Statul Alabama adoptă o lege a lui Ceaușescu. Mi-a scris o astroloaga de la televizor. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Horoscop Vă invit, pentru câteva minute, în HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR, un univers extins. Nu este un horoscop oarecare, repet, este ”horoscopul lui Dom’ Profesor”. Un altfel de horoscop, în care vă povestesc multe, multe amintiri adevărate, aventuri nepereche în 54 de țări, folclor, mitologie, știri adevărate din surse de încredere, unele confidențiale, curierul de la Bruxelles, astrologie popularizată, teorii, știință, inginerie, pilde cu Nastratin Hogea, umor, normalitatea și moralitatea mic burgheză dintre cele două războaie, atât de dragi mie - pe scurt, viața unui om al păcii care a trecut prin multe, prin prea multe, iubitor de adevăr și de sinceritate, mereu în luptă cu răul și cu ticăloșii. Vă salut, după cum vă salutam acum mulți ani, când, mulți ani de zile am fost pe sticlă în fiecare zi, la televiziuni diferite: Servus, zodiilor!





16 mai

Horoscop Pe 16 mai s-au născut Henry Fonda, Janet Jackson, Gabriela Sabatini, Pierce Brosnan, Bob Călinescu, Titus Popovici, Constantin Cubleşan, Ion Corvin Sângeorzan.

Horoscop În calendarul creştin-ortodox, în cel popular, de zece lei, pe 16 mai sunt Sfinţii Teodor cel Sfinţit, Isachie, Simeon și Petru. Probabil că în ”Viețile Sfinților” sunt mai mulți Sfinți, dar tot nu am găsit-o. Am pus-o bine, cartea! Nimic în ”Kalendar”.

Simbolic, este ziua Broaştei. Dacă pe 16 mai este furtună sau ploaie, vara va fi ciudată, când mai cald, când mai rece, decât obişnuit, dar recolta va fi bună.

Doamnelor și domnilor, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, sunt pline revistele mai mult sau mai puţin glossy, revistele de femei, de prostii drăguţe despre zodii. Care zodie ar fi cea mai bună la pat, cea mai bună în bucătărie, cea mai criminală stabilită de FBI (o mare prostie, fake news) cea mai, cel mai! În niciun caz nu este astrologie, ci articole de la bigudiuri pentru zulufi, cu pretext astrologic. Nu ştiu cine le-a băgat în cap editorilor că femeile sunt proaste şi deci, trebuie să consume prostii! Dar de madam Maria Curie aţi auzit? Cea cu primul premiu Nobel, ba aprimt două, deşteaptă cât cuprinde. Oricum, este fapt dovedit, că femeile sunt mai inteligente decât bărbaţii, chiar dacă au cu două sute de grame mai puţin creier. Şi aici, ca în multe altele, conteză calitatea, nu cantitatea!

Cea mai inteligentă persoană din lume este o femeie, Marilyn vos Savant, din SUA, cu un IQ de 228. Este și frumoasă, pe deasupra! Sigur, din considerente de politic corect şi misogine, Marilyn a fost egalată, parcă de un asiatic şi de un european, cu motivaţia că scara deschisă Stanford-Bine de evaluare a inteligenţei nu este corect aplicată. Or, something!

Oricum, fac parte, împreună cu Marilyn, parcă cu un an, sau doi, mai mare ca mine, din acelaşi club: Mensa International şi nu îmi pasă ce spun cei care aplică stupiditatea, ca politică. Nu poate să fie o femeie și americancă pe deasupra, cea mai deșteaptă din lume! Hai să găsim un chinez, dacă nu, ajunge și un coreean! Dar, pentru mine, ca şi pentru mulţi alţii, ca și pentru Guinness Book of Records, Marilyn este cel mai inteligent om de pe Pământ, Dumnezeu să-i dea sănătate, ca să fie un exemplu viu și pentru celelalte femei, pentru toți oamenii!

Totuşi, bănuiesc că nicio femeie nu ia ca literă de lege ceea ce se scrie despre zodii în revistele de femei. Eu aşa sper!

Am făcut această introducere pentru că, iată, în corespondența mea a apărut astroloaga acea la modă, pe care o vedeți mereu la televizor, ca să mă întrebe dacă nu pot s-o recomad și pe ea pe ”Dimineața Astrologilor”. Că știe că Dimineața este ca o masonerie, este aproape numai masculină, dar că știe, de asemenea, că sunt și câteva excepții feminine, numerele doi din Brazilia și Franța. Are dreptate, așa este. Și, continuă astroloaga, începând din 1995 am recomandat-o pe dr. Irina Predeanu pe întâlnirea astrologilor care era numai de 25 de ore, se ținea numai la schimbarea orei după echinocțiul de toamnă. Corect și de data aceasta! Dr. Irina Predeanu, a fost prietena mea și o rara avis. Cu două doctorate, în astronomie și matematică. Comunicările ei privitoare la legăturile astrologice dintre momentul nașterii și momentul conceperii, au surprins și entuziasmat mica lume a astrologilor profesioniști. Ca și faptul că planetele considerate în astrologie masculine au un anumit spin, cele feminine, un spin contrar, iar cele neutre, nu au! Demonstrat științific, cu date și observații astrofizice. Până în anul 2007, dr. Irina Predeanu a reprezentat România pe ”Dimineața Astrologilor” la recomandarea mea, prin ”camera” pusă la dispoziție de Jonathan Cainer.

