HOROSCOP 4 noiembrie 2021. Pare o perioadă lipsită de griji, plăcută, fără evenimente, fapte sau gesturi importante notabile

BERBEC O zi relaxantă şi plăcută ba chiar interesantă sub aspectul trăirilor emoţionale. Sunt favorizate numai activităţile de rutină, cotidiene, evită orice schimbare de program sau de tabiet. Ai o idee, un proiect, sau important, sau la care ţii foarte mult, deci este important sentimental, şi nu ştii dacă eşti pe drumul cel mai bun. Ei bine, stelele spun că eşti! Pentru o buna parte din nativii din Berbec veselia, entuziasmul si buna dispozitie sunt coordonatele zilei de astazi.

TAUR Se pare că totul merge bine în această zi de joi. Ai chef de o plimbare prin oraş şi te întâlneşti cu vechi prieteni. Îţi face plăcere. Domeniul relaţiilor umane e avantajat de conjunctură. Dar, horoscopul tau indica astazi relatii armonice cu cei nascuti in semne de foc si aer si nefavorabile cu semnele de pamant si apa. Supraveghează-ţi cu mare grijă dorinţa să deţii lucruri extravagante şi să faci cheltuieli foarte mari, sa investesti utopic in propria imagine.

GEMENI Fii mai reţinut, nu mai face eforturi mari, măcar azi, este mijlocul unei săptămâni foarte dense. Lasă proiectele obositoare pentru altă dată, pe seară odihneşte-te şi relaxează-te! Astazi esti prea energic si mult prea rapid in gândire pentru cei cu care discuţi. Zâmbeşte mult şi vorbeşte rar, foarte rar. Este o realitate şi trebuie s-o iei ca atare! Egoismul bine temperat te salveaza de deceptii. Cu toate că gandeşti prin o anumita logica, astăzi trebuie să-ţi urmezi mai ales intuiţia şi să laşi dialectica pentru altă dată; pentru că, probabil, adică sigur, interesele personale primează!

RAC Te grăbeşti inutil. Nu uita că graba strică treaba. Trebuie, numai, să ţii seama de diferenţe. De natura relaţiilor umane. De faptul că mulţi văd, puţini înţeleg, mulţi chemaţi, puţini aleşi! Zi placută si favorabila pentru mai toate activitatile, dar nimic nu se poate asemui cu vizionarea unui film şi o cina la un restaurant bun! Virtual, sigur ca da. Aspectele horoscopului tău nu contrazic direcţia generală de dezvoltare a viitorului. Pare o perioadă lipsită de griji, plăcută, fără evenimente, fapte sau gesturi importante notabile – şi de aceea va trece repede, ca orice zi bună, de început de săptămână!

LEU Astăzi ai speranţe sau planuri care îţi poartă noroc şi te motivează spre petrecerea unei zi de luni profitabile. Un spectacol, concert, sau film pot încheia, pe seară, o zi plăcută! Pe net gasesti tot ce vrei. Cu toate că este o zi bună, evită nepăsarea şi nerăbdarea. Fii prudent şi precaut, când conduci maşina, traversezi strada, pedestru fiind şi mai ales în convorbirile la telefon! De la o vreme ai parerea ca toata lumea are ceva de impartit cu tine. Nu este adevărat! Adevărul este că astăzi nu te poti concentra si că-ti scapă aspecte esentiale…

FECIOARA Cheltuieşti prea mult şi până la urmă pe mici lucruri inutile. Spre seară, o veste bună, de departe. Probabil un raspuns favorabil pentru una dintre interesele tale. Astăzi, fii cumpătat! Mai interesează-te şi de cele ale sufletului. Nu uita că nu ai un suflet, eşti un suflet care are un corp! Anumite zâmbete cu subanţeles si bătai pe umar te ajuta sa tragi concluzia ca lucrurile incep sa mearga spre bine, în cercul tău, în anturaj dar si in dragoste. Iaraşi crezi ca poti sa salvezi omenirea cu intelepciunea ta, sau măcar o oaie ratacita. Crede, că nu superi pe nimeni!

