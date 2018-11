Cuplul ideal al zodiacului. Se înțeleg Scorpionii cu Capricoarnele? Horoscop

Horoscop Numai potrivirea zodiacală nu este de ajuns. Teoria spune că se potrivesc zodiile care au între ele 120º, adică, pe elemente. Dar nu este suficient, este adesea nerelevant. Singura modalitate precisă de a stabili dacă un cuplu se potrivește, sau nu, este calculul sinastric, adică de compatibilitate.





Horoscop Pe 3 noiembrie s-au născut împăratul Mutsuhito Meiji Tenno, Andre Malraux, Karl Baedeker, Leopold III, Charles Bronson, Monica Vitti, Gerd Muller, Iulian Mihu, Marcel Anghelescu, Nicolae Dragoş, Paul Cornea, Traian Demetrescu. Pe 4 noiembrie s-au născut Wilhelm de Orania, Loreta Swit, Cella Serghi, Ion Vasilescu, Horia Aramă, Traian Băsescu.

Horoscop În calendarul creştin-ortodox, pe 3 noiembrie, avem brelanul ierarhic duhovnicesc complet, un episcop, Achepsima, un preot, Iosif şi un diacon, Aitala. Păcat că frumosul prenume Iosif este uitat, a devenit mai mult nume de familie - iar pe 4 noiembrie este Sf. Cuv. Ioanichie cel Mare. În “Vieţile Sfinţilor” am găsit că, mai sunt, pe 4 noiembrie, pomeniţi şi Sf. Mc. Nicandru, un episcop, dar şi un preot de rând, Ermeu. Nimic în ”Kalendar”, geto-dacii se pregăteau de iarnă și de Anul Nou.

Horoscop Dragi lupi, padawani și hobbiți, am primit multa corespondență referitoare la articolul meu de ieri, Omul care a furat Europa. Unii își exprimau nădejdea că așa ceva o să se întâmple și în România, alții mă întrebau de ce alți jurnaliști nu au abordat subiectul. Simplu, ei nu primesc un curier de la Bruxelles. O să apară și în presa românească, în curând, când informația o să fie preluată de agențiile de știri, în limba română. Sau informația nu o să apară niciodată, o să fie silenzio stampa, ca să nu se dea idei și altor jurnaliști să facă joint venture cu masonii și serviciile secrete și să-i dea în gât pe marii hoți internaționali.

Văd că aveți multe de întrebat, dragi prieteni. Niște fete, cum altfel, mă întreabă care este cuplul ideal al zodiacului. Răspunsul este simplu: el, Leu - ea, Săgetătoare. Pot să vă confirm și eu, am avut din întâmplare patru perechi de acest fel, prieteni, sau doar simple legături sociale. Toți frumoși și inteligenți, toți cu o căsnicie fericită. O pereche mi-a atras atenția. El, Dan – Leu, ea, Natalia, Săgetătoare. Doamne, ce familie frumosă, ce frumos dansau, ce bine se înțelegeau. Au avut doi copii, frumoși ca îngerii, un băiat și o fetiță, acum sunt bunici și se pregătesc pentru nunta de aur. Dar au în continuare un nu-știu-ce, o chimie zodiacală, parcă se înțeleg din ochi, telepatic. Iubire peste poate, sigur că da, dar mai este ceva, un driver care numai zodiile îl pot da.

Numai potrivirea zodiacală nu este de ajuns. Teoria spune că se potrivesc zodiile care au între ele 120º, adică, pe elemente. Dar nu este suficient, este adesea nerelevant.

Singura modalitate precisă de a stabili dacă un cuplu se potrivește, sau nu, este calculul sinastric, adică de compatibilitate. Se fac horoscoapele de naștere, precise, ale celor doi, se suprapun și se analizează aspectele dintre planetele celor doi, după cheile specifice de interpretare.

