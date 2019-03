A primit 30 kilograme de aur pentru că a prevăzut o eclipsă de Soare. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Horoscop Vă invit, pentru câteva minute, în HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR, un univers extins. Nu este un horoscop oarecare, repet, este ”horoscopul lui Dom’ Profesor”. Un altfel de horoscop, în care vă povestesc multe, multe amintiri adevărate, aventuri nepereche în 54 de țări, folclor, mitologie, știri adevărate din surse de încredere, unele confidențiale, curierul de la Bruxelles, astrologie popularizată, teorii, știință, inginerie, pilde cu Nastratin Hogea, umor, normalitatea și moralitatea mic burgheză dintre cele două războaie, atât de dragi mie - pe scurt, viața unui om al păcii care a trecut prin multe, prin prea multe, iubitor de adevăr și de sinceritate, mereu în luptă cu răul și cu ticăloșii. Vă salut, după cum vă salutam acum mulți ani, când, mulți ani de zile am fost pe sticlă în fiecare zi, la două televiziuni diferite: Servus, zodiilor!





19 martie

Horoscop Pe 19 martie s-au născut: David Livingstone, Wyatt Earp, Bruce Willis, Ursula Andress, Maria Vetsera, Dinu Lipatti, Eugenia Moldoveanu, Dan Barbillian.

Horoscop Pe 19 martie, sunt Sfinții Hrisant, Daria și Ilaria. Nimic în ”Kalendar”, însă, probabil, acum foarte multe mii de ani, strămoșii noștri, dinaintea dacilor, se pregăteau pentru Anul Nou, care era de echinocțiul de primăvară.

Horoscop 19 martie 1958, acum exact 61 de ani - A fost creat Parlamentul European, ca for consultativ al Uniunii Europene; la această dată a avut loc, la Strasbourg, sesiunea de stabilire a Adunării Parlamentare Europene (primul preşedinte, francezul Robert Schuman), una dintre cele mai importante instituţii comunitare; Parlamentul European (cum este denumit în prezent) este ales (o dată la cinci ani) prin vot universal direct al cetăţenilor din statele membre ale Uniunii Europene; are drept de co-decizie în proiectarea legislaţiei comunitare, de a propune amendamente (pe care Consiliul European trebuie să le ia în considerare) sau de a bloca legi (dacă majoritatea se opune); de asemenea, Parlamentul European are dreptul de a aproba sau respinge numirea preşedintelui Comisiei Europene, de a aproba acorduri internaţionale şi acceptarea de noi membri în Uniune, precum şi dreptul de a aproba sau respinge proiectul de buget sau de a hotărî cheltuieli suplimentare. (Sursă: RADOR)

Evenimentul Zilei din 19 martie 721 înainte de Hristos – Ptolemeu relateză, că, în acestă zi, a avut loc o eclipsă totală de Soare, prevăzută de preoţii babilonieni cu doi ani mai înainte. Avertizat de preziceri, regele Merodach-Baladan a luat măsurile necesare şi a evitat inundaţiile catastrofale ale Tigrului şi Eufratului.

Parcă văd cum s-a petrecut. Parcă am fost acolo. O să vă povestesc și domniilor voastre, dragi lupi, padawani și hobbiți, nu știu dacă v-am mai spus, probabil că da, o astfel de poveste nu se ratează, dar repetiția este mama învățăturii și un principiu de bază în astrologie.

Într-o seară a anului 723 înainte de Hristos, regele Babilonului, Merodach-Baladan, stătea pe una dintre terasele măreţului oraș, cetatea antică considerată cea mai frumoasă a tuturor timpurilor, faţă de care „Roma nu a fost decât o baracă, iar Constantinopolul o căsuţă de pescari”, cum spunea cronicarul. Se uita cum Soarele asfinţeşte, devine tot mai mare şi mai roşu, înainte de a se duce şi el la culcare. Un grup mic de oameni intră şi el pe terasă şi se opreşte la o distanţă respectuoasă.

Era Marele Preot şi preoţii zeilor principali. Adică Guvernul. Trebuie să înţelegem că în acele timpuri religia, politica şi ştiinţa erau numai „de stat” fiind în mâna preoţilor. Astfel Marele Preot era prim-ministru, preotul lui Ares (Marte), de exemplu, ministru de război iar preotul lui Hermes (Mercur) ministru de finanţe și al comerțului. Sigur, denumirile zeilor difereau, la sumerieni, akkadieni, babilonieni, mezi, dar le-am pomenit pe cele greco-romane pentru o înţelegere mai bună a faptelor. În acele timpuri și până de curând religia era politică și politică era religia, ceea ce se continuă și astăzi cu multă forță în spațiul islamic.

