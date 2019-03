Decizia politică. Teoria jocului de sumă nulă, nenulă și criteriul entropic al lui Watanabe. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Horoscop Vă invit, pentru câteva minute, în HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR, un univers extins. Nu este un horoscop oarecare, repet, este ”horoscopul lui Dom’ Profesor”. Un altfel de horoscop, în care vă povestesc multe, multe amintiri adevărate, aventuri nepereche în 54 de țări, folclor, mitologie, știri adevărate din surse de încredere, unele confidențiale, curierul de la Bruxelles, astrologie popularizată, teorii, știință, inginerie, pilde cu Nastratin Hogea, umor, normalitatea și moralitatea mic burgheză dintre cele două războaie, atât de dragi mie - pe scurt, viața unui om al păcii care a trecut prin multe, prin prea multe, iubitor de adevăr și de sinceritate, mereu în luptă cu răul și cu ticăloșii. Vă salut, după cum vă salutam acum mulți ani, când, mulți ani de zile am fost pe sticlă în fiecare zi, la două televiziuni diferite: Servus, zodiilor!





13 martie

Horoscop Pe 13 martie s-au născut Percival Lowell, L. Ron Hubbard, William Casey, Neil Sedaka, Celia Dima, Dragomir Hurmuzescu, Petre Ştefănescu-Goangă, Tony Bulandra, Felix Aderca, Romulus Rusan, Mircea Eliade.

Horoscop Pe 13 martie în calendarul creştin-ortodox este aducerea moaştelor Sf. Ier. Nichifor şi Sf. Hristina din Persia. Nimic în ”Kalendar”.

Din nou o zi de lucru, fără nicio conotaţie în calendarul vechi, de la daci, al poporului.

Abundenţa asta de sfinţi prin calendarele religioase, dacă vreţi să fiţi uimiţi luaţi un calendar budist, nu face decât să dilueze „sfinţenia”, puterea exemplului. Poporul a avut întotdeauna bun simţ, nu a exagerat. „Non multa, sed multum!”

O notă specială celui care mi-a influențat mult viața, profesorul Mircea Eliade. Se împlinesc 112 ani de la naşterea lui, pe 13 martie 1907.

Sunt multe de spus, multe de povestit. Cum a reuşit Mircea Eliade să-mi schimbe viaţa şi să mă trimeată în Orient, când eu doream să rămân în Canada! Am stat de vorbă doar de două ori, poate nici zece ore, în total, dar mi-a schimbat viața! Pe la sfârșitul anilor 70, cred că după cutremur, la Chicago. Mi-a dat, la despărțire, două pipe, fumate un pic de el. Una am lasat-o la un bijutier hapsân de pe strada Mihai Eminescu din București, coada, tubul care trebuia întărit cu un inel de argint. Nu a vrut să-mi elibereze comanda pentru că nu mai aveam bonul, cu toate că plătisem un avans de 50 de lei. Am făcut puțin scandal, dar am zis că este un semn, așa că am îngropat furnalul, ce mai rămăsese din pipă, sub un nuc imens de la mine din curte. L-am îngropat pe Mircea Eliade, amintirea lui, cu toate că el a ținut să fie incinerat. Mai am o pipă de la el, una mai mică, când mi-a dat-o a râs de mine, a spus că am mâini prea mici, de fată, așa că mi-a dat pipa aceasta deosebită pe care o am în față. Este foarte interesantă, se poate așeza pe masă, fără să se răstoarne, Eliade a văzut că am mișcări repezite, de Geamăn. Dar, mai mult ca orice Mircea Eliade, la despărțire, mi-a dat un sfat: ”Radule, nu te băga în troacă, că te mănâncă porcii!” Sunt multe de spus, multe de povestit, dar ceva nu-mi dă pace: oare de ce Jean Culianu a fost asasinat exact de ziua mea de naştere? A fost un avertisment? De ce, de la cine? Sau, o simplă coincidență, dar eu nu cred în coincidențe.

