţie un fenoment meteorologic, pur și simplu, fără aglutinare mitologică, sau religioasă. Pur şi simplu se ţine pentru vânturile rele, „vicioase” cum ar zice înţeleptul chinez. Se presupune o foarte mare vechime a acestei sărbători, comună cu multe alte populaţii şi areale, dar la date diferite, în funcţie de regimul climatic.

„Ziua de 25 noiembrie, Mucenica Ecaterina, se ţine mai ales de către femei, care nu ţes, nu lucră, nu spală, nu gătesc. Prin Bucovina se crede că această sfântă a fost nebună, de aceea se posteşte negru ca să apere pe cei ai gospodăriei de boli şi nebuneală.” Pamfile, SLR, 1997, pagina 217. Parcă nu este o zi potrivită pentru târnosirea unei Sfinte Biserici, mai ales de calibrul CMN, dar Patriarhul Daniel știe mai bine. Sigur, măreața catedrală nu este terminată, mai sunt multe de făcut, instalații, dotări, mobilier, îmi comunică un inginer care lucrează efectiv acolo, pe șantier.

Dar târnosirea a fost programată, ca un act politic, înaintea Centenarului. Poate de aceea am visat-o în flăcări, sau pur și simplu este o alegorie. Ieri după masă, ca să recuperez orele de noapte pierdute, am adormit vreo oră. Am visat repede și intens. Eram din nou în orașul viselor mele, pe care-l explorez de când mă știu. La început, copil, adolescent, zburam pe desupra lui, era un sentiment extraordinar, apoi am uitat cum să mă înalț, îmi pierdusem ingenuitatea, devenisem adult. Ieri, eram din nou cu Vineri, Moartea mea cea tânără și frumoasă, într-o rochie galben-pai, scurtă și apetisantă. Da, visez în culori și foarte intens. În fiecare vis caut același lucru, Ambasada României. În oraș nu sunt alte persoane, decât Vineri, eu și mai departe, pe lături și în spate, gărzile ei de corp, niște bărbați atletici, la costum și cu ochelari de soare Ray Ban. Ei bine, ieri după amiază, am luat-o pe o stradă care mergea în pantă, spre port, orașul meu este un port. Am ajuns într-o piață enormă, unde era o construcție faraonică, mai mare ca Moscheea Șahului din Isfahan. Semăna cu Sfânta Sofia, fără minarete, dar eu știam că este CMN. Era învăluită de o flacără ciudată, verde-albăstruie, ardea și nu ardea, nu scotea fum, doar părea că arde!

M-am trezit brusc sub ochii rotunzi, mirați, ai celor trei cățelușe care îmi veghează somnul. Probabil că am avut un somn mai cinematic.

Cu siguranță, este un vis alegoric. Să ne amintim că, în vechime, prima flamură a Ortodoxiei a fost de culoare verde-albăstrui, iar focul fără fum este una dintre tainele celor care aprind focul, Lumina, la Ierusalim, de Sf. Paști. Se spune despre cei mai drepți și mai sinceri, că ard pentru credință.

Totuși, l-am rugat pe inginerul pe care îl cunosc, să supravegheze cu oamenii lui circuitele elctrice și tablourile de siguranțe și distribuție de la CMN, un incendiu electric arde cu flacăra albastră-verzuie, știu din proprie experiență, doar sunt inginer energetician și am văzut multe!

Vă asigur, că nu o să se întâmple absolut nimic rău, mai suntem câțiva, nu mulți, care recunoaștem viitorul când îl vedem!

Pentru asta avem vise alegorice și prevestitoare, ca să luam măsurile cuvenite! Să ne amintim de visele pe care le interpreta proorocul Daniel. Daniel? Ce coincidență... dacă proorocul Daniel a rămas în Vechiul Testament, Patriarhul Daniel o să rămână veșnic în istoria României și in inima mea și a tuturor românilor. Altădată spuneam că bisericile creștine, ortodoxe, cunt cuiele care țin România pe harta lumii. Iată, Patriarhul Daniel a bătut un piron uriaș, de bronz, veșnic! Hotărât și fără să țină seama de sporovăiala oamenilor cu capete și suflete mici, Patriarhul Daniel și-a continuat neabătut opera, tare plăcută Sfintei Treimi. Așa îmi spune sufletul, așa cred, să mă iertați dacă am șchiopătat în termeni, sau în dogmă, sunt doar un pustnic în rodaj, sărac, ascet și mizantrop...

