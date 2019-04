Medicii veterinari specialiști, o inutilitate costisitoare, sau o necesitate practică? HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Horoscop Vă invit, pentru câteva minute, în HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR, un univers extins. Nu este un horoscop oarecare, repet, este ”horoscopul lui Dom’ Profesor”. Un altfel de horoscop, în care vă povestesc multe, multe amintiri adevărate, aventuri nepereche în 54 de țări, folclor, mitologie, știri adevărate din surse de încredere, unele confidențiale, curierul de la Bruxelles, astrologie popularizată, teorii, știință, inginerie, pilde cu Nastratin Hogea, umor, normalitatea și moralitatea mic burgheză dintre cele două războaie, atât de dragi mie - pe scurt, viața unui om al păcii care a trecut prin multe, prin prea multe, iubitor de adevăr și de sinceritate, mereu în luptă cu răul și cu ticăloșii. Vă salut, după cum vă salutam acum mulți ani, când, mulți ani de zile am fost pe sticlă în fiecare zi, la televiziuni diferite: Servus, zodiilor!





25 aprilie

Pe 25 aprilie s-au născut Oliver Cromwell, Giugliemo Marconi, Ella Fitzgerald, AL Pacino, Vladimir Jirinovsky, Bjorn Ulvaeus (ABBA), Lia Manoliu.

Horoscop În calendarul fix creştin-ortodox, pe 25 aprilie, sunt Sfinţii: Ap. şi Ev. Marcu, Vasile din Poiana Mărului. În calendarul mobil este Joia Mare, joia trădării.

Dacă ieri a fost Ziua Calului, numită de mulţi Paştele Cailor (dar e şi pe 2 februarie!) ei bine astăzi este Ziua Boului. Poate unde este Zodia Taurului. Poate unde Taurul cu multele sale variante, zimbrul, bivolul, chiar şi... boul cel muncitor, este un animal foarte puternic!

Jocurile Taurului erau larg răspândite în Europa. Tineri şi mai ales tinere săreau acrobatic, în salt mortal peste un taur sacru care ataca. Este zodia lui Venus (Afrodita), iar jocurile taurului făceau parte din Misterele Afroditei. S-au păstrat mult timp în Creta. Iar în Vestul Europei s-au transformat în coridă.

Este victoria agilităţii şi inteligenţei omeneşti asupra forţei brute, animalice. Corida nu mi-a plăcut niciodată, poate unde toreadorul avea sabie. În antichitate tinerii aveau doar agilitatea lor şi inteligenţa superioară. Scopul nu era uciderea taurului, ci învingerea lui.

Taurul este prezent pe stema UE. Este mitul vechi antic grecesc despre Zeus, transformat într-un Taur alb, care trece împreună cu frumoasa Europa Mediterana şi ajunge într-un continent necunoscut. Continentul primeşte numele de Europa. Continentul oamenilor albi, de aceea taurul era alb.

Dar de unde veneau Zeus şi Europa? Nu cumva din... Atlantida? Din ce în ce sunt mai favorabil ideii, împărtăşită de mulţi savanţi, că Atlantida a fost civilizaţia minoică, „scufundată într-o singură noapte”.

De acea nu este întâmplător că astăzi pomenim pe Apostolul şi Evanghelistul Marcu, dar care are ca simbol Leul. Taurul este simbolul lui Luca, aşa cum Matei este Îngerul şi Ioan, Vulturul. Cele patru portaluri de energie al zodiacului!

Domnelor și domnilor, dragi lupi, padawani și hobbiți rândurile acestea ar fi trebuit să fie la Animal ZOO dar cum acolo apar fel de fel de articole așa-zis astrologice de prin reviste de femei de mă trece râsul-plânsul o să păcătuiesc și eu aici, la horoscopul meu, cu un articol despre medicii veterinari. Nu este opera mea, sunt rânduri bazate pe corespondența primită, vă spuneam ieri.