BALANŢA Faci planuri, îţi vin idei, te decizi să acţionezi, fie ce-o fi! Te simţi pregătit. Atenţie, nu repeta greşelile din trecut, oamenii sunt aceiaşi, deci tu trebuie să edifici o noua abordare. O zi ceva mai plictisitoare şi enervantă, în acelaşi timp. Evită intervenţiile bruşte şi deciziile pripite. Investiţiile pe termen lung în relaţiile sentimentale făcute astăzi se vor dovedi, paradoxal, foarte profitabile… Leagă-te la cap pentru ca o să te doara! Ceva migrene astazi din cauza unor tensiuni neaşteptate in anturaj. Le rezolvi cu diplomatie si treci mai departe. Nu te repezi sa tragi concluzii dupa barfe, zvonuri si intrigi.

SCORPION Pentru un procent mare din zodie este o zi bună. Trebuie să fii mai optimist şi să gândeşti pozitiv. Prietenii îţi sunt aproape ca întotdeauna, la fel ca şi cei ostili declaraţi! Astăzi – nu e rău deloc… Se poate spune, dupa configuratia astrologică, ca te bucuri de o zi întreagă de influenţe favorabile in sensul ca nu o sa ai nici un necaz mare ! De ceva timp incerci sa faci fata unei enervari fară motiv. Probabil este doar presiunea atmosferica şi poate şi faptul că astăzi începi un nou an de viaţă, al… ştii tu al câtelea!

SĂGETĂTOR Astăzi ai un bun simţ al umorului. Acest lucru te ajută să eviţi conflictele şi discuţiile tăioase printr-o glumă bine plasată. Mai multă atenţie la forma fizică, poate să faci puțină mișcare? Dacă ai vreo idee, pune-o in aplicare cu energia ta caracteristică. Astăzi trebuie sa dai curs incapăţânării care te caracterizeaza. Incăpăţânare care bine investita se numeste tenacitate si va aduce in viitor dividente foarte frumoase. Spirituale sau materiale, depinde in ce investeşti!

CAPRICORN Conjunctura este favorabilă activităţilor legate de ştiinţă, tehnică sau tehnologie. Ziua de azi favorizează nativii care activează în transporturi, educaţie, turism sau domeniul juridic. Trebuie sa fii foarte atent la cheltuielile facute aiurea si cu gandul in alta parte. Cel mai bine ar fi sa iesi in oras fara bani si carti de credit. Plimba-te, nu cheltui! Ultima parte a segmentului de timp, pe seară, are o componenta neliniştitoare, din cauza influentei Lunii. Iti faci griji, de fapt fără motiv, pentru ca întotdeauna te-ai descurcat!

VĂRSĂTOR O zi în care nu trebuie să fii descurajat de nerealizări sau de întîrzieri. Lăsă lucrurile să se aşeze singure şi nu interveni. Este posibilă o schimbare fortuită, obiectivă, a situaţiei. Din trecutul tău apare o situatie uitata, dar pe care poti sa o rezolvi rapid cu ajutorul anturajului, colegii sau prietenii. Nu te baga in sufletul si problemele altora. Ofera-ti ajutorul numai daca este cerut cu insistenta. Pentru un timp este bine sa pastrezi judecatile de valoare si proverbele pentru uzul propriu.

PEŞTI Atenţie la mişcările greşite, atât la propriu cât şi la figurat. Micile incidente şi gafele comice pot puncta ziua de astăzi, dar nu sunt obligatorii, pentru că prevenit înseamnă pregătit. Evită incidentele domestice şi nu supralicita in discutiile cu anturajul apropiat. Nu lua decizii importante în această perioadă. Trebuie, însă, sa dai dovadă de tarie de caracter şi să-ţi impui punctul de vedere, de cate ori stii cu siguranta ca ai dreptate. Strălucesti într-un grup, sau te bucuri de un eveniment social deosebit, pe seară.