Doamnelor și domnilor, dragi lupi, padawani și hobbiți, într-o noapte mă uitam pe cer, la capătul lumii, în Dasht-e-Kavir, deşertul de sare, la observatorul astrologic Nur-e-Dasht, Lumina Deşertului, ultimul observator astrologic din lume, ultima redută împotriva prostiei şi a falsei științe. Acolo sunt minuni! Este ceva în aer și cerul este clar, clar și aproape, parcă l-ai putea atinge cu degetele...

Maestrul meu, ultimul Bătrân din Munte, Hadji Bedâ Laleh Singh, neurochirurg, doctor în medicină şi filozofie m-a întrebat uitîndu-se şi el la cerul, atât de aproape: „Spune-mi, „gigar-gian” oare câţi sfinţi şi dumnezei poate să susţină cerul?” Şi tot el a răspuns „O infinitate, atâta timp cât Universul este infinit... dar dacă este vorba de mai multe universuri, de un Plurivers, ca foile cepei?” Nu am răspuns la întrebare, nimeni nu știe răspunsul.

Dar, astăzi îi pomenim pe Percival Lowell, cel care l-a descoperit pe Pluton, planeta mică, cum i se spune astăzi şi pe Lafayette Ronald Hubbard, părintele Bisericii Scientologice. Despre primul o să mai vorbim, haide să vedem ce este cu cel de al doilea.

Nu, nu sunt membru în biserica scientologică! Dar, am fost în atenţia lor vreo treizeci de ani. Am primit de la ei o mulţime de documentaţie, reviste, articole. Şi două cărţi scrise de L. Ron Hubbard: "Self Analyze" ediţia din 1989, în franceză, editura New Era Publications şi "Dianetisc, the Modern Science of Mental Health". Le-am răsfoit, nu le-am studiat, nici măcar nu le-am citit! Ştiţi de ce? Din cauza semnăturii proprii a numitului L. Ron Hubbard. Dacă o să vedeţi semnătura şi cunoaşteţi puţină grafologie o să înţelegeţi şi de ce!

Dar, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, biserica scientologică nu voia să mă facă membru, în primul rând, nu pe subsemnatul. Bănuiesc că cei de acolo ştiau foarte exact că sunt un individ care iubeşte mult prea mult libertatea personală şi are zero barat spirit gregar, mai mult, că am refuzat orice ofertă de îmbogăţire sau orice club elitist. Sunt doar un Prieten al Muzicii și atât! Or scientologia este un club de oameni bogaţi! Nu, ţinta lor nu eram eu, erau prietenii mei din Orient, superbogaţi şi superputernici, dar chiar şi cei pe care îi cunoşteam în Occident.

Uneori se joacă biliard şi în societate. Cu oameni în loc de bile.

Şi aici ajung la mesajul stelelor. Dacă aş fi şeful unui serviciu secret dintr-o ţară care are o problemă cu UE, aş da repede un avertisment, cum se face la casele mari. UE este un mozaic de interese şi conflicte îngheţate. Economice dar şi naţionale(iste). Iar o mulţime de regiuni vor să se rupă de ţara-mamă, spre o posibilă ieşire din UE.

BREXIT și refuzul Islandei de a se alătura UE nu a făcut decât să confirme naţionaliştilor separatişti că sunt pe calea cea bună. Catalunia stă să se nască, Scoţia îşi pregăteşte tartanul, Padania îşi coase steagul, etc etc. Nu-i e bine vacii noastre… după cum știți unul dintre simbolurile masonice ale UE este Taurul Alb (Zeus) ducând pe spinare pe Europa.

Aşa, încât, dacă aş fi, ca în SAS, şeful din piaţa Felix Dzerzinski (astăzi Lubyanskaia), numărul 2, aş organiza un "deranj" naţionalist separatist undeva, hai să zicem la 15 martie în România. Cade vineri, zi nefastă. Ca să fac cu degetul Occidentului, să arăt ce probleme pot să-i fac. Dacă vreau...

Să nu ziceţi că nu v-am spus, că nu v-am avertizat, conjunctura astrologică asta spune!