Toată lumea este nemulțumită și scandalizată de medicii veterinari! Și de cei umani, bineînțeles dar de cei care se ocupă de blănoșei, parcă mai mult și cu mai mult foc. Prietenii noștri, cei ce fac ”miau” sau ”ham” trăiesc prea puțin ca să suporte și indiferența, prostia și incompetența veterinarilor. Mai mult, în ultimul timp a devenit o mare afacere. Au apărut medicii specialiști, niște căpușe în plus, niște aspiratoare de bani. Toată lumea spune că medicii veterinari nu taie chitanțe și sunt de fapt o mafie mai mare decât a medicilor umani. Mafia în halate albe, verzi, albastre... cu buzunare foarte mari!

Mi s-a semnalat existența unui medic specialist cardiolog de căței, din București, parcă Luca, sau așa ceva, nu mă încarc cu numele tuturor... afaceriștilor. Foarte bine, zic, este bine că avem așa ceva, un medic cu rezultate, colocvii internaționale și cărți scrise. Da, este bine, răspunde corul deținătorilor de căței, dar numitul doctor specialist REFUZA ORICE ACT MEDICAL în afară de scoaterea viermilor din inima, are câteva borcane pe acolo, probabil pentru supa thailandeză. Prima vizită costă 350 de lei, fără chitanță, Doamne ferește, a doua 180 de lei, a treia tot 180 de lei. Tot fără chitanțe, niciun medic veterinar nu emite chitanțe decât aleatoriu când crede el de cuvință, poate la vaccinuri, sau cipuri, că sunt controlate, sau așa... pentru că i se năzare. După câteva sute de euro veterinarul specialist, dacă constată că nu este specialitatea lui, adică chestia cu viermii din supa thailandeză, te trimite înapoi la doctorul care te-a trimis la el. Fără diagnostic, fără tratament, fără nicio vorbă, doar cu o superioritate infatuată. Mafia în toată regula...

Ce mai urmează? Medic veterinar specialist genicolog, medic veterinar specialist dermatolog, medic veterinar specialist în gheara a treia de la lăbuța stângă din spate, medic veterinar specialist pentru jumătatea superioară a cozii, medic veterinar specialist pentru jumătatea inferioară a cozii etc etc etc. Medic veterinar pentru ca să vă ia mai mulți bani, asta da, specializare!

Toată lumea este scandalizată dar nu poate rupe vraja, nu poate scăpa de șantajul sentimental, toți își iubesc pisicile și cățeii, s-au atașat de ei și le oferă asistență medicală cu banii luați de la cheltuielile lor medicale. Inclusiv la cel cu supa de viermi thailandeză. Am citit un articol, un interviu evident plătit, de reclamă, de acum un an, despre el. Am râs de s-a cutremurat casa. Ce am citit in articol: că nu-l interesează banii, că dacă te duci la el în cabinet riști să leșini, că face respirație gură la bot pe sub mașini și că vorbește de rău pe medicii de medicină umană. Cam atât! Poate fi foarte bun, poate fi necesar, dar cred că medicul specialist cardiolog de căței are nevoie de ajutor specializat, cel puțin în PR și reclamă.

O prietenă, @Aspida, mi-a trimis și îi mulțumesc încă odată, o lucrare de excepție: ”Istoria Universală a Medicinei și a Farmaciei” de la Editura Academiei, datorată ilustrului Radu Iftimovici. A fost o mare plăcere să studiez cele două volume, în iarna aceasta, care sper că a trecut. Așa am aflat cum au apărut medicii umani specialiști. De la medicine-man la neurochirurgia cu laser, pare că este o distanță enormă! Bullshit, spune savantul, sigur, foarte academic! Specializarea a început din cauza limitării umane, adică a prostiei, era greu să ții mine numele tuturor celor 639 de mușchi umani, de exemplu, toate denumiri în latina medievală. Apoi cu tot jurământul lui Hipocrat, care este un jurământ tipic mafiot, toți medicii păstrează omerta, lumea își cam dădea seama care doctor este bun și care nu. Așa că prin specializare, s-a făcut o confuzie totală, s-a împărțit răspunderea, dar au crescut încasările!

