Marile Zodii și precesia punctului gamma al echinocțiului de primăvară. Horoscop

Horoscop Pe 8 noiembrie s-au născut Margaret Mitchell, Alain Delon, Chrstiaan Barnard, Christian Lee Hefner, Gheorghe Gheorghiu-Dej, Dumitru Micu, Ion Brad, Nicolae Paulescu.

Horoscop O notă specială pentru Margaret Mitchell, autoarea romanului meu preferat, "Gone with the Wind". Şi pentru Alain Delon, care a jucat în alt film drag mie, "Les Adventuriers" în 1967. L-am văzut în 1968 şi pot să spun că mi-a influenţat mult viaţa.

O zi deosebită în calendarul creştin-ortodox: Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil. La mulţi ani! - celor care poartă numele respective, sau derivate.

Un reper important între toamnă şi iarnă.

Tot un reper important este echinocțiul de primăvară. De la el începe anul astrologic. O să vă supun atenției, dragi lupi, padawani și hobbiți una dintre cele mai interesante teorii ale astrologiei: precesia punctului gamma al echinocțiului vernal.

Precesia echinocțiului este fenomenul de migrare retrogradă a punctului gamma al echinocţiului vernal (de primăvară). Punctul gamma este determinat de intersecția eclipticii cu ecuatorul ceresc. Transformat în timp, dă momentul echinocțiului. În secolul al II-lea înainte de Hristos astrologul grec Hipparchus din Niceea a observat că Soarele, în mişcarea sa în sens direct pe ecliptică, revine mai repede la punctul vernal, decît în dreptul aceleiaşi stele; altfel spus, revenirea Soarelui la echinocţiu precede revenirea sa în dreptul unei aceleiaşi stele. Punctul echinocţiului se deplasează retrograd (invers mişcării aparente a Soarelui) cu circa 50,26 secunde pe an, ceea ce înseamnă că parcurge o zodie (30 de grade pe ecliptică) în circa 2160 de ani, iar întreg zodiacul (360 de grade, tot pe ecliptică) în circa 26 000 ani. Acest fenomen, explicat de Newton ca fiind datorat atracţiei Lunii şi a Soarelui asupra Terrei, considerată ca un elipsoid solid turtit la poli şi omogen, are ca urmare că Polul Nord geografic execută pe sfera cerească o rotaţie completă în aceeaşi perioadă de 26 000 de ani. Bun, aici intervine și fenomenul de nutație, dar nu ne complicăm. În prezent, Polul Nord este direcţionat către steaua “alfa” din Ursa Mică, numită Steaua Polară, fiind la câteva grade de stea. Polul Nord geografic va continua să se apropie de Steaua Polară, pînă la 27 minute în anul 2.112, apoi se va depărta, îndreptîndu-se spre Casiopeea, apoi spre Lebăda. După 12.000 de ani “steaua polară” va fi splendida și luminoasa Vega din constelaţia Lira.

Pentru astrologie, precesia echibocțiului vernal are o importanţă majoră, pe acest fenomen bazându-se teoria erelor zodiacale, a Marilor Zodii. Această teorie afirmă că parcurgerea de către Soare a zodiacului, la fiecare 2160 de ani punctul gamma trece dintr-o zodie în alta, corespunde cu o orientare nouă a umanităţii.

Astfel, era, Marea Zodie a Leului (10.800-8.639 înainte de Hristos) se caracterizează prin importanţa deosebită pe care Soarele (domiciliat în zodia Leului) a avut-o pentru micile societăţi gentilice. A fost o perioadă deosebit de fertilă în ceea ce priveşte creativitatea - cuvîntul-cheie al zodiei Leului. Prelucrarea pietrei, construcţiile megalitice, superbele picturi rupestre, sunt numai cîteva ecouri îndepărtate ale acelei epoci ce a avut caracteristici leoniene.

