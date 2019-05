Dracii fug de ”ceva” și nu este numai Sfânta Cruce. Pisici și polonezi. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Horoscop Exorcistul a adăugat că nu este vorba de cazuri grave, ca în filme, se pare că din cauza faptului că populația a crescut exponențial, dar legiunile de draci au rămas aceleași. Există tabele cu numele lor și ce răutăți fac. În prezent posedare este mai ușoară. Adică nu se mai înghesuie într-o femeie mai mulți draci, personalitate multiplă, ci câte unul singur și acesta nu tot timpul.





31 mai

Horoscop S-au născut, pe 31 mai: Walt Whitman, Clint Eastwood, Don Ameche, Brooke Shields, Saint-John Perse, John “Bonzo” Bonham, Nicu Alifantis, Adriana Bittel, Onisifor Ghibu, Răsvan Popescu.

Pe 31 mai sunt, în calendarul creștin ortodox, Sfinții Ermie, Eusebiu și Haralambie.

Prin unele cărţi, mai vechi, se pomeneşte de o “sărbătoare a boilor” pe 31 mai, când boii erau lăsaţi să se odihnească, cu coronițe de flori pe coarne. Dar de ce oare sunt anual peste cincizeci de sărbători ale lupilor, cu vedeta necontestată Filipul cel Mare, Lupul Şchiop, şi numai două trei sărbători ale animalelor domestice, ale calului, ale boilor - de ce nu este şi o sărbătoare folclorică a… pisicii?

Şi aici vă întreb, dargi lupi, padawani şi hobbiţi, oare, aveau dacii pisici? Când credeţi că a apărut pisica domestică pe teritoriul nostru? Părerea voastră, nu ce luaţi de pe net, că acolo sunt părerile altora ca voi! Nu le luaţi opiniile, aveţi dreptul primordial şi incontestabil să gândiţi, să aveţi idei! Ştiţi unde să scrieţi, la dom.profesor@gmail.com!

Dar, totuşi, de ce nu este ziua pisicii în “kalendar”. Ca să nu se “uite ca pisica în calendar”?

Simplu, calendarul era întocmit şi folosit când exista o centralizare, o uniune puternică de triburi, un “stat”. Am auzit de mult, copil fiind, discuţii între marii istorici, Daicoviciu, Oţetea, Plopşor, Giurăscu, Ionaşcu şi mulţi alţii. Se pregătea “Istoria României” cea în patru volume, apăruta la Editura Academiei prin anii ‘60 iar tata era unul dintre coordonatorii lucrării. Multe dintre discuţii aveau loc la noi acasă, în bibliotecă, stăteam cu chirie la stat în propria casă, în centru, pe Popa Petre.

Marii istorici ai neamului erau de părere că organizarea statală, centralizată, pe pământul acesta, datează cam de două mii două sute de ani. Pe atunci agricultori erau puţini, vânătorii şi mai ales păstorii constituiau majoritatea, aşa că şi calendarul a ţinut seama, mai întâi, de valorile vânătorilor şi ale păstorilor. Așa că pisica, micuța de ea nefiind folosită la vânătoare, nu a intrat în ”kalendarul lupilor”. Mai cred, este o părere personală, fără suport istoric, că pisicile au fost aduse pe teritoriul Daciei de coloniștii romani, în secolul II. Pisicile domestice, cele pe care le iubim atâta, provin din Egipt. Ele au adus bunăstarea în Egipt, stârpind rozătoarele care consumau rezervele de cereale. De aceea, au fost zeificate. De șase mii de ani pisicile nu și-au schimbat prea mult forma și înfățișarea generală. Bun, că există pui de lele care doresc să obțină cine știe ce animal bizar și scump prin inginerie genetică, este evident. Dar, am avut grijă, cei care știm. Blestem greu, blestem de moarte urâtă, a căzut pe capul celor care doreau să se îmbogățească mutilând niște zeițe cu blăniță. Au renunțat, că nu erau proști, erau doar ticăloși! Dacă aveți o pisică, aveți grijă de ea, mare grijă. Eu nu mai am și sufletul îmi sângerează mereu și nici nu pot să iau o altă pisică. Aș trăda-o pe Gina, cea mai frumosă și înțeleaptă pisică. În schimb, acum am opt căței! Știați că singurul animal din lume care este atent când omul îi vorbește este cățelul?

Dar nu despre pisici și căței voiam să vă povestesc dragii mei lupi, padawani și hobbiți. Ci despre polonezi. Mândră și puternică nație! A trecut pe la mine, ca un fulger, vechiul meu prieten, George Pihełski, cel puternic ca un urs și bun la suflet ca Maica Tereza. Acum, iată, ce repede trece timpul, treizeci de ani, am avut împreună, aventuri cât pentru zece romane, în Orient, în războaie care nu erau ale noastre.

George se întorcea acasă. A avut o scurtă discuție la Primăria Capitalei. Nu a picat bine, în alegeri și în criză politică, în schimbarea schimbării. El, împreună cu alți polonezi, oameni care contează în Europa, vor să ridice o statuie Sf. Ioan-Paul al II-lea, în locul unde a vorbit românilor, în Parcul Izvor. Nimic grandios, nimic opulent. O statuie, în mărime naturală, din marmură de Carrara, sau din bronz, ca să nu fie vandalizată, pe iarbă, în mijlocul mulțimii, fără piedestal, sau alte zorzoane. Simplu, așa cum a fost Karol, spune George. Există o statuie, frumoasă, în Suceava, unde mai este o comunitate de polonezi.

L-am întrebat ce mai este prin Polonia. Ce să fie, ne pregătim de război, a venit răspunsul, neașteptat. Așa am aflat mai multe despre programul de înarmare al Poloniei, început de electricianul Wałęsa. La ora actuală Polonia are una, dacă nu cea mai bine dotată armată din Europa. Nu are baze străine pe teritoriu, Constituția nu permite.