Ce ar trebui să facă medicul specialist cardiolog de căței? In primul rând să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru darul primit acum câteva zile, și să renunțe la vanitate. Dacă are nevoie de reclamă, pentru că face un lucru bun, necesar, mă ofer, I’m the best, money can buy! Apoi să se specializeze, sigur că da, dar să nu refuze COMPORTAMENTUL OBIȘNUIT al unui medic veterinar din România, specializarea este foarte bună, dar nu suficientă. Să pună diagnostic, să dea tratamente celor care i-au plătit consultația. Chiar dacă nu este în specialitatea lui. O sută-două de euro sunt bani mulți. Sigur nu pentru specialiști...

A făcut-o proastă pe o doamnă. Mi-a comunicat, doamna. Sigur, frumos, că nu ar înțelege despre ce este vorba în domeniul cardiologic. Am lăcrimat. Doamna despre care vă vorbesc, are o anumită vârstă, are și un cățel adorabil. Și el de o vârstă. Tușește. Cățelul, Nelson, nu doamna. Doamna este la pensie. Se îmbracă aiurea, ca în tinerețea ei. Hippy. Dar, a fost mâna dreaptă a generalului Ștefan Blaj, marele cardiolog și ea cu doctorat în cardiologie și printre primele membre Mensa din România cu un IQ de 130. Pe ea a făcut-o specialistul în viermi din supe thailandeze proastă, că nu ar înțelege despre ce este vorba în cardiologie?

Poate că este o poveste, o exagerare, este doar o pildă și asemănarea cu unele persoane în viață este absolut întâmplătoare, așa se spune, parcă, dar haide-haide, totul are o limită... cu specializare, sau fără, niciodată o jignire a unei doamne nu rămâne fără urmări!

După cum și horoscopul meu are o limită, doar mâine, este, în definitiv, o altă zi!

BERBEC O dimineaţă mai aglomerată. Trebuie să te concentrezi mai mult, mai ales în prima parte a zilei. Poţi să finalizezi unele lucruri importante în a doua parte a zilei, după prânz. După mica petrecere de post de Sfântul Gheorghe şi a Calului lui Sf. Gheorghe ai un start mai dificil. Marte şi Venus indică „fructele unor eforturi trecute”. Nu intra în discuţii asupra patrimoniului comun, sau a unor proprietăţi pe care le împarţi cu alţii. Ascensiunea ta din ultimul timp şi ultimile mişcări profitabile atrag invidii şi bârfe. Este şi o zi cînd se pot petrece evenimente neplăcute în sfera familiei şi a prietenilor, care sunt malefic aspectate. Afacerile sunt moderat aspectate, mai curînd spre bine, sănătatea la fel. Domeniul dragostei şi al relaţiilor sociale nu este aspectat, deschizînd cutia Pandorei, a neprevăzutului. Pentru că şi Astrologia, această cale regală, are limitele ei. De fapt în cazul neaspectării respective, contează aspectele horoscoapelor persoanelor de care te apropii pe respectivele domenii.

TAUR O vizită plăcută şi una nu prea. Trebuie să-ţi rezervi mai mult timp pentru familie. Încetează să fi nemulţumit de performanţele membrilor familiei tale. Fiecare are modul lui de a reacţiuna, fiecare este o persoană diferită de tine având propria scară a valorilor şi propriile aspiraţii. Nu te poţi substitui lor, nu poţi impune propriile gusturi. După prânz primeşti o vizită, sau ai o întâlnire care nu-ţi face nicio plăcere. Ba, din contră. După întîlnire te gîndeşti că sunt mulţi proşti pe lume. Atenţie, şi partenerul tău de discuţie poate că gândeşte acelaşi lucru! Logica şi interesul tău nu este similare, în majoritatea cazurilor cu cele ale anturajului, colegilor, rudelor. Fiecare este o fiinţă unică, „făcută din pulbere de stele”. Zâmbeşte acestui gând luminos şi aşa a mai trecut o zi!