Dragii mei lupi, padawani și hobbiți să revenim la Zodiacul cu 144 de zodii. Odată și odată, dacă nu l-ați citit pe cardinalul Pierre d’Ailly, o să vă spun legătura dintre astrologie și creștinism. Dar iată că se apropie Crăciunul, de cei Trei Crai de la Răsărit, ați auzit, de cei care urmăreau Steaua? Astrologii au fost primii care L-au adorat și L-au dăruit pe Pruncul Iisus, au fost primii creștini!

Dragii mei lupi, padawani și hobbiți, repet, pentru că nu este nimeni obligat să-mi citească articolele în fiecare zi, fiecare ”horoscop” trebuie să se țină bine pe picioarele lui, să fie de înțeles ca o unitate de sine stătătoare. Astfel, o americancă, Suzanne White, acum vreo cincizeci de ani, a combinat zodiacul chinezesc cu cel european. Așa a apărut școala astrologică sino-caldeeană. Zodiile chinezești țin un an de zile, încep prin ianuarie-februarie, și sunt: Șobolanul, Taur (Bou, Bivol), Tigru, Pisica (Iepure), Dragon, Șarpe, Cal, Capră (Oaie), Maimuță, Cocoș, Câine, Porc (Mistreț). Denumirile duble, sau chiar triple, ale unor zodii provin de la interpretarea diferită a numelor lor scrise cu ideograme. Presupunând că fiecare știe în ce zodie europeană, caldeeană, este născut, zodia chinezească se poate afla foarte simplu. Intrați pe http://www.zodiacul-chinezesc.ro/. În dreapta sus a paginii găsiți un calculator. Introduceți anul, luna și ziua nașterii și obțineți zodia chinezească, elementul și polaritatea. Cu zodia europeană și cu nou aflata zodie chinezească, căutați în Zodiacul cu 144 de zodii. Dacă mai aveți nelămuriri sunt gata să le risipesc, întrebați la dom.profesor@gmail.com. Deci, Vărsătorul, a unsprezecea zodie, în anii zodiacului chinezesc:

XI. VĂRSĂTORUL

121. ŞOBOLAN-VĂRSĂTOR

De departe, cel mai “nebun” dintre Şobolani, duce o viaţă încărcată de aventuri periculoase şi imprudente care, pretinde el, au drept scop asigurarea unei vieţi mai bune pentru omenire. Un activist.

Ca şi mulţi alţi Şobolani, el poate vedea şi trece prin ziduri.

Necazul e că cei de lîngă el nu se prea bucură de fructele victoriilor sale asupra imposibilului. Îşi poate neglija la extrem familia şi prietenii.

Nu se mulţumeşte niciodată cu viaţa comodă, casnică, sedentară. Aspiră mereu la idealuri măreţe, vrea să schimbe lumea. Copiii săi pot avea mai puţină importanţă în sufletul lui, atîta timp cît îl frămîntă gîndul că în Africa mor atîţia copii de foame.

Uită şi de dragoste în căutarea neostenită a absolutului. Iubitul/iubita trebuie să se înarmeze cu răbdare şi să aştepte ca Şobolanul-Vărsător să termine cu căutările sale de cruci pe care să le poarte, de cauze pe care să le susţină, de poveri pe care să şi le asume, de cruciade în care să-și dea viața.

122. BIVOL-VĂRSĂTOR

Purtătorul de apă, al cărui element de bază este aerul, duce deci apă la rîu.

Combinaţia este benefică. Ingredientele principale sînt: imaginaţia şi fantezia. Vărsătorii sînt persoane cu putere de a vedea lumea în culori fanteziste şi de a privi dincolo de vicisitudinile vieţii.

Vărsătorul născut şi sub semnul Bivolului este mai temperat şi mai lucid decît ceilalţi din semnul său. Se implantează cu succes în cariera politică. Nu vă aşteptaţi să fie iubitori de casă şi familie. Dacă aleargă după ceva, aceasta e puterea.

123. TIGRU-VĂRSĂTOR

Lemnul perforat de o mulţime de găuri poate pluti uşor, dacă găurile nu se măresc treptat.

Vărsătorii nu se gîndesc decît la frăţia între popoare, desfiinţarea rasismului, milioanele care mor de foame. Tigrilor, de asemenea, le sînt dragi astfel de vise cu ochii deschişi. Rezultatul poate fi un soi de muzică socială care cutremură pămîntul cu condiţia ca cei doi să-şi păstreze capul pe umeri.

În cazul acesta, Tigrul e cel care oferă protecţie Vărsătorului, deoarece Vărsătorii n-au niciodată timp să se gîndească la ceea ce le trebuie azi, întrucît sînt totdeauna pierduţi în fantezii asupra măreţelor cauze care frămîntă omenirea.

Combinaţia pare fără şanse de reuşită în viaţă, căci nici Tigrii nu sînt tocmai realişti. Dar, din fericire, Vărsătorii au darul gîndirii limpezi.

