Jurnaliști, liber la ”turnat”, UE vă protejează! Se așteaptă mari nereguli pe net la alegerile europarlamentare. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Horoscop Vă invit, pentru câteva minute, în HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR, un univers extins. Nu este un horoscop oarecare, repet, este ”horoscopul lui Dom’ Profesor”. Un altfel de horoscop, în care vă povestesc multe, multe amintiri adevărate, aventuri nepereche în 54 de țări, folclor, mitologie, știri adevărate din surse de încredere, unele confidențiale, curierul de la Bruxelles, astrologie popularizată, teorii, știință, inginerie, pilde cu Nastratin Hogea, umor, normalitatea și moralitatea mic burgheză dintre cele două războaie, atât de dragi mie - pe scurt, viața unui om al păcii care a trecut prin multe, prin prea multe, iubitor de adevăr și de sinceritate, mereu în luptă cu răul și cu ticăloșii. Vă salut, după cum vă salutam acum mulți ani, când, mulți ani de zile am fost pe sticlă în fiecare zi, la televiziuni diferite: Servus, zodiilor!





3 mai

Horoscop Pe 3 mai s-au născut: Nicolo Machiavelli, Sir George Paget Thomson, Sugar Ray Robinson, Francois Coty, Henry Fielding, Golda Meir, John Speke, Engelbert Humbertinck, Dodie Smith (”101 dalmațieni”, 1956) Vera Ceaslavska, George Constantin, Eugenia Cioculescu, Mihai Vladimir Zamfirescu.

Horoscop O zi de muncă obişnuită - în calendarul creștin-ortodox fix, sunt Sfinții: Irodion de la Lainici, un protoromân, Timotei, soția sa Mavra, Diodor, Rodopian, diaconul și Teodosie. În calendarul mobil este ”Izvorul Tămăduirii”. Nicio notă în ”Kalendarul” vechi, antic.

”Evenimentul zilei”. Astăzi este "Ziua mondială a libertăţii presei"; a fost hotărâtă de Adunarea Generală a ONU, în anul 1993, la propunerea Conferinţei generale a UNESCO din 15.X.1991; marchează semnarea, la 3.V.1991 a "Declaraţiei de la Windhoek" (Africa de Sud), care sublinia că "o presă liberă, pluralistă şi independentă este o componentă esenţială a oricărei societăţi democratice". Sursă: RADOR

În curierul de Bruxelles am găsit și această informație interesantă, care, de altfel, este publică, se regăsește și în Buletinul Informativ al Reprezentanțelor CE la Paris și Londra:

Deputații europeni au aprobat noile reglementări care consolidează protecția avertizorilor publici în UE. Noile dispoziții, adoptate, săptămâna trecută, cu 591 de voturi pentru, 29 contra și 33 de abțineri au făcut deja obiectul unui acord cu miniștrii din UE. Acestea protejează avertizorii publici care semnalează infracțiuni față de legislația Uniunii Europene într-un mare număr de domenii, în special pentru piețele publice, serviciile financiare, siguranța produselor și a transporturilor, securitatea nucleară, sănătatea publică, protecția consumatorilor și protecția datelor cu caracter personal. Pentru a garanta siguranța potențialilor avertizori publici și confidențialitatea informațiilor dezvăluite, noile reglementări le permit acestor persoane să divulge informațiile fie pe cale internă, către entitățile juridice împuternicite, fie direct către autoritățile naționale competente și instituțiile, organele și agențiile U.E . Dacă avertizorul public nu primește un răspuns corespunzător la aspectele semnalate, sau dacă acesta consideră că există o amenințare iminentă pentru interesul public sau riscuri și represalii, va putea fi protejat în continuare, dacă decide să dezvăluie public informațiile de care dispune. Legislația adoptată interzice represaliile și introduce garanții față de posibila retrogradare, suspendare sau intimidare a avertizorului public. Sunt protejați, de asemenea, toți cei care l-au ajutat pe avertizorul public să obțină informațiile respective. În același timp, statele membre sunt obligate să furnizeze avertizorilor publici informații exhaustive, consultații gratuite și sprijin juridic în cursul unei proceduri demarate. Avertizorii pot beneficia și de sprijin financiar și psihologic. Raportorul Virginie Rozière (S&D, FR) a declarat că: Recentele scandaluri LuxLeaks, Panama Papers și Football Leaks au arătat cât de lipsiți de protecție sunt avertizorii publici. Cu puțin timp înaintea alegerilor europene, Parlamentul a dat un semnal puternic: înțelegem și ascultăm preocupările cetățenilor noștri și facem presiuni pentru reglementări solide care să garanteze siguranța acelor persoane care dezvăluie informații legate de asemenea scandaluri.

Noua legislație va trebui aprobată în continuare de miniștri din U.E, iar statele membre vor avea apoi doi ani pentru a pune în aplicare reglementările stabilite la nivel de U.E. În prezent, doar 10 state din U.E oferă protecție juridică completă avertizorilor publici : Franța, Ungaria, Irlanda, Italia, Lituania, Malta, Olanda, Slovacia, Suedia și Marea Britanie.

