Moțiunea de cenzură o să cadă! Nu sunt deștept, dar sunt inteligent emoțional. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Horoscop Nu mi-a fost prea greu, din punct de vedere astrologic situația este foarte clară: moțiunea de cenzură nu va trece, nu va obține numărul suficient de voturi! Dispunerea planetelor și mai ales conjuncția Marte-Mercur peste Adara Castor din Rac arată clar că nu este nicio schimbare de situație.





15,16 iunie

Horoscop Pe 15 iunie s-au născut: Eduard Grieg, Claude Brasseuer, Jim Belushi, Xaviera Hollander, Iuri Andropov, Alberto Sordi, Demis Roussos, Johnny Hallyday, Ion Antonescu, Savel Stiopul, Dan Culcer, I.M.Sadoveanu, Matei Călinescu. Pe 16 iunie s-au născut Adam Smith, Stan Laurel, Erich Segal, Nelson Doubleday, A.E. Baconsky, Cornel Penu, Ştefan Agopian.

Horoscop Pe 15 iunie sunt Sfinţii: Proorocul Amos, Isihie, Ieronim şi Augustin.

Pe 15 iunie îl pomenim pe Mareşalul Ion Victor Antonescu, care a fost un exemplu tipic de Geamăn inteligent şi expansiv. El a eşuat în stabilirea unei legături cu tânărul Scorpion, Regele Mihai, o legătură, poate, chiar de tipul celei stabilite între generalul Franco şi Juan Carlos, în Spania. Şi situaţia geo-politică era diferită, dar legătura a eşuat lamentabil şi din cauza unei incompatibilităţi drastice astrologice. Niciodată Gemenii nu s-au înţeles cu Scorpionii!

Nimic în „kalendar” iar în calendarul creştin-ortodox pe 16 iunie este Sfântul Tihon. S-a remarcat pentru că a demolat opere de arhitectură şi artă antică... „stricând, dărămând multe capişte idoleşti” (Mineiele, X, pagina 161). Bravo lui! „Iartă-l Doamne, că nu ştia ce face!”. Sau ştia?

Astăzi nu mai avem aproape nicio urmă despre agatârşi şi daci pentru că, după cum au făcut legământ cu Roma, diaconii, preoţii şi episcopii greco-catolici au distrus metodic, timp de sute de ani, orice dovadă materială, relicvă arheologică, document, construcţie care nu susţinea teoria purităţii latine a poporului român. Este teoria mult lăudatei Şcoli Ardelene, până mai ieri susţinută şi în Regat. Nu am spus-o eu, ci marele Nicolae Iorga!

În România sunt peste 20.000 de lăcaşuri de cult. De toate felurile... Ai crede că ai de a face cu un popor smerit, evlavios, un popor căruia îi sunt străine hoţia, minciuna, desfrânarea, lăcomia, răutatea, vanitatea... Un popor pe primul loc în Europa la declarații că ar crede în Dumnezeu. Dar, din nefericire, în ţara unde sunt de o sută de ori mai puţine spitale şi şcoli decât biserici, nu este vorba de credinţă, de religie, ci doar despre obscurantism, formalism și ipocrizie!

Doamnelor și domnilor, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, niște vechi prieteni și-au amintit de mine și m-au rugat să fac calculele pentru 18 iunie, ora 14:00, ora la care se crede că se va vota moțiunea simplă de cenzură contra guvernului, citită miercuri în plen, cu multe scaune goale, redactată conform articolului 113 din Constituție.

Nu, nu fac politică, ci astrologie! Nu mă interesează mahalagismele politice. Una este astrologia, alta este uneltirea politica. Poate să treacă moțiunea, urmare unui complot bine pus la punct, chiar nu mă intreresează, eu am calculat și interpretat pozițiile planeteor. Poate că sunt ”inteligent emoțional”? Bună întrebare!

Doamnelor și domnilor, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, pe la începutul anilor 90’ a început să se vorbească de „inteligenţă emoţională”. Am auzit, prima oară, de acest concept la studiile din State, din acea perioadă.

„Nature” a publicat un articol, acum câteva luni, abia acum am avut timp să-l citesc, urmărind cercetările psihologului Daniel Goleman şi ale doctorului în medicină Travis Bradberry, care independent, au ajuns cam la aceleaşi rezultate.

Dar ce este “inteligenţa emoţională”? După Daniel Goleman, definiţia ar fi: “inteligenţa emoţională este arta de a utiliza emoţiile şi de a le controla în aşa fel încât să luăm întotdeuna cea mai bună decizie”.

Iar dr. Travis Bradberry enunţă cele 18 caracteristici, calităţi, care caracterizeză o persoană cu un coeficient emoţional ridicat:

Vocabularul emoţional este diversificat

Curiozitate faţă de alţii

Opiniile, părerile, evoluează

Cunoştere calităţilor şi defectelor proprii

Determinarea corectă a caracterului celor din jur

Nu te ofensezi, nu se simţi jignit niciodată

Ştie când să spună, cu hotărăre, NU

Propriile erori nu descureajează

Dai, fără să aştepţi ceva în schimb

Lipsa invidiei şi a răzbunării

Limitarea consumului de cafea (ce prostie elaborată!)

O durată suficient de lungă a somnului

Gândirea pozitivă şi alungarea gândurilor negre

Nu laşi pe nimeni să se bage în treburile tale

Nu cauţi perfecţiunea

Depistezi ceea ce îţi face plăcere, te face fericit

Ştii să te deconectezi, să-ţi oferi pauze, să laşi mobilul şi reţelele de socializare

Neutralizezi persoanele toxice, cele cu comportament pervers în grup, vampirii energetici, cei care se hrănesc cu zilele tale fripte.

