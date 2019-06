Foarte puțin despre Înălțare și Ființele de Lumină. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Horoscop Astăzi, fac bilanțul. Mai mult de două treimi dintre prietenii mei s-au săvârșit din această viață iar ceilalți nu mai cred în ”proiect”! Am rămas singur, dar nici eu nu sunt sigur de reușită, nu am găsit drumul, simt asta.





6 iunie

Horoscop Pe 6 iunie s-au născut: Thomas Mann, Aleksandr Puşkin, Diego Velasquez, Robert Scott, Aram Haciaturian, Pierre Corneille, Bjorn Borg, Ivan Goncearov, Albert al II-lea, Sabin Drăgoi, Ion Raţiu.

Horoscop Pe 6 iunie, în calendarul creştin-ortodox fix sunt Sfinţii: Visarion, Ilarion cel Nou, Ghelasie şi Valeria. În cel mobil este o mare sărbătoare: Înălțarea Domnului (Ispasul) Ziua Eroilor. Nimic în ”Kalendar”!

Doamnelor și domnilor, dragi lupi, padawani și hobbiți, anul 1977 a fost foarte important și aglomerat. A constituit, pentru mine, care ma hraneam cu filme si carti, două episoade memorabile, extrem de importante. ”Star Wars. Episode IV. A New Hope” și ”Close Encounters of the Third Kind” CE3K. De atunci a început, pentru mine, o căutare, o cercetare care încă mai durează și astăzi. La început febrilitatea și entuziasmul meu au ”contaminat” mai mulți prieteni, din țară și de peste hotare. Vreo două duzini.

Astăzi, fac bilanțul. Mai mult de două treimi dintre prietenii mei s-au săvârșit din această viață iar ceilalți nu mai cred în ”proiect”! Am rămas singur, dar nici eu nu sunt sigur de reușită, nu am găsit drumul, simt asta.

Despre ce este vorba? Despre Înălțare. Nu despre Înalțarea pe care o sărbătorim astăzi, a Domnului, geometrică și fizică, Domnul Iisus s-a ridicat la Ceruri în vazul Apostolilor și a multă lume adunată, după cum spune Scriptura. De aceea NU se spune ”Iisus S-a Înălțat!” spune marele teolog Anania. Nu! Ci despre transformare în Ființă de Lumină, Înălțarea pe alt nivel al existeței.

Ființele de Lumină sunt prezente mereu, în diferite religii. Ahura Mazda este Lumina, focul veșnic, de aceea zoroastrienii venerază focul și au înălțat celebrele turnuri ale luminii, cu o flacără veșnică. Ramon-Ra este, de asemenea, Soarele, Lumina Veșnică! David a primit Poruncile de la o Ființă de Lumină, pe care el, ca să înțeleagă păstorii lui, a denumit-o un tufiș în flăcări. Iisus se arată discipolilor lui, în toată splendoarea de Ființă de Lumină, pe Muntele Tabor. Schimbarea la Față. Pogorârea Sfântului Duh, la Cincizecime, ca o flacără orbitoare, este tot o Ființă de Lumină.

CE3K începe cu un bătrân, cu o față zâmbitoare, minunată, într-un pustiu tulburat de un vânt ce ridica nisipul, care spune: ”Noaptea trecută Soarele a coborât și mi-a cântat”.

În multele mele călătorii am strâns un bogat material despre prezența Ființelor de Lumină, în diverse culturi, religii și zone geografice. Întotdeauna par bine intenționate, au puteri nelimitate, pot face orice, dar respectă niște reguli stranii, fără nicio logică. Cel mai bine, însă, fenomenul a fost prins în faimosul serial ”Stargate SG-1”. Egiptologul, arheologul Daniel Jackson se transformă în Ființă de Lumină și apoi revine din nou în lumea materială. Scenariul a fost scris de un fost student al lui Mircea Eliade. Nimic nu este întâmplător.

Ca să te transformi în Ființă de Lumină trebuie să găsești Calea, fiecare are Calea Lui. Mai mult, trebuie să fii Ajutat, să fii Acceptat.

Foarte puțini oameni s-au transformat în Ființe de Lumină. Doar de Fiul Domnului sunt sigur, am simțit aceasta cu toată ființa mea, în timpul pelerinajelor în Țara Sfântă.

Se spune că, într-o peșteră din Israel, sunt săpate în stâncă toate condițiile pe care trebuie să le îndeplinești ca să treci în alt nivel al existenței, să te transformi în Ființă de Lumină. Așa spun niște manuscrie eseniene, peștera nu s-a descoperit încă!