Aşa făceam în şcoala primară! Înainte să-l bat pe şeful clanului advers, îi snopeam în bătaie locotenenţii. Prima dată îl alegeam pe cel mai sfrijit, mai mic şi... cel mai aproape de mine. Asta, uneori, era de ajuns, îl punea pe gânduri pe şeful advers şi treceam la "tratative diplomatice". Schimbam bricege, bile de sticlă, fotografii cu fotbalişti şi ne împărţeam străzile... Ce preşedinte de ţară aş fi putut deveni dacă nu mă apucam să călătoresc, să bat meridianele, să fi rămas un profesoraș de provincie!

Mulți dintre domniile voastre, dupa ce am scris ieri că nu mă bag să analizez politichita dîmbovițeană, ați adus argumente, rugăminți, citate etc. Nu, nu mă bag, ați scris degeaba, a trecut vremea aceea și să vă spun de ce. Unde este multă carte, este și multă prostie, spune o vorbă înțeleaptă. Da, mă declar prost, nu înțeleg politica româneacă, nu înțeleg deciziile care se iau.

Despre decizia politică am învățat la ”Academia Ștefan Gheorghiu” completată ulterior, după lovitura de stat, la marele licurici, la Quantico și Preston, un fel de colegiu de apărare. Să vă dau un exemplu, la Quantico ni s-a ilustrat cu deciziile politice de tip if-if din Războiul de Independență american. O să particularizez la istoria României. Perioada 1917-1918, o studiez acum aprofundat, pentru un posibil scenariu de film, ajut un prieten.

Varianta formulării unor condiții puse Puterilor Centrale, pentru încheierea unei păci separate, fără consimțământul aliaților, sunt analizate în două variante. Prima variantă, dacă condițiile guvernului român sunt acceptate, a doua variantă a fost a refuzului. Ipoteza refuzului a fost analizată în alte două subvariante. Prima, pace necondiționată, a doua, continuarea războiului. Această din urmă variantă, continuarea războiului a fost analizată în cele două posibile finalizări: victoria Puterilor Centrale, sau, a Aliaților. Ia naștere astfel un arbore de decizie în care fiecare variantă și subvariantă au un anumit grad de probabilitate și de preferințe ale factorilor politici.

Analiza deciziilor guvernului român s-a făcut mult mai târziu, prin anii 70, cred, de către profesorul meu, Mircea Malița. S-a calculat, matematic, probabilitatea și speranța matematică a deciziilor luate în acei ani de război. Analiza efectuată a dus la concluzia că Guvernul României a luat cele mai bune decizii posibile, în perioada 1917-1918.

Mircea Malița a sistematizat cinci tipuri de probleme, cu aplicație la istoria României, privind decizia politică.

Problemele de decizie politică se sprijină pe teoria matematică a deciziei și au drept concept de bază utilitatea.

Problemele de conflict, de război se studiază cu teoria jocurilor de sumă nulă (una dinte părți câștigă, numai și numai dacă cealaltă sau celelate părți pierd). Conceptul principal este cel de strategie.

Problemele diplomatice, de negociere, se studiază cu teoria jocurilor de sumă nenulă (câștigul unei părți nu se realizează neapărat prin pierderea celeilalte părți, pot pierde, sau câștiga amândouă). Conceptul de bază este cel al punctului de echilibru.

Problemele de coaliție, gen UE, NATO etc sunt studiate cu ajutorul unor metode de teoria matematică a informației, mai precis criteriul entropic al lui Watanabe și au drept concept central măsura interacțiunii dintre părți.

Este doar un articol de jurnal, un pamflet astrologic enciclopedic, cum bine a caracterizat, cu umor, @criticul literar ceea ce scriu, aici, acum, mereu. Așa că nu o să continui cu teoriile, dar vă rog eu frumos, credeți că cineva din guvernul actual are aerul că știe criteriul entropic al lui Watanabe? Bună întrebare! Bun, nu am întrebat de formula rezolvării ecuației de gradul doi, pe peretele unui mormânt faraonic se spune, cu hieroglifele dinastiei vechi, că este taina tainelor Universului, așa că...