Citind emailul astroloagei de la televizor nu am putut să nu mă gândesc la destinul și la condiția femeii.

Ați auzit de Caroline Herschel? Nu cred, nici eu nu am auzit până săptămâna trecută, când am răsfoit ”Astrology, a History” scrisă de Peter Whitefield, o carte frumoasă, format mare, de album de lux, bogat ilustrată. Caroline s-a născut în anul 1750 și a fost sora iubită a astronomului William Herschel, cel care a descoperit planeta Uranus. Cu toate că a descoperit, la rândul ei, opt comete și trei nebuloase și s-a bucurat de aprecierile Regelui Prusiei și de laudele în scris ale prestigioasei London’s Royal Astronomical Society, Caroline scria unei prietene britanice: ”I have done nothing at all; all I am, all I know, I owe to my brother. I am the tool which he has shaped to his use.” Caroline a fost și o astroloagă foarte bună. A indicat, pe baza calcului sinastric, pe care dintre pretendenți să aleagă prietenele ei. Nu s-a înșelat niciodată, toate prietenele ei au avut casnicii fericite dăruite cu iubire, mulți copii și belșug.

Destinul femeilor este scris în stele! Ce vedem pe cer? Pe cerul nocturn boreal sunt mai multe denumiri feminine: Virgo-Fecioara, Casiopeea, Andromeda, Pleiadele și Hiadele. Fecioara, fiind o constelație pe ecliptică, se vede și la antipozi, în emisfera australă, celelalte, nu!

Exemple educative, pe cerul nocturn, pentru femeile neascultătoare din antichitate. Casiopeea asistă cum fata ei, Andromeda înlănțuită, va fi sfâșiată de monstrul Cetus, pentru că a sfidat zeii. Dar, Perseu veghează și nu o să lase să se întâmple nenorocirea.

Cele șapte frumoase Pleiade, nebuloasa M45, fiicele lui Atlas, sunt vânate de iscusitul Orion, cel cu cățelul Sirius. Frumoase sunt și cele cinci Hiade, nebuloasă tot din Taur, a ploilor și a furtunilor. Atâta l-au jelit pe fratele lor Hyas, ucis de o fiară, la vânătore, că marelui Zeus i s-a făcut milă de ele și le-a dat nemurirea, urcându-le pe cer.

Cu Fecioara povestea este mai complicată, fiind o zodie, care se suprapunea, ca poziție celestă pe ecliptică, peste constelație, acum mii de ani. La început a fost zodiacul, la chaldeeni, adică ”cercul de animale”. Toate zodiile purtau nume de animale, sau păsări. Zodia echinocțiului de toamnă se numea, se pare, Vulturul. În perioada elenistică patru zodii au fost umanizate. Vulturul a devenit Îngerul și apoi Fecioara prin influență creștină timpurie, secol III-IV, în această zodie fiind născută Fecioara Maria. Așa susține, bazându-se pe multe surse istorice, P.I.H. Naylor, într-o carte bună, erudită, apărută la jumătatea secolului trecut: ”An Historical Examination of Astrology”.

Apoi o să observ ce se mai întâmplă, pentru că după cum spunea Merilyn: ”To acquire knowledge, one must study; but to acquire wisdom, one must observe.”

Dar altceva doream să vă spun, în altă ordine de idei, sau mai curând, în aceiași. Românii mei din State mă informează, cu surprindere, că legiuitorii din Statul Alabama, Senatul, au votat favorabil o lege contra avortului. Medicul care asistă un avort face cel puțin 10 ani închisoare! Corespondenții mei sunt revoltați de asemănarea legii statului american cu cea scoasă de Ceaușescu în anul 1966, an al Calului de Foc. O singură semnătură, a guvernatorului și legea devine operațională. Gurile rele din State spun că este un răspuns misogin la mișcarea, cam ciudată, #metoo. În nefericita lege se afirmă că avortul este o crimă. Atunci, o sarcină pierdută, din cauze naturale, este omor involuntar și trebuie pedepsita ca atare, nu? Bună întrebare! Haide-haide, mă enervez, când femeile o să fie considerate oameni? Când nu o să mai fie tratate ca în fotografia din titlu pe care am denumit-o cinic, plimbarea amorezilor. Uitați-vă și nu uitați!

Cineva, dintre domniile voastre, dragi lupi, padawani și hobbiți, mi-a recomandat un film. L-am descărcat, calitate HD, așa că o să mă uit la el, cel puțin din punct de vedere tehnic pare impecabil. Mâine, dacă nu uit, o să vă spun impresiile mele, pentru că, nu-i așa, mâine este, în definitiv, o altă zi!

