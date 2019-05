Alegeri europene. Lupta contra dezinformării și analiza acestor progrese. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Horoscop Într-o declarație comună, comisarii europeni recunosc progresele făcute de cele trei companii digitale în aplicarea angajamentelor luate în favoarea transparenței și integrității alegerilor de la sfârșitul săptămânii acesteia. Astfel, ei au salutat măsurile energice luate de către cele trei platforme contra utilizării lor ca mijloace de manipulare, ca și contra operațiunilor de dezinformare coordonate.





Horoscop Pe 24 mai s-au născut Regina Victoria, Bob Dylan, Jean-Paul Marat, Gary Burgfhoff, Mihail Şolohov, Fory Etterle, Radu Voinea, Anghel Rugină, Benone Sinulescu.

Horoscop În calendarul creștin ortodox este Sf. Simeon cel din Muntele Minunat. Nimic în ”Kalendar”.

Totuşi, în gromovnicul pentru anul 1786 se spune că, din bătrâni, ziua de 24 mai era dedicată îngrijirii florilor din grădină. Şi îngrijirea domniilor voastre, frumoase doamne!

Iată o informației UE:

Comisia Europeană a publicat rapoartele referitoare la progresele realizate în aprilie 2019 de către Facebook, Google și Twitter în lupta contra dezinformării și analiza acestor progrese. Este vorba despre Codul de bune practici impus de Comisia Europeană în vederea alegerilor pentru Parlamentul European. Într-o declarație comună, comisarii europeni recunosc progresele făcute de cele trei companii digitale în aplicarea angajamentelor luate în favoarea transparenței și integrității alegerilor de la sfârșitul săptămânii acesteia. Astfel, ei au salutat măsurile energice luate de către cele trei platforme contra utilizării lor ca mijloace de manipulare, ca și contra operațiunilor de dezinformare coordonate. În același timp, au fost oferite date referitoare la ameliorarea controlului publicității. Dar, s-a accentuat faptul că datele furnizate nu sunt întotdeauna suficient de detaliate pentru a permite o evaluare independentă și precisă a manierei în care platformele au contribuit în mod real la reducerea propagării dezinformării în U.E. Cele trei platforme au creat biblioteci de anunțuri cu caracter politic, accesibile publicului și au facilitat căutările prin mijloace specifice. Comisarii europeni și-au exprimat însă, regretul că Google și Twitter nu au fost în măsură să asigure transparența în ce privește publicitatea politică, care poate sta la baza dezbaterilor publice din timpul campaniei electorale și ar putea conduce la dezinformare. Pe lângă preocupările legate de alegerile europene, toți semnatarii Codului de bune practici trebuie să-și intensifice eforturile pentru a intensifica eforturile de colaborare cu verificatorii de fapte din toate statele membre și cu cercetătorii universitari pentru a intensifica cercetarea. De menționat că și Microsoft și-a anunțat disponibilitatea de a semna Codul de bune practici introdus de Comisia Europeană.

Vă rog eu frumos, duceți-vă, dumnică, la vot! Știu că s-au spus multe minciuni, știu că sunteți dezamăgiți. Dar, făceți la fel ca Mircea Badea! Alegeți-vă un candidat, care vă place. El l-a ales pe Tăriceanu. De gustibus! Poate că este frumos, poate că este bun de gură, poate că este patriot... nu contează, până la urmă! Alegeți un candidat și poate participați la o faptă bună, dacă se alege, adică se umple de bani, șase mii de euroi pe lună și o pensie europeană!

Dar europarlamentarii nu au o viața liniștită. De două ori pe săptămână se urcă în avion. Lucrul acesta l-a omorât pe Vadim, care avea sistemul circulatoriu slăbit de diabet. Unii par că nu suferă, ca madam Grapini, care vine cu avionul de Timișoara la București ca să se urce în cursa de Bruxelles și retur. O fi vorba de nesimțire? Bună întrebare!

Eu și cu toată familia, ba și rudele și prietenii de pretutindeni, vreo mie și jumătate de persoane vom vota cu Corina Crețu. Este o furnică care a cărat cât a putut, dar a dat peste un guvern de greieri! Bătaie peștelui este cine dintre europarlamentarii români o să prindă un post de comisar și în ce domeniu. Restul, face figurație și încasează banii! Bun, numai un cretin se mai poate întreba cine o să câștige alegerile, ca partid. Oricum, nu contează, partitura a fost scrisă, acum se cântă.

Dar, vă rog încă odată, duceți-vă la vot! Dacă nu vă place, anulați votul, dar duceți-vă la vot, pentru Numele lui Dumnezeu! Când îi aud pe idioții care ”boicotează” votul îmi vine să dezgrop Schmeisserurile de unde le-a îngropat bunicul când s-a terminat războiul! Uneori prostia este atât de mare că devine națională! Reacția antisistem este un vot alb, nu boicotarea alegerilor. Boicotarea este o măsură de anarhist isteric puturos, care nici până la urnă nu-și mișcă hoitul. Ce s-ar întâmpla dacă, după ”despuirea urnelor” s-ar constata 90% voturi albe? Bună întrebare!