Armata puternică îi dă nas să aibă o voce puternică în UE, sau în orice altă afacere internațională. Cum ați făcut, l-am întrebat, curios, pe George. Simplu, a răspuns, am redus numărul de alcoolici pe metru pătrat, i-am pus la muncă, am atras toți banii națiunii, de aici și de oriunde, cu un slogan bine făcut: ”Dacă Karol ar fi fost aici, așa ar fi făcut!” În poloneză sună chiar frumos, poetic. Este un lucru bine știut că cel mai popular om din istorie, în Polonia, este Karol Józef Wojtyła, Sf. Ioan-Paul al II-lea. Orice polonez îl iubește și îl respectă. S-au strâns multe miliarde de dolari, sau euroi, titluri de tezaur, împrumut de stat pe 25 de ani etc etc. Pentru armată, pentru arme. ”Instalatorul polonez” are acum cele mai bune tancuri din lume și la capitolul apărare reactivă îi bate și pe ruși. Și ține pasul cu modernizarea armelor. Pe cele depașite Polonia le vinde în Africa, Asia, sau America Latina. Polonezii nu au fost niciodată negustori proști, îi știu bine. Știți de unde vine numele străzii Lipscani?

Până în anul 2025 o să avem cea mai puternică armată din Europa, spune polonezul, cu mândrie. Nu o să ne mai lăsăm încă odată împărțiți, de nimeni. Polonia nu o să mai dispară de pe hartă. Nu o să se mai plimbe rușii cu tancurile prin Varșovia. Avem tancuri mai bune și în curând, o să avem mai multe! Ne-au asasinat președintele, dar mai sunt mulți polonezi. Numai să ne omoare pe toți, așa vor intra din nou în Polonia. Nu mai avem contese Walewska, dar nici nu mai avem nevoie de Napoleoni. Polonia și-a luat soarta în propriile mâini!

Doamne, Dumnezeule când o să aud un român spunând aceleași lucruri, cu ochii strălucind de mândrie, cum o făcea George!

Poate odată și odată, când se va trezi națiunea din coma indusă, să sperăm mereu în vindecare, mereu este această speranță!

Dar altceva doream să vă spun, doamnelor și domnilor, dragi lupi, padawani și hobbiți. A venit, ieri, starețul Cristian cu încă cineva, ca să ne sfătuim. Cine trebuie a observat îndrăcirea progresivă, dar evidentă a lumii. Posedarea oamenilor de către diavoli este bine documentată, iar oaspeții mei au vrut să consulte câteva dintre cărțile mele din bibliotecă. Am vreo patru duzini de cărți pe domeniu, în care strălucește Malleus Maleficarum. Oaspetele starețului Cristian este un om rar și tare priceput. Un medic teolog, sau un calugăr sanitar. Se ocupă de scoaterea dracilor din oameni. Este un exorcist. Mi-a spus că în prezent cazurile de posedare infernală, mai ales la femei, a crescut exponențial, după anul 1992, 7500 de la Facerea Lumii.

Exorcistul a adăugat că nu este vorba de cazuri grave, ca în filme, se pare că din cauza faptului că populația a crescut exponențial, dar legiunile de draci au rămas aceleași. Există tabele cu numele lor și ce răutăți fac. În prezent posedare este mai ușoară. Adică nu se mai înghesuie într-o femeie mai mulți draci, personalitate multiplă, ci câte unul singur și acesta nu tot timpul. Așă că nu mai levitează pe tavan și nu mai vorbește pe diferite tonuri în latină și greacă, simptomele infernale sunt mai puțin spectaculoase, dar la fel de neplăcute pentru cei din jur.

Exorcistul spune că, în cazurile de posedare infernală, pe care le-a exorcizat el, erau asociate și cu diferite afecțiuni virale, paraziți, sau bacterii diverse. Se pare că există o legătură între draci și infecții, boală. El a folosit mari cantități de antibiotice chimice și naturale, pe lângă slujba de exorcizare și Marea și Sfânta Cruce din argint pur, făcută în atelierele de la Sf. Munte Athos, special pentru exorcizare. Mi-a spus rețeta unei tincturi antibiotice naturale, făcută din cuișoare, cimbru, usturoi, propolis și oțet de mere. Cred că are un gust de scoate orice drac din tine!

Să mai crezi în draci, în posedare, în secolul XXI? Ia uitați-vă puțin în jur… sau la televizor. Ce vedeți? Bună întrebare!

Mulțumesc mult celor aproape trei sute de prieteni de corespondență care mi-au scris, pentru vorbele frumoase și urările de bine, pe care vi le înapoiez însutit și înmiit. La întrebările domniilor voastre, inteligente și erudite, încă mai lucrez, dar, ca întotdeauna, o să răspund la fiecare în parte. Ceea ce o să fac în noaptea aceasta, cu speranța că mâine este, în definitiv, o altă zi!

☼ ♂ ♀

BERBEC Ziua îţi este favorabilă în toate, mai puţin evenimentele neșteptate. Astazi trebuie să te fereşti de incidente, sau, accidente cauzate de foc sau metal. Evită semnele de pământ și de apă. Evenimentele de astăzi te scutură în toate direcţiile. De fapt tu ai derapat şi ai luat-o pe arătură, constaţi dimineaţa, unde activezi. Totuşi căldura relaţiilor umane şi spiritul viu şi drept al zodiei te apără să intri pe curs de coliziune cu vreun coleg sau şef. Spune Tatăl Nostru, putea să fie mai rău şi zâmbeşte, zâmbește larg!

