”Dacă Olanda a câștigat, Timmermans va fi șef!” HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Horoscop Vă invit, pentru câteva minute, în HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR, un univers extins. Nu este un horoscop oarecare, repet, este ”horoscopul lui Dom’ Profesor”. Un altfel de horoscop, în care vă povestesc multe, multe amintiri adevărate, aventuri nepereche în 54 de țări, folclor, mitologie, știri adevărate din surse de încredere, unele confidențiale, curierul de la Bruxelles, astrologie popularizată, teorii, știință, inginerie, pilde cu Nastratin Hogea, umor, normalitatea și moralitatea mic burgheză dintre cele două războaie, atât de dragi mie - pe scurt, viața unui om al păcii care a trecut prin multe, prin prea multe, iubitor de adevăr și de sinceritate, mereu în luptă cu răul și cu ticăloșii. Vă salut, după cum vă salutam acum mulți ani, când, mulți ani de zile am fost pe sticlă în fiecare zi, la televiziuni diferite: Servus, zodiilor!





20 mai

Horoscop Pe 20 mai s-au născut Socrate, Cher, Moshe Dayan, J.J. Astor, Al Bano, Corneliu Coposu, Niki Atanasiu, Geo Șerban, Milodrag Belodedici.

Horoscop Pe 20 mai sunt Sfinţii: Talaleu, Talasie, Marcu Pustnicul şi Lidia. Tradiţional, se prăşeşte via, 20 mai fiind ultima zi permisă de calendarul strămoşesc.

Pe 20 mai 325 începe la Niceea marele Consiliu creştin convocat de împăratul Caesar Flavius Constantinus.

Dacă la Termopile regele Leonidas a arătat regelui Xerxes că numai trei sute de spartani plus aliații pot ţine în şah sutele de mii de soldaţi persani, chiar „nemuritori” şi prin sacrificiul său a făcut ca să rămânem europeni, Constantin cel Mare, la Niceea, în 325, a creştinat Europa.

Ţineţi minte aceste date şi pe aceşti titani care pe drept cuvânt au făcut Istoria: regele Leonidas, Termopile, 490 înainte de Hristos şi împăratul Constantin, Niceea, 325.

Am mai spus că nu predau astrologie sau altceva, relații internaționale, de exemplu şi nici nu iau ucenici. Ceea ce ştiu, vă spun aici în această rubrică a Evenimentului Zilei, care mă găzduieşte de atâția ani de zile.

Pentru mine, fiecare zi este un eveniment, uneori prin amintirile sau legăturile, conexiunile pe care le fac.

În secolul XXI nu se mai iau învăţăţei. Spun, scriu, ce am de comunicat la mai mult de cincisprezece mii de oameni, în fiecare zi. Unii înţeleg, alţii, nu! Unii ştiu să citească „printre rânduri” şi să interpreteze, mai mult, încep să studieze pe direcţia care le-am indicat-o. Alţii rămân la proprile păreri, la ceea ce ştiu ei, unul sau doi nu înțeleg nimic! Statistică...

Dacă o să vă spun că Iisus, Hristosul, s-a născut pe 28 martie, sau 11 septembrie, probabil că o să fiu corectat de o mare mulţime. Toată lumea ştie că pe 25 decembrie este Crăciunul! Alţii o să spună că se zice Isus Hristos. Câţiva, mulți, puțini, nu am de unde să știu, însă, vor începe să caute, să răsfoiască Biblia, tomuri de istorie, enciclopedii, să-și pună întrebări și să încerce să găsescă răspunsuri... ei sunt ucenicii mei!

Vă spun aceste lucruri pentru că am primit peste o duzină de cereri ”pentru poziția de ucenic”! Și nu numai de la tineri. Nu am ce să vă învăț, oameni buni! Pe mine m-a învățat viața și aventurile prin care am trecut, oamenii de excepție pe care i-am întâlnit, cele câteva zeci de mii de cărți pe care le-am citit. Nu am ce să vă învăț, oameni inteligenți! Nu am cum să vă fac să simțiți ceea ce simt eu, să vă dau formula gândirii strategice prin conexiuni, să vă fac membrii ai familiei mele vechi și cu principii. Nu pot să recomand pe nimeni pe Dimineața Astrologilor, pentru că nu am pe cine, nu cunosc pe nimeni care să se poată ridica la nivelul regretatei Irina Predeanu, doctor în astronomie și matematică, care putea să facă față în mod excepțional temelor din cameră de pe net. De exemplu, cineva a spus, nu mai țin minte cine: ”...dacă a câștigat Olanda, atunci Frans Timmermans va fi șef în Europa!”

Nu știam că a câștigat Olanda Eurovisionul! Nu mai mă uit de ani buni la bâlciul monstruos al deviațiilor sexuali. Oricum, nu am televizor, sursele mele de informare sunt mai multe, mai bune și mai de încredere. Muzica este sub orice critică, să ne amintim că Eurovizionul este un concurs de creație muzicală, nu de cântăreți, sau producție. Dar, ca orice, a devenit o mare afacere. Eurovision? De când Azerbaidjanul, Israel și... Australia sunt în Europa?

S-ar putea să aibă dreptate. Dar nu este așa de simplu. Cine va conduce Europa se va hotărâ la începutul lunii iunie la întâlnirea Bilderberg. Punct.