Este ultima dată când vă plictisesc cu alegerile europene, nu mai apuc eu alt mandat. Vineri, moartea mea cea frumoasă, tânără și sexy rău de tot, se uită din ce în ce mai cu milă la mine, în vis! Cred că s-a obișnuit cu mine, doar mi-a spus că tot ceea ce știe ea și fratele ei, au învățat de la mine. Cine o fi fratele lui Vineri?

Trec zilele ca orele, anii ca săptămânile. Când pun data, am un frison. Încep cu 19... apoi îmi amintesc că este 20... cred că am rămas pe undeva, prin 1995, toamna. Când au zburat anii, când a trecut viața? Bună întrebare! Dar am trăit-o din plin, am trecut prin evenimente cât un întreg oraș, am lăsat o urmă adâncă, de plug, nu de melc.

Vă rog eu frumos, duceți-vă la vot, o spun pentru a treia oară. În definitiv mâine poate fi o zi mai bună, avem speranța că poate o facem mai bună, este o altă zi!

BERBEC O zi plină de energie pentru tine. Profită, rezolvând problemele urgente, dar şi făcând puţină mişcare. Domeniul sentimental este favorizat de conjunctură. Atenţie la vremea capricioasă! Ziua de astăzi trebuie sa-ti aminteasca de vorba populara „strângeţi hora nu fiţi hoţi, că de nu, vă tai pe toţi ”. Ai mai toate planetele grele în aspecte bune, ceea ce înseamnă că vei avea un „feed back” pozitiv din partea anturajului, prietenilor şi... colegilor. Şi afacerile sunt bine aspectate, dar apare în continuare semnul acela de schimbare şi de redirecţionare spre o alta situaţie. Nu avea grijă, ai în continuare aceiaşi „ prieteni credincioşi”, dar pe total mediul se schimbă. Nu uita că numai în dragoste sunt duşmani o dată pentru totdeauna. În politica şi afaceri alianţele şi duşmăniile se schimbă în funcţie de interesul momentului. De aceea există vorba „nu este nimic personal”...

TAUR Astăzi este ziua potrivită să te ocupi de consolidarea relaţiilor sociale cu colegii, cu anturajul.Trebuie sa sprijini, să ajuţi pe cineva şi acest lucru este bine cotat de cei din jur! După o dimineaţă plină este bine să eviţi izbucnirile emoţionale şi să te relaxezi. Nu este indicată schimbarea la care te gândeşti. La serviciu, zi ideală pentru analize, întâlniri şi şedinţe pentru stabilirea unor noi direcţii de dezvoltare şi amplificarea celor vechi. Nu te enerva din lucruri mărunte cum ar fi incidentele casnice sau întîrzierile. Păstrează-ţi serenitatea şi buna dispoziţie. Cu dragostea stai ceva mai bine decât în mod obişnuit, asta nu înseamnă că pe total stai excelent. Prietenii îţi sunt aproape ca întotdeauna, având impresia, pe undeva, că eşti oglinda conştiinţei lor. Este vineri, aşa că du-te la cumpărături săptămânale!

GEMENI O zi care pare bună şi relaxantă pentru tine. Iţi prieşte orice discuţie la o cafea şi o îngheţată şi faci planuri pentru viitor. Prietenii te ajuta astăzi chiar fără să-i baţi la cap. Ziua de azi este numai bună pentru finalizarea unor proiecte profesionale. Trebuie, numai, să te concentrezi foarte bine – ai o mare putere de focalizare pe termen scurt, însă. Nu-ţi schimba intenţiile, tenacitatea aduce succes. De mai multa vreme doreai un grad mai mare de libertate materiala pe care stelele te sprijina astăzi sa-l obtii prin harnicie si chiar cu puţin noroc. Astrele sunt in aspecte favorabile : sănătatea îţi este bună, viaţa personală – armonioasă, iar situaţia financiară nu-ţi mai pare teribilă. Nu trebuie să exagerezi disensiunile din familie şi cu prietenii, îţi faci false păreri. Primeşti cu plăcere nişte vizite sau veşti de departe.

RAC Încearcă să nu cedezi impulsurilor tale de moment. Fii calm şi zâmbitor, astăzi cineva drag are nevoie să îl pui pe el pe primul plan şi să îi dai cel mai bun sfat în situaţia dată. Iti prieste orice discutie la o cafea şi o îngheţată si faci planuri pentru viitor. Prietenii te ajuta astazi chiar fara să-i bati la cap. Veşti bune de la rude şi prieteni. Astăzi este o perioadă de timp legată de protecţie. În aceiaşi măsură doreşti să oferi protecţie, cât şi să te bucuri tu însuţi de ea. Protecţia însemnând tot ceea ce te face să te simţi bine şi în siguranţă, de la bani la o vorbă bună, de la un gest de prietenie la o promisiune avantajoasă, de la o carte bună la un sfat de taină cu prieteni adevăraţi. Poziţia reciprocă a lui Jupiter şi Mercur în harta astrală poate fi interpretată, pentru perioada imediat următoare, ce depaşeşte ziua de azi, perioada în cauză, ca un posibil chilipir.