Dar ce și cine sunt Ființele de Lumină? Simplu, o omilie coptă răspunde: ”Sunt ipostazele Domnului, Uneltele prin care își clădește Marele Plan”

M-am înhămat la o povară prea grea! Dar ca și în căutarea Sfântului Graal, nu găsirea este importantă ci drumul, căutarea, cercetarea, explorarea, trăirile și învățătura. Și Vineri, în vis, mi-a spus același lucru. Din ce în ce mai des mă visez în Damasc, cu cele șapte porți ale lui. Noaptea trecută eram într-o cameră din Hotelul Casion, și Vineri, în superba și minimala ei rochiță galben-citron mă grăbea să-mi fac bagajele că pierdem avionul. Am deschis un dulap și acolo pe un umeraș era o singură cămașă, înflorată, cum am cumpărat acum 30 de ani din Atlantic City. Nu mai știu unde este cămașa aceea. Noptea trecută am afllat: într-un dulap, în camera de la etajul unu al Hotelului Casion din Damasc. Să fi uitat-o acolo? Bună întrebare!

Dar sunt sigur de faptul că mâine este o altă zi, Vineri nu mi-a spus altfel! Stați în Lumină, rămâneți de partea luminoasă a Forței, așa este Bine!

☼ ♂ ♀

BERBEC Mici necazuri, mai mult dezamăgiri, cauzate de persoane în care ţi-ai investit încrederea şi speranţele. Trebuie să te concentrezi, să uiţi neplăcerile, pentru că ai o zi foarte densă! Ziua de astăzi aduce ceva nou în viaţa ta – este ziua noutăţilor. Atât în sensul de veste, informaţie, sau eveniment social cât şi cu înţelesul de obiecte, imagini şi oameni noi. Sunt mai multe aspecte malefice generale, dar cred ca se referă la evenimente sociale şi la relaţiile dintre oameni - care sunt prost aspectate. Evită să te enervezi degeaba din cauza unor nimicuri sau a unor defecte de comunicare. Fii deosebit de clar în discuţii sau în negocieri. Ziua respectivă este un bun prilej să recapeţi iniţiativa, mai ales în familie, dar şi la serviciu, sau în afaceri. Este, de asemenea o perioadă propice pentru relansarea unor proiecte mai vechi, care pot lua o variantă nouă.

TAUR O zi care se anunţă tonică. Profită ca să ceri ceea ce ţi se cuvine, să obţii ceea ce ai dreptul. Impresia de greutate pe care o ai poate trece prin mişcare, sport şi eliminarea toxinelor. Trebuie să fii foarte clar în exprimarea sentimentelor. Astăzi este ziua în care trebuie să dai dovadă de exactitate şi precizie, altfel vei avea probleme. Numai pentru barbati: să fii foarte clari în exprimarea sentimentelor. Trebuie să spui femeii pe care o iubeşti, eternul „te iubesc!”, fară multe cadouri, flori şi alte mărunţişuri, dar în momente şi situaţii adecvate. Configuraţia astrologică arată că o comunicare precisă a sentimentelor tale în perioada menţionată este foarte benefică şi cu efect pe termen lung. De asemenea, în afaceri şi politică nu lăsa nici o neclaritate în perioada menţionată, exprimă-te clar şi concis, ba mai repetă, la fel, dacă este nevoie. Fă-ţi stereotipuri de exprimare!

GEMENI Ai o imagine care poate fi mult îmbunătăţită, mai ales dacă nu te enervezi când eşti contrazis. Fii calm şi ai răbdare! Trebuie să continui cu aceleaşi metode verificate de până acum. O atitudine ferma dar şi uşor comica rezolva situatia. Ziua aceasta este perioada de timp amestecată în care aspectele benefice şi malefice se succed rapid, în funcţie de trecerea timpului. Sunt şi unele aspecte care arată noroc la bani, la obţinerea lor sau la cheltuirea lor inspirată, pentru că după cum spune înţeleptul chinez „sunt două căile să faci avere – să câştigi mulţi bani sau să faci cheltuieli inspirate”. Sunt şi unele probleme in familie – dar o atitudine ferma dar şi uşor comica rezolva situatia. Prudenta si diplomatia trebuie sa te caracterizeze, fiind comportamentul oficial preventiv la serviciu si fata de anturaj, in general.

RAC Toate felurile de a câştiga sunt la fel de onorabile pentru un om cinstit. Astăzi primeşti o informaţie acasă, sau o sarcină suplimentară la serviciu, care te pun pe gânduri. Nu te grăbi! Cel mai adese lucrurile sunt dezarmant de simple. Ziua de astăzi este o zi de legătură. Pentru că face legătura dintre două module, între pregătire şi desfăşurare, între plan şi acţiune, între mental şi material. Lucrurile devin mai serioase, ascultă cu atenţie, descifrează sensul ascuns al lucurilor. Fii selectiv şi reţinut în promisiuni, mai ales nu promite nimic pe termen lung. Pe de alta parte nu exagera cu analiza şi sinteza. Cum am mai spus, lucrurile pot să fie mai simple.