Acum ce să vă spun, dragi lupi, padawani şi hobbiţi. Am cam râs până nu am mai avut aer la cele 18 ”calităţi” descrise mai sus. Multe se contrazic duios și comic. Un prost, spune prostii, proștilor! Gen cărțile de rahat despre ”perfecționare personală”! Nu mai știu cum să manipuleze și să mintă oamenii! Când am învăţat despre “inteligenţa emoţională” mi s-a spus şi din ce cauză a fost inventată. 98% din populaţia planetei este formată din proşti! Cu un coeficient IQ sub 90. Altfel nu ar fi situația aceasta generală de haos și de criză permanentă. Vă reamintesc că românii, au un colectiv IQ de 94. Bunicel, cam cât Forrest Gump. Există o regulă a inteligenței fluide, formulată de Lawrence Taub în cartea sa, piatră de hotar, ”The Spiritual Imperative”. Pentru un superinteligent cu IQ peste 150 sunt o sută de mii de proști cu IQ sub 90! Așa cum pentru un multimiliardar, sunt o sută de mii de săraci.

IQ măsoară inteligenţa fluidă, cea cu care te-ai născut de la mămica şi tăticul tău. Puteţi să vă daţi şi peste cap, eu sunt ferm convins că inteligenţa este un produs al combinărilor genelor părinților. Punct! IQ nu măsoară cultura, memoria, talentul sau dexteritatea.

Inteligența fluidă măsoară capacitatea de a te descurca, de a te adapta într-o situaţie dată, de a înțelege și a face conexiuni. Şi nu se schimbă pe parcursul vieţii. Eu, personal, am făcut primele teste IQ când eram în clasa a V-a, Nadia Rapaport s-a clasat mai bine ca mine. Apoi, douăzeci de ani mai târziu, când am devenit membru Mensa International, în State, am obţinut cam acelaşi scor ca în copilărie, chiar puţin mai mic, la testele respective, parcă se numeau Stanford-Bine. Dar experiența mea cu Mensa International a fost scurtă și furtunoasă. Am constatat impunerea unei filosofii stângiste, egalitariste și pană la urmă manipulatoare. Pe cine voiau ei să manipuleze, pe mine, mă faceau deștept și îmi cereau bani și servicii? ”Enciclopedia Astrolgiei” opera mea capitală, ei au scos-o în zeci de mii de exemplare, în engleză și spaniolă și mie mi-au dat praful de pe tobă. Gurile rele spun că în multe țări Mensa s-a ilustrat din plin în racolări de specialiști și matrimoniale. O altă afacere… așa că am rămas în prostia mea, nu mai sunt mensan! Sunt un prost, unul din mulțime, nici măcar inteligent emoțional, o recunosc cu plăcere și fără nicio reținere!

Pe de altă parte, s-a observat că persoanele cu IQ ridicat sunt singuratice, chiar antisociale, nu se căsătoresc, sau au multe divorţuri, nu “reuşesc în viaţă” adică nu îi interesează banii.

Această afirmaţie este discutabilă, cunosc persoane cu un IQ mare care sunt bogaţi adevăraţi, nu joacă. Miliardari în dolari. O să vă spun altădată, pentru ei că ţin “low profile”. Dar este adevărat că persoanele cu IQ ridicat dau dovadă de mizantropie. Ei înţeleg mult mai bine şi complet ticăloşiile și perversitățile societății actuale!

Psihologul Dan Karlsson, de la Quantico, spunea că “inteligenţa emoţională” a fost inventată ca să satisfacă marea masă, publicul. Nu se ştie cum se măsoară, nu există o scală, dar “standard sucker”, omul din mulțime, este mulţumit. Nu este deștept, dar este “inteligent emoţional”!

Știu că afirmațiile mele pot să scandalizeze pătura aceea cenușie de semidocți ridicoli și pe cei cu pretenții academice, cei care nu au nimic în cap, nu sunt originali, de aceea sunt plini de citate din ce a spus unul și altul, în general decedați, care nu pot să-i mai contrazică! După cum știți orice postare se șterge, mai devreme sau mai târziu, singura posibilitate de dialog este la dom.profesor@gmail.com. Dacă nu vă răspund înseamnă că mi-ați cerut un horoscop, lucru care nu-l fac, sau pur și simplu nu îmi place de unul, sau de alta. Până acum au fost doar cinci cazuri de persoane indezirabile: trei femei și doi bărbați din aproape o sută de mii de emailuri. Lor nu le-am răspuns, nu mi-au plăcut! Dacă nu vă răspund, nu mai insistați, este inutil…

Cum inutil este să vă faceți griji, mâine este, în definitiv, o nouă speranță, o altă zi!

BERBEC Sâmbătă eşti supus la două influenţe importante şi opuse. Evită pe cât posibil discuţiile în familie, sau discuţiile în contradictoriu cu partenerul de viaţă. Zâmbeşte şi nu da replica imediat. Cine nu se gândeşte şi socoteşte, poate avea probleme. Şi datorii. Tu cheltuieşti prea mult, mai ţine cont de zerouri. Sâmbăta seara, o veste nu prea grozavă. Eşti sănătos şi ai putere de muncă, dar te apasa grijile legate de familie. Raspuns favorabil pentru una dintre problemele tale in cursul zilei de duminica. Şi o petrecere drăguţă la un Geamăn care îşi sărbătoreşte ziua de naştere, sau la un eveniment public. Duminică mai este şi o zi excelentă pentru cumpărături, vizite, scurte ieşiri la iarbă verde, sau mici plimbări prin magazine. Un weekend normal!