Țin minte că înainte de apariția programelor de computer astrologice era o mare problemă să faci un calcul sinastric, îți lua și o săptămână întreagă. Acum, fiind în posesia programului ”Expert Astrologer 7.2” primit de la Academia Sirius, un program greu și voluminos, are 7Gb, dar foarte precis și flexibil, lucrurile se rezolvă în câteva minute. După introducerea datelor celor doi, programul calculează cam o mie de compatibilități între horoscoapele celor doi și afișează un scor între 0 și 700. Dacă scorul este mai mic de 249, cei doi este mai bine să nu înainteze în relația lor, între 250 și 349 poate fi o legătură fierbinte, dar scurtă și trecătoare, o aventură, între 350-549 o posibilă legătură de durată, poate căsătorie, între 550-700, din nou este o legătură compromisă, cei doi sunt foarte asemănători și până la urmă se plictisesc, nu se mai găsesc interesanți. Am făcut și eu destule calcule de compatibilitate, ale vedetelor și nu numai, colaboram pe timpuri cu Manu, Emanuel Baran, el era redactor-șef, la diferite reviste mai mult sau mai puțin glossy, mondene. Am regăsit zilele trecute dosarul cu articole și m-am minunat de precizia programului Expert Astrologer. Cum a zis, așa a fost!

Tot Expert Astrologer o să folosesc și pentru horoscopul economic-financiar-bancar-cariere-afaceri-investiții pe care îl încep luni la Capital. Programul face poza, horoscopul, dă un scor, listează evenimente din istorie, interpretarea o face tot vechiul vostru prieten, cu multă muncă și ore întregi de concentrare. La un horoscop de genul acesta este mai multă muncă, pentru că este foarte specializat și necesită o pregătire de specialitate și stăpânirea vocabularului specific. Horoscopul meu pe bani se adrează tuturor, dar am în vedere și căpitanii de cuirasate economice, să știe cum să cârmească, când să apese pe accelerator și când să pună frână, acest lucru fiind valabil și pentru căpitanul de barcă, care are și el un SRL din care abia trăiește.

Cred că am uitat să vă spun ceva, ceva important, dar lasă că nu s-a terminat ghemul, mai este sfoară, doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

BERBEC Sâmbătă, în versiunea zodiei tale, este o zi relaxantă şi plăcută ba chiar interesantă sub aspectul trăirilor emoţionale. Aspecte favorabile cumpărăturilor făcute cu bani puţini, dar inspirate, domeniul neguţătoriei e favorizat. Cumpăra acum, mâine îţi va fi aproape imposibil! Pentru că dacă apartamentele se ieftinesc, brânza se scumpeşte! Sănătatea este, în general, bună. Traieşte in prezent, fii mai pragmatic şi mai realist, lasă planurile opulente şi strategiile iscusite. Lumea este mult mai primitivă decât poţi tu să-ţi imaginezi, aşa că nu complica lucrurile inutil. Duminică poate la un film și nu da crezare tuturor zvonurilor, mai ales dacă se referă la prieteni!

TAUR Sunt favorizate numai activităţile de rutină, evită orice schimbare de program sau de tabiet. Tacerea este mai importantă şi toţi oamenii fac plăcere, unii prin prezenţă alţii prin absenţă. Sâmbăta aceasta trebuie să dai dovadă de tact şi diplomaţie în relaţiile cu cei apropiaţi. Lăsă lucrurile să se aşeze singure şi nu interveni în niciun fel. Dacă ai propria afacere trebuie să fii foarte atent(ă) la noii furnizori sau clienţi. Trebuie să începi să faci economii, fără să-ți schimbi esențial felul în care traiești – economia este arta prin care obţii maximum de la viaţă. Duminică, din nou, ai de ales între mai multe posibilităţi și, ca întotdeauna, te pierzi în amănunte, în analize şi procese de conştiinţă. Pentru o mica parte din Tauri duminică seara este o perioadă mai dificilă din punct de vedere sentimental.

GEMENI Se pare că totul merge bine în această sâmbătă. Ai chef de o plimbare prin oraş şi te întâlneşti cu vechi prieteni. Îţi face plăcere. Domeniul relaţiilor umane este avantajat de conjunctură. O zi bună, după o perioadă mai tensionată. Te poţi relaxa astăzi, ce a fost mai greu, a trecut. Totuşi, nu lăsa nici o schimbare să te tenteze! Lasa lucrurile aşa cum sunt şi înţelept te vei numi. Gemenii educatori, învăţători, profesori, sunt mai avantajaţi în aceasată perioadă. Nu-ti schimba intenţiile, tenacitatea aduce succes. Un semn de foc îţi poartă noroc şi te ajută să ieşi dintr-o încurcătură, probabil un Leu generos şi mândru că poate fi de ajutor. In aceasta perioadă ai noroc. Atenţie insă, norocul este de sticlă – când incepe să stralucească, se sparge! Duminică stai puţin, fă-ţi o cafea şi gândeşte-te – gândeşte-te la tine... Ai uitat visurile tale – preocupat mereu de problemele cotidiene!