Regele Babilonului simte prezenţa oamenilor săi şi îi invită cu un gest regal să vină alături de el. „Vedeţi, le spune regele, a mai trecut o zi. Mâine o să fie alta. Cine ştie ce ne va aduce ziua de mâine, este stăpânul timpului!” „Stăpâne al Lumii, am venit să vorbim despre acest lucru, dar în marea Voastră înţelepciune aţi ghicit că este vorba despre viitor”. Marele Preot era un bărbat înalt, zvelt, încă tânăr, cu ochii aurii, de o inteligenţă sclipitoare. Regele ştia că îi este superior, dar îl accepta pentru că era al lui și se folosea de inteligența lui! „Despre ce este vorba?” întreabă regele devenit brusc suveranul serios şi impunător care şi-a permis doar un moment de reverie. „De acum, în doi ani de zile va avea loc o eclipsă de Soare” spune repede Marele Preot fără să se uite în ochii regelui.

Regele se aşează pe nişte perne şi îi invită şi pe cei din „guvern” să se tolănească. „Şi ce înseamnă asta?” întreabă regele ascunzându-şi îngrijorarea. „Înseamnă nenorocire, răspunde Marele Preot. Am fost în Casa Scrierii şi tăbliţele de lut arată că de câte ori a fost o eclipsă de Soare s-a întâmplat ceva rău, a fost asasinat bunicul Luminăţiei tale, hoarde barbare au atacat hotarele de nord, Tigrul şi Eufratul s-au revărsat” „Şi, ce-i de făcut?” întreabă regele, de data asta îngrijorat bine. „Vom mări numărul oştenilor de pe frontiera de nord şi vom întări forturile de la graniţă, vom dubla garda Măriei Tale şi vom înălţa barajele, digurile şi stavilele de pe Tigru şi Eufrat”. „Aşa să fie, este porunca mea şi altfel să nu faceți!” spune regele formula rituală, brusc înseninat. Am oameni buni și-a spus regele în gând, o să mai domnesc mulţi ani! Apoi ca să fie un rege bun, a spus: ”Ca mulțumire a mea vă dau un talant de aur din visteria mea. Marele Preot să-l împartă după dreptate, fiecăruia, după ce reține jumătate pentru el!”

Un talant de aur! O avere... Talantul era o măsură de greutate folosită în antichitate. Talantul egiptean avea 27 kilograme, cel grecesc 26 Kg, cel roman 32,3 kg, dar cel babilonian avea 30,3 kilograme. Talantul era împărțit în 60 de mine iar o mină în 60 de șekeli. Aceste unități de măsură le-au adus evreii din Babilon când au fost eliberați de regele persan Cirus cel Mare, în anul 538 înainte de Hristos.

Darul regelui a fost pur simbolic. Preoții erau foarte bogați, de fapt stăpâneau mai totul. Ce să mai faci cu încă 30 de kilograme de aur, când ai totul? Bună întrebare.

Acum vă rog să mă scuzați, mă pregătesc pentru echinocțiul de primăvară, am canonul meu, în pustnicia mea, ritual vechi de mii de ani, trebuie să-l facă cineva, altfel... nu vreți să știți ce se poate întâmpla! Și eu l-am învățat de la cineva și acum îl pregătesc pe Darius, să facă, când va veni timpul, cele necesare.

M-a anunțat că vine și starețul Cristian, împreună cu câțiva călugărași, aleși unul și unul, din lavra lui, așa că trebuie să le fie gata paturile și de ale gurii. E post așa că nu o să-mi fie greu. Mai sunt în legătură cu mulți români, de pretutindeni. Unii au zis că o să vină și ei pe munte, dar nu știu dacă o să poate. Intenția contează! Anul acesta o să ne rugăm pentru pace, numai pentru pace, să fie pace în Grădina Maicii Domnului, țara dacilor, a lui Dromikete și a lui Dekebalus, a lui Mihai Viteazul și a lui Eminescu, a Sfântului Andrei și a Lupului Șchiop, avatarul lui.

Dar, țineţi minte ce i-a spus marele preot regelui, i-a dat sfaturi și soluția, pentru că a enunţat unul dintre principiile de bază ale astrologie, astrologia nu obligă, nu ghicește viitorul, ci rezolvă problemele. Suntem stăpânii timpului, pentru că ştim că mâine este, în definitiv, o altă zi?!

☼ ♂ ♀

BERBEC Eşti cam nehotărât şi nu ştii dacă să mergi pe mâna cuiva din familie pentru o decizie importantă. Şi stelele cred că trebuie să te mai gândeşti şi să vezi dacă este bine şi pentru tine. Atenţie la mijloacele de transport în comun. Nu te lăsa tentat de cumpărături extravagante. Spiritul tău utopic se manifestă şi prin implicarea ta într-o mulţime de bârfe suculente, intrigi enigmatice şi comploturi vesele. Te interesează farmazoneriile şi tot felul de societăţi secrete elitiste. Ritmul tău de viaţă este foarte rapid, aproape infernal, la acest început gotic de primăvară Puţini ţin pasul cu tine.

Scandal la Astra - FCSB: "Iar mi-a tras-o Denis". Moment ŞOCANT cu Alibec şi Stoian

Pagina 1 din 2 12