Până atunci să vedem ce mai spune Reprezentanța UE la București. Cu multă mirare am citit: o ”Declarație comună cu privire la sărbătorirea Zilei Internaționale împotriva Homofobiei, Transfobiei și Bifobiei în România”. Nu știu câte ambasade și UE sprijină deviațiile. Nu am auzit de sprijin acordat tinerilor creștini, sau de premierea seniorilor albi, creștini europeni care lucrează mult și cu spor în folosul comunității mulți ani după pensie. Nu am auzit de niciun sprijin al UE și al multor ambasade pentru specialiștii români care NU vor să-și părăsescă țara. Nu am auzit de un sprijin al ambasadelor celor multe și a UE pentru mamele cu mulți copii. Nu am auzit de niciun sprijin al UE și a turmei de ambasade pentru păstrarea patrimoniului național în granițele țării. Nu am auzit de niciun sprijin, niciodată, doar de strategii de înrăutățire a vieții în România și de afaceri profitabile pentru ei. Dezbină și cucerește, și prin susținerea grupurilor deviaționiste și a minorităților naționale. Consider că ”UE” și ”ambasadele” se bagă neacceptabil, prea des și prea adânc, în treburile interne ale României. Am avea nevoie de un Tudor Arghezi care să-i înjure cum trebuie! Ceva gen ”Baroane!” Poetic, pentru că românul s-a născut poet.

Bun, dacă olandezul o să conducă UE, am încurcat-o! Nu există dușman mai mare pentru România, mai rece, mai calculat și mai corect în dușmănie, decât Olanda. De pe vremea Republicii, olandezii și-au dat seama că Țările Românești îi puteau concura la produse agricole. Este vorba doar de parale, de bani, nu este nimic personal, sau rasial, mi-a spus, demult, un înalt oficial olandez. Olandezii îi plac pe români, mai ales dacă muncesc pentru ei, dar nu România. Dacă România progresează și își pune la punct o agricultură performantă, Olanda își pierde poziția de lider în exportul de produse agricole. Cum a pățit-o între cele două războaie, când bursa de cereale s-a mutat în România. Punct. Este vorba de parale... nimic mai mult, sau mai puțin! Întotdeauna trebuie să vă gândiți: ”cui prodest!”, cui folosește!

Cui folosește ziua de mâine? O să aflăm, fără nicio îndoială, avem mereu speranța că poate fi o zi mai bună, pentru toți și pentru fiecare dintre noi, doar este, în definitiv, o altă zi!

NOTĂ Nu vă obosiți să scriți pe forum, cred că este o mare tâmpenie. Oricum, totul se șterge, mai devreme sau mai târziu. Nu accept anonimatul și stupizenia trolilor, un dialog civilizat și eficient se poate avea numai la dom.profesor@gmail.com . Câteva sute dintre domniile voastre mă onorează cu corespondența și sunt fericit să constat câți oameni buni, inteligenți și erudiți are, încă, România!

☼ ♂ ♀

BERBEC Fluxul comunicării nu îţi lasă astăzi multă libertate de alegere. Ai unele subiecte fixe, pe care trebuie să le dezbaţi. Profesional, treburile par să intre într-o oarecare rutină cotidiană. Fie că vrei, fie că nu, fie că ştii, fie că nu, eşti - fie în centrul unor probleme şi situaţii importante şi interesante, fie până la urmă totul este lăsat în coadă de... berbece şi amânat, cum se face de obicei prin Balcani. Teoretic, rezolvarea acestor probleme se face prin logică carteziană şi judecată rece şi profesională şi mai puţin prin jocul întâmplării, spune Luna în aspecte disarmonice. Pe de altă parte, indiferent de jocurile Destinului, trebuie să ai în vedere propriile interese şi strategiile pe termen lung. Ai un permanent „dor de ducă”, o mică escapadă la cumpărături sau o delegaţie nu ar fi rele de loc. Dar parcă poţi?!

TAUR Astăzi eşti într-o dispoziţie binevoitoare şi tolerantă. Lucrurile sunt aşa cum le-ai văzut mai întâi. Totuşi, dimineaţa, noul, noutăţile nu îţi aduc noroc. Lasă pe altă zi mai favorabilă! Planetele sunt dispuse complex, planetele personale sunt înşirate după Soare, sugerând că ai de ales între două sau mai multe posibilităţi. Luna parcurge încă un arc de cerc prin Săgetător declanşând mici crize şi schimbări de situaţie. Jupiter arată unele preocupări cu caracter juridic, în sensul că verifici, consulţi sau semnezi contracte, sau înscrisuri oficiale. Din nou ţi se cere ajutorul. Toată perioada, toată ziua, stă sub semnul unei schimbări de program, de direcţie, mai mult o schimbare tactică decât o manevră startegică.

GEMENI Conjunctura îţi este favorabilă, aşa că poţi să-ţi susţii interesele cu multă abilitate. Deducţiile tale sunt corecte, astăzi ai o confirmare a intuiţiei tale. Nu lăsa treburile neterminate! Uită-te în oglindă ! Îţi place ce vezi? Uită-te în sufletul tău! Îţi place ce simţi? Rememorează visurile din adolescenţă! Îţi mai aduci aminte? Concesiile trebuie să le faci faţă de tine, chiar faţă de tine! Uită un pic de convenţiile sociale, de obligaţii şi de vorbe... Confiscat de toate aceste acte reflexe ai uitat tocmai de tine... Ai impresia că ceea ce faci tu hotărăşti ? Oare ? Nu eşti cumva marioneta momentului ? Nu faci cumva ceea ce trebuie să faci? Ai uitat de tine, dragă prietene şi stelele sancţioneză acest lucru... Acum că ţi-am adus aminte că exişti poţi începe cu adevărat să trăieşti din plin. Succes!