Tot săptămâna trecută, Comisia Europeană a publicat ultimele rapoarte ale Facebook, Google și Twitter referitoare la progresele făcute de aceste platforme pentru a lupta contra dezinformării. Toate trei, care, de fapt sunt sub aceiași pălărie, au semnat Codul de bune practici contra dezinformării și s-au angajat să raporteze în fiecare lună despre măsurile luate în perspectiva alegerilor europene din 26 mai 2019. Comisarii europeni Andrus Ansip, Vera Jourova și Julian King au apreciat : Eforturile desfășurate de către Facebook, Google și Twitter pentru a crește transparența în perspectiva alegerilor europene. Toate trei au început să semnaleze caracterul politic al unor publicități pe care le afișează. În special, Facebook și Twitter au pus la dispoziția publicului bibliotecile lor de anunțuri cu caracter politic, în timp ce biblioteca Google este în teste. Aceste măsuri oferă publicului o mai mare transparență în ce privește publicitatea cu caracter politic. Va fi necesar însă, să continue ameliorările tehnice și să informeze asupra datelor referitoare la conturile false, pentru a permite experților, verificatorilor de informații și cercetătorilor să realizeze evaluări independente. În același timp, este regretabil că Google și Twitter nu si-au anunțat progresele în ce privește transparența publicității țintite, problemă sensibilă ce suscită numeroase dezbateri în timpul alegerilor. Comisarii europeni au salutat și faptul că Google cooperează din ce în ce mai strâns cu organizațiile și rețelele de verificatori de informații. Pe de altă parte, un alt aspect pozitiv este faptul că cele trei platforme au lansat inițiative care vizează promovarea educației pentru media și organizează sesiuni de formare pentru jurnaliști și personalul cu diferite însărcinări în campania electorală. Toate aceste măsuri luate de marile platforme constituie un sprijin pentru susținerea unor alegeri europene transparente și contribuie la protejarea proceselor noastre democratice față de posibila manipulare, a mai declarat Comisia Europeană. Se așteaptă raportul pe aprilie cu noi progrese înaintea alegerilor europene. În cadrul acțiunilor de punere în aplicare a Codului de bune practici, cele trei platforme s-au întâlnit cu autoritățile de reglementare naționale pe 16 aprilie și au discutat despre publicitatea cu caracter politic. Comisia Europeană va proceda la o evaluare globală a primelor 12 luni de aplicare a Codului. Dacă rezultatele se vor dovedi insuficiente, Comisia ar putea propune alte măsuri, inclusiv de reglementare.

Ultima știre, coroborată cu niște rapoarte FYEO au dus la concluzia că alegerile europene de peste trei săptămâni au o miză enormă. Nu-mi este foarte clar, ce și cum, sunt piesele unui puzzle încă în umbră, dar niciodată, repet, niciodată în Europa, de la Piața Comună și până acum, la al Patrulea Reich nu au fost mai drastice măsurile luate pentru... ca să iasă din urne cine trebuie!

În România, legarea alegerilor europene cu un referendum inventat, pe genuchi, de Herr Klaus Werner Johannis von Hermmanstadt, nu duce la niciun rezultat, mărește confuzia în populație. Țăranii mei nu au înțeles nimic, nu o să se ducă la vot, oricum nu-i interesau afacerile europene, fug ca dracul de tămâie, Doamne, iartă-mă, de proiectele cu bani de la Bruxelles. Știu ei de ce! Și eu știu, am lucrat un timp, foarte scurt, până m-am prins, la PHARE pentru România. Stupidă denumire, este ca CFR-ul belgian. PHARE înseamnă Poland and Hungary Assistance Restructuring their Economies. Adică distrugerea structurii industriale și economice naționale și aservirea către Occident, în special către Germania. Ungaria și Polonia s-au prins repede și au dat banii înapoi, au renunțat la pompoasele programe europene, care îți dădeau bani cu o mâni și ți-i lua înapoi cu două. Știu că au fost și programe de succes, făcute special așa, bine mediatizate, momeli pentru prostime. Dar, românii nu sunt chiar așa de proști cum ne consideră unii, dovadă că nu am absobit fondurile, motiv de scandal între Comisia europeană și Guvernul României. Programele europene dau bani, sigur că dau, bani europeni, dar te obligă să cumperi ceea ce îți trebuie NUMAI de la anumite firme. Se finanțeză industria și economia Germaniei, Franței, Olandei etc. Era o vorbă veche în Obor: da’ Grivei vrea?

Acum vă rog să mă scuzați, am prins un subiect gras din ”Stars and Stripes” trebuie să mă documentez. Adică să dau niște telefoane să intru pe Skype și să primesc niște documente, dacă este cazul, asta până mâine în State este încă ziua, dar mâine este o altă șansă, avem speranța că este o altă zi!