Apoi, era Racului, Marea Zodie a Racului (8.640-6.479 înainte de Hristos) marcată prin matriarhat, cultul fertilităţii, trecerea la agricultură, atribute ale Lunii, protectoarea zodiei Cancerului. Vîrsta, Marea Zodie a Gemenilor (6.480-4.319 înainte de Hristos) înseamnă marile civilizaţii - se descoperă scrisul, apar primele mari religii, se fac mari descoperiri - mai ales prin activitatea intelectuală. Epoca Taurului (4 320-2.159, înainte de Hristos), domiciliul de drept al planetei Venus, înseamnă cultul închinat taurului din Knossos, Creta, zeul egiptean Amon-Ra sau taurii înaripaţi din Nimrud, Mesopotamia. Dragostea şi crearea unor obiecte deosebite, frumoase, sînt îndeletnicirile preferate ale celor ce au trăit în era Taurului. Populaţia creşte ca număr. Urmează era Berbecului, epocă de transformări şi războaie (2 160 înainte de Hristos, până la nașterea lui Iisus). Războiul troian, campania lui Alexandru, marile bătălii cu egiptenii, cu perşii sau cu indienii. Republica Romei. Era Peştilor se suprapune peste era creştină. Şi nu este întîmplător faptul că semnul de recunoaştere al creştinilor, în perioada de început, era un peşte figurat pe peretele casei unde se adunau, în secret. Credinţa, umilinţa, bunătatea şi mila ca şi intoleranţa, fanatismul religios şi extrema violenţă s-au ilustrat în ultimii două mii de ani - caracteristici tipice ale zodiei Peştilor.

În prezent, în al doilea deceniu al secolului XXI, punctul vernal al echinocţiului parcurge ultimele grade ale zodiei Peştilor, pregătindu-se să treacă în Marea Zodie a Vărsătorului. Datorită influenţei Vărsătorului, în ultimul timp ştiinţa şi tehnologia au luat o mare dezvoltare, fără însă a se neglija religia, care şi în continuare va juca un rol foarte important. În era Vărsătorului (2 160-4320) se va putea realiza tot ceea ce este posibil tehnologic. Vor fi dezvoltate călătoriile spaţiale, inteligența artificială etc. În era Vărsătorului, a idealismului nepractic, vor apărea diferite structuri socio-politice de mare amploare care se vor înfrunta între ele. Deja globalizarea amintește despre o asemenea utopie. Unitatea Terrei poate va fi determinată de cataclisme naturale şi/sau de o ameninţare din spaţiu.

Criticii astrologiei, cum a fost de exemplu, Voltaire, au arătat că precesia echinocţiurilor “contrazice” principiul zodiacului, deoarece Soarele, în timpul considerat pe calendar ca aparţinînd unei zodii determinate, se află de fapt în altă constelaţie (în zilele noastre diferenţa este de aproape o zodie, adică în timpul zodiei Berbecului, de exemplu, Soarele se află, de fapt, în constelația Peştilor). La această obiecţie s-a răspuns încă din secolul II înaintea lui Hristos de către Hipparchus din Niceea, reluat, apoi în secolul I al erei creştine, de către Manilius, care preciza că zodiile au în comun cu constelaţiile numai numele. Ceea ce este important este poziţia relativă a Soarelui care determină anotimpurile pe Pămînt şi succesiunea zodiilor. Zodiile sunt perioade de timp, corespunzătoare cu poziția Soarelui în 12 sectoare egale, de cate 30 de grade pe ecliptică, drumul aparent al Soarelui pe cer.

Am pomenit despre toate acestea, adaptând un capitol dintr-o carte a mea de sertar, pentru că tot mai mulți dintre domniile voastre solicită cursuri de astrologie. Încet-încet o să public aici, în EvZ, un manual întreg, aveți răbdare, nu au intrat zilele în sac, mâine este, în definitiv, o altă zi!

NOTA Nu ocoliți horoscopul economic publicat în Capital. Dacă cel prezent aici este general, cel din Capital este specializat pe economie-finanțe-bănci-cariere-afaceri. Aspecte planetare, în special Mercur-Jupiter-Saturn, Casa a II-a, Casa a X-a, uneori și a IX-a, Mijlocul Cerului, ultima parte a casei a XII-a și câțiva indicatori arabi, asta însemnând un caleidoscop de circa 33 de factori care se compun în diferite interpretări.