Tigrii-Vărsători trebuie să ceară întotdeauna sfatul unora mai înţelepţi decît ei, înainte de a se aventura în vreo acţiune, dar cel ce o face, e Vărsătorul din combinaţie.

124. PISICA-VĂRSĂTOR

Combinaţia aceasta de aer fix şi lemn o face pe Pisica-Vărsător să pară a trăi la mare depărtare de pămînt.

Vărsătorii sînt orientaţi spre afară. Îi doare mai mult de cei aflaţi în nevoie undeva în lume, decît de cei de lîngă ei.

Pisicile, altruiste pînă la extrem, îşi pot uneori neglija familiile pentru a sta în tovărăşia unor persoane cărora le datorează loialitate. Alianţa aceasta de semne poate tinde spre ezoteric şi metafizică.

Ultimul lucru la care se gîndesc este să facă rost, pentru căminul propriu, de cele necesare traiului zilnic. Pisica-Vărsător este un visător şi un idealist, mereu în căutarea rezolvării unor probleme de ordin general şi public, uneori utopice.

125. DRAGON-VĂRSĂTOR

Sînt persoane de un optimism de neînfrînt. Dintr-un motiv necunoscut, Dragonii-Vărsători au mai multă intuiţie decît alte persoane. Văd cu uşurinţă dincolo de momentul respectiv. Drept urmare, sfatul lor de perspectivă e ascultat de prieteni.

În ceea ce priveşte viaţa de familie, numai un eveniment de excepţie: un cutremur, un război etc. ar reuşi să le aducă aminte că acasă îi aşteaptă soţii sau soţiile şi copiii, care ar putea avea nevoie de prezenţa lor.

Cred cu sinceritate că nu sînt făcuţi pentru o viaţă normală.

Purtaţi-vă cu tact şi insistaţi să deschidă cont la bancă pe ambele nume. Nu că ar fi zgîrciţi sau meschini. Pur şi simplu uită că pe lume există şi asemenea lucruri, ca notele de plată şi cheltuielile şcolare.

126. ŞARPE-VĂRSĂTOR

Şarpele din această combinaţie trebuie să fie foarte atent să nu fie anihilat de Vărsător. Viaţa lui este urmărită de pericolul depresiunii, chiar şi al demenţei. Totuşi, e o combinaţie bună şi, cu multă educaţie şi disciplină, va evita primejdiile firii sale supersensibile.

Tendinţa lor e de a fi iresponsabili şi superficiali. Par a nu se gîndi deloc. În realitate sînt preocupaţi. Luaţi-i de mînă, dacă le-o puteţi prinde.

127. CAL-VĂRSĂTOR

Focul se combină cu aerul într-o comuniune mintală perfectă. Acest Cal are darul de a-şi supraclasa concurenţii. În primul rînd el vede dincolo de actual. În ciuda calităţilor sale sau poate tocmai luat pe sus de supersiguranţa pe care i-o dă conştiinţa de a fi atît de dotat, uneori Calul-Vărsător neglijează amănunte care-i pot fi fatale, determinîndu-l să piardă cursa.

E mercurian, sclipitor, dar zăpăcit şi distrat.

Pentru acest Cal nu contează decît rezultatul, scopul urmărit. El consideră că maniera de a-l atinge se rezolvă de la sine.

Din punct de vedere emoţional, consideră că nu are nevoie de nimeni. Ar trebui să ţină cont de faptul că orice cal are nevoie de un jocheu.

128. CAPRA-VĂRSĂTOR

Hrănită de surplusul de aer al Vărsătorului, flăcăruia Caprei va arde ferm şi neabătut pe orice vreme.

Deschiderea spre semeni şi spre viaţă, caracteristică Vărsătorului, combinată cu sociabilitatea Caprei, vor face din Capra-Vărsător ori un geniu sclipitor, ori un nebun periculos.

Surplusul de excentricitate al acestui semn va trebui temperat permanent de o mînă fermă. Dacă o va avea, va străluci practic în orice carieră: literatură, artă, poezie, film, muzică, reforme sociale.

129. MAIMUŢA-VĂRSĂTOR

Societatea va avea de cîştigat din această combinaţie.

Nu e persoana pe care merită s-o aşteptaţi să vină acasă. Nici nu-i nevoie să laşi lumina aprinsă, ca să-i fie mai uşor să găsească drumul spre dormitor.

Cu conştiinţa socială exagerată pe care o are, Maimuţa-Vărsător n-are timp de mărunţişuri ca: s-a răcit cina sau bebeluşul are nevoie de săndăluţe noi